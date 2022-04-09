https://ria.ru/20220409/diktant-1782308779.html

Акция "Тотальный диктант"

Акция "Тотальный диктант" - РИА Новости, 09.04.2022

Акция "Тотальный диктант"

"Тотальный диктант" – ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T02:06

2022-04-09T02:06

2022-04-09T02:06

справки

тотальный диктант

новосибирский государственный университет

общество

грамотность

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"Тотальный диктант" – ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих.Цель акции в том, чтобы показать, как важно быть грамотным для каждого человека, убедить, что заниматься русским языком увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски."Тотальный диктант" – это общественный проект, который проводится силами активистов и волонтеров. Организатором акции выступает фонд "Тотальный диктант" из Новосибирска.Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель. Участвовать в "Тотальном диктанте" может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.Он проводится анонимно – никто из участников не обязан указывать свое настоящее имя."Тотальный диктант" проходит один раз в год, в один и тот же день во всех городах. Все участники пишут один и тот же текст (или разные части одного и того же текста). Везде мероприятие проходит по одному, заранее определенному, централизованно разработанному сценарию. Все проверочные комиссии руководствуются одними и теми же, заранее разработанными критериями при проверке и оценке работ.Во главе каждой проверочной комиссии стоит профессиональный преподаватель-филолог."Тотальный диктант" гораздо сложнее школьного диктанта. В школе под диктовку пишут упрощенный, адаптированный текст, почти не допускающий вариантов ни в орфографии, ни в пунктуации. А в написанных современными российскими писателями текстах "Тотального диктанта" во многих случаях возможны несколько вариантов расстановки знаков препинания. Акция "Тотальный диктант" способствует развенчанию нескольких распространенных мифов о русском языке. Во-первых, мифа о том, что правописание не допускает вариантов, и о том, что "пятерка" на уроке русского языка в школе означает идеальную грамотность. Во-вторых, акция развенчивает миф о том, что носители русского языка "безграмотны". Отличные оценки за "Тотальный диктант" говорят о том, что несколько тысяч человек ежегодно пишут неадаптированный текст с пунктуационными трудностями, орфограммами и словами, которые не изучались в школе, без ошибок или с минимальным их количеством. Каждую работу проверяют минимум два раза, а пограничные случаи (между "тройкой" и "четверкой", между "двойкой" и "тройкой") и "пятерки" – минимум три раза. Для тех, кто изучает русский язык как иностранный или как неродной, предусмотрен тест TruD. Он появился в диктанте в 2016 году. Название теста образовано из аббревиатуры Totalny Diktant и известного элемента ru. TruD – неотъемлемая часть диктанта, поэтому порядок проведения акции максимально приближен к алгоритму проведения диктанта. Тест TruD составляет специальная группа при Филологическом совете "Тотального диктанта". Первый "Тотальный диктант" состоялся 11 марта 2004 года как студенческая акция "Глум-Клуба" – творческого объединения гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета (НГУ). В 2004-2008 годах "диктаторами" были преподаватели НГУ.В 2009 году организаторы пригласили читать диктант певца и перформансиста Псоя Короленко. Тогда в мероприятии приняли участие около 650 человек.В 2010 году у акции появился экспертный совет, в который вошли филологи. "Тотальный диктант" собрал свыше двух с половиной тысяч участников. Текст специально для акции написал писатель-фантаст Борис Стругацкий. "Тотальный диктант-2010" получил Национальную премию в области общественных связей "Серебряный лучник" как лучший российский общественный проект. В 2011 году диктант написали больше четырех тысяч человек в России, впервые он прошел за пределами РФ – в США. В том же году был создан фонд поддержки языковой культуры граждан "Тотальный диктант". В разные годы авторами текста для акции были известные литераторы Алексей Иванов, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Евгений Водолазкин, Андрей Усачев, Леонид Юзефович, Гузель Яхина, Павел Басинский, Андрей Геласимов. За годы своего существования акция "Тотальный диктант" превратилась в масштабное всемирное событие.В 2021 году "Тотальный диктант" поставил рекорд: к акции присоединились более 675 тысяч человек. Из них 90 тысяч участников писали диктант в офлайн-формате, более восьми тысяч иностранных участников прошли тест TruD очно и онлайн, более полумиллиона человек выбрали формат #пишемдома и посмотрели онлайн-марафон или написали диктант онлайн.В 39 странах и 732 городах было организовано более двух тысяч 800 площадок, на которых участники могли написать диктант офлайн.Столицей акции стал Якутск. Главная площадка была организована в якутском Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского, где текст прочитал автор "Тотального диктанта-2021" Дмитрий Глуховский.В Москве текст диктовали политик Сергей Нарышкин, телеведущий Владимир Познер, журналистка Яна Чурикова, телеведущий Валдис Пельш, певцы Валерия и Дмитрий Маликов, журналист Анатолий Вассерман и другие.Весь день "Тотальный диктант" сопровождал 17-часовой онлайн-марафон: его зрителями стали жители 2 246 городов из 123 стран мира.Новшеством стало проведение англоязычного диктанта в партнерстве с EF Education First.В 2022 году акция "Тотальный диктант" пройдет 9 апреля, ее столицей стал Ярославль.Главная площадка акции, на которой свой текст прочитает писательница Марина Степнова, будет организована в Российском государственном академическом театре драмы имени Федора Волкова.В этом году "Тотальный диктант" можно написать в трех форматах – на очных площадках, онлайн и #пишемдома. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, тотальный диктант, новосибирский государственный университет, общество, грамотность