Около 10% участников "Тотального диктанта" написали его на "отлично"

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Около 10% участников "Тотального диктанта" написали его на "отлично", сообщила руководитель проекта Ольга Ребковец на пресс-конференции, посвященной итогам акции.

"Радостным результатом стало то, что в этом году 10% участников акции "Тотальный диктант" написали его на "отлично". Это своеобразный рекорд "Тотального диктанта", — сказала Ребковец.

Один из организаторов проекта Екатерина Кузнецова также сообщила, что в Новосибирске один из участников диктанта написал его на "пять" шрифтом Брайля.

"Тотальный диктант" — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году как студенческая акция "Глум-Клуба" — творческого объединения гуманитарного факультета НГУ. За 13 лет существования Тотальный диктант превратился в масштабное всемирное событие.

В 2017 году акция прошла в 866 городах, охватив 71 страну, ее участниками стали около 200 тысяч человек. Текст "Тотального диктанта" каждый год специально для акции создает известный писатель. В этом году автором текста стал Леонид Юзефович.