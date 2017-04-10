Около 10% участников "Тотального диктанта" написали его на "отлично"
14:4810.04.2017
(обновлено: 14:49 10.04.2017)
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Около 10% участников "Тотального диктанта" написали его на "отлично", сообщила руководитель проекта Ольга Ребковец на пресс-конференции, посвященной итогам акции.
"Радостным результатом стало то, что в этом году 10% участников акции "Тотальный диктант" написали его на "отлично". Это своеобразный рекорд "Тотального диктанта", — сказала Ребковец.
Один из организаторов проекта Екатерина Кузнецова также сообщила, что в Новосибирске один из участников диктанта написал его на "пять" шрифтом Брайля.
Восьмого апреля в России состоялась образовательная акция "Тотальный диктант", участие в которой мог принять любой желающий.
Акция "Тотальный диктант" проводится в России с 2004 года, ее главной целью является возможность оценить любому желающему свои знания русского языка и побудить интерес к грамотности.
В Москве "Тотальный диктант-2017" охватил аудиторию Московского педагогического государственного университета.
Участники образовательной акции могли сами выбрать, к кому идти писать диктант — к преподавателю-филологу или к медийной личности.
В Новосибирски желающим проверить свои знания было предложено написать диктант в аудитории Новосибирского государственного университета, как одной одной из площадок акции.
Участникам "Тотального диктанта-2017" вручали памятные значки.
Участвовать в "Тотальном диктанте" может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.
Диктант проводится по принципу анонимности — никто из его участников не обязан указывать свое настоящее имя.
Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" и телеведущая Тина Канделаки читает текст диктанта в аудитории Московского педагогического государственного университета.
В столице, помимо университетских аудиторий, диктант также в инновационном центре "Сколково", где текст зачитывал музыкант Игорь Бутман.
В Омске участники "Тотального диктанта-2017" проверяли свои знания в аудитории Омского государственного университета им. Достоевского.
Автор текста акции "Тотальный диктант" в 2017 году, писатель Леонид Юзефович читает текст диктанта в аудитории Новосибирского государственного университета.
В 2017 году в России "Тотальный диктант" не охватил всего три региона: Магаданскую область, Ингушетию и Ненецкий автономный округ.
Текст "Тотального диктанта-2017" в Москве читала вице-мисс мира 2015 София Никитчук.
В десятках городов России и мира проводятся бесплатные курсы русского языка, на которых можно подготовиться к "Тотальному диктанту".
"Тотальный диктант" также можно было написать онлайн, для этого были организованы трансляции из трех часовых поясов.
В 2017 году "Тотальный диктант" охватил 514 городов в России и 287 городов в 70 странах мира.
"Тотальный диктант" — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году как студенческая акция "Глум-Клуба" — творческого объединения гуманитарного факультета НГУ. За 13 лет существования Тотальный диктант превратился в масштабное всемирное событие.
В 2017 году акция прошла в 866 городах, охватив 71 страну, ее участниками стали около 200 тысяч человек. Текст "Тотального диктанта" каждый год специально для акции создает известный писатель. В этом году автором текста стал Леонид Юзефович.