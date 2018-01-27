Владивосток избран столицей "Тотального диктанта" в 2018 году

Участник заполняет бланк во время ежегодной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2017. Архивное фото

Участник заполняет бланк во время ежегодной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2017. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 27 янв — РИА Новости. Столицей "Тотального диктанта" в 2018 году стал Владивосток, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

"В субботу, 27 января, в Новосибирске состоялся финал конкурса за звание столицы международной акции "Тотальный диктант". Владивосток одержал победу и стал главным городом проекта в 2018 году", — говорится в сообщении.

На первом этапе Владивосток стал лидером онлайн-голосования – за него было отдано почти 26 тысяч голосов.

Во Владивостоке будет организована главная площадка проекта, на которой 14 апреля автор романа "Зулейха открывает глаза" Гузель Яхина прочитает текст диктанта 2018 года. Все желающие написать диктант под диктовку автора текста смогут сделать это в реальном времени: из главной аудитории акции планируется прямая трансляция. Новосибирск останется родиной "Тотального диктанта", местом расположения экспертного совета и штаба проекта.

"Тотальный диктант" — ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые акция прошла в 2004 году в Новосибирске. Авторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие.