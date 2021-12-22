Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211222/diktant-1765009359.html
Ярославль выбрали столицей акции "Тотальный диктант" в 2022 году
Ярославль выбрали столицей акции "Тотальный диктант" в 2022 году - РИА Новости, 22.12.2021
Ярославль выбрали столицей акции "Тотальный диктант" в 2022 году
Ярославль 9 апреля 2022 года станет главной площадкой просветительской акции "Тотальный диктант", говорится на сайте организаторов проекта. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T22:15
2021-12-22T22:15
общество
таллин
ижевск
владивосток
тотальный диктант
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732932960_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_9c075fbfa4725433bd89e3b5e284084a.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Ярославль 9 апреля 2022 года станет главной площадкой просветительской акции "Тотальный диктант", говорится на сайте организаторов проекта.Отмечается, что на звание столицы "Тотального диктанта" претендовали четыре города — Ижевск, Томск, Тула и Ярославль. По результатам оценки жюри и голосования городских координаторов акции победителем стал Ярославль. Остальным претендентам фонд "Тотальный диктант" окажет дополнительную организационную и информационную поддержку."В Ярославле 9 апреля 2022 года будет организована главная площадка акции, на которой свой текст прочитает автор "Тотального диктанта – 2022" Марина Степнова. Кроме того, в городе будет открыта дополнительная студия, откуда в день диктанта будет вестись эфир онлайн-марафона", - сообщают организаторы.По словам Степновой, выбор города был сложным. "Члены жюри совещались час, потому что претенденты были очень сильными. С очень маленьким отрывом столицей "Тотального диктанта" стал Ярославль. Сочетание юной и энергичной команды и старинного города с богатой культурной традицией – это просто суть самого "Тотального диктанта", — цитируют Степнову организаторы.Выбор столицы диктанта проходит с 2018 года. Ранее столицами акции становились Владивосток (2018), Таллин (2019), Санкт-Петербург (2020), Якутск (2021)."Тотальный диктант" – ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих, которую проводит одноименный фонд. Ее участники могут проверить свою грамотность и знание русского языка. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции сочиняет кто-либо из известных писателей. Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году.
https://ria.ru/20210623/diktant-1738194417.html
таллин
ижевск
владивосток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732932960_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_b4ca8603ac10adc74dfa59b03bbadb4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, таллин, ижевск, владивосток, тотальный диктант, россия
22:15 22.12.2021
 
Ярославль выбрали столицей акции "Тотальный диктант" в 2022 году

Ярославль выбрали столицей просветительской акции "Тотальный диктант" в 2022 году

© Sputnik / Вадим Анцупов / Перейти в фотобанкАтрибутика ежегодной образовательной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант-2019" в Центре русской культуры в Таллине
Атрибутика ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2019 в Центре русской культуры в Таллине - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Sputnik / Вадим Анцупов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Ярославль 9 апреля 2022 года станет главной площадкой просветительской акции "Тотальный диктант", говорится на сайте организаторов проекта.
Отмечается, что на звание столицы "Тотального диктанта" претендовали четыре города — Ижевск, Томск, Тула и Ярославль. По результатам оценки жюри и голосования городских координаторов акции победителем стал Ярославль. Остальным претендентам фонд "Тотальный диктант" окажет дополнительную организационную и информационную поддержку.
"В Ярославле 9 апреля 2022 года будет организована главная площадка акции, на которой свой текст прочитает автор "Тотального диктанта – 2022" Марина Степнова. Кроме того, в городе будет открыта дополнительная студия, откуда в день диктанта будет вестись эфир онлайн-марафона", - сообщают организаторы.
По словам Степновой, выбор города был сложным. "Члены жюри совещались час, потому что претенденты были очень сильными. С очень маленьким отрывом столицей "Тотального диктанта" стал Ярославль. Сочетание юной и энергичной команды и старинного города с богатой культурной традицией – это просто суть самого "Тотального диктанта", — цитируют Степнову организаторы.
Выбор столицы диктанта проходит с 2018 года. Ранее столицами акции становились Владивосток (2018), Таллин (2019), Санкт-Петербург (2020), Якутск (2021).
"Тотальный диктант" – ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих, которую проводит одноименный фонд. Ее участники могут проверить свою грамотность и знание русского языка. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции сочиняет кто-либо из известных писателей. Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году.
Писатель Дмитрий Глуховский читает текст во время тотального диктанта в Доме дружбы народов имени А.Е. Кулаковского в Якутске - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 11:09
"Тотальный диктант — 2022" состоится, несмотря на отсутствие гранта
 
ОбществоТаллинИжевскВладивостокТотальный диктантРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:35В Литве призвали НАТО не обсуждать предложения России по безопасности
01:16В Пенсионном фонде напомнили об условиях назначения пенсии
01:14На Украине сотни тысяч женщин поставят на воинский учет
00:52Попавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обратилась к Совбезу ООН
00:42Председатель ОБСЕ и глава дипломатии ЕС обсудили деэскалацию на Украине
00:37Елка выпустила песню про "Новый год"
00:33Адвокат Клюшина заявил, что западные спецслужбы искали подходы к бизнесмену
00:15США в ООН пригрозили России "масштабными последствиями" из-за Украины
23:52Сбежавший из Польши солдат оценил слова о том, что он агент КГБ Белоруссии
23:49В Ереване заявили, что готовы участвовать во встрече формата "3+3" в Анкаре
23:48В России создали тест, способный сразу выявлять “омикрон”
23:45В России стартует пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов
23:40Медицинский регулятор США одобрил таблетку от COVID-19 компании Pfizer
23:40В Москве прошла громкая премьера фильма "Чемпион мира"
23:35В Госдуме предложили ужесточить наказание за нападение на медиков
23:32Грызлов назвал "десять шагов" Киева по Донбассу имитацией активности
23:27Киев отказался открыть КПП в праздники в Донбассе, заявили в ДНР
23:25Украинские военные впервые провели стрельбы из Javelin в Донбассе
23:15Поиски попавшего под лавину военного в Южной Осетии остановили до утра
23:12В Кремле назвали наиболее эффективные против "омикрона" вакцины
Лента новостейМолния
В Литве призвали НАТО не обсуждать предложения России по безопасностиВ Пенсионном фонде напомнили об условиях назначения пенсииНа Украине сотни тысяч женщин поставят на воинский учетПопавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обратилась к Совбезу ООНПредседатель ОБСЕ и глава дипломатии ЕС обсудили деэскалацию на УкраинеЕлка выпустила песню про "Новый год" Адвокат Клюшина заявил, что западные спецслужбы искали подходы к бизнесменуСША в ООН пригрозили России "масштабными последствиями" из-за УкраиныСбежавший из Польши солдат оценил слова о том, что он агент КГБ БелоруссииВ Ереване заявили, что готовы участвовать во встрече формата "3+3" в АнкареВ России создали тест, способный сразу выявлять “омикрон”В России стартует пилотный проект по реабилитации детей-инвалидовМедицинский регулятор США одобрил таблетку от COVID-19 компании PfizerВ Москве прошла громкая премьера фильма "Чемпион мира"В Госдуме предложили ужесточить наказание за нападение на медиковГрызлов назвал "десять шагов" Киева по Донбассу имитацией активностиКиев отказался открыть КПП в праздники в Донбассе, заявили в ДНРУкраинские военные впервые провели стрельбы из Javelin в ДонбассеПоиски попавшего под лавину военного в Южной Осетии остановили до утраВ Кремле назвали наиболее эффективные против "омикрона" вакцины