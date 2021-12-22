https://ria.ru/20211222/diktant-1765009359.html

Ярославль выбрали столицей акции "Тотальный диктант" в 2022 году

Ярославль выбрали столицей акции "Тотальный диктант" в 2022 году - РИА Новости, 22.12.2021

Ярославль выбрали столицей акции "Тотальный диктант" в 2022 году

Ярославль 9 апреля 2022 года станет главной площадкой просветительской акции "Тотальный диктант", говорится на сайте организаторов проекта. РИА Новости, 22.12.2021

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2021-12-22T22:15

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Ярославль 9 апреля 2022 года станет главной площадкой просветительской акции "Тотальный диктант", говорится на сайте организаторов проекта.Отмечается, что на звание столицы "Тотального диктанта" претендовали четыре города — Ижевск, Томск, Тула и Ярославль. По результатам оценки жюри и голосования городских координаторов акции победителем стал Ярославль. Остальным претендентам фонд "Тотальный диктант" окажет дополнительную организационную и информационную поддержку."В Ярославле 9 апреля 2022 года будет организована главная площадка акции, на которой свой текст прочитает автор "Тотального диктанта – 2022" Марина Степнова. Кроме того, в городе будет открыта дополнительная студия, откуда в день диктанта будет вестись эфир онлайн-марафона", - сообщают организаторы.По словам Степновой, выбор города был сложным. "Члены жюри совещались час, потому что претенденты были очень сильными. С очень маленьким отрывом столицей "Тотального диктанта" стал Ярославль. Сочетание юной и энергичной команды и старинного города с богатой культурной традицией – это просто суть самого "Тотального диктанта", — цитируют Степнову организаторы.Выбор столицы диктанта проходит с 2018 года. Ранее столицами акции становились Владивосток (2018), Таллин (2019), Санкт-Петербург (2020), Якутск (2021)."Тотальный диктант" – ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих, которую проводит одноименный фонд. Ее участники могут проверить свою грамотность и знание русского языка. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции сочиняет кто-либо из известных писателей. Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году.

https://ria.ru/20210623/diktant-1738194417.html

таллин

ижевск

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общество, таллин, ижевск, владивосток, тотальный диктант, россия