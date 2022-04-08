https://ria.ru/20220408/ege-1782570066.html

Рособрнадзор заверил, что ЕГЭ в 2022 году состоится в срок

Рособрнадзор заверил, что ЕГЭ в 2022 году состоится в срок - РИА Новости, 08.04.2022

Рособрнадзор заверил, что ЕГЭ в 2022 году состоится в срок

Проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2022 году полностью обеспечено бумагой и другими расходными материалами и состоится в срок, сообщил глава... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T17:09

2022-04-08T17:09

2022-04-08T17:55

общество

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2022 году полностью обеспечено бумагой и другими расходными материалами и состоится в срок, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.Ранее в пятницу глава думской фракции "Справедливая Россия – За Правду" Сергей Миронов заявил о наличии дефицита офисной бумаги, который, по его словам, может привести к срывам сдачи ЕГЭ. Поэтому, предложил парламентарий, в этом году стоит провести вступительную кампанию на основе обычных экзаменов, а ЕГЭ сделать добровольным."Вопрос наличия необходимых расходных материалов и оборудования для проведения ЕГЭ находится на нашем контроле. Имеющиеся у нас данные свидетельствуют, что во всех регионах бумага, картриджи и другие материалы имеются в полном объеме, либо осуществляются их небольшие штатные дозакупки в том числе для формирования планового резерва. Проведение ЕГЭ будет полностью обеспечено всем необходимым, экзамены пройдут в соответствии с намеченным графиком", - приводит слова Мусаева пресс-служба Рособрнадзора.Основной период ЕГЭ в 2022 году пройдет с 26 мая по 2 июля, в настоящее время завершается досрочный период экзаменов. По данным Рособрнадзора, он проходит штатно, проблем с наличием бумаги и других расходных материалов не зафиксировано.

https://ria.ru/20220328/bumaga-1780380630.html

https://ria.ru/20220328/donbass-1780448675.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, единый государственный экзамен (егэ), образование - общество, социальный навигатор, сн_образование