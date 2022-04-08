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Рособрнадзор заверил, что ЕГЭ в 2022 году состоится в срок - РИА Новости, 08.04.2022
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Рособрнадзор заверил, что ЕГЭ в 2022 году состоится в срок
Рособрнадзор заверил, что ЕГЭ в 2022 году состоится в срок - РИА Новости, 08.04.2022
Рособрнадзор заверил, что ЕГЭ в 2022 году состоится в срок
Проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2022 году полностью обеспечено бумагой и другими расходными материалами и состоится в срок, сообщил глава... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T17:09
2022-04-08T17:55
общество
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2022 году полностью обеспечено бумагой и другими расходными материалами и состоится в срок, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.Ранее в пятницу глава думской фракции "Справедливая Россия – За Правду" Сергей Миронов заявил о наличии дефицита офисной бумаги, который, по его словам, может привести к срывам сдачи ЕГЭ. Поэтому, предложил парламентарий, в этом году стоит провести вступительную кампанию на основе обычных экзаменов, а ЕГЭ сделать добровольным."Вопрос наличия необходимых расходных материалов и оборудования для проведения ЕГЭ находится на нашем контроле. Имеющиеся у нас данные свидетельствуют, что во всех регионах бумага, картриджи и другие материалы имеются в полном объеме, либо осуществляются их небольшие штатные дозакупки в том числе для формирования планового резерва. Проведение ЕГЭ будет полностью обеспечено всем необходимым, экзамены пройдут в соответствии с намеченным графиком", - приводит слова Мусаева пресс-служба Рособрнадзора.Основной период ЕГЭ в 2022 году пройдет с 26 мая по 2 июля, в настоящее время завершается досрочный период экзаменов. По данным Рособрнадзора, он проходит штатно, проблем с наличием бумаги и других расходных материалов не зафиксировано.
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общество, единый государственный экзамен (егэ), образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
17:09 08.04.2022 (обновлено: 17:55 08.04.2022)
 
Рособрнадзор заверил, что ЕГЭ в 2022 году состоится в срок

Рособрнадзор заверил, что ЕГЭ полностью обеспечен бумагой и другими расходными материалами

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЕдиный госэкзамен по русскому языку
Единый госэкзамен по русскому языку - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Единый госэкзамен по русскому языку
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2022 году полностью обеспечено бумагой и другими расходными материалами и состоится в срок, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
Ранее в пятницу глава думской фракции "Справедливая Россия – За Правду" Сергей Миронов заявил о наличии дефицита офисной бумаги, который, по его словам, может привести к срывам сдачи ЕГЭ. Поэтому, предложил парламентарий, в этом году стоит провести вступительную кампанию на основе обычных экзаменов, а ЕГЭ сделать добровольным.
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"Вопрос наличия необходимых расходных материалов и оборудования для проведения ЕГЭ находится на нашем контроле. Имеющиеся у нас данные свидетельствуют, что во всех регионах бумага, картриджи и другие материалы имеются в полном объеме, либо осуществляются их небольшие штатные дозакупки в том числе для формирования планового резерва. Проведение ЕГЭ будет полностью обеспечено всем необходимым, экзамены пройдут в соответствии с намеченным графиком", - приводит слова Мусаева пресс-служба Рособрнадзора.
Основной период ЕГЭ в 2022 году пройдет с 26 мая по 2 июля, в настоящее время завершается досрочный период экзаменов. По данным Рособрнадзора, он проходит штатно, проблем с наличием бумаги и других расходных материалов не зафиксировано.
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