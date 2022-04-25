https://ria.ru/20220425/ege-1785348677.html

ЕГЭ-2022: все, что нужно знать об экзамене

ЕГЭ: что это такое, в чем суть и зачем нужен единый государственный экзамен

ЕГЭ-2022: все, что нужно знать об экзамене

ЕГЭ - итоговый экзамен за курс среднего общего образования. Не все хорошо разбираются в том, для чего он нужен и в чем заключается его суть. Что необходимо... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T17:02

2022-04-25T17:02

2022-04-25T17:02

образование - общество

россия

дети

единый государственный экзамен (егэ)

школы

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. ЕГЭ - итоговый экзамен за курс среднего общего образования. Не все хорошо разбираются в том, для чего он нужен и в чем заключается его суть. Что необходимо знать школьникам о форме проведения экзамена, что такое досрочный этап ЕГЭ, кто может его пройти, изменится ли процедура проведения аттестации и что это будет означать для выпускников, - в материале РИА Новости.ЕГЭЕГЭ (Единый государственный экзамен) - это государственная итоговая аттестация, в рамках которой выпускники показывают свои знания предметов школьной программы.К позитивным аспектам экзамена, по мнению Альбины Бесчасной, доктора социологических наук, профессора кафедры ГМУ СЗИУ РАНХиГС, можно отнести:Однако, по мнению эксперта, есть и негативные стороны:Что это такоеЕГЭ - важный инструмент образовательного процесса. Он позволяет сделать общий срез знаний учеников, облегчает возможность поступления в вузы и подачу документов в несколько учебных заведений, если ребенок к окончанию школы еще не определился и ему нужно дополнительное время."Введение такого типа экзаменов задумывалось как инструмент для формирования равных образовательных возможностей. Раньше поступление в ведущие вузы страны серьезно осложнялось для выпускников, которые живут за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. В целом, решить эту задачу удалось. Мы видим, что сегодня в топовых вузах Москвы и Санкт-Петербурга обучается до 70% иногородних студентов", - отмечает Олег Федоров, директор Сибирского института управления, филиала РАНХиГС в Новосибирске.СутьСуть ЕГЭ в том, чтобы создать единую для всех систему оценки знаний школьной программы.Для чего нуженВведение ЕГЭ, по словам Альбины Бесчасной, позволило решить несколько важных задач:Кто может сдаватьЕГЭ должны сдавать ученики 11-х классов. Выпускники допускаются к экзаменам только в том случае, если они имеют годовые отметки не ниже удовлетворительных по всем предметам учебного плана за предпоследний год обучения."Сдача ЕГЭ по русскому языку и базовой математике на проходные баллы - это обязательное условие для получения аттестата о среднем образовании. Также ЕГЭ могут сдавать иностранные граждане, лица без гражданства, беженцы, вынужденные переселенцы, ученики, обучающиеся дома или в негосударственных образовательных организациях, не имеющих аккредитации (для этого нужно закрепиться за какой-нибудь школой). ЕГЭ могут сдавать выпускники прошлых лет, если у них есть документ о среднем (общем) образовании или аттестат, диплом о среднем профессиональном образовании (СПО)", - уточняет Екатерина Строганова, учёный-аспирант, преподаватель химии онлайн-школы подготовки к ЕГЭ "100балльный репетитор".“Взрослые – это самая беспокойная аудитория, и именно для нее мы проводим акцию "ЕГЭ для родителей". Любой желающий (не только родители выпускников, но и все те, кто лично хочет посмотреть на процедуру сдачи экзамена) может принять в ней участие. В этом году она прошла в марте. Взрослые ежегодно могут прийти в тренировочный пункт проведения экзаменов, там созданы те же условия, что и во время ЕГЭ. Единственная разница – это количество вопросов и уменьшение времени написания работы”, - рассказывает Анзор Музаев, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования.“И еще один момент: в этом году мы открываем одну важную страницу в истории единого государственного экзамена: его сдают ребята, которые с первого класса учились по новым ФГОСам. Изменения претерпели не только программы обучения, но и сами контрольные измерительные материалы. Но сразу отмечу, что это изменения плановые, никаких неожиданностей здесь нет”, - добавляет эксперт.История введенияПервоначально введение ЕГЭ носило экспериментальный характер. Первый эксперимент прошел в 2001 году в республиках Чувашия, Марий Эл, Якутия, а также в Самарской и Ростовской областях. В период с 2002 по 2006 год ЕГЭ охватил 79 регионов РФ, а в 2008 году экзамен сдали больше миллиона выпускников.Организатор ЕГЭЕГЭ организовывает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования. (постановление правительства РФ от 17.06.2004 № 300, Положение о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки)Подготовка к ЕГЭПодготовиться к ЕГЭ можно:Когда начинать готовитьсяПосле сдачи ОГЭ в 9 классе ребята, как правило, "выдыхают" и думают, что ЕГЭ еще нескоро."Выбор времени начала подготовки зависит от исходного уровня знаний и навыков по предмету, необходимого количества баллов для поступления. Рекомендую начинать готовиться в 10 классе. Лучше с октября, когда ребенок уже вливается в учебный процесс. За два года можно почти до автоматизма отработать навыки решения заданий, это позволит уменьшить стресс на экзамене", - советует Мария Пудлич, методист Онлайн-школы №1."По математике и русскому языку на протяжении 10 и 11 классов идет "набивание руки" тестами и заданиями ЕГЭ. Тоже самое относится и к другим техническим и естественным предметам (химия, биология, физика, география, информатика). Гуманитарные дисциплины, такие как история, обществознание, литература, требуют изучения теории в большом количестве, поэтому готовиться к ним необходимо заранее", - говорит Ирина Казанцева.Как готовитьсяДля того чтобы подготовиться самостоятельно, необходимо составить четкий план.На сайте ФИПИ (Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки) есть специальный навигатор самостоятельной подготовки к ЕГЭ, в котором можно найти подробный план и рекомендации."Там можно скачать актуальный кодификатор по любому предмету. Разобравшись с теорией, стоит приступить к практике, на том же ФИПИ есть тематические задания, соответствующие кодификатору. Также тренировочные задания можно найти на сайте “Решу ЕГЭ” или купить в книжном магазине", - говорит Максим Мамчур.Досрочный этап ЕГЭАктуальное расписание Единого государственного экзамена ежегодно публикуется в конце декабря – начале января на официальном информационном портале. Обычно досрочный этап проходит с 20-х чисел марта и захватывает чуть больше недели в апреле. На каждый экзамен отводится один день. Для того чтобы сдать ЕГЭ досрочно, необходимо написать заявление до 1 февраля включительно. Ученики подают его в школе, выпускники прошлых лет - по месту регистрации на ГИА.ПредметыНа данный момент для выбора доступны 15 предметов.ОбязательныеВ число обязательных входят: русский язык и математика базового или профильного уровня.По выборуОдиннадцатиклассники обычно выбирают те предметы, которые необходимы для дальнейшего обучения в вузе. В 2022 году перечень следующий: физика, химия, биология, информатика и ИКТ, литература, география, история, обществознание, а также иностранные языки. На данный момент можно выбрать из пяти языков: английский, немецкий, французский, испанский и китайский.Задания и баллыЗадания по каждому предмету подразделяются на базовые, с повышенным уровнем сложности и высоким. Соответственно распределяются и баллы за их выполнение. Базовые - по одному баллу, за повышенный и высокий уровень ученик получает от 2 до 14 баллов (в зависимости от предмета). Максимальная оценка за сочинение - 25 баллов. Например, по литературе этовыглядит так:Всего: 58 баллов.Итоговое сочинениеТематические направления для итогового сочинения ежегодно утверждаются Письмом Рособрнадзора. Там же указываются официальные критерии оценивания.Порядок проведенияЕГЭ проходит в пунктах проведения экзаменов (ППЭ), которые оборудуют в школах, для каждого ученика выделяется личное рабочее место. Руководитель ППЭ обязан организовать распределение экзаменуемых и преподавателей по аудиториям с учетом здоровья и психофизического развития учеников. В каждом кабинетедолжны присутствовать не менее двух организаторов. Если экзамен длится более четырех часов, выпускникам предоставляется питание.Регистрация на ЕГЭЗарегистрироваться для сдачи экзамена (подать заявление) можно на портале "Госуслуги" с 1 декабря по 1 февраля текущего года. После 1 февраля никаких изменений произвести уже не удастся.Регистрация для участия в итоговом сочинении проводится не позднее чем за две недели до его проведения.Заявление на участие в ЕГЭКак составить и куда подать заявление, учащимся объясняют в школе. Молодым людям, которые уже окончили школу, выдадут бланки в пунктах регистрации на сдачу ЕГЭ.Необходимые документыШкольникам необходим только паспорт. Выпускники прошлых лет должны дополнительно предоставить документ об образовании или его заверенную копию. Если есть ограничения по здоровью, то необходима копия (оригинал) рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии или заверенная в установленном порядке копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности.Сроки, график проведенияРасписание Единого экзамена на 2022 год утверждено Приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 ноября 2021 г. № 834/1479.Основной этап будет проходить с 26 мая по 21 июня. По сравнению с прошлым годом увеличено время, отведенное на сдачу экзамена по иностранным языкам с 15 минут до 17, а на испытание по литературе ученикам разрешено принести орфографический словарь.Досрочно ЕГЭ можно было сдать с 21 марта по 15 апреля, дополнительный период в этом году - 5 - 20 сентября."Основной период в этом году начнется 26 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Проведение испытаний разделено на два дня: ЕГЭ по русскому языку пройдет 30 и 31 мая, по информатике и ИКТ — 20 и 21 июня, устная часть по иностранным языкам — 16 и 17 июня. ЕГЭ по профильной и базовой математике также пройдет в разные дни (2 и 3 июня соответственно). 6 июня в основной период состоятся экзамены по истории и физике, 9 июня — по обществознанию, 14 июня — по биологии и письменная часть по иностранным языкам. С 23 июня по 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам", - объясняет Екатерина Строганова.Что запрещено на ЕГЭШкольникам запрещено:"С собой можно взять напитки, еду, средства гигиены первой необходимости и лекарства, за любыми лишними движениями пристально наблюдают, если увидят то, что недопустимо проносить, попросят выйти и назначат пересдачу", - рассказывает Анна Иванова, директор M A D Studio, сдававшая ЕГЭ в 2019 году."Экзаменуемые имеют право пронести на место ручку, карандаш, линейку. На некоторые предметы разрешены дополнительные материалы, на физику и химию - непрограммируемый калькулятор. Если в классе произошли какие-то критические нарушения, могут аннулировать результаты всей аудитории", - предупреждает Ольга Лаврентьева, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart.НарушенияОтветственность за нарушение правил при сдаче ЕГЭ несут и школьники, и преподаватели-организаторы. На каждого из них может быть составлен административный протокол и передан в суд, где будет определена сумма штрафа. Кроме того, за нарушения правил проведения ЕГЭ экзаменуемого удаляют с экзамена, а работу аннулируют без возможности апелляции.Результаты ЕГЭС момента сдачи ЕГЭ до публикации результатов проходит от 7 до 14 дней. С ними можно ознакомиться на Едином портале государственных услуг, а также на сайте Единого государственного экзамена. Результаты ЕГЭ действительны четыре года.АпелляцииПроверка развернутых ответов второй части проводится экспертами ЕГЭ, причем одна работа проверяется трижды, а в случае неоднозначного решения перепроверяется ещё раз старшим экспертом. Если экзаменуемый не согласен с результатами проверки и с выставленными баллами за задания второй части, то можно подать на апелляцию."Сама процедура достаточно длительная и стрессовая для ребенка. Советую подавать апелляцию только в том случае, если есть цель повысить баллы, которые очень важны для поступления. Перед процедурой лучше посоветоваться с преподавателем, разобрать все вопросы, подготовить аргументы. Если нет уверенности - лучше не этого не делать", - советует Ольга Лаврентьева.Поступление в вузыДля поступления нужно собрать пакет документов, который устанавливает учебное заведение. Список есть на сайте приемной комиссии. Документы можно одновременно подать сразу в пять высших учебных заведений. Количество направлений каждое из них устанавливает самостоятельно, но не более 10. Есть три варианта подачи документов: лично, по почте или электронно. Сроки подачи нужно уточнять у приёмной комиссии.Будущие изменения ЕГЭВ 2022 году КИМ (контрольно-измерительный материал) по всем предметам, кроме информатики, претерпел изменения: появились новые задания, направленные на усиление применения умений и навыков анализа различной информации, решения задач, в том числе практических, развернутого объяснения, аргументации и прочее."Ежегодные изменения не упрощают и не усложняют экзамен для детей. Они проводятся только для того, чтобы оценка была более объективной, особенно если образовательная программа нуждается в каких-то дополнениях. По самой организации проведения также ничего особенно не меняется", - добавляет Ольга Лаврентьева.Отменят ли ЕГЭ в 2022 годуПо словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, отменять ЕГЭ в 2022 году не собираются."ЕГЭне отменят до тех пор, пока не будет создана какая-либо альтернатива, с помощью которой можно будет справедливо отбирать учеников в вузы. А до тех пор не стоит надеяться на отмену ЕГЭ и следует подходить к подготовке должным образом", - говорит Максим Мамчур.

https://ria.ru/20220423/ekzamen-1785078788.html

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https://ria.ru/20220419/izmeneniya-1784325006.html

https://ria.ru/20220419/ege-1784299050.html

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Артем Смирнов

образование - общество, россия, дети, единый государственный экзамен (егэ), школы