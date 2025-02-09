Минимальные баллы ЕГЭ-2026: порог для получения аттестата и поступления

Минимальные баллы ЕГЭ — количество баллов, необходимое для получения аттестата о среднем общем образовании и для поступления в вуз. Сколько баллов нужно набрать, чтобы экзамен считался сданным, в каких случаях университет не сможет принять документы у абитуриента, проходные баллы по всем предметам, изменения в 2026 году, — в материале РИА Новости.

Что такое минимальные и проходные баллы ЕГЭ

Министерство образования и науки РФ ежегодно утверждает минимальные баллы единого государственного экзамена, по которым проводится прием на обучение в образовательных организациях, подведомственных министерству. Минимального количества баллов ЕГЭ достаточно, чтобы результаты были признаны действующими.

« "В 2026 году скорректированы минимальные баллы ЕГЭ, которые дают абитуриентам право подавать документы в вузы. По нескольким предметам порог стал выше — в частности, по физике, химии, биологии, истории, информатике и иностранному языку. Например, минимальный результат по информатике увеличился до 46 баллов, по физике — до 41, по иностранному языку — до 40. При этом требования по ряду дисциплин остались прежними — это касается русского языка, профильной математики, литературы, географии и обществознания". Екатерина Александрова Эксперт по поступлению онлайн-школы "100балльный репетитор", магистр социологии (МГПУ). Эксперт по поступлению онлайн-школы "100балльный репетитор", магистр социологии (МГПУ).

Важно учитывать, что минимальный балл — это только нижняя граница для подачи документов, а не показатель, который гарантирует поступление. Фактический проходной балл формируется уже в ходе конкурса и зачастую оказывается заметно выше.

Минимальные баллы ЕГЭ на 2026 год (по стобалльной шкале) Предмет Балл для сдачи ЕГЭ (Рособрнадзор) Балл для поступления в ВУЗ (Минобрнауки) Балл для поступления в ВУЗ (Минпросвещения) Русский язык 24 40 42 Математика (профильная) 27 40 40 Физика 36 41 40 Обществознание 42 45 42 История 32 40 38 Информатика и ИКТ 40 46 45 Иностранный язык 22 40 35 Литература 32 40 40 Биология 36 40 39 География 37 40 40 Химия 36 40 39

Минздрав, Минтранс, Минкультуры, Минобороны, Минсельхоз, МВД и другие министерства, имеющие подведомственные ВУЗы, также определяют для них минимальный порог проходных баллов.

Минимальные баллы для получения аттестата

Для получения аттестата выпускники должны сдать два обязательных экзамена в форме ЕГЭ или ГВЭ: русский язык и математику. Тем, кто не планирует поступление в ВУЗ, этого достаточно. Абитуриентам высших учебных заведений нужно пройти испытание еще по нескольким предметам по выбору.

Участнику ЕГЭ по русскому языку для получения аттестата достаточно набрать 24 балла. При этом минимальное количество баллов по этому предмету для поступления в высшее учебное заведение — 36, а в ВУЗы, подведомственные Минобрнауки, — 40. Профильную математику для аттестата нужно сдать не менее чем на 27 баллов, а на математике базового уровня (оценивается по 5-балльной шкале) набрать 3 балла.

По сравнению с прошлым 2025/2026 учебным годом минимальные баллы по некоторым предметам повышены:

по химии, биологии с 39 до 40 баллов;

по физике – с 39 до 41 балла;

по информатике – с 44 до 46 баллов;

по истории – с 36 до 40 баллов;

по иностранному языку – с 30 до 40 баллов.

Минимальные баллы для поступления в вузы

В высших учебных заведениях есть свой обязательный минимум баллов по каждому предмету ЕГЭ. В соответствии с законом "Об образовании в Российской Федерации" они имеют право самостоятельно устанавливать минимальное количество, но не ниже минимальных баллов ЕГЭ по версии Рособрнадзора.

В 2026 году Министерство науки и высшего образования повысило минимальные баллы ЕГЭ по нескольким предметам, необходимым для поступления в российские вузы. Изменения коснулись шести дисциплин: физики, информатики, истории, иностранного языка, химии и биологии. Повышение составило от одного до двух баллов. Так, минимальный балл по физике вырос с 39 до 41, по информатике — с 44 до 46, по истории и иностранному языку — с 38 до 40. Минимальные баллы по химии и биологии увеличены с 39 до 40. По другим предметам пороги остались прежними: по русскому языку и профильной математике — 40 баллов, по обществознанию — 45, по литературе и географии — также 40.

"Повышение связано с анализом приёмной кампании 2025 года. По ряду предметов был зафиксирован низкий средний результат абитуриентов, поэтому минимальные требования решили немного увеличить, чтобы повысить качество подготовки поступающих. По оценкам Минобрнауки, изменения затронут около 1% выпускников", — отмечает Лариса Микаллеф, кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ.

Эксперт уточняет, что минимальный балл — это только порог для подачи документов. Реальные проходные баллы зависят от конкурса. Например, некоторые технические вузы уже ориентируются на показатели, близкие к новым порогам: информатика — около 46 баллов, физика — около 41. Кроме того, часть вузов вводит дополнительный фильтр: если средний балл ЕГЭ абитуриента по всем экзаменам ниже 50, документы могут не принять на отдельные специальности.

У профильных министерств существуют собственные пороги баллов для подведомственных им ВУЗов. Например, для педагогических вузов порог по русскому языку — 42, а для ВШЭ — от 60 до 75 в зависимости от предмета.

На бюджетной основе

Каждое образовательное учреждение самостоятельно рассчитывает проходные баллы, исходя из таких факторов, как:

конкурс (количество желающих на одно место);

наличие среди поступающих победителей и призеров олимпиад;

количества абитуриентов, имеющих льготные права при поступлении.

На коммерческой основе

За каждым высшим учебным заведением сохраняется право устанавливать собственный минимальный порог. Но если 11-классник не набрал минимальные баллы, то ни один ВУЗ не вправе принять у него документы — в этом случае выпускник не может претендовать на зачисление даже на платное отделение.

"Минимальный балл — формальное условие для участия в конкурсе. Реальные проходные показатели значительно выше. На бюджетные места в среднем требуется суммарно около 200–250 баллов по трём экзаменам, иногда больше. Для платного обучения требования обычно ниже — примерно 150–200 баллов суммарно. Конкретные проходные баллы каждый вуз публикует на своих сайтах в период приёмной кампании. В качестве ориентира можно смотреть результаты прошлых лет: например, в ведущих университетах суммарный проходной балл может превышать 280, а в крупных региональных вузах составляет около 200–220", — уточняет Лариса Микаллеф.

Дополнительные баллы ЕГЭ

Для выпускников важны не только результаты ЕГЭ, но и индивидуальные достижения. Согласно Приказу Минобрнауки России от 21.08.2020 №1076 , приемные комиссии могут начислить баллы за личные достижения, которые суммируются с баллами ЕГЭ и дополнительных вступительных испытаний. Максимально можно набрать до 10 дополнительных баллов, а для поступающих по целевому направлению — до 15. По словам Ларисы Микаллеф, каждый университет самостоятельно определяет, какие достижения учитывать и сколько баллов за них начислять, но ориентируется на рекомендации Министерства науки и высшего образования. Подтверждение обязательно: дипломы, сертификаты, официальные документы.

Наиболее распространенные основания для дополнительных баллов — участие и победы в олимпиадах, школьный аттестат с отличием, спортивные достижения, знак ГТО, волонтерская деятельность и успешное итоговое сочинение.

"Например, победители всероссийских олимпиад могут получить максимальные преимущества — вплоть до 100 баллов по профильному предмету. Аттестат с отличием обычно приносит около 5 дополнительных баллов. Золотой знак ГТО может добавить от 2 до 4 баллов, а волонтерская деятельность — еще 1-3. Спортивные достижения и победы в профессиональных конкурсах также могут увеличить итоговый результат. Баллы суммируются, но не могут превышать установленный вузом максимум. Например, абитуриент, набравший на ЕГЭ 78, 82 и 65 баллов, получает суммарно 225. Если у него есть золотая медаль, волонтёрский опыт и знак ГТО, итоговый конкурсный результат может увеличиться до 235 баллов", — поясняет эксперт.

Александра Назарова, кандидат филологических наук, преподаватель кафедры английского языка и профессиональной коммуникации Финансового университета при Правительстве РФ, дополняет, что при учёте индивидуальных достижений также могут учитываться военная служба, в т.ч. участие в СВО по контракту (нужно предоставить копию военного билета/контракта); серебряный или золотой значок ГТО насчитывается согласно возрастным нормам и полу: каждому возрасту соответствует своя ступень, поэтому абитуриентам возрастом 16-17 лет нужно получить 6 ступень). Некоторые университеты могут давать дополнительные баллы за участие в профориентационных мероприятиях и наличие дополнительного образования, однако эти достижения учитываются далеко не везде (например, они перечислены при поступлении в МАИ). В ВШЭ, к примеру, учитывается наличие в портфолио студента олимпиады “Высшая лига”. При этом вуз даёт максимум 10 баллов за все достижения, а их конкретное распределение лучше узнавать в приемной комиссии.

По словам эксперта, в Финансовом университете при Правительстве РФ с 1 марта 2026 года работают новые правила приема абитуриентов:

Добавлено вступительное испытание по предмету “История” (там, где раньше был предмет “Обществознание”), предмет “Физика” для специальностей по соответствующему профилю, а также по всем профилям добавлен обязательный русский язык.

Изменился порядок начисления баллов за индивидуальные достижения: учитываются достижения в области спорта, физической культуры и искусства, а иные программы дополнительного образования не учитываются.

Наличие диплома Олимпиады для школьников приравнивается к 100 баллам за соответствующий предмет или баллам в категории “дополнительное достижение”.

Установлен срок приема документов на платные места без вступительных испытаний — 20 июня.

С 2027 года будут добавлены обязательные вступительные испытания на педагогические направления подготовки.

Мнение экспертов

Начинать системную подготовку к ЕГЭ следует примерно за 9–12 месяцев до экзамена. Главный принцип — регулярность и работа над пробелами, а не просто увеличение количества заданий.

« "На первом этапе важно повторить теорию и определить слабые темы. Для этого используют учебники, видеоуроки и диагностические варианты экзамена. Постепенно основной акцент смещается на решение экзаменационных заданий и работу с реальными вариантами ЕГЭ. На более позднем этапе подготовки полезно регулярно выполнять полные варианты экзамена на время, это поможет привыкнуть к формату испытания и снизит стресс на самом экзамене", — говорит Лариса Микаллеф.

Эксперты советуют фиксировать ошибки и анализировать их, чтобы не повторять в дальнейшем. Не менее важен режим подготовки: рекомендуется работать короткими интервалами: примерно 25 минут с небольшими перерывами. Такой подход поможет снизить усталость и сохранить концентрацию.

« "При планировании поступления абитуриентам важно ориентироваться не только на минимальные баллы. Они лишь позволяют подать документы, но не отражают реальную конкуренцию. Чтобы оценить свои шансы, лучше изучать проходные баллы прошлых лет по выбранной программе. Также стоит заранее разобраться с требованиями конкретных университетов: разные вузы могут по-разному учитывать индивидуальные достижения и устанавливать собственные минимальные показатели. Кроме того, имеет смысл использовать все возможности для получения дополнительных баллов — участие в олимпиадах, спортивные достижения или волонтёрство иногда становятся решающим фактором при поступлении", — советует Екатерина Александрова.