https://ria.ru/20220419/ege-1784299050.html

ЕГЭ на 100 баллов: как сдать экзамен лучше всех

Как сдать ЕГЭ на 100 баллов: что нужно для успешной сдачи экзамена

ЕГЭ на 100 баллов: как сдать экзамен лучше всех

Многие ученики 11-х классов заранее составляют план подготовки, следуя которому можно хорошо сдать экзамены по выбранным предметами получить высокие отметки... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T14:23

2022-04-19T14:23

2022-04-19T16:06

единый государственный экзамен (егэ)

россия

образование - общество

подростки

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Многие ученики 11-х классов заранее составляют план подготовки, следуя которому можно хорошо сдать экзамены по выбранным предметами получить высокие отметки. Как успешно сдать ЕГЭ и получить 100 баллов, какие ошибки совершают школьники и что нужно делать, чтобы их избежать- в материале РИА Новости.Как сдать ЕГЭ на 100 балловОдиннадцатиклассники к концу учебного года задумываются о том, как получить высокие баллы по ЕГЭ, так как результаты пригодятся при поступлении в вузы. Чем выше балл-тем больше шансов попасть в выбранное учебное заведение.Определиться с предметамиДля начала следует решить, какие предметы даются легче всего или понадобятся во время учебы в академии, институте или университете. В формате ЕГЭ сдают следующие дисциплины: химия, биология, география, математика, русский и иностранный языки, физика, история, информатика, естествознание, литература, история. Лучше выбирать предметы одной направленности и не мешать гуманитарные науки с точными.Выбор репетитораЧтобы решить, нужны услуги репетитора или нет, следует определить свой уровень знаний по тому или иному предмету. Пройти тест можно на сайте “Решу ЕГЭ”. Если результаты недостаточно хорошие, значит необходимы дополнительные занятия.Кроме того, что репетитор помогает закрыть “хвосты” и “пробелы”, он также может выполнять роль наставника и психологически настроить школьника на успешную сдачу тестов.Подготовительные курсыДля школьников есть масса предложений по подготовительным курсам: они могут быть очные или онлайн. Каждый выбирает удобный для себя формат. Если не хочется тратить время и деньги на дорогу, то дистанционный вариант будет наилучшим. Тем, кто предпочитает непосредственный контакт с преподавателем, подойдут очные уроки.Прохождение курсов способствует получению высоких баллов на ЕГЭ, такая подготовка отличается от занятий с репетитором, как правило, более низкой ценой и командным духом в группе учащихся.Еще один плюс курсов в том, что ученик много раз решает шаблонные задания, пишет сочинения. Потом на экзамене испытуемый уже не так волнуется, больше уверен в своих силах. Школьнику будет не так сложно выполнить задания, которые он уже делал.Выбор пособий и учебниковК выбору пособий для подготовки к ЕГЭ необходимо подойти со всей ответственностью. Не стоит покупать первые попавшиеся книги. Некоторые учебники далеко не всегда соответствуют реальному уровню экзамена, а задания слишком однообразные. Набивать руку на простых задачах не стоит, лучше готовиться к самому сложному уровню.Эксперты рекомендуют покупать пособия, посвященные отдельно написанию сочинений, решению того или иного типа математических задач и т.д. По каждому предмету следует приобрести пару справочников со схемами и таблицами. На сайте ФИПИ также есть множество заданий. В разделе методических рекомендаций можно найти литературу для подготовки к экзаменам.Проработка тестов прошлых летМногие ученики берут в работу задания прошлых лет, ответы на которые уже перестали быть секретом. Специалисты Федерального института педагогических измерений разработали специальные демоверсии ЕГЭ, которые по своей структуре и сложности такие же, какие бывают на экзамене. В качестве подготовки — это отличный вариант.Составление плана подготовкиСамое важное – это регулярность. Лучше заниматься по 20-30 минут каждый день, чем два часа раз в неделю. Необходимо составить план по неделям и на каждый день. Можно воспользоваться удобным планером и составить подробное расписание занятий и список тем, которые нужно проработать.Ученик сможет ежедневно отмечать, какие пункты были выполнены, а в конце недели анализировать результаты. Стоит включить в план небольшой временной запас на случай непредвиденных обстоятельств. Лучше чередовать творческие и тестовые задания, а в рамках одного дня посвящать время изучению определенного предмета, чтобы в голове не возникала путаница.Проработка "пробелов" в знанияхДля начала стоит сосредоточиться на закрытии “пробелов” в знаниях. Если какие-то темы по предметам плохо запомнились или непонятны, то необходимо их проработать до автоматизации. Нужно составить четкий долгосрочный план и восполнить недостающие знания. Такая задача должна стоять на первом месте.Визуализация процесса подготовкиТакой метод поможет настроиться на успешное прохождение экзамена. Визуализация также способствует снятию волнения. В течение всего периода подготовки нужно не только учить материал, но и достаточно отдыхать. В ночь перед экзаменом особенно важно выспаться. А перед тем как уснуть, стоит визуализировать процесс: как заполнять бланки, решать задания, переходя от простых к сложным.Перед сном можно прогуляться на свежем воздухе и за два часа до того, как отправиться в постель, лучше отказаться от пользования компьютером и смартфоном.Анализ клише и шаблоновЧтобы подготовиться к экзаменационному сочинению по русскому языку, лучше заранее проработать клише и научиться писать сочинение по образцу.Сочинение пишется по определенному плану. Например:В качестве клише по всему тексты используют следующие фразы:Шаблонные фразы хороши тем, что хорошо запоминаются даже несмотря на волнение во время экзамена. Они помогают структурировать текст и задать общий тон сочинению.Расширение словарного запасаВо время подготовки к экзамену по иностранному языку стоит поработать над расширением лексики. Например, на ЕГЭ по английскому есть задание на словообразование.Можно использовать два способа увеличения словарного запаса:Анализ ошибокСреди самых распространенных ошибок на этапе подготовки к ЕГЭ выделяют:ОтдыхСбалансированный режим, включающий в себя не только подготовку к экзамену, но и отдых, поможет грамотно распределить силы. Лучшей передышкой между занятиями являются прогулки на свежем отдыхе, активные игры с друзьями. Такое времяпрепровождение настроит ученика на положительный лад и снимет моральное напряжение.СпортСтоит выделить время и на спортивные занятия. Спорт не только укрепляет здоровье, но и улучшает работу мозга. В период подготовки к ЕГЭ нужно выделять по часу в день для пробежек или заниматься в спортзале. Активизация кровообращения после интенсивной тренировки поможет лучше "схватывать" информацию и продуктивнее готовиться к экзаменам.ПрогулкиНа свежем воздухе организм насыщается кислородом, и самочувствие заметно становится лучше. Одиночные прогулки помогают успокоиться и настроиться на положительный исход экзаменов. Можно гулять три-четыре раза в неделю по полтора-два часа. А совместные прогулки с родителями или друзьями помогут ощутить поддержку в напряженное время экзаменационного периода.УвлеченияСтоит уделять время своим увлечениям и не забывать про них, так как во время занятий любимыми делами улучшается настроение. Достаточно тратить на это хотя бы 20 минут в день, чтобы успокоить нервную систему и снять напряжение. Лучше отдать предпочтение спокойной деятельности.Полноценный сонПолноценный сон важен для любого человека, особенно в ответственный период жизни. Выспаться только перед экзаменом - недостаточно. Одна ночь не компенсирует длительный недосып во время подготовки (если он есть). Нужно постараться распределить время таким образом, чтобы его хватало не только на учебу, но и на продуктивный ночной отдых.Соблюдение режима дняРезкое нарушение режима дня приводит к дополнительным затратам энергии, что снижает работоспособность. Учитывая, что она выше в утренние часы, то заниматься лучше с 8:30. Далее каждый час делать перерыв на 10-15 минут, чтобы мозг успевал воспринимать информацию.Преодоление волнения и страхаИногда переживания от возможной неудачи лучше прожить заранее, продумать самые плохие сценарии и план действий к каждому из них. Это позволит настроиться на адекватное принятие любого результата и уменьшить страх.Можно поговорить с близким человеком, который сможет успокоить, поддержать и дать полезные советы.Рекомендации преподавателейУчителя рекомендуют выстраивать подготовку таким образом, чтобы задания постепенно усложнялись. Чтобы развить логическое мышление, учащимся дают однотипные задания с распределением по уровню сложности.Важно при решении задач использовать весь накопленный опыт, знания и навыки, чтобы рассуждать, а не только решать задания по однотипному шаблону.Михаил Елютин, преподаватель физики, рекомендует: “Важно еще на этапе подготовки закрыть все “пробелы” в знаниях по каждой теме. Прорешайте шаблонные задачи, чтобы изменение условий для вас не было неожиданностью. Знание размерности величин выручит в той ситуации, если вдруг забудете формулу. Ее легко восстановить в памяти, если знаете, в чем измеряется каждая входящая в нее величина. Стоит систематизировать свои знания, ведь все формулы делятся на блоки, а те в свою очередь на разделы. Понимая, к какому разделу физики относится явление, описанное в задаче, вы быстрее придете к верному решению”.

https://ria.ru/20220418/ege-1784159522.html

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https://ria.ru/20220218/ekzamen-1773586756.html

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россия

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

единый государственный экзамен (егэ), россия, образование - общество, подростки