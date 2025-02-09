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ЕГЭ 100 баллов: как сдать и что нужно, чтобы получить высокую оценку в 11 классе
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17:24 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/ege-1784299050.html
ЕГЭ на 100 баллов: как подготовиться и сдать экзамен лучше всех
ЕГЭ 100 баллов: как сдать и что нужно, чтобы получить высокую оценку в 11 классе
ЕГЭ на 100 баллов: как подготовиться и сдать экзамен лучше всех
Многие ученики 11-х классов заранее составляют план подготовки к экзаменам, чтобы хорошо проработать ответы и получить высокие отметки по всем предметам. Как... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T17:24:00+03:00
2025-02-09T17:24:00+03:00
единый государственный экзамен (егэ)
россия
образование - общество
подростки
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Многие ученики 11-х классов заранее составляют план подготовки к экзаменам, чтобы хорошо проработать ответы и получить высокие отметки по всем предметам. Как успешно сдать ЕГЭ на 100 баллов, почему важно проходить тренировочные варианты и соблюдать режим дня, какие ошибки совершают школьники и что нужно делать, чтобы их избежать, — в материале РИА Новости.Как сдать ЕГЭ на 100 балловОдиннадцатиклассники к концу учебного года задумываются о том, как получить высокие баллы на ЕГЭ, так как результаты важны для поступления в ВУЗы. Чем выше балл, тем больше шансов попасть в выбранное учебное заведение на бюджетной основе.Определиться с предметамиСледует определиться, какие предметы понадобятся для поступления в высшее учебное заведение на выбранную специальность. В формате ЕГЭ сдают следующие дисциплины: химию, биологию, географию, математику, русский и иностранный языки, физику, историю, информатику, обществознание, литературу.Выбор репетитораРепетитор выполняет роль наставника и может помочь ученику не только закрыть “хвосты” и “пробелы” в знаниях по тому или иному предмету, но психологически настроить на успешную сдачу экзамена.Подготовительные курсыДля школьников есть масса предложений по подготовительным курсам: они могут быть очные или онлайн. Каждый выбирает удобный для себя формат. Если не хочется тратить время и деньги на дорогу, то дистанционный вариант будет наилучшим. Тем, кто предпочитает непосредственный контакт с преподавателем, подойдут очные уроки.Выбор пособий и учебниковК выбору пособий для подготовки к ЕГЭ необходимо подойти со всей ответственностью. Не стоит покупать первые попавшиеся книги. Некоторые учебники далеко не всегда соответствуют реальному уровню экзамена, а задания слишком однообразные. Набивать руку на простых задачах не стоит, лучше готовиться к самому сложному уровню.Эксперты рекомендуют покупать пособия, посвященные отдельно написанию сочинений, решению того или иного типа математических задач и т.д. По каждому предмету следует приобрести пару справочников со схемами и таблицами. На сайте ФИПИ в разделе методических рекомендаций можно найти литературу для подготовки к экзаменам.Проработка тестов прошлых летМногие ученики берут в работу задания прошлых лет, ответы на которые уже перестали быть секретом. Специалисты Федерального института педагогических измерений разработали специальные демоверсии ЕГЭ, которые по своей структуре и сложности такие же, какие бывают на экзамене. В качестве подготовки — это отличный вариант.Составление плана подготовкиСамое важное — регулярность. Лучше заниматься по 20-30 минут каждый день, чем два часа один раз в неделю. Можно воспользоваться удобным планером и составить подробное расписание занятий и список тем, которые нужно проработать.Ученик сможет ежедневно отмечать, какие пункты были выполнены, а в конце недели анализировать результаты. Стоит включить в план небольшой временной запас на случай непредвиденных обстоятельств. Лучше чередовать творческие и тестовые задания, а в рамках одного дня посвящать время изучению определенного предмета, чтобы в голове не возникала путаница.Проработка "пробелов" в знанияхДля начала стоит сосредоточиться на закрытии “пробелов” в знаниях. Если какие-то темы по предметам плохо запомнились или непонятны, то необходимо их проработать до автоматизации. Нужно составить четкий долгосрочный план, такая задача должна стоять на первом месте.Визуализация процесса подготовкиТакой метод поможет настроиться на успешное прохождение экзамена. Визуализация также способствует снятию волнения. В течение всего периода подготовки нужно не только учить материал, но и достаточно отдыхать. В ночь перед экзаменом особенно важно выспаться. А перед тем как уснуть, стоит визуализировать процесс: как заполнять бланки, решать задания, переходя от простых к сложным.Перед сном можно прогуляться на свежем воздухе и за два часа до того, как отправиться в постель, лучше отказаться от пользования компьютером и смартфоном.Анализ клише и шаблоновЧтобы подготовиться к экзаменационному сочинению по русскому языку, лучше заранее проработать клише и научиться писать сочинение по образцу.Сочинение пишется по определенному плану. Например:В качестве клише по всему тексту используют следующие фразы:Шаблонные фразы хороши тем, что хорошо запоминаются даже несмотря на волнение во время экзамена. Они помогают структурировать текст и задать общий тон сочинению.Расширение словарного запасаВо время подготовки к экзамену по иностранному языку стоит поработать над расширением лексики. Например, на ЕГЭ по английскому есть задание на словообразование.Можно использовать два способа увеличения словарного запаса:Анализ ошибокСреди самых распространенных ошибок на этапе подготовки к ЕГЭ выделяют:ОтдыхСбалансированный режим, включающий в себя не только подготовку к экзамену, но и отдых, поможет грамотно распределить силы. Лучшей передышкой между занятиями являются прогулки на свежем отдыхе, активные игры с друзьями. Такое времяпрепровождение настроит ученика на положительный лад и снимет моральное напряжение.СпортСтоит выделить время и на спортивные занятия. Спорт не только укрепляет здоровье, но и улучшает работу мозга. В период подготовки к ЕГЭ нужно выделять по часу в день для пробежек или заниматься в спортзале. Активизация кровообращения после интенсивной тренировки поможет лучше запоминать информацию и продуктивнее готовиться к экзаменам.ПрогулкиНа свежем воздухе организм насыщается кислородом, самочувствие заметно становится лучше. Одиночные прогулки помогают успокоиться и настроиться на положительный исход экзаменов. Можно гулять три-четыре раза в неделю по полтора-два часа. А совместные прогулки с родителями или друзьями помогут ощутить поддержку в напряженное время экзаменационного периода.УвлеченияСтоит уделять время своим увлечениям и не забывать про них, так как во время занятий любимыми делами улучшается настроение. Достаточно тратить на это хотя бы 20 минут в день, чтобы успокоить нервную систему и снять напряжение. Лучше отдать предпочтение спокойной деятельности.Полноценный сонПолноценный сон важен для любого человека, особенно в ответственный период жизни. Выспаться только перед экзаменом недостаточно. Одна ночь не компенсирует длительный недосып во время подготовки (если он есть). Нужно постараться распределить время таким образом, чтобы его хватало не только на учебу, но и на продуктивный ночной отдых.Соблюдение режима дняРезкое нарушение режима дня приводит к дополнительным затратам энергии, что снижает работоспособность. Учитывая, что она выше в утренние часы, то заниматься лучше с 8:30. Далее каждый час делать перерыв на 10-15 минут, чтобы мозг успевал воспринимать информацию.Психологическая подготовкаИногда переживания от возможной неудачи лучше прожить заранее, продумать самые плохие сценарии и план действий к каждому из них. Это позволит настроиться на адекватное принятие любого результата и уменьшить страх.Можно поговорить с близким человеком, который сможет успокоить, поддержать и дать полезные советы.Выплаты за 100 баллов на ЕГЭНа федеральном уровне выплат для выпускников за 100 баллов на ЕГЭ не предусмотрено. Но в некоторых субъектах Российской Федерации поощрения для отличников существуют. О них региональные власти объявляют после экзаменов. Размеры выплат и условия получения в прошлом году были следующие:Помимо выпускника награждают и учителей, подготовивших стобалльника. Их премируют на ту же сумму или больше, но один раз. То есть, если на 100 баллов сдали несколько учеников сразу, то преподаватель получит одну сумму. В некоторых регионах премию получают исключительно учителя.Советы преподавателейУчителя рекомендуют выстраивать подготовку таким образом, чтобы задания постепенно усложнялись. Важно развить логическое мышление, для этого учащимся дают однотипные задания с распределением по уровню сложности.При решении задач нужно использовать весь накопленный опыт, знания и навыки, чтобы рассуждать, а не только решать задания по однотипному шаблону.Михаил Елютин, преподаватель физики, рекомендует: “Важно еще на этапе подготовки закрыть все “пробелы” в знаниях по каждой теме. Прорешайте шаблонные задачи, чтобы изменение условий для вас не было неожиданностью. Знание размерности величин выручит в той ситуации, если вдруг забудете формулу. Ее легко восстановить в памяти, если знаете, в чем измеряется каждая входящая в нее величина. Стоит систематизировать свои знания, ведь все формулы делятся на блоки, а те в свою очередь на разделы. Понимая, к какому разделу физики относится явление, описанное в задаче, вы быстрее придете к верному решению”.
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единый государственный экзамен (егэ), россия, образование - общество, подростки
Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Россия, Образование - Общество, Подростки

ЕГЭ на 100 баллов: как подготовиться и сдать экзамен лучше всех

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкУченики в классе перед началом единого государственного экзамена по литературе
Ученики в классе перед началом единого государственного экзамена по литературе - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Оглавление
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Многие ученики 11-х классов заранее составляют план подготовки к экзаменам, чтобы хорошо проработать ответы и получить высокие отметки по всем предметам. Как успешно сдать ЕГЭ на 100 баллов, почему важно проходить тренировочные варианты и соблюдать режим дня, какие ошибки совершают школьники и что нужно делать, чтобы их избежать, — в материале РИА Новости.

Как сдать ЕГЭ на 100 баллов

Одиннадцатиклассники к концу учебного года задумываются о том, как получить высокие баллы на ЕГЭ, так как результаты важны для поступления в ВУЗы. Чем выше балл, тем больше шансов попасть в выбранное учебное заведение на бюджетной основе.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСдача досрочного ЕГЭ
Сдача досрочного ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сдача досрочного ЕГЭ

Определиться с предметами

Следует определиться, какие предметы понадобятся для поступления в высшее учебное заведение на выбранную специальность. В формате ЕГЭ сдают следующие дисциплины: химию, биологию, географию, математику, русский и иностранный языки, физику, историю, информатику, обществознание, литературу.

Выбор репетитора

Репетитор выполняет роль наставника и может помочь ученику не только закрыть “хвосты” и “пробелы” в знаниях по тому или иному предмету, но психологически настроить на успешную сдачу экзамена.
Сдача ЕГЭ в школах России - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Глава Рособрнадзора призвал развивать ЕГЭ
7 февраля, 16:09

Подготовительные курсы

Для школьников есть масса предложений по подготовительным курсам: они могут быть очные или онлайн. Каждый выбирает удобный для себя формат. Если не хочется тратить время и деньги на дорогу, то дистанционный вариант будет наилучшим. Тем, кто предпочитает непосредственный контакт с преподавателем, подойдут очные уроки.

Выбор пособий и учебников

К выбору пособий для подготовки к ЕГЭ необходимо подойти со всей ответственностью. Не стоит покупать первые попавшиеся книги. Некоторые учебники далеко не всегда соответствуют реальному уровню экзамена, а задания слишком однообразные. Набивать руку на простых задачах не стоит, лучше готовиться к самому сложному уровню.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ по английскому языку
Сдача ЕГЭ по английскому языку - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сдача ЕГЭ по английскому языку
Эксперты рекомендуют покупать пособия, посвященные отдельно написанию сочинений, решению того или иного типа математических задач и т.д. По каждому предмету следует приобрести пару справочников со схемами и таблицами. На сайте ФИПИ в разделе методических рекомендаций можно найти литературу для подготовки к экзаменам.

Проработка тестов прошлых лет

Многие ученики берут в работу задания прошлых лет, ответы на которые уже перестали быть секретом. Специалисты Федерального института педагогических измерений разработали специальные демоверсии ЕГЭ, которые по своей структуре и сложности такие же, какие бывают на экзамене. В качестве подготовки — это отличный вариант.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета при президенте по науке и образованию - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Путин отметил снижение числа сдающих ЕГЭ по профильной математике и физике
6 февраля, 18:38

Составление плана подготовки

Самое важное — регулярность. Лучше заниматься по 20-30 минут каждый день, чем два часа один раз в неделю. Можно воспользоваться удобным планером и составить подробное расписание занятий и список тем, которые нужно проработать.
Ученик сможет ежедневно отмечать, какие пункты были выполнены, а в конце недели анализировать результаты. Стоит включить в план небольшой временной запас на случай непредвиденных обстоятельств. Лучше чередовать творческие и тестовые задания, а в рамках одного дня посвящать время изучению определенного предмета, чтобы в голове не возникала путаница.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДосрочная сдача ЕГЭ по географии и литературе
Досрочная сдача ЕГЭ по географии и литературе - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Досрочная сдача ЕГЭ по географии и литературе

Проработка "пробелов" в знаниях

Для начала стоит сосредоточиться на закрытии “пробелов” в знаниях. Если какие-то темы по предметам плохо запомнились или непонятны, то необходимо их проработать до автоматизации. Нужно составить четкий долгосрочный план, такая задача должна стоять на первом месте.

Визуализация процесса подготовки

Такой метод поможет настроиться на успешное прохождение экзамена. Визуализация также способствует снятию волнения. В течение всего периода подготовки нужно не только учить материал, но и достаточно отдыхать. В ночь перед экзаменом особенно важно выспаться. А перед тем как уснуть, стоит визуализировать процесс: как заполнять бланки, решать задания, переходя от простых к сложным.
Перед сном можно прогуляться на свежем воздухе и за два часа до того, как отправиться в постель, лучше отказаться от пользования компьютером и смартфоном.
Расписание ЕГЭ-2025
Расписание ЕГЭ в 2025-м: даты проведения экзаменов для 11-х классов
Вчера, 14:18

Анализ клише и шаблонов

Чтобы подготовиться к экзаменационному сочинению по русскому языку, лучше заранее проработать клише и научиться писать сочинение по образцу.
Сочинение пишется по определенному плану. Например:
  • Вступление.
  • Комментарий проблемы.
  • Позиция писателя.
  • Собственное мнение.
  • Вывод.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкШкольники ищут свои фамилии в списках на сдачу перед началом единого государственного экзамена
Школьники ищут свои фамилии в списках на сдачу перед началом единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Школьники ищут свои фамилии в списках на сдачу перед началом единого государственного экзамена
В качестве клише по всему тексту используют следующие фразы:
  • Автор данного текста поднимает проблему…
  • В приведенном отрывке центральной я бы назвал проблему…
  • Текст (имя автора) заставил меня задуматься над такой проблемой, как…
  • Проблема … сильнее всего привлекает внимание автора…
  • Комментируя эту проблему, также хочется отметить…
  • Автор раскрывает проблему на примере…
  • Писатель не случайно дает понять…
Шаблонные фразы хороши тем, что хорошо запоминаются даже несмотря на волнение во время экзамена. Они помогают структурировать текст и задать общий тон сочинению.
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Расширение словарного запаса

Во время подготовки к экзамену по иностранному языку стоит поработать над расширением лексики. Например, на ЕГЭ по английскому есть задание на словообразование.
Можно использовать два способа увеличения словарного запаса:
  1. 1.
    Изучение слов по темам, например, “School life and education”, “My family and friends”.
  2. 2.
    Изучение слов по частям речи. Глаголы являются наиболее часто потребляемыми словами, поэтому начать можно с них. Затем можно изучить синонимы существительных, глаголов, прилагательных и т.д.
© AP Photo / Caleb JonesОксфордский словарь английскго языка
Оксфордский словарь английскго языка - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© AP Photo / Caleb Jones
Оксфордский словарь английскго языка

Анализ ошибок

Среди самых распространенных ошибок на этапе подготовки к ЕГЭ выделяют:
  • Некорректное распределение времени. В зависимости от сложности заданий на них выделяется разное время. Это стоит учитывать и при подготовке к экзамену. Нужно постараться уложиться в установленный временной промежуток.
  • Непонимание творческих заданий. Бывает, что в задании необходимо привести два примера, один из которых должен быть из литературного произведения, а второй - из жизни. Для лучшего понимания задачи нужно представить, что должно получиться в результате.
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Отдых

Сбалансированный режим, включающий в себя не только подготовку к экзамену, но и отдых, поможет грамотно распределить силы. Лучшей передышкой между занятиями являются прогулки на свежем отдыхе, активные игры с друзьями. Такое времяпрепровождение настроит ученика на положительный лад и снимет моральное напряжение.
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкПодростки качаются на панорамных качелях в парке Дружбы на Речном вокзале в Москве
Подростки качаются на панорамных качелях в парке Дружбы на Речном вокзале в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Подростки качаются на панорамных качелях в парке Дружбы на Речном вокзале в Москве
Спорт
Стоит выделить время и на спортивные занятия. Спорт не только укрепляет здоровье, но и улучшает работу мозга. В период подготовки к ЕГЭ нужно выделять по часу в день для пробежек или заниматься в спортзале. Активизация кровообращения после интенсивной тренировки поможет лучше запоминать информацию и продуктивнее готовиться к экзаменам.
Прогулки
На свежем воздухе организм насыщается кислородом, самочувствие заметно становится лучше. Одиночные прогулки помогают успокоиться и настроиться на положительный исход экзаменов. Можно гулять три-четыре раза в неделю по полтора-два часа. А совместные прогулки с родителями или друзьями помогут ощутить поддержку в напряженное время экзаменационного периода.
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Увлечения
Стоит уделять время своим увлечениям и не забывать про них, так как во время занятий любимыми делами улучшается настроение. Достаточно тратить на это хотя бы 20 минут в день, чтобы успокоить нервную систему и снять напряжение. Лучше отдать предпочтение спокойной деятельности.
Полноценный сон
Полноценный сон важен для любого человека, особенно в ответственный период жизни. Выспаться только перед экзаменом недостаточно. Одна ночь не компенсирует длительный недосып во время подготовки (если он есть). Нужно постараться распределить время таким образом, чтобы его хватало не только на учебу, но и на продуктивный ночной отдых.
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЕдиный государственный экзамен в Москве
Единый государственный экзамен в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Единый государственный экзамен в Москве

Соблюдение режима дня

Резкое нарушение режима дня приводит к дополнительным затратам энергии, что снижает работоспособность. Учитывая, что она выше в утренние часы, то заниматься лучше с 8:30. Далее каждый час делать перерыв на 10-15 минут, чтобы мозг успевал воспринимать информацию.

Психологическая подготовка

Иногда переживания от возможной неудачи лучше прожить заранее, продумать самые плохие сценарии и план действий к каждому из них. Это позволит настроиться на адекватное принятие любого результата и уменьшить страх.
Можно поговорить с близким человеком, который сможет успокоить, поддержать и дать полезные советы.
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Выплаты за 100 баллов на ЕГЭ

На федеральном уровне выплат для выпускников за 100 баллов на ЕГЭ не предусмотрено. Но в некоторых субъектах Российской Федерации поощрения для отличников существуют. О них региональные власти объявляют после экзаменов. Размеры выплат и условия получения в прошлом году были следующие:

Регион

Сумма выплат

Дополнительные условия

Республика Башкортостан

150 тыс. рублей

Поступление в ВУЗы — участники Евразийского научно-образовательного центра

Республика Калмыкия

20 тыс. рублей

Поощрение получают только 20 выпускников, особо отличившиеся во время учебы

Республика Саха (Якутия)

100 тыс. рублей

За каждый сданный на 100 баллов предмет

Республика Татарстан

15 тыс. рублей за 100 баллов по одному предмету

25 тыс. рублей за 100 баллов по двум предметам

При поступлении в Казанский (Приволжский) федеральный университет сумма увеличивается еще на 100 тыс. рублей

Краснодарский край

100 тыс. рублей

Поступление в краевые ВУЗы

Кировская область

20 тыс. рублей

Поступление в местный ВУЗ или в филиал федерального ВУЗа в регионе

Московская область

100 тыс. рублей

Два и более предмета, сданных на 100 баллов

Омская область

30 тыс. рублей при сумме баллов от 240 до 249

42 тыс. рублей за 250-259 баллов

60 тыс. рублей при 26-269 баллах

120 тыс. рублей при сумме баллов свыше 270

Поступление в ВУЗы Омской области

Тюменская область

100 тыс. рублей

При наличии 100 баллов хотя бы по одному предмету

Ханты-Мансийский автономный округ (Югра)

100 тыс. рублей

При наличии 100 баллов хотя бы по одному предмету

Ямало-Ненецкий автономный округ

100 тыс. рублей

При наличии 100 баллов хотя бы по одному предмету

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27 января, 15:30
Помимо выпускника награждают и учителей, подготовивших стобалльника. Их премируют на ту же сумму или больше, но один раз. То есть, если на 100 баллов сдали несколько учеников сразу, то преподаватель получит одну сумму. В некоторых регионах премию получают исключительно учителя.

Советы преподавателей

Учителя рекомендуют выстраивать подготовку таким образом, чтобы задания постепенно усложнялись. Важно развить логическое мышление, для этого учащимся дают однотипные задания с распределением по уровню сложности.
При решении задач нужно использовать весь накопленный опыт, знания и навыки, чтобы рассуждать, а не только решать задания по однотипному шаблону.
Михаил Елютин, преподаватель физики, рекомендует: “Важно еще на этапе подготовки закрыть все “пробелы” в знаниях по каждой теме. Прорешайте шаблонные задачи, чтобы изменение условий для вас не было неожиданностью. Знание размерности величин выручит в той ситуации, если вдруг забудете формулу. Ее легко восстановить в памяти, если знаете, в чем измеряется каждая входящая в нее величина. Стоит систематизировать свои знания, ведь все формулы делятся на блоки, а те в свою очередь на разделы. Понимая, к какому разделу физики относится явление, описанное в задаче, вы быстрее придете к верному решению”.
 
Единый государственный экзамен (ЕГЭ)РоссияОбразование - ОбществоПодростки
 
 
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