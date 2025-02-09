https://ria.ru/20250209/ege-1784299050.html

ЕГЭ на 100 баллов: как подготовиться и сдать экзамен лучше всех

ЕГЭ 100 баллов: как сдать и что нужно, чтобы получить высокую оценку в 11 классе

ЕГЭ на 100 баллов: как подготовиться и сдать экзамен лучше всех

Многие ученики 11-х классов заранее составляют план подготовки к экзаменам, чтобы хорошо проработать ответы и получить высокие отметки по всем предметам. Как... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T17:24:00+03:00

2025-02-09T17:24:00+03:00

2025-02-09T17:24:00+03:00

единый государственный экзамен (егэ)

россия

образование - общество

подростки

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Многие ученики 11-х классов заранее составляют план подготовки к экзаменам, чтобы хорошо проработать ответы и получить высокие отметки по всем предметам. Как успешно сдать ЕГЭ на 100 баллов, почему важно проходить тренировочные варианты и соблюдать режим дня, какие ошибки совершают школьники и что нужно делать, чтобы их избежать, — в материале РИА Новости.Как сдать ЕГЭ на 100 балловОдиннадцатиклассники к концу учебного года задумываются о том, как получить высокие баллы на ЕГЭ, так как результаты важны для поступления в ВУЗы. Чем выше балл, тем больше шансов попасть в выбранное учебное заведение на бюджетной основе.Определиться с предметамиСледует определиться, какие предметы понадобятся для поступления в высшее учебное заведение на выбранную специальность. В формате ЕГЭ сдают следующие дисциплины: химию, биологию, географию, математику, русский и иностранный языки, физику, историю, информатику, обществознание, литературу.Выбор репетитораРепетитор выполняет роль наставника и может помочь ученику не только закрыть “хвосты” и “пробелы” в знаниях по тому или иному предмету, но психологически настроить на успешную сдачу экзамена.Подготовительные курсыДля школьников есть масса предложений по подготовительным курсам: они могут быть очные или онлайн. Каждый выбирает удобный для себя формат. Если не хочется тратить время и деньги на дорогу, то дистанционный вариант будет наилучшим. Тем, кто предпочитает непосредственный контакт с преподавателем, подойдут очные уроки.Выбор пособий и учебниковК выбору пособий для подготовки к ЕГЭ необходимо подойти со всей ответственностью. Не стоит покупать первые попавшиеся книги. Некоторые учебники далеко не всегда соответствуют реальному уровню экзамена, а задания слишком однообразные. Набивать руку на простых задачах не стоит, лучше готовиться к самому сложному уровню.Эксперты рекомендуют покупать пособия, посвященные отдельно написанию сочинений, решению того или иного типа математических задач и т.д. По каждому предмету следует приобрести пару справочников со схемами и таблицами. На сайте ФИПИ в разделе методических рекомендаций можно найти литературу для подготовки к экзаменам.Проработка тестов прошлых летМногие ученики берут в работу задания прошлых лет, ответы на которые уже перестали быть секретом. Специалисты Федерального института педагогических измерений разработали специальные демоверсии ЕГЭ, которые по своей структуре и сложности такие же, какие бывают на экзамене. В качестве подготовки — это отличный вариант.Составление плана подготовкиСамое важное — регулярность. Лучше заниматься по 20-30 минут каждый день, чем два часа один раз в неделю. Можно воспользоваться удобным планером и составить подробное расписание занятий и список тем, которые нужно проработать.Ученик сможет ежедневно отмечать, какие пункты были выполнены, а в конце недели анализировать результаты. Стоит включить в план небольшой временной запас на случай непредвиденных обстоятельств. Лучше чередовать творческие и тестовые задания, а в рамках одного дня посвящать время изучению определенного предмета, чтобы в голове не возникала путаница.Проработка "пробелов" в знанияхДля начала стоит сосредоточиться на закрытии “пробелов” в знаниях. Если какие-то темы по предметам плохо запомнились или непонятны, то необходимо их проработать до автоматизации. Нужно составить четкий долгосрочный план, такая задача должна стоять на первом месте.Визуализация процесса подготовкиТакой метод поможет настроиться на успешное прохождение экзамена. Визуализация также способствует снятию волнения. В течение всего периода подготовки нужно не только учить материал, но и достаточно отдыхать. В ночь перед экзаменом особенно важно выспаться. А перед тем как уснуть, стоит визуализировать процесс: как заполнять бланки, решать задания, переходя от простых к сложным.Перед сном можно прогуляться на свежем воздухе и за два часа до того, как отправиться в постель, лучше отказаться от пользования компьютером и смартфоном.Анализ клише и шаблоновЧтобы подготовиться к экзаменационному сочинению по русскому языку, лучше заранее проработать клише и научиться писать сочинение по образцу.Сочинение пишется по определенному плану. Например:В качестве клише по всему тексту используют следующие фразы:Шаблонные фразы хороши тем, что хорошо запоминаются даже несмотря на волнение во время экзамена. Они помогают структурировать текст и задать общий тон сочинению.Расширение словарного запасаВо время подготовки к экзамену по иностранному языку стоит поработать над расширением лексики. Например, на ЕГЭ по английскому есть задание на словообразование.Можно использовать два способа увеличения словарного запаса:Анализ ошибокСреди самых распространенных ошибок на этапе подготовки к ЕГЭ выделяют:ОтдыхСбалансированный режим, включающий в себя не только подготовку к экзамену, но и отдых, поможет грамотно распределить силы. Лучшей передышкой между занятиями являются прогулки на свежем отдыхе, активные игры с друзьями. Такое времяпрепровождение настроит ученика на положительный лад и снимет моральное напряжение.СпортСтоит выделить время и на спортивные занятия. Спорт не только укрепляет здоровье, но и улучшает работу мозга. В период подготовки к ЕГЭ нужно выделять по часу в день для пробежек или заниматься в спортзале. Активизация кровообращения после интенсивной тренировки поможет лучше запоминать информацию и продуктивнее готовиться к экзаменам.ПрогулкиНа свежем воздухе организм насыщается кислородом, самочувствие заметно становится лучше. Одиночные прогулки помогают успокоиться и настроиться на положительный исход экзаменов. Можно гулять три-четыре раза в неделю по полтора-два часа. А совместные прогулки с родителями или друзьями помогут ощутить поддержку в напряженное время экзаменационного периода.УвлеченияСтоит уделять время своим увлечениям и не забывать про них, так как во время занятий любимыми делами улучшается настроение. Достаточно тратить на это хотя бы 20 минут в день, чтобы успокоить нервную систему и снять напряжение. Лучше отдать предпочтение спокойной деятельности.Полноценный сонПолноценный сон важен для любого человека, особенно в ответственный период жизни. Выспаться только перед экзаменом недостаточно. Одна ночь не компенсирует длительный недосып во время подготовки (если он есть). Нужно постараться распределить время таким образом, чтобы его хватало не только на учебу, но и на продуктивный ночной отдых.Соблюдение режима дняРезкое нарушение режима дня приводит к дополнительным затратам энергии, что снижает работоспособность. Учитывая, что она выше в утренние часы, то заниматься лучше с 8:30. Далее каждый час делать перерыв на 10-15 минут, чтобы мозг успевал воспринимать информацию.Психологическая подготовкаИногда переживания от возможной неудачи лучше прожить заранее, продумать самые плохие сценарии и план действий к каждому из них. Это позволит настроиться на адекватное принятие любого результата и уменьшить страх.Можно поговорить с близким человеком, который сможет успокоить, поддержать и дать полезные советы.Выплаты за 100 баллов на ЕГЭНа федеральном уровне выплат для выпускников за 100 баллов на ЕГЭ не предусмотрено. Но в некоторых субъектах Российской Федерации поощрения для отличников существуют. О них региональные власти объявляют после экзаменов. Размеры выплат и условия получения в прошлом году были следующие:Помимо выпускника награждают и учителей, подготовивших стобалльника. Их премируют на ту же сумму или больше, но один раз. То есть, если на 100 баллов сдали несколько учеников сразу, то преподаватель получит одну сумму. В некоторых регионах премию получают исключительно учителя.Советы преподавателейУчителя рекомендуют выстраивать подготовку таким образом, чтобы задания постепенно усложнялись. Важно развить логическое мышление, для этого учащимся дают однотипные задания с распределением по уровню сложности.При решении задач нужно использовать весь накопленный опыт, знания и навыки, чтобы рассуждать, а не только решать задания по однотипному шаблону.Михаил Елютин, преподаватель физики, рекомендует: “Важно еще на этапе подготовки закрыть все “пробелы” в знаниях по каждой теме. Прорешайте шаблонные задачи, чтобы изменение условий для вас не было неожиданностью. Знание размерности величин выручит в той ситуации, если вдруг забудете формулу. Ее легко восстановить в памяти, если знаете, в чем измеряется каждая входящая в нее величина. Стоит систематизировать свои знания, ведь все формулы делятся на блоки, а те в свою очередь на разделы. Понимая, к какому разделу физики относится явление, описанное в задаче, вы быстрее придете к верному решению”.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

единый государственный экзамен (егэ), россия, образование - общество, подростки