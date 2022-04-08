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Миронов предложил отменить ЕГЭ из-за нехватки бумаги - РИА Новости, 08.04.2022
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Миронов предложил отменить ЕГЭ из-за нехватки бумаги
Миронов предложил отменить ЕГЭ из-за нехватки бумаги - РИА Новости, 08.04.2022
Миронов предложил отменить ЕГЭ из-за нехватки бумаги
Дефицит офисной бумаги может привести к срывам сдачи ЕГЭ, поэтому в этом году стоит провести вступительную кампанию на основе обычных экзаменов, а ЕГЭ сделать... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T12:00
2022-04-08T12:00
единый государственный экзамен (егэ)
партия "справедливая россия - за правду"
общество
сергей миронов
образование
образование - общество
экзамены
дети
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Дефицит офисной бумаги может привести к срывам сдачи ЕГЭ, поэтому в этом году стоит провести вступительную кампанию на основе обычных экзаменов, а ЕГЭ сделать добровольным, предложил руководитель фракции "Справедливая Россия – За Правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале."Дефицит офисной бумаги может привести к срывам сдачи ЕГЭ, а вслед за этим осложнит поступление выпускников в вузы. Чтобы снизить "градус напряжённости", предлагаю в этом году сделать ЕГЭ добровольным, а вступительную кампанию провести на основе результатов обычных экзаменов", - написал Миронов.Он отметил, что одной из явных причин для отмены ЕГЭ в этом году является острая нехватка офисной бумаги, резкий рост цен на бумажную продукцию. Миронов добавил, что он сомневается в готовности региональных отделов образования решить эту проблему.Миронов написал, что не стоит откладывать процесс перехода на сдачу обычных экзаменов вместо ЕГЭ, иначе основные трудности коснутся именно выпускников из регионов."Время на перестройку ещё есть, но тянуть с переходом на обычные экзамены нельзя. В противном случае у выпускников школ из небольших городов и населённых пунктов могут возникнуть реальные проблемы с поступлением в вузы", - дополнил он.
https://ria.ru/20220328/bumaga-1780380630.html
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единый государственный экзамен (егэ), партия "справедливая россия - за правду", общество, сергей миронов, образование, образование - общество, экзамены, дети, школа, россия, госдума рф
12:00 08.04.2022
 
Миронов предложил отменить ЕГЭ из-за нехватки бумаги

Лидер эсеров Миронов предложил отменить ЕГЭ из-за нехватки офисной бумаги

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЕдиный госэкзамен по русскому языку
Единый госэкзамен по русскому языку - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Дефицит офисной бумаги может привести к срывам сдачи ЕГЭ, поэтому в этом году стоит провести вступительную кампанию на основе обычных экзаменов, а ЕГЭ сделать добровольным, предложил руководитель фракции "Справедливая Россия – За Правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале.
"Дефицит офисной бумаги может привести к срывам сдачи ЕГЭ, а вслед за этим осложнит поступление выпускников в вузы. Чтобы снизить "градус напряжённости", предлагаю в этом году сделать ЕГЭ добровольным, а вступительную кампанию провести на основе результатов обычных экзаменов", - написал Миронов.
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Он отметил, что одной из явных причин для отмены ЕГЭ в этом году является острая нехватка офисной бумаги, резкий рост цен на бумажную продукцию. Миронов добавил, что он сомневается в готовности региональных отделов образования решить эту проблему.
"Ситуация с нехваткой бумаги в образовательных учреждениях продолжает усугубляться, и это действительно ставит под сомнение проведение ЕГЭ. Закупать по нынешним баснословным ценам, которые достигают 1800 рублей за пачку в 500 листов, региональные Минобры и муниципальные отделы образования не могут", - сообщил он.
Миронов написал, что не стоит откладывать процесс перехода на сдачу обычных экзаменов вместо ЕГЭ, иначе основные трудности коснутся именно выпускников из регионов.
"Время на перестройку ещё есть, но тянуть с переходом на обычные экзамены нельзя. В противном случае у выпускников школ из небольших городов и населённых пунктов могут возникнуть реальные проблемы с поступлением в вузы", - дополнил он.
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