https://ria.ru/20220408/ege-1782473490.html

Миронов предложил отменить ЕГЭ из-за нехватки бумаги

Миронов предложил отменить ЕГЭ из-за нехватки бумаги - РИА Новости, 08.04.2022

Миронов предложил отменить ЕГЭ из-за нехватки бумаги

Дефицит офисной бумаги может привести к срывам сдачи ЕГЭ, поэтому в этом году стоит провести вступительную кампанию на основе обычных экзаменов, а ЕГЭ сделать... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T12:00

2022-04-08T12:00

2022-04-08T12:00

единый государственный экзамен (егэ)

партия "справедливая россия - за правду"

общество

сергей миронов

образование

образование - общество

экзамены

дети

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Дефицит офисной бумаги может привести к срывам сдачи ЕГЭ, поэтому в этом году стоит провести вступительную кампанию на основе обычных экзаменов, а ЕГЭ сделать добровольным, предложил руководитель фракции "Справедливая Россия – За Правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале."Дефицит офисной бумаги может привести к срывам сдачи ЕГЭ, а вслед за этим осложнит поступление выпускников в вузы. Чтобы снизить "градус напряжённости", предлагаю в этом году сделать ЕГЭ добровольным, а вступительную кампанию провести на основе результатов обычных экзаменов", - написал Миронов.Он отметил, что одной из явных причин для отмены ЕГЭ в этом году является острая нехватка офисной бумаги, резкий рост цен на бумажную продукцию. Миронов добавил, что он сомневается в готовности региональных отделов образования решить эту проблему.Миронов написал, что не стоит откладывать процесс перехода на сдачу обычных экзаменов вместо ЕГЭ, иначе основные трудности коснутся именно выпускников из регионов."Время на перестройку ещё есть, но тянуть с переходом на обычные экзамены нельзя. В противном случае у выпускников школ из небольших городов и населённых пунктов могут возникнуть реальные проблемы с поступлением в вузы", - дополнил он.

https://ria.ru/20220328/bumaga-1780380630.html

https://sn.ria.ru/20220406/ege-1782016962.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

единый государственный экзамен (егэ), партия "справедливая россия - за правду", общество, сергей миронов, образование, образование - общество, экзамены, дети, школа, россия, госдума рф