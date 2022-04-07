https://ria.ru/20220407/vakansii-1782205490.html

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в апреле

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в апреле - РИА Новости, 07.04.2022

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в апреле

Вакансия врача стоматолога-ортопеда, которому в одной из московских клиник готовы платить 500 тысяч рублей в месяц, оказалась самой дорогой в апрельской... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T04:31

2022-04-07T04:31

2022-04-07T08:49

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Вакансия врача стоматолога-ортопеда, которому в одной из московских клиник готовы платить 500 тысяч рублей в месяц, оказалась самой дорогой в апрельской подборке сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, с исследованием ознакомились РИА Новости."Самое высокооплачиваемое предложение в подборке этого месяца - вакансия врача стоматолога-ортопеда в стоматологическую клинику, которому готовы платить 500 тысяч рублей", - говорится в исследовании. В Москве в топ высокооплачиваемых позиций также вошла вакансия руководителя по управлению организационными изменениями с зарплатой в 300 тысяч рублей. По-прежнему в списки самых востребованных и высокооплачиваемых специалистов во всех городах входят программисты и разработчики.В Санкт-Петербурге, помимо разработчиков и аналитиков, ищут заместителя главного конструктора с зарплатой в 200 тысяч рублей в месяц. Лидером в списке дорогих вакансий Воронежа в апреле стал директор автосалона с зарплатой в 150 тысяч рублей, в Краснодаре - менеджер по продажам, которому предлагают 140 тысяч рублей в месяц, в Красноярске - главный премиум-менеджер с зарплатой в 150 тысяч рублей.В Уфе в число наиболее высокооплачиваемых вошла вакансия начальника керамической лаборатории. В Перми в топе интересных предложений – вакансии водителя-экспедитора, а также начальника отдела организации труда и заработной платы, в Нижнем Новгороде – руководителя отдела продаж и врача психиатра–нарколога. В Казани ищут шлифовщика."Наибольший прирост количества вакансий за неделю показала сфера услуг: плюс 8% за счет увеличения спроса на работников автосервисов. В ритейле и снабжении вакансий стало больше на 2%. Спрос на сотрудников административно-хозяйственных отделов вырос также на 2% за неделю", - отмечают авторы исследования. Стабилен спрос на специалистов в сферах медицины, информационных технологий, маркетинга и рекламы, образования и науки, в строительстве, банковской отрасли и консалтинге.

https://na.ria.ru/20220323/vuzy-1779514893.html

https://ria.ru/20220406/professiya-1781999723.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия, москва, навигатор абитуриента, кем стать