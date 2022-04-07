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Генассамблея приостановила участие России в СПЧ ООН - РИА Новости, 07.04.2022
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Генассамблея приостановила участие России в СПЧ ООН
Генассамблея приостановила участие России в СПЧ ООН - РИА Новости, 07.04.2022
Генассамблея приостановила участие России в СПЧ ООН
Генассамблея ООН приняла резолюцию, приостанавливающую работу России в Совете по правам человека, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T18:51
2022-04-07T19:53
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совет по правам человека оон (спч оон)
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ООН, 7 апр — РИА Новости. Генассамблея ООН приняла резолюцию, приостанавливающую работу России в Совете по правам человека, передает корреспондент РИА Новости.За проголосовали 93 государства, в числе прочих Сербия и Израиль. Против — 24. Не поддержали инициативу Алжир, Белоруссия, Боливия, Бурунди, ЦАР, Китай, Республика Конго, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Габон, Иран, Казахстан, Киргизия, Лаос, Мали, Никарагуа, Россия, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Вьетнам, Зимбабве. Воздержались — 58, среди них Египет, Камерун, Гана, Индия, Кувейт, Мексика, Монголия, Пакистан, Саудовская Аравия, ЮАР и ОАЭ.Проект документа подготовила группа западных стран, в том числе США, Украина, Латвия. Согласно его тексту, Генассамблея из-за "действий на Украине" постановляет приостановить права членства России в СПЧ. При этом там сказано, что ГА может "пересмотреть вопрос в случае необходимости".В офисе председателя главного представительного органа Организации Абдуллы Шахида РИА Новости пояснили, что после принятия резолюции Россия сохраняет место в СПЧ, но лишается права голоса и возможности выступления. Заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин заявил о досрочном выходе из СПЧ с 7 апреля. По его словам, это решение "не является отступлением от международных обязательств в правозащитной сфере".Москва, добавил он, считает резолюцию "неправомерным и политически мотивированным шагом". Сам совет, утверждает Кузьмин, "монополизирован одной группой стран, использующих его в своих целях".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.По предварительным данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 5 апреля, с начала военных действий на Украине погибли 1563 мирных жителя и 3776 человек ранены.
https://ria.ru/20220406/plennye-1782136479.html
https://ria.ru/20220407/spch-1782207896.html
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оон, совет по правам человека оон (спч оон)
18:51 07.04.2022 (обновлено: 19:53 07.04.2022)
 
Генассамблея приостановила участие России в СПЧ ООН

Генассамблея ООН приостановила участие России в Совете по правам человека

© REUTERS / Andrew KellyСпециальная сессия Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Специальная сессия Генассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© REUTERS / Andrew Kelly
Читать ria.ru в
ООН, 7 апр — РИА Новости. Генассамблея ООН приняла резолюцию, приостанавливающую работу России в Совете по правам человека, передает корреспондент РИА Новости.
За проголосовали 93 государства, в числе прочих Сербия и Израиль. Против — 24. Не поддержали инициативу Алжир, Белоруссия, Боливия, Бурунди, ЦАР, Китай, Республика Конго, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Габон, Иран, Казахстан, Киргизия, Лаос, Мали, Никарагуа, Россия, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Вьетнам, Зимбабве. Воздержались — 58, среди них Египет, Камерун, Гана, Индия, Кувейт, Мексика, Монголия, Пакистан, Саудовская Аравия, ЮАР и ОАЭ.
Проект документа подготовила группа западных стран, в том числе США, Украина, Латвия. Согласно его тексту, Генассамблея из-за "действий на Украине" постановляет приостановить права членства России в СПЧ. При этом там сказано, что ГА может "пересмотреть вопрос в случае необходимости".
В офисе председателя главного представительного органа Организации Абдуллы Шахида РИА Новости пояснили, что после принятия резолюции Россия сохраняет место в СПЧ, но лишается права голоса и возможности выступления.
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Заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин заявил о досрочном выходе из СПЧ с 7 апреля. По его словам, это решение "не является отступлением от международных обязательств в правозащитной сфере".
Москва, добавил он, считает резолюцию "неправомерным и политически мотивированным шагом". Сам совет, утверждает Кузьмин, "монополизирован одной группой стран, использующих его в своих целях".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
По предварительным данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 5 апреля, с начала военных действий на Украине погибли 1563 мирных жителя и 3776 человек ранены.
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ООНСовет по правам человека ООН (СПЧ ООН)
 
 
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