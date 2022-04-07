18:51 07.04.2022 (обновлено: 19:53 07.04.2022)
Генассамблея приостановила участие России в СПЧ ООН
Генассамблея ООН приостановила участие России в Совете по правам человека
ООН, 7 апр — РИА Новости. Генассамблея ООН приняла резолюцию, приостанавливающую работу России в Совете по правам человека, передает корреспондент РИА Новости.
За проголосовали 93 государства, в числе прочих Сербия и Израиль. Против — 24. Не поддержали инициативу Алжир, Белоруссия, Боливия, Бурунди, ЦАР, Китай, Республика Конго, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Габон, Иран, Казахстан, Киргизия, Лаос, Мали, Никарагуа, Россия, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Вьетнам, Зимбабве. Воздержались — 58, среди них Египет, Камерун, Гана, Индия, Кувейт, Мексика, Монголия, Пакистан, Саудовская Аравия, ЮАР и ОАЭ.
Проект документа подготовила группа западных стран, в том числе США, Украина, Латвия. Согласно его тексту, Генассамблея из-за "действий на Украине" постановляет приостановить права членства России в СПЧ. При этом там сказано, что ГА может "пересмотреть вопрос в случае необходимости".
В офисе председателя главного представительного органа Организации Абдуллы Шахида РИА Новости пояснили, что после принятия резолюции Россия сохраняет место в СПЧ, но лишается права голоса и возможности выступления.
Заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин заявил о досрочном выходе из СПЧ с 7 апреля. По его словам, это решение "не является отступлением от международных обязательств в правозащитной сфере".
Москва, добавил он, считает резолюцию "неправомерным и политически мотивированным шагом". Сам совет, утверждает Кузьмин, "монополизирован одной группой стран, использующих его в своих целях".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
По предварительным данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 5 апреля, с начала военных действий на Украине погибли 1563 мирных жителя и 3776 человек ранены.