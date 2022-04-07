https://ria.ru/20220407/kino-1782280038.html
Правительство выделит дополнительные средства на поддержку российского кино
Правительство выделит дополнительные средства на поддержку российского кино - РИА Новости, 07.04.2022
Правительство выделит дополнительные средства на поддержку российского кино
Кабмин Российской Федерации дополнительно выделит в этом году на поддержку отечественного кинематографа более 11,5 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T13:22
2022-04-07T13:22
2022-04-07T14:28
культура
новости культуры
госдума рф
михаил мишустин
кино и сериалы
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Кабмин Российской Федерации дополнительно выделит в этом году на поддержку отечественного кинематографа более 11,5 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.Ранее министерство культуры России отменило обеспечительные платежи для кинематографистов. В начале месяца стало известно, что Минкультуры поддержит 53 проекта в сфере кино. В том числе такие фестивали, как "Край света. Запад", "Флаэртиана", "Короче", ФАНК, "Ноль Плюс", "Большой фестиваль мультфильмов".
https://ria.ru/20220315/minkultury-1778322834.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, госдума рф, михаил мишустин, кино и сериалы, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
13:22 07.04.2022 (обновлено: 14:28 07.04.2022)
Правительство выделит дополнительные средства на поддержку российского кино
На поддержку отечественного кино дополнительно выделят более 11,5 миллиарда рублей