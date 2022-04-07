https://ria.ru/20220407/kino-1782280038.html

Правительство выделит дополнительные средства на поддержку российского кино

Правительство выделит дополнительные средства на поддержку российского кино - РИА Новости, 07.04.2022

Правительство выделит дополнительные средства на поддержку российского кино

Кабмин Российской Федерации дополнительно выделит в этом году на поддержку отечественного кинематографа более 11,5 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T13:22

2022-04-07T13:22

2022-04-07T14:28

культура

новости культуры

госдума рф

михаил мишустин

кино и сериалы

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Кабмин Российской Федерации дополнительно выделит в этом году на поддержку отечественного кинематографа более 11,5 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.Ранее министерство культуры России отменило обеспечительные платежи для кинематографистов. В начале месяца стало известно, что Минкультуры поддержит 53 проекта в сфере кино. В том числе такие фестивали, как "Край света. Запад", "Флаэртиана", "Короче", ФАНК, "Ноль Плюс", "Большой фестиваль мультфильмов".

https://ria.ru/20220315/minkultury-1778322834.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, госдума рф, михаил мишустин, кино и сериалы, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году