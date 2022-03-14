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Минкультуры отменило обеспечительные платежи для кинематографистов - РИА Новости, 14.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220314/kino-1778108956.html
Минкультуры отменило обеспечительные платежи для кинематографистов
Минкультуры отменило обеспечительные платежи для кинематографистов - РИА Новости, 14.03.2022
Минкультуры отменило обеспечительные платежи для кинематографистов
Министерство культуры России отменило обеспечительные платежи при подаче заявок на предоставлении субсидии на производство национального фильма, сообщается на... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T17:04
2022-03-14T17:21
культура
новости культуры
кино и сериалы
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Министерство культуры России отменило обеспечительные платежи при подаче заявок на предоставлении субсидии на производство национального фильма, сообщается на сайте ведомства."По заявкам, обеспечение по которым уже внесено, возврат денежных средств будет осуществляться по письму от организации кинематографии", — говорится в сообщении.Раньше при подаче заявки, за исключением фильмов-дебютов, "организация кинематографии должна была предоставить обеспечение путем внесения денежных средств". Для короткого метра в неигровом и анимационном кино требовалось обеспечение в сумме от 50 тысяч рублей. При подаче заявок на финансовую поддержку на производство полного метра в игровом кино сумма доходила до одного миллиона рублей."Мы понимаем, что многие организации кинематографии сегодня оказались в сложной финансовой ситуации. Стоимость кинопроизводства продолжает расти, при этом часть инвестиционных денег — от зарубежных коллег и российских частных инвесторов — выходит из проектов. Мы приняли решение освободить компании от обеспечительного платежа, позволить использовать эти деньги на текущие нужды организаций или не брать дополнительных кредитных обязательств", — говорит директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Светлана Максимченко.Минкультуры 18 февраля объявило о начале отбора организаций кинематографии на предоставление субсидий на производство национальных фильмов, в частности, игрового, неигрового и анимационного кино. Сбор заявок стартовал 21 февраля.
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новости культуры, кино и сериалы, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
17:04 14.03.2022 (обновлено: 17:21 14.03.2022)
 
Минкультуры отменило обеспечительные платежи для кинематографистов

Министерство культуры России отменило обеспечительные платежи для кинематографистов

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание министерства культуры РФ в Москве
Здание министерства культуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Министерство культуры России отменило обеспечительные платежи при подаче заявок на предоставлении субсидии на производство национального фильма, сообщается на сайте ведомства.
"По заявкам, обеспечение по которым уже внесено, возврат денежных средств будет осуществляться по письму от организации кинематографии", — говорится в сообщении.
Раньше при подаче заявки, за исключением фильмов-дебютов, "организация кинематографии должна была предоставить обеспечение путем внесения денежных средств". Для короткого метра в неигровом и анимационном кино требовалось обеспечение в сумме от 50 тысяч рублей. При подаче заявок на финансовую поддержку на производство полного метра в игровом кино сумма доходила до одного миллиона рублей.
"Мы понимаем, что многие организации кинематографии сегодня оказались в сложной финансовой ситуации. Стоимость кинопроизводства продолжает расти, при этом часть инвестиционных денег — от зарубежных коллег и российских частных инвесторов — выходит из проектов. Мы приняли решение освободить компании от обеспечительного платежа, позволить использовать эти деньги на текущие нужды организаций или не брать дополнительных кредитных обязательств", — говорит директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Светлана Максимченко.
Минкультуры 18 февраля объявило о начале отбора организаций кинематографии на предоставление субсидий на производство национальных фильмов, в частности, игрового, неигрового и анимационного кино. Сбор заявок стартовал 21 февраля.
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