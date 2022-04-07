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Отчет правительства о результатах работы в 2021 году. Прямая трансляция - РИА Новости, 07.04.2022
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Отчет правительства о результатах работы в 2021 году. Прямая трансляция
Отчет правительства о результатах работы в 2021 году. Прямая трансляция - РИА Новости, 07.04.2022
Отчет правительства о результатах работы в 2021 году. Прямая трансляция
Премьер-министр Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства в Госдуме. РИА Новости, 07.04.2022
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правительство рф
госдума рф
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
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Премьер-министр Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства в Госдуме. Речь пойдет не только о проделанной за 2021 год работе, но и о преодолении трудностей: глава правительства расскажет о шагах, необходимых для минимизации негативных последствий антироссийских санкций Запада.
РИА Новости
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LIVE: Отчет Правительства РФ о результатах работы в 2021
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правительство рф, госдума рф, михаил мишустин, видео, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
Отчет правительства о результатах работы в 2021 году. Прямая трансляция
Премьер-министр Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства в Госдуме.
2022-04-07T12:06
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PT258M30S
12:06 07.04.2022
 

Отчет правительства о результатах работы в 2021 году. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
Премьер-министр Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства в Госдуме.
Речь пойдет не только о проделанной за 2021 год работе, но и о преодолении трудностей: глава правительства расскажет о шагах, необходимых для минимизации негативных последствий антироссийских санкций Запада.
 
Правительство РФГосдума РФМихаил МишустинОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2021 году
 
 
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