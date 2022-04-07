https://ria.ru/20220407/otchet-1782223070.html

Отчет правительства о результатах работы в 2021 году. Прямая трансляция

Отчет правительства о результатах работы в 2021 году. Прямая трансляция - РИА Новости, 07.04.2022

Отчет правительства о результатах работы в 2021 году. Прямая трансляция

Премьер-министр Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства в Госдуме. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T12:06

2022-04-07T12:06

2022-04-07T12:06

правительство рф

госдума рф

михаил мишустин

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782221203_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_1d4525a5004be94ef12c4e85c9766bab.jpg

Премьер-министр Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства в Госдуме. Речь пойдет не только о проделанной за 2021 год работе, но и о преодолении трудностей: глава правительства расскажет о шагах, необходимых для минимизации негативных последствий антироссийских санкций Запада.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Отчет Правительства РФ о результатах работы в 2021 LIVE: Отчет Правительства РФ о результатах работы в 2021 2022-04-07T12:06 true PT258M30S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

правительство рф, госдума рф, михаил мишустин, видео, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году