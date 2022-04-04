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Минкультуры поддержит более 50 мероприятий в сфере кино - РИА Новости, 04.04.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220404/kino-1781666706.html
Минкультуры поддержит более 50 мероприятий в сфере кино
Минкультуры поддержит более 50 мероприятий в сфере кино - РИА Новости, 04.04.2022
Минкультуры поддержит более 50 мероприятий в сфере кино
Министерство культуры России поддержит 53 проекта в сфере кино, включая фестивали, мастер-классы, семинары, конференции и участие национальных фильмов на смотре РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T14:13
2022-04-04T14:13
культура
новости культуры
россия
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
кино и сериалы
большой фестиваль мультфильмов
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Министерство культуры России поддержит 53 проекта в сфере кино, включая фестивали, мастер-классы, семинары, конференции и участие национальных фильмов на смотре стран БРИКС в Китае. Соответствующее решение было принято по итогам заседания экспертного совета по проведению киномероприятий, сообщается на сайте ведомства.В числе рекомендованных к поддержке фестивали "Край света. Запад", "Флаэртиана", "Короче", ФАНК, "Ноль Плюс", "Большой фестиваль мультфильмов". А также смотры "Северный Характер", "Одна шестая", Moscow Shorts."Минкультуры России делает акцент на поддержку профессиональных мероприятий, способствующих притоку новых кадров в киноиндустрию, таких как лаборатория по созданию короткометражных фильмов и семинар-интенсив по правилам эффективного питчинга дебютных кинопроектов для потенциальных инвесторов", — говорится в публикации.В сообщении также отмечается, что ранее ведомство уже предоставило государственную поддержку 47 мероприятиям в сфере кино как на территории страны, так и за рубежом.
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новости культуры, россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), кино и сериалы, большой фестиваль мультфильмов
14:13 04.04.2022
 
Минкультуры поддержит более 50 мероприятий в сфере кино

Министерство культуры России поддержит 53 проекта в сфере кино, включая фестивали

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание министерства культуры РФ в Москве
Здание министерства культуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Министерство культуры России поддержит 53 проекта в сфере кино, включая фестивали, мастер-классы, семинары, конференции и участие национальных фильмов на смотре стран БРИКС в Китае. Соответствующее решение было принято по итогам заседания экспертного совета по проведению киномероприятий, сообщается на сайте ведомства.
В числе рекомендованных к поддержке фестивали "Край света. Запад", "Флаэртиана", "Короче", ФАНК, "Ноль Плюс", "Большой фестиваль мультфильмов". А также смотры "Северный Характер", "Одна шестая", Moscow Shorts.
"Минкультуры России делает акцент на поддержку профессиональных мероприятий, способствующих притоку новых кадров в киноиндустрию, таких как лаборатория по созданию короткометражных фильмов и семинар-интенсив по правилам эффективного питчинга дебютных кинопроектов для потенциальных инвесторов", — говорится в публикации.
В сообщении также отмечается, что ранее ведомство уже предоставило государственную поддержку 47 мероприятиям в сфере кино как на территории страны, так и за рубежом.
Здание министерства культуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 18:38Культура
Минкультуры подготовило концепцию развития отечественного кинопроизводства
 
КультураНовости культурыРоссияМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Кино и сериалыБольшой фестиваль мультфильмов
 
 
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