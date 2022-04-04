https://ria.ru/20220404/kino-1781666706.html

Минкультуры поддержит более 50 мероприятий в сфере кино

Минкультуры поддержит более 50 мероприятий в сфере кино - РИА Новости, 04.04.2022

Минкультуры поддержит более 50 мероприятий в сфере кино

Министерство культуры России поддержит 53 проекта в сфере кино, включая фестивали, мастер-классы, семинары, конференции и участие национальных фильмов на смотре РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T14:13

2022-04-04T14:13

2022-04-04T14:13

культура

новости культуры

россия

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

кино и сериалы

большой фестиваль мультфильмов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752499005_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_58abdf79149a9ce42594dca221505ee7.jpg

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Министерство культуры России поддержит 53 проекта в сфере кино, включая фестивали, мастер-классы, семинары, конференции и участие национальных фильмов на смотре стран БРИКС в Китае. Соответствующее решение было принято по итогам заседания экспертного совета по проведению киномероприятий, сообщается на сайте ведомства.В числе рекомендованных к поддержке фестивали "Край света. Запад", "Флаэртиана", "Короче", ФАНК, "Ноль Плюс", "Большой фестиваль мультфильмов". А также смотры "Северный Характер", "Одна шестая", Moscow Shorts."Минкультуры России делает акцент на поддержку профессиональных мероприятий, способствующих притоку новых кадров в киноиндустрию, таких как лаборатория по созданию короткометражных фильмов и семинар-интенсив по правилам эффективного питчинга дебютных кинопроектов для потенциальных инвесторов", — говорится в публикации.В сообщении также отмечается, что ранее ведомство уже предоставило государственную поддержку 47 мероприятиям в сфере кино как на территории страны, так и за рубежом.

https://ria.ru/20220315/minkultury-1778322834.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), кино и сериалы, большой фестиваль мультфильмов