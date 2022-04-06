https://ria.ru/20220406/spetsoperatsiya-1782040674.html

Зюганов призвал выполнить задачи по демилитаризации и денацификации Украины

Зюганов призвал выполнить задачи по демилитаризации и денацификации Украины - РИА Новости, 06.04.2022

Зюганов призвал выполнить задачи по демилитаризации и денацификации Украины

Россия должна выполнить задачи по демилитаризации и денацификации Украины, в противном случае всем придется "надеть шинели", заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T11:53

2022-04-06T11:53

2022-04-06T12:34

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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украина

донбасс

совет федерации рф

геннадий зюганов

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россия должна выполнить задачи по демилитаризации и денацификации Украины, в противном случае всем придется "надеть шинели", заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов."(Президент РФ Владимир) Путин объявил стратегию, за которую все проголосовали единогласно в Думе, Совете Федерации, Совете Безопасности, - демилитаризация и борьба с нацизмом и бандеровщиной. Если мы эти задачи не решим, все, кто тут сидит... вам всем придется надеть шинели", - обратился политик к членам Молодежного парламента.Как добавил парламентарий, "мы должны все вместе поднапрячься", чтобы решить поставленные спецоперацией задачи, "а потом будем строить вместе все остальное".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, совет федерации рф, геннадий зюганов, кпрф