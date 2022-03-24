https://ria.ru/20220324/gumanitarnaya-1779719139.html

Сбор гуманитарной помощи для жителей Украины и республик Донбасса

Сбор гуманитарной помощи для жителей Украины и республик Донбасса - РИА Новости, 24.03.2022

Сбор гуманитарной помощи для жителей Украины и республик Донбасса

Более 347 тысяч человек пересекли границы ЛНР и ДНР с Россией, сообщил Российский Красный Крест. Пункты временного пребывания организуют и на освобожденных... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T12:07

2022-03-24T12:07

2022-03-24T14:40

фото

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Более 347 тысяч человек пересекли границы ЛНР и ДНР с Россией, сообщил Российский Красный Крест. Пункты временного пребывания организуют и на освобожденных территориях республик. Центры размещения беженцев и сбор гуманитарной помощи — в фотоленте Ria.ru.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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