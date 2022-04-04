https://ria.ru/20220404/izdevatelstva-1781673258.html

СК возбудил дело из-за издевательств над мальчиком в лагере в Ленобласти

СК возбудил дело из-за издевательств над мальчиком в лагере в Ленобласти - РИА Новости, 04.04.2022

СК возбудил дело из-за издевательств над мальчиком в лагере в Ленобласти

Следственный комитет завел уголовное дело по факту издевательств над девятилетним мальчиком в лагере "Мечта" в Приозерском районе Ленинградской области,... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T13:34

2022-04-04T13:34

2022-04-04T13:34

происшествия

ленинградская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

приозерск

дети

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр - РИА Новости. Следственный комитет завел уголовное дело по факту издевательств над девятилетним мальчиком в лагере "Мечта" в Приозерском районе Ленинградской области, сообщило СУСК РФ по региону."Следственным отделом по городу Приозерск следственного управления СК России по Ленинградской области по сообщению средств массовой информации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.По данным следствия, руководство лагеря не обеспечило необходимого количества воспитателей и вожатых, из-за чего дети были предоставлены самим себе и допускали факты девиантного поведения."В результате в отношении несовершеннолетнего 2013 г.р. совершены общественно опасные деяния со стороны старших по возрасту детей", - сообщает пресс-служба ведомства.В рамках предварительного следствия будет дана оценка деятельности должностных лиц контролирующих органов, допустивших функционирование детского оздоровительного лагеря, где ненадлежащим образом оказываются услуги несовершеннолетним.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Ленобласти, это уже второе уголовное дело по этой статье в лагере "Мечта", первое было заведено летом 2021 года, после чего в ДОЛ был сменен руководитель.

https://ria.ru/20220204/detsad-1770896717.html

https://ria.ru/20220124/moroz-1769231184.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, ленинградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), приозерск, дети