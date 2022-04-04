Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил дело из-за издевательств над мальчиком в лагере в Ленобласти - РИА Новости, 04.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220404/izdevatelstva-1781673258.html
СК возбудил дело из-за издевательств над мальчиком в лагере в Ленобласти
СК возбудил дело из-за издевательств над мальчиком в лагере в Ленобласти - РИА Новости, 04.04.2022
СК возбудил дело из-за издевательств над мальчиком в лагере в Ленобласти
Следственный комитет завел уголовное дело по факту издевательств над девятилетним мальчиком в лагере "Мечта" в Приозерском районе Ленинградской области,... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T13:34
2022-04-04T13:34
происшествия
ленинградская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
приозерск
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр - РИА Новости. Следственный комитет завел уголовное дело по факту издевательств над девятилетним мальчиком в лагере "Мечта" в Приозерском районе Ленинградской области, сообщило СУСК РФ по региону."Следственным отделом по городу Приозерск следственного управления СК России по Ленинградской области по сообщению средств массовой информации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.По данным следствия, руководство лагеря не обеспечило необходимого количества воспитателей и вожатых, из-за чего дети были предоставлены самим себе и допускали факты девиантного поведения."В результате в отношении несовершеннолетнего 2013 г.р. совершены общественно опасные деяния со стороны старших по возрасту детей", - сообщает пресс-служба ведомства.В рамках предварительного следствия будет дана оценка деятельности должностных лиц контролирующих органов, допустивших функционирование детского оздоровительного лагеря, где ненадлежащим образом оказываются услуги несовершеннолетним.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Ленобласти, это уже второе уголовное дело по этой статье в лагере "Мечта", первое было заведено летом 2021 года, после чего в ДОЛ был сменен руководитель.
https://ria.ru/20220204/detsad-1770896717.html
https://ria.ru/20220124/moroz-1769231184.html
ленинградская область
россия
приозерск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1920x0_80_0_0_14681de63d886626187d0c55f8e8936c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ленинградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), приозерск, дети
13:34 04.04.2022
 
СК возбудил дело из-за издевательств над мальчиком в лагере в Ленобласти

СК завел дело из-за издевательств над мальчиком в лагере "Мечта" в Ленинградской области

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции во время заполнения документов
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр - РИА Новости. Следственный комитет завел уголовное дело по факту издевательств над девятилетним мальчиком в лагере "Мечта" в Приозерском районе Ленинградской области, сообщило СУСК РФ по региону.
"Следственным отделом по городу Приозерск следственного управления СК России по Ленинградской области по сообщению средств массовой информации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.
Детский сад - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
4 февраля, 08:00
"Сын лежал в крови": что происходит за стенами частных детсадов
По данным следствия, руководство лагеря не обеспечило необходимого количества воспитателей и вожатых, из-за чего дети были предоставлены самим себе и допускали факты девиантного поведения.
"В результате в отношении несовершеннолетнего 2013 г.р. совершены общественно опасные деяния со стороны старших по возрасту детей", - сообщает пресс-служба ведомства.
В рамках предварительного следствия будет дана оценка деятельности должностных лиц контролирующих органов, допустивших функционирование детского оздоровительного лагеря, где ненадлежащим образом оказываются услуги несовершеннолетним.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Ленобласти, это уже второе уголовное дело по этой статье в лагере "Мечта", первое было заведено летом 2021 года, после чего в ДОЛ был сменен руководитель.
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
24 января, 12:16
На Алтае родители выгнали ребенка голым на мороз
 
ПроисшествияЛенинградская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)ПриозерскДети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала