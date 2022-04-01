Рейтинг@Mail.ru
Руденя: в Тверской области увеличат региональные выплаты ко Дню Победы - РИА Новости, 01.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20220401/vyplaty-1781255319.html
Руденя: в Тверской области увеличат региональные выплаты ко Дню Победы
Руденя: в Тверской области увеличат региональные выплаты ко Дню Победы - РИА Новости, 01.04.2022
Руденя: в Тверской области увеличат региональные выплаты ко Дню Победы
В Тверской области увеличат региональные выплаты ко Дню Победы, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T12:39
2022-04-01T12:39
тверская область
социальные выплаты
общество
великая отечественная война (1941-1945)
день победы
тверская область
игорь руденя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781252931_0:99:1280:819_1920x0_80_0_0_e67f2df5cd1c9461a1136fe82267f427.jpg
ТВЕРЬ, 1 апр – РИА Новости. В Тверской области увеличат региональные выплаты ко Дню Победы, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.По 15 тысяч рублей ко Дню Победы получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие узники фашистских концлагерей и вдовы погибших участников войны, не вступившие в повторный брак. В прошлом году для этих категорий получателей выплата составляла 10 тысяч рублей. По 5 тысяч рублей единовременно выплатят труженикам тыла, вдовам умерших инвалидов и участников войны, не вступившим в повторный брак, а также детям войны. В прошлом году они получили по 3 тысячи рублей.В прошлом году единовременная денежная выплата ко Дню Победы была предоставлена почти 78 тысячам человек.
https://ria.ru/20211214/vyplaty-1763703327.html
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781252931_116:0:1208:819_1920x0_80_0_0_ece199e5d7f3edcda45fb4941dae9e36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
социальные выплаты, общество, великая отечественная война (1941-1945), день победы, тверская область, игорь руденя
12:39 01.04.2022
 

Руденя: в Тверской области увеличат региональные выплаты ко Дню Победы

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиРуденя: в Тверской области увеличат региональные выплаты ко Дню Победы
Руденя: в Тверской области увеличат региональные выплаты ко Дню Победы - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 1 апр – РИА Новости. В Тверской области увеличат региональные выплаты ко Дню Победы, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
По 15 тысяч рублей ко Дню Победы получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие узники фашистских концлагерей и вдовы погибших участников войны, не вступившие в повторный брак. В прошлом году для этих категорий получателей выплата составляла 10 тысяч рублей. По 5 тысяч рублей единовременно выплатят труженикам тыла, вдовам умерших инвалидов и участников войны, не вступившим в повторный брак, а также детям войны. В прошлом году они получили по 3 тысячи рублей.
"В этом году очень непростая экономическая ситуация, поэтому принято решение увеличить выплаты. Мы отдаем дань уважения нашему старшему поколению. Как их внуки, правнуки должны по максимуму уделять человеческое внимание", - сказал Руденя в телеэфире,
В прошлом году единовременная денежная выплата ко Дню Победы была предоставлена почти 78 тысячам человек.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря 2021, 17:13Тверская область
В Тверской области ежемесячную выплату получат около 47 тысяч пожилых людей
 
Тверская областьсоциальные выплатыОбществоВеликая Отечественная война (1941-1945)День ПобедыТверская областьИгорь Руденя
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала