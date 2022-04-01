Руденя: в Тверской области увеличат региональные выплаты ко Дню Победы
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиРуденя: в Тверской области увеличат региональные выплаты ко Дню Победы
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 1 апр – РИА Новости. В Тверской области увеличат региональные выплаты ко Дню Победы, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
По 15 тысяч рублей ко Дню Победы получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие узники фашистских концлагерей и вдовы погибших участников войны, не вступившие в повторный брак. В прошлом году для этих категорий получателей выплата составляла 10 тысяч рублей. По 5 тысяч рублей единовременно выплатят труженикам тыла, вдовам умерших инвалидов и участников войны, не вступившим в повторный брак, а также детям войны. В прошлом году они получили по 3 тысячи рублей.
"В этом году очень непростая экономическая ситуация, поэтому принято решение увеличить выплаты. Мы отдаем дань уважения нашему старшему поколению. Как их внуки, правнуки должны по максимуму уделять человеческое внимание", - сказал Руденя в телеэфире,
В прошлом году единовременная денежная выплата ко Дню Победы была предоставлена почти 78 тысячам человек.