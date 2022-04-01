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Руденя: в Тверской области увеличат региональные выплаты ко Дню Победы

Руденя: в Тверской области увеличат региональные выплаты ко Дню Победы - РИА Новости, 01.04.2022

Руденя: в Тверской области увеличат региональные выплаты ко Дню Победы

В Тверской области увеличат региональные выплаты ко Дню Победы, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T12:39

2022-04-01T12:39

2022-04-01T12:39

тверская область

социальные выплаты

общество

великая отечественная война (1941-1945)

день победы

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 1 апр – РИА Новости. В Тверской области увеличат региональные выплаты ко Дню Победы, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.По 15 тысяч рублей ко Дню Победы получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие узники фашистских концлагерей и вдовы погибших участников войны, не вступившие в повторный брак. В прошлом году для этих категорий получателей выплата составляла 10 тысяч рублей. По 5 тысяч рублей единовременно выплатят труженикам тыла, вдовам умерших инвалидов и участников войны, не вступившим в повторный брак, а также детям войны. В прошлом году они получили по 3 тысячи рублей.В прошлом году единовременная денежная выплата ко Дню Победы была предоставлена почти 78 тысячам человек.

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тверская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

социальные выплаты, общество, великая отечественная война (1941-1945), день победы, тверская область, игорь руденя