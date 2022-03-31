Рейтинг@Mail.ru
Участие в ПМЭФ-2022 подтвердили представители 69 стран - РИА Новости, 31.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220331/pmef-1781100811.html
Участие в ПМЭФ-2022 подтвердили представители 69 стран
Участие в ПМЭФ-2022 подтвердили представители 69 стран - РИА Новости, 31.03.2022
Участие в ПМЭФ-2022 подтвердили представители 69 стран
Участие в Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году подтвердили представители из 69 стран, в том числе США, Великобритании, Германии,... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T15:37
2022-03-31T15:45
в мире
экономика
фонд "росконгресс"
петербургский международный экономический форум (фонд)
антон кобяков
азербайджан
узбекистан
лихтенштейн
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735474075_0:300:3070:2026_1920x0_80_0_0_946f27551c36a8b6510683a7c2812ccc.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Участие в Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году подтвердили представители из 69 стран, в том числе США, Великобритании, Германии, Франции, Японии, Китая и Индии, сообщает фонд "Росконгресс".Юбилейный 25-й ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге 15-18 июня 2022 года.Как сообщает "Росконгресс", приглашения на ПМЭФ направлены иностранным участникам из более чем 190 государств."Свое участие в мероприятиях ПМЭФ-2022 уже подтвердили представители из 69 стран и территорий: Австралия, Австрия, Азербайджан, Бангладеш, Белиз, Бельгия, Бенин, Болгария, Буркина-Фасо, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Гана, Германия, Гонконг (Китай), Греция, Дания, Египет, Израиль, Индия, Иордания, Иран, Италия, Йемен, Казахстан, Камерун, Канада, Катар, Кения, Киргизия, Китай, Колумбия, Кувейт, Лихтенштейн, Люксембург, Мавритания, Мальта, Марокко, Мексика, Молдова, Монако, Монголия, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, ОАЭ, Палестина, Республика Беларусь, Республика Кипр, Румыния, США, Саудовская Аравия, Сербия, Сирия, Словения, Сьерра-Леоне, Таиланд, Турция, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Центральноафриканская Республика, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Япония", - говорится в сообщении.Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков отметил, что форум ежегодно принимает представителей из более чем 140 стран, 2022 год не станет исключением, так как динамика по подтверждениям участия в форуме сопоставима с прошлым годом."Уверен, ПМЭФ в полной мере продемонстрирует новые возможности в новом мире, поскольку ежегодно объединяет, кроме органов государственной власти, крупные компании и госкорпорации, представителей малого и среднего бизнеса, учреждения культуры, талантливую молодежь и НКО, всех их объединяет пространство доверия, в рамках которого они находят точки соприкосновения", - добавил Кобяков.
https://ria.ru/20220216/pmef-1773171335.html
https://ria.ru/20220228/meropriyatiya-1775562637.html
азербайджан
узбекистан
лихтенштейн
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735474075_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d7d2bd87f9898776d15d81a4c77ca558.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, экономика, фонд "росконгресс", петербургский международный экономический форум (фонд), антон кобяков, азербайджан, узбекистан, лихтенштейн
15:37 31.03.2022 (обновлено: 15:45 31.03.2022)
 
Участие в ПМЭФ-2022 подтвердили представители 69 стран

Участие в ПМЭФ-2022 подтвердили представители 69 стран, в том числе США, Германии и Японии

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтенд с символикой Петербургского международного экономического форума
Стенд с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Стенд с символикой Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Участие в Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году подтвердили представители из 69 стран, в том числе США, Великобритании, Германии, Франции, Японии, Китая и Индии, сообщает фонд "Росконгресс".
Юбилейный 25-й ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге 15-18 июня 2022 года.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 17:05
Путин пригласил бразильских бизнесменов принять участие в ПМЭФ
Как сообщает "Росконгресс", приглашения на ПМЭФ направлены иностранным участникам из более чем 190 государств.
"Свое участие в мероприятиях ПМЭФ-2022 уже подтвердили представители из 69 стран и территорий: Австралия, Австрия, Азербайджан, Бангладеш, Белиз, Бельгия, Бенин, Болгария, Буркина-Фасо, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Гана, Германия, Гонконг (Китай), Греция, Дания, Египет, Израиль, Индия, Иордания, Иран, Италия, Йемен, Казахстан, Камерун, Канада, Катар, Кения, Киргизия, Китай, Колумбия, Кувейт, Лихтенштейн, Люксембург, Мавритания, Мальта, Марокко, Мексика, Молдова, Монако, Монголия, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, ОАЭ, Палестина, Республика Беларусь, Республика Кипр, Румыния, США, Саудовская Аравия, Сербия, Сирия, Словения, Сьерра-Леоне, Таиланд, Турция, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Центральноафриканская Республика, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Япония", - говорится в сообщении.
РФ и Вьетнам обсудили деловые мероприятия в рамках ПМЭФ-2022 и ВЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 14:00
РФ и Вьетнам обсудили деловые мероприятия в рамках ПМЭФ-2022 и ВЭФ-2022
Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков отметил, что форум ежегодно принимает представителей из более чем 140 стран, 2022 год не станет исключением, так как динамика по подтверждениям участия в форуме сопоставима с прошлым годом.
"Уверен, ПМЭФ в полной мере продемонстрирует новые возможности в новом мире, поскольку ежегодно объединяет, кроме органов государственной власти, крупные компании и госкорпорации, представителей малого и среднего бизнеса, учреждения культуры, талантливую молодежь и НКО, всех их объединяет пространство доверия, в рамках которого они находят точки соприкосновения", - добавил Кобяков.
 
В миреЭкономикаФонд "Росконгресс"Петербургский международный экономический форум (фонд)Антон КобяковАзербайджанУзбекистанЛихтенштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала