https://ria.ru/20220330/poezda-1780796662.html

РЖД назначат более 400 дополнительных поездов на майские праздники

РЖД назначат более 400 дополнительных поездов на майские праздники - РИА Новости, 30.03.2022

РЖД назначат более 400 дополнительных поездов на майские праздники

РЖД назначают более 400 дополнительных поездов на майские праздники по популярным маршрутам, в том числе Москва - Санкт-Петербург, Москва - Казань и Сортавала - РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T09:21

2022-03-30T09:21

2022-03-30T09:21

общество

сортавала

кисловодск

кавказ

ржд

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. РЖД назначают более 400 дополнительных поездов на майские праздники по популярным маршрутам, в том числе Москва - Санкт-Петербург, Москва - Казань и Сортавала - Выборг, сообщает компания."Назначаем более 400 дополнительных поездов на праздничные дни мая. Они будут ходить по самым востребованным маршрутам. Например: Москва - Санкт-Петербург, Мурманск, Казань, Адлер, Волгоград; Санкт-Петербург - Москва, Великие Луки, Сортавала; Ростов-на-Дону - Волгоград, Кисловодск, Имеретинский Курорт; Сортавала - Выборг, Рускеала и другие", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном канале холдинга в мессенджере Telegram.Уточняется, что пиковыми датами выезда станут 29, 30 апреля и 6 мая, а обратно – 3, 9 и 10 мая.Компания при этом добавляет, что следит за спросом на билеты и готова увеличить количество дополнительных поездов и вагонов."Любители активного отдыха могут отправиться в путешествие на туристическом поезде. Их будет много и на любой вкус: в горы Кавказа - "Жемчужина Кавказа"; на Черноморское побережье - "Сочи"; к северным красотам - "В Карелию"; по древним русским городам - "Серебряный маршрут"; к местам воинской славы - "Ко Дню Победы", - также сообщают РЖД.

https://ria.ru/20220322/rzhd-1779515019.html

сортавала

кисловодск

кавказ

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сортавала, кисловодск, кавказ, ржд