https://ria.ru/20220328/redka-1780479954.html

Когда и как правильно сажать редьку в 2022 году: советы экспертов

Когда сажать редьку 2022: посадка семян в открытый грунт, уход и сбор урожая

Когда и как правильно сажать редьку в 2022 году: советы экспертов

Посадка редьки в весеннее время производится в основном в открытый грунт. Сроки и уход различаются в зависимости от региона и климатических условий: эта... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T16:07

2022-03-28T16:07

2022-03-28T16:13

россия

растения

витамины

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Посадка редьки в весеннее время производится в основном в открытый грунт. Сроки и уход различаются в зависимости от региона и климатических условий: эта культура лучше всего прорастает, когда световой день еще короткий. Когда сажать редьку, как и в какую почву ее лучше посадить, советы экспертов - в материале РИА Новости.Посадка редькиРедька относится к семейству крестоцветных. Ее корни богаты различными витаминами, белками и углеводами, микроэлементами и другими полезными для организма веществами. Растение является природным антибиотиком, улучшает пищеварение и повышает иммунитет. Чтобы получить хороший урожай, нужно знать, когда сажать редьку в открытый грунт, как поливать и чем удобрять.Когда сажать редькуСемена летних сортов рекомендуется сажать весной, с конца апреля до конца мая. Ранние сорта более устойчивы к холоду, поэтому их можно начинать сеять в последней декаде апреля. Среднеспелые сорта высевают в мае. Наиболее комфортной температурой для выращивания редьки считается +18-20 °С.По регионуТак как климат варьируется в разных регионах России, необходимо высаживать редьку в следующие сроки:По лунному календарюВ течение сезона семена редьки можно сажать дважды. Весной, если необходимо вырастить урожай к лету, летом - для урожая на зиму. Крупные корнеплоды образуются, если посев проводится при растущей Луне в знаках Тельца, Козерога, Стрельца и при убывающей в созвездиях Рака, Тельца, Скорпиона, Рыбы и Козерога.Когда сажать редьку:Выбор сорта редькиРедька – культура с большим разнообразием сортов. Благодаря морозостойкости и скороспелости урожай можно собрать до пяти раз за сезон. Ценители овоща сажают некоторые виды даже зимой – в теплицу или тару на подоконнике.ЧернаяЧерная редька проигрывает по своим вкусовым качествам другим сортам, но ее целебные свойства высоко ценятся. Однолетнее растение в первый год образует корневые побеги, а во второй - семена. Корень обычно вырастает массой два-три кг. Цветет растение в середине мая. Корнеплоды созревают через месяц после цветения. Они применяются для лечения артрита, кашля.ЗеленаяВкус зеленой редьки более нежный и приятный. Она богата аминокислотами, витаминами, фитонцидами, натрием, фосфором, калием. Употребление корнеплода этого сорта помогает поддерживать ослабленный иммунитет и улучшать самочувствие. Такую редьку используют при кашле, бронхите, дисбактериозе, простуде, коклюше, она улучшает работу кишечника, выводит из организма холестерин, уничтожает микробы, обладает бактерицидными свойствами. Тертой кашицей редьки растирают тело при воспалении мышц, неврите, подагре и ревматизме.РозоваяМякоть этого растения сочная и плотная по структуре. Корень напоминает неровный раздутый шар, но иногда встречаются экземпляры цилиндрической формы. Внутренняя часть редьки имеет красный цвет, кожура белая. Вкус мякоти - острый. Розовая редька японского происхождения не выдерживает температуру ниже 5-8°C. Если овощ слишком долго будет находиться в холодной почве, это сократит срок его хранения и негативно скажется на мякоти. Врачи советуют людям, страдающим малокровием, добавлять в рацион сок редьки этого сорта.Погода для посадкиОптимальная температура для посадки +18.. + 20°C. При холодной погоде растения могут цвести без образования корней. Поскольку корневая система редьки слабо развита, при посадке рекомендуется выбирать плодородные почвы, которые хорошо пропускают тепло.Правила севооборотаПри выборе участка для посева редьки необходимо соблюдать правила севооборота. Лучшими предшественниками являются культуры семейства пасленовых (помидоры, перец, картофель) или бобовые (фасоль, горох). Не рекомендуется сажать редьку там, где росла капуста или крестоцветные растения, также нежелательно сеять редьку после лука и чеснока. Можно сажать редьку рядом с пряными ароматическими травами (кориандр, базилик, кервель), с огурцами (так за ними удобнее ухаживать: оба растения нуждаются в регулярном поливе).Посадка в открытый грунтПрежде, чем сажать редьку в грунт, необходимо подготовить посевной материал: семена калибруют по размеру и массе в растворе 50 г соли на 1 л воды с помощью решетки с отверстиями в два миллиметра. Оставшиеся в решетке семена тщательно промывают водой и замачивают на сутки в растворе 0,2 г марганцовки на 1 л воды. В грядке делают бороздки глубиной до 2 см на расстоянии около 35 см друг от друга и раскладывают семена в три ряда с интервалом 8 см между гнездами, затем присыпают борозды почвой и утрамбовывают. Если почва недостаточно влажная, нужно полить грядку после посадки. Всходы начнут появляться через неделю.Выбор и подготовка почвыЛучшая почва для редьки - плодородная, влажная, богатая перегноем, нейтральная или слабощелочная. Кислые необходимо известковать. Но какая бы плодородная почва ни была, желательно вносить органические удобрения, а не химикаты.Подготовка семян к посадкеПеред посевом необходимо подготовить семена. Для посадки берут крупные качественные семена. Во-первых, их нужно замочить в физиологическом растворе (ложка соли на стакан воды), чтобы выбрать лучшие. Затем их помещают в слабый раствор марганцовки для профилактики заболеваний.Глубина посадкиСпециалисты рекомендуют сажать редьку на грядах, расстояние между которыми от 20 см до полуметра. Но для экономии пространства ее также часто высаживают на грядки высотой 15 - 20 см рядами с интервалом 20-25 см.Семена выкладывают на ровную поверхность или в небольшие бороздки (до 2 см). Можно предварительно увлажнить почву, чтобы обеспечить саженцы достаточным количеством влаги. В этом случае семена засыпают рыхлым слоем почвы - 1,5-2 см без дополнительного полива. Этот способ обеспечивает хорошую проницаемость верхнего слоя почвы для прорастания семян.Способы посадкиПодготовить грядку для редьки довольно просто: нужно перекопать почву (на глубину 20-25 сантиметров штык-лопатой), добавить несколько ведер компоста, немного древесной золы, затем снова все перемешать и выровнять грядку. Есть несколько способов расположения редьки на участке.В бороздкиВ нечерноземной зоне редьку рекомендуется выращивать на грядках с бороздками через 40 см. Семена кладут на глубину до 2,5 см, всходы прореживают, оставляя 8-10 см между растениями.В лункиДля такого способа посадки нужно сделать лунки глубиной 1,5-2 см через каждые 5 см (если планируется прореживание) или через 10-15 (если без прореживания) на расстоянии 20-30 см.Процесс посадкиПосадка редьки в открытый грунт семенами начинается с подготовки семян. Их сортируются по размеру, весу и внешнему виду. Для этого их просеивают через сито. Семена, которые остались внутри, осматривают и промывают, а затем оставляют в растворе марганцовки. Глубина бороздок для посадки редиса должна быть около 20 мм. Опытные садоводы сеют до трех семян в гнездо. После этого канавки засыпают землей и утрамбовывают.Как правильно ухаживать после посадкиРедька - неприхотливый овощ, и его довольно легко вырастить, если соблюдать правильный температурный режим, вовремя поливать и пропалывать.Температурный режимЧерная (горькая) редька является самой морозостойкой из всех подвидов, семена могут прорастать при температуре -3…-5ºC. Взрослые экземпляры и рассада не боятся холода до -6°C. Оптимальные условия для растений - +15...+18°C.Зеленая редька - морозостойкая, не требует постоянного тепла. Семена способны прорастать при температуре +3°C. Оптимальный режим начинается при температуре выше 20°C. Побеги могут выдерживать кратковременные морозы до -3°C. Для взрослых растений холод не страшен до -5°C.Семена белой редьки прорастают при температуре + 4°C. Выращенные экземпляры устойчивы к замерзанию при температуре до -5°C.ПоливПри выращивании ранних сортов редьки лучше поливать растения вечером, не реже двух-трех раз в неделю. В сухую погоду на один квадратный метр требуется до 15 литров воды. Но не рекомендуется использовать водопроводную или колодезную влагу. Лучше дождевую или проточную. Также важно, чтобы вода для полива прогревалась в течение дня. Позднеспелые сорта можно поливать гораздо реже. Но им также требуется не менее 10-15 литров в неделю, если погода сухая и жаркая.ПодкормкиПосле появления всходов или после первого прореживания грядку присыпают измельченной древесной золой. Это первая подкормка, которая защищает от многих вредителей. Если есть необходимость, то можно поливать побеги на стадии начала корнеобразования раствором нитрофоски (30 г на ведро воды). Когда листья бледнеют, рекомендуется добавлять золу. Если участок был хорошо удобрен для предыдущей культуры или подготовлен с осени, то дополнительная подкормка может не потребоваться. Обязательна она только для песчаных или полностью истощенных почв.ПрополкаПосев семян подразумевает дальнейшее прореживание всходов. Впервые почва разрыхляется на стадии появления второго листа – самое слабое растение вырывают из земли и пересаживают на расстоянии 15 см (или 18 см для крупноплодных сортов). Когда корневые растения начинают формироваться, все побеги, листья которых не ярко-зеленого цвета, удаляются. Последний раз посевы прореживают, когда корнеплоды вырастут до 5 мм в диаметре, пересеять редьку нужно так, чтобы в ряду расстояние между растениями осталось 15-20 см.Сбор и хранение урожаяЧасто редьку собирают постепенно, по одному или несколько корнеплодов. Летом так и снимают весь урожай, который идет в свежие салаты. Но осенний сбор урожая проводят массово – сразу после достижения зрелости корнеплодов. Нет необходимости оставлять редьку в почве – внутри корней могут появиться пустоты. Часто бывает так, что заморозки заставляют снимать урожай раньше, чем планировалось. Но редьку лучше выкопать до них, так как замороженные корнеплоды хранить нельзя.После похолодания нужно извлечь все корни из почвы и дать им высохнуть в течение двух-трех часов. Из неплотного грунта их можно просто вытянуть руками, как репу, а из плотного придется извлекать вилами или лопатой. После того как остатки земли высохнут, черешки срезают на 2-3 см, а сам урожай сортируют. Всю нетронутую редьку можно положить в погреб для хранения. В течение нескольких месяцев корни отлично выдерживают температуру от 0 до +2°C, достаточно периодически их перебирать, убирая портящиеся корни. Можно также уложить редьку в ящики и насыпать влажный песок, чтобы сами корни не соприкасались. Его желательно смочить, чтобы редька не высохла. Такие условия помогут сохранить урожай до весны.Борьба с болезнями и вредителямиОсновными вредителями, которые могут повлиять на урожай, являются капустные мухи, крестоцветные блошки и слизни. Насекомые не любят золу, хорошим профилактическим средством может стать периодическая обработка посевов табачной пылью, полынью или измельченной в муку горькой хвоей. Также можно посадить на грядку бархатцы, запах которых прогоняет крестоцветных блох и капустную муху. Во время посадки важно не допускать загущения, удалять лишние листья, чтобы воздух свободно проникал в корни, и периодически окучивать.Ошибки в посадкеОдна из самых распространенных ошибок - плотная посадка. Чем реже посеяна редька, тем выше урожай. Оптимальное расстояние для этих культур – 50 см между рядами и 20 см в ряду.Кроме того, для многих садовых культур существует правило: поливать нужно редко, но обильно. Редьке необходим полив примерно один раз в пять дней.Среди огородников бытует мнение, что грубыми и невкусными редька с дайконом становятся на солнце. А вот если посеять их в тени – будут нежными и сочными. Это не так – в тени они могут и вовсе не дать урожая, поскольку очень любят солнце. И сеять их надо только на открытых участках.Советы опытных огородников“Есть небольшой секрет посадки редьки - ее нужно "укачивать", - комментирует Тамара Лукашенок, опытный садовод. - За неделю или две до сбора урожая, чтобы ускорить созревание, ботву собирают в кулак и осторожно раскачивают корень, тем самым “срезая” боковые и слабые корни и заставляя растение питаться, набирая массу, через основной корень. Время созревания во многом зависит от особенностей сорта. Овощи, предназначенные для зимнего хранения, удаляются одними из последних, но их необходимо выкопать до начала первых холодов”.

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, растения, витамины