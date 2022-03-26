https://ria.ru/20220326/aktsiya-1779801630.html

Международная экологическая акция "Час Земли"

Международная экологическая акция "Час Земли" - РИА Новости, 26.03.2022

Международная экологическая акция "Час Земли"

"Час Земли" (Earth Hour) – ежегодная международная экологическая акция, организованная Всемирным фондом дикой природы (WWF). Акция носит символический характер... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T00:25

2022-03-26T00:25

2022-03-26T00:25

справки

в мире

час земли (акция)

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"Час Земли" (Earth Hour) – ежегодная международная экологическая акция, организованная Всемирным фондом дикой природы (WWF). Акция носит символический характер и призвана привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. Кульминацией кампании является сам "Час Земли", заключающийся в выключении людьми света и бытовых электроприборов на один час. Традиционно в этот час гасят свою подсветку десятки тысяч всемирно известных зданий и достопримечательностей. Мероприятие проводится по всему миру в субботу в конце марта. В 2022 году акция "Час Земли" начнется 26 марта в 20.30 (по местному времени). Сбережение электричества не является целью акции. Обычно "Час Земли" приводит к экономии электричества, но очень незначительной – ведь все электростанции достаточно инертны, а один час – это короткий промежуток. Акция носит добровольный характер. Организаторы "Часа Земли" рекомендуют отключать только тот свет, который не отвечает за общественную безопасность. Люди выключают свет дома и те электроприборы, которые не имеют значения в обеспечении безопасности и сохранении здоровья людей. В городе отключается только декоративная подсветка некоторых зданий. Уличные фонари и другое освещение, влияющее на обеспечение безопасности пешеходов и транспорта, никогда не выключается во время акции. "Час Земли" имеет свой логотип, сначала выглядевший как "60", что означало 60 минут, которые люди посвящают планете Земля, предпринимая меры для ее благополучия.Сейчас логотип стал выглядеть как "60+" и обозначать призыв к участникам акции выйти за границы одного часа и сделать еще один шаг ради планеты, совершив свой собственный экоподвиг. Впервые акция "Час Земли" была проведена по инициативе WWF Австралии в 2007 году в Сиднее. В ней приняли участие более 2,2 миллиона человек и двух тысяч предприятий.Уже на следующий год к акции присоединились 35 стран мира. В них 50 миллионов человек выключили свет на один час. В 2009 году "Час Земли" стал самой массовой глобальной акцией в истории человечества, объединив более одного миллиарда участников. В 2011 году движение начало выходить на новый этап, WWF впервые призвал участников акции не просто выключить свет, но и выйти за рамки "Часа Земли", сделав что-то полезное для планеты. В тот год 1,8 миллиарда человек в 135 странах погасили огни на час. В 2019 году акцию поддержали более 7,5 тысяч городов в 190 странах, на один час гасла подсветка более 18 тысяч объектов. В 2020 году из-за ситуации с распространением коронавируса COVID-19 акция впервые за 12 лет прошла онлайн, то есть без массовых мероприятий.Не смотря на это, "Час Земли 2020" оказался масштабнее, чем когда-либо: в нем приняли участие 190 стран и территорий, а количество просмотров в социальных сетях превысило 4,7 миллиарда по всему миру. В 2021 году в связи с пандемией второй год подряд акция проходила в онлайн-формате. В ней приняли участие 192 стран и территорий, а количество просмотров в социальных сетях превысило 9,6 миллиарда. В Российской Федерации акция "Час Земли" проводится WWF России при поддержке министерства природных ресурсов и экологии РФ и департамента природопользования правительства Москвы. Впервые официально в России акция прошла в 2009 году в ней приняли участие около пяти миллионов россиян в более 20 российских городах, 10 субъектов федерации, более 40 компаний. Уже в 2013 году к "Часу Земли" присоединились более 20 миллионов граждан России в 70 городах, в 2017 году – 150 городов. В 2018 году в России в мероприятии приняли участие 170 городов, а в 2019 году – более 30 миллионов россиян не менее чем в 800 населенных пунктах. В 2020 году "Час Земли", проходивший в виртуальном формате, объединил миллионы россиян. В 2021 году акция прокатилась волной по всей стране, от Камчатки до Калининграда, преодолев 11 часовых поясов. В десятках городов по всей России была выключена подсветка самых известных памятников архитектуры и центральных зданий. В Москве по традиции каждый год в назначенное время гаснет подсветка архитектурного ансамбля Кремля, Красной площади, собора Василия Блаженного и ГУМа, а также более чем 1500 других московских зданий. В 2021 году в ходе акции была отключена подсветка более 2,8 тысячи столичных объектов, в том числе впервые выключили зеленую тематическую ландшафтную подсветку Бульварного кольца и Воробьевых гор. "Час Земли" выходит далеко за рамки символического действия выключения света и электроприборов. За счет использования силы людей и коллективных действий акция стала катализатором положительного воздействия на окружающую среду, приводя к серьезным изменениям в законодательстве стран. Каждый год все страны-участники поднимают одну из актуальных экологических тем. WWF России в рамках акции традиционно просит своих сторонников поддержать одну из своих природоохранных инициатив. В разные годы акции были посвящены ответственному потреблению, экологическому следу, заморозке нефтегазовых проектов на арктическом шельфе, защите редких видов животных, запрету промышленных рубок в ценных лесах, защите морей от нефтяных загрязнений и другим темам. Тема российского "Часа Земли 2022" – "Час землян". В этом году WWF России предлагает задуматься, что общего у всех землян. У нас только одна планета, и она принадлежит всем. В сложные времена мы все, люди и миллионы других живых существ, должны заботиться друг о друге. Важно продолжать помогать тем, кто в этом нуждается, в том числе непрерывно поддерживать благотворительные организации. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, в мире, час земли (акция)