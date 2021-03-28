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В Москве во время "Часа Земли" отключили подсветку 2,8 тысяч объектов

В Москве во время "Часа Земли" отключили подсветку 2,8 тысяч объектов

В ходе акции "Час Земли" была отключена подсветка более 2,8 тысячи столичных объектов, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T11:10

2021-03-28T11:10

2021-03-28T11:11

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

час земли (акция)

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. В ходе акции "Час Земли" была отключена подсветка более 2,8 тысячи столичных объектов, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Москва принимала участие в акции уже в 13-й раз, в этом году на час – с 20.30 до 21.30 – была отключена подсветка более 2,8 тысяч зданий, сооружений и городских территорий, в том числе Московского Кремля, Государственного исторического музея, ГУМ и ЦУМ, парка "Зарядье", Манежа, Большого театра, храма Христа Спасителя, Триумфальной арки и стадиона "Лужники". Впервые была выключена зеленая тематическая ландшафтная подсветка Бульварного кольца и Воробьевых гор", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Также временно "погасли" здания Совета Федерации, Госдумы и Правительства Москвы, Останкинская башня, павильоны ВДНХ, жилые дома на Новом Арбате и Тверской улице, сталинские высотки, парки, гостиницы и другие объекты.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, час земли (акция), петр бирюков, москва, общество