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В Москве во время "Часа Земли" отключили подсветку 2,8 тысяч объектов
В Москве во время "Часа Земли" отключили подсветку 2,8 тысяч объектов
В ходе акции "Час Земли" была отключена подсветка более 2,8 тысячи столичных объектов, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T11:10
2021-03-28T11:11
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
час земли (акция)
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. В ходе акции "Час Земли" была отключена подсветка более 2,8 тысячи столичных объектов, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Москва принимала участие в акции уже в 13-й раз, в этом году на час – с 20.30 до 21.30 – была отключена подсветка более 2,8 тысяч зданий, сооружений и городских территорий, в том числе Московского Кремля, Государственного исторического музея, ГУМ и ЦУМ, парка "Зарядье", Манежа, Большого театра, храма Христа Спасителя, Триумфальной арки и стадиона "Лужники". Впервые была выключена зеленая тематическая ландшафтная подсветка Бульварного кольца и Воробьевых гор", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Также временно "погасли" здания Совета Федерации, Госдумы и Правительства Москвы, Останкинская башня, павильоны ВДНХ, жилые дома на Новом Арбате и Тверской улице, сталинские высотки, парки, гостиницы и другие объекты.
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городское хозяйство москвы, час земли (акция), петр бирюков, москва, общество

В Москве во время "Часа Земли" отключили подсветку 2,8 тысяч объектов

11:10 28.03.2021 (обновлено: 11:11 28.03.2021)
 
© AP Photo / Pavel GolovkinДевушки фотографируются на Красной площади в Москве во время экологической акции "Час Земли"
Девушки фотографируются на Красной площади в Москве во время экологической акции Час Земли - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© AP Photo / Pavel Golovkin
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. В ходе акции "Час Земли" была отключена подсветка более 2,8 тысячи столичных объектов, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Москва принимала участие в акции уже в 13-й раз, в этом году на час – с 20.30 до 21.30 – была отключена подсветка более 2,8 тысяч зданий, сооружений и городских территорий, в том числе Московского Кремля, Государственного исторического музея, ГУМ и ЦУМ, парка "Зарядье", Манежа, Большого театра, храма Христа Спасителя, Триумфальной арки и стадиона "Лужники". Впервые была выключена зеленая тематическая ландшафтная подсветка Бульварного кольца и Воробьевых гор", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Также временно "погасли" здания Совета Федерации, Госдумы и Правительства Москвы, Останкинская башня, павильоны ВДНХ, жилые дома на Новом Арбате и Тверской улице, сталинские высотки, парки, гостиницы и другие объекты.
"Час Земли" 2021. Как прошла самая массовая экологическая акция
© РИА Новости / Илья Питалев

"Час Земли" — ежегодная международная экологическая акция Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Колокольня Ивана Великого до и после отключения подсветки в рамках экологической акции Час Земли
1 из 15

"Час Земли" — ежегодная международная экологическая акция Всемирного фонда дикой природы (WWF).

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Евгений Биятов

Во время нее гасят подсветку самых известных зданий и памятников во всем мире. Мероприятие проводится в одну из суббот в конце марта.

Вид на Поклонную гору с подсветкой и во время ее отключения в рамках экологической акции Час Земли со смотровой площадки ВышеТолькоЛюбовь на башне Око ММДЦ Москва-Сити
2 из 15

Во время нее гасят подсветку самых известных зданий и памятников во всем мире. Мероприятие проводится в одну из суббот в конце марта.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Дмитрий Астахов

В России акция "Час Земли" проводится WWF России при поддержке министерства природных ресурсов и экологии и департамента природопользования правительства Москвы.

Здание Дома правительства РФ до и после отключения подсветки в рамках экологической акции Час Земли
3 из 15

В России акция "Час Земли" проводится WWF России при поддержке министерства природных ресурсов и экологии и департамента природопользования правительства Москвы.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
© РИА Новости / Алексей Майшев

В Москве по традиции каждый год в назначенное время гаснет подсветка архитектурного ансамбля Кремля, Красной площади, собора Василия Блаженного и ГУМа, а также более тысячи других знаменитых объектов столицы.

Здание министерства иностранных дел РФ до и после отключения подсветки в рамках экологической акции Час Земли
4 из 15

В Москве по традиции каждый год в назначенное время гаснет подсветка архитектурного ансамбля Кремля, Красной площади, собора Василия Блаженного и ГУМа, а также более тысячи других знаменитых объектов столицы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© AP Photo / Pavel Golovkin

Целью "Часа Земли" является привлечение внимания к проблемам окружающей среды, напоминание о разумном потреблении электроэнергии и других ресурсов: воды, газа и тепла.

Девушки фотографируются на Красной площади в Москве во время экологической акции Час Земли
5 из 15

Целью "Часа Земли" является привлечение внимания к проблемам окружающей среды, напоминание о разумном потреблении электроэнергии и других ресурсов: воды, газа и тепла.

© AP Photo / Pavel Golovkin
© РИА Новости / Илья Питалев

Каждый год все страны-участники поднимают одну из актуальных экологических тем.

Храм Христа Спасителя в Москве до и после отключения подсветки в рамках экологической акции Час Земли
6 из 15

Каждый год все страны-участники поднимают одну из актуальных экологических тем.

© РИА Новости / Илья Питалев
© REUTERS / Dawn Chua

Так, они посвящались ответственному потреблению, экологическому следу, заморозке нефтегазовых проектов на арктическом шельфе, защите редких видов животных.

Супердеревья в парке Сады у залива в Сингапуре после отключения подсветки в рамках экологической акции Час Земли
7 из 15

Так, они посвящались ответственному потреблению, экологическому следу, заморозке нефтегазовых проектов на арктическом шельфе, защите редких видов животных.

© REUTERS / Dawn Chua
© РИА Новости / Александр Гальперин

Тема российского "Часа Земли 2021" — открытость экологической информации. Лозунг — #откройся.

Петропавловская крепость до и после отключения подсветки в рамках экологической акции Час Земли
8 из 15

Тема российского "Часа Земли 2021" — открытость экологической информации. Лозунг — #откройся.

© РИА Новости / Александр Гальперин
© REUTERS / Thomas Peter

Впервые акцию провели по инициативе WWF Австралии в 2007 году в Сиднее. Уже на следующий год к акции присоединились 35 стран мира.

Стадион Птичье гнездо в Пекине, созданный к проведению летних Олимпийских игр 2008, после отключения подсветки в рамках экологической акции Час Земли
9 из 15

Впервые акцию провели по инициативе WWF Австралии в 2007 году в Сиднее. Уже на следующий год к акции присоединились 35 стран мира.

© REUTERS / Thomas Peter
© REUTERS / Alkis Konstantinidis

В 2009 году "Час Земли" стала самой массовой глобальной акцией в истории человечества, объединив более миллиарда участников.

Пантеон после отключения подсветки в рамках экологической акции Час Земли в Афинах, Греция
10 из 15

В 2009 году "Час Земли" стала самой массовой глобальной акцией в истории человечества, объединив более миллиарда участников.

© REUTERS / Alkis Konstantinidis
© AFP 2021 / Justin Tallis

Она носит добровольный характер. Ее организаторы рекомендуют отключать только тот свет, который не отвечает за общественную безопасность.

Колесо обозрения Лондонский глаз после отключения подсветки в рамках экологической акции Час Земли
11 из 15

Она носит добровольный характер. Ее организаторы рекомендуют отключать только тот свет, который не отвечает за общественную безопасность.

© AFP 2021 / Justin Tallis
© AFP 2021 / Vincenzo Pinto

Однако "Час Земли" выходит далеко за рамки символического действия выключения света и электроприборов.

Римский Колизей после отключения подсветки в рамках экологической акции Час Земли
12 из 15

Однако "Час Земли" выходит далеко за рамки символического действия выключения света и электроприборов.

© AFP 2021 / Vincenzo Pinto
© REUTERS / Ritzau Scanpix / Olafur Steinar Rye Gestsson

За счет использования силы людей и коллективных действий акция стала катализатором положительного воздействия на окружающую среду, приводя к серьезным изменениям в законодательстве стран.

Замок Кронборг после отключения подсветки в рамках экологической акции Час Земли в Хельсингёре, Дания
13 из 15

За счет использования силы людей и коллективных действий акция стала катализатором положительного воздействия на окружающую среду, приводя к серьезным изменениям в законодательстве стран.

© REUTERS / Ritzau Scanpix / Olafur Steinar Rye Gestsson
© AFP 2021 / Stephane de Sakutin

Скептики считают акцию бесполезной, так как она не может заметно улучшить экологическую обстановку на Земле.

Эйфелева башня в Париже после отключения подсветки в рамках экологической акции Час Земли
14 из 15

Скептики считают акцию бесполезной, так как она не может заметно улучшить экологическую обстановку на Земле.

© AFP 2021 / Stephane de Sakutin
© AFP 2021 / Alejandro Pagni

Однако, по мнению организаторов акции, "Час Земли" дает возможность каждому человеку внести свой вклад в сохранение здоровья нашей планеты.

Мост женщины (Пуэнте-де-ла-Мухер) до и после отключения подсветки в рамках экологической акции Час Земли в Буэнос-Айресе, Аргентина
15 из 15

Однако, по мнению организаторов акции, "Час Земли" дает возможность каждому человеку внести свой вклад в сохранение здоровья нашей планеты.

© AFP 2021 / Alejandro Pagni
1 из 15

"Час Земли" — ежегодная международная экологическая акция Всемирного фонда дикой природы (WWF).

© РИА Новости / Илья Питалев
2 из 15

Во время нее гасят подсветку самых известных зданий и памятников во всем мире. Мероприятие проводится в одну из суббот в конце марта.

© РИА Новости / Евгений Биятов
3 из 15

В России акция "Час Земли" проводится WWF России при поддержке министерства природных ресурсов и экологии и департамента природопользования правительства Москвы.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
4 из 15

В Москве по традиции каждый год в назначенное время гаснет подсветка архитектурного ансамбля Кремля, Красной площади, собора Василия Блаженного и ГУМа, а также более тысячи других знаменитых объектов столицы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
5 из 15

Целью "Часа Земли" является привлечение внимания к проблемам окружающей среды, напоминание о разумном потреблении электроэнергии и других ресурсов: воды, газа и тепла.

© AP Photo / Pavel Golovkin
6 из 15

Каждый год все страны-участники поднимают одну из актуальных экологических тем.

© РИА Новости / Илья Питалев
7 из 15

Так, они посвящались ответственному потреблению, экологическому следу, заморозке нефтегазовых проектов на арктическом шельфе, защите редких видов животных.

© REUTERS / Dawn Chua
8 из 15

Тема российского "Часа Земли 2021" — открытость экологической информации. Лозунг — #откройся.

© РИА Новости / Александр Гальперин
9 из 15

Впервые акцию провели по инициативе WWF Австралии в 2007 году в Сиднее. Уже на следующий год к акции присоединились 35 стран мира.

© REUTERS / Thomas Peter
10 из 15

В 2009 году "Час Земли" стала самой массовой глобальной акцией в истории человечества, объединив более миллиарда участников.

© REUTERS / Alkis Konstantinidis
11 из 15

Она носит добровольный характер. Ее организаторы рекомендуют отключать только тот свет, который не отвечает за общественную безопасность.

© AFP 2021 / Justin Tallis
12 из 15

Однако "Час Земли" выходит далеко за рамки символического действия выключения света и электроприборов.

© AFP 2021 / Vincenzo Pinto
13 из 15

За счет использования силы людей и коллективных действий акция стала катализатором положительного воздействия на окружающую среду, приводя к серьезным изменениям в законодательстве стран.

© REUTERS / Ritzau Scanpix / Olafur Steinar Rye Gestsson
14 из 15

Скептики считают акцию бесполезной, так как она не может заметно улучшить экологическую обстановку на Земле.

© AFP 2021 / Stephane de Sakutin
15 из 15

Однако, по мнению организаторов акции, "Час Земли" дает возможность каждому человеку внести свой вклад в сохранение здоровья нашей планеты.

© AFP 2021 / Alejandro Pagni
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыЧас Земли (акция)Петр БирюковМоскваОбщество
 
 
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