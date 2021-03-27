https://ria.ru/20210327/podsvetka-1603086364.html

WWF России рассказал, где отключат подсветку в "Час Земли"

WWF России рассказал, где отключат подсветку в "Час Земли"

В более чем 30 российских городах отключат подсветку ключевых зданий в поддержку акции "Час Земли", которая этом году посвящена открытости экологической... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T09:12

2021-03-27T09:12

2021-03-27T09:12

россия

всемирный фонд дикой природы

экология

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. В более чем 30 российских городах отключат подсветку ключевых зданий в поддержку акции "Час Земли", которая этом году посвящена открытости экологической информации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России - организаторе акции.Акция "Час Земли", которая пройдет в России уже в тринадцатый раз, в этом году будет посвящена открытости экологической информации. В рамках акции россияне узнают, как и где получать экологическую информацию, что они вправе ждать от государства и бизнеса, как они как граждане могут способствовать экологической открытости. Во время символической акции организаторы просят людей не пользоваться электричеством в течение часа."В России "Час Земли" "задерживается" дольше всего, минуя 11 часовых зон, от Камчатки до Калининграда. В огромном количестве городов будет отключена подсветка у ключевых зданий, например: в Архангельске, Северодвинске, Мурманске, Красноярске, Барнауле, Кызыле, Краснодаре, в Абакане, Новосибирске, Кемерово, в Горно-Алтайске, в Улан-Удэ, Иркутске, Владивостоке, Хабаровске, Биробиджане, Благовещенске, Чите, Комсомольске-на-Амуре, Арсеньеве, Находке, Уссурийске, Якутске и Анадыре, Нарьян-Маре и многих других городах", - уточнили в фонде.Также акцию поддержат правительства Краснодарского края, Адыгеи, Северной Осетии-Алании, Кабардино-Балкарии, Дагестана и власти ряда арктических регионов.В фонде отметили, что во Владивостоке пройдет велозаезд "Велосветлячки", в Хабаровске - флешмоб-инсталляция против загрязнения отходами природных экосистем планеты."В Красноярске с 20.30 до 21.30 по местному времени у Краевой филармонии пройдет Ночной забег в честь акции "Час Земли". Спортсмены и любители пробегут по острову Татышева один круг с фонариками от начала Виноградовского моста", - сообщает фонд.Ранее к акции присоединился Кремль, подсветка которого будет отключена в "Час Земли". Также подсветка будет выключена на здании Совета Федерации.Также о поддержке "Часа Земли" сообщили в правительстве Москвы, но на каких зданиях будет отключена подсветка, любители природы узнают перед отключением."К акции "Час Земли" с каждым годом подключается все больше россиян – если в 2009 году в акции приняли участие около 5 миллионов россиян в более 20 российских городах, то с 2011 года в ней принимают участие от 16 до 30 миллионов человек ежегодно. В 2020 году "Час Земли" впервые проходил в виртуальном формате и объединил миллионы россиян. В этом году мы рассчитываем, что участников будет не меньше", - сообщила РИА Новости директор по экономическим и правовым вопросам Всемирного фонда дикой природы России Екатерина Хмелева.

https://realty.ria.ru/20200330/1569357766.html

https://ria.ru/20210327/aktsiya-1602766386.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, всемирный фонд дикой природы, экология