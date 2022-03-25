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День работника культуры

День работника культуры - РИА Новости, 25.03.2022

День работника культуры

День работника культуры в России отмечается ежегодно 25 марта с 2008 года. Праздник был учрежден указом президента РФ от 27 августа 2007 года. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T00:22

2022-03-25T00:22

2022-03-25T00:22

справки

день работника культуры в россии

россия

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День работника культуры в России отмечается ежегодно 25 марта с 2008 года. Праздник был учрежден указом президента РФ от 27 августа 2007 года. Ранее дни работников культуры отмечались в разных регионах в различное время. За придание этому празднику государственного статуса выступил весной 2007 года занимавший на тот момент пост министра культуры Александр Соколов. Культура России складывалась на протяжении веков, соединив в себе уникальные традиции и достижения многих народов. Это общенациональное достояние несет в себе мощный созидательный и гуманистический заряд. Известно, что именно культура формирует самосознание целых поколений, является, по словам академика Лихачева, "главным смыслом и глобальной ценностью человеческой жизни". Развитие культуры прямо влияет на образование и эстетическое воспитание детей и молодежи, мотивирует созидание и творческий поиск. Культура – это ориентир, основа и пространство всей жизни. В культуре концентрируется историческая память и духовная энергия народа, и служить ей – особая, благородная и ответственная миссия. Благодаря работникам культуры миллионы людей получают возможность слушать хорошую музыку, восхищаться драматическим искусством, любоваться уникальными произведениями живописи и скульптуры. В День работника культуры свой профессиональный праздник отмечают представители творческих специальностей, сотрудники российских библиотек, музеев, дворцов культуры и сельских клубов. По традиции в канун Дня работника культуры в Московском Кремле проходит ежегодная церемонию вручения Премий президента молодым деятелям культуры и Премий президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Лауреатами премии президента России для молодых деятелей культуры за 2020 год стали дирижер Димитрис Ботинис, композитор Эльмир Низамов и актриса Анна Чиповская. Премии президента России в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2020 года были удостоены художник Владимир Зуйков (посмертно), преподаватель Детской школы искусств № 1 Карасукского района Новосибирской области Александр Пунько, а также создатели экспозиции "Подвиг народа" в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Игорь Угольников, Александр Школьник и Дмитрий Поштаренко. С 2005 года также ежегодно присуждаются премии правительства РФ в области культуры.В 2021 году за значительный вклад в развитие российской культуры правительством РФ было присуждено шесть премий. Среди лауреатов – хореограф Борис Эйфман, художественный руководитель Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова Римас Туминас и директор этого театра Кирилл Крок. Премия имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства была вручена Красноярскому театру юного зрителя. Также присуждено семь премий имени А.В. Луначарского за значительный вклад в развитие российской культуры. 25 марта деятелям культуры в торжественной обстановке вручаются государственные и ведомственные награды.?В 2021 году в преддверии Дня работника культуры в Большом театре министр культуры России Ольга Любимова вручила орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени актеру Вениамину Смехову, орден Дружбы сценаристу Юрию Арабову, певцу и худруку Центра русской культуры и искусства Владимиру Девятову, артисту Анатолию Лобоцкому, художнику-аниматору, сценографу Сергею Алимову (посмертно). Медалью ордена "За заслуги перед отечеством" I степени была отмечена директор театра имени Моссовета Валентина Панфилова и др. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, день работника культуры в россии, россия