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https://ria.ru/20200909/premiya-1576998087.html
Мишустин вручил премии правительства Яхиной, Михалкову и Машкову
Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил премии правительства в области культуры за 2019 год, в том числе писательнице Гузель Яхиной за роман "Зулейха... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T17:11
2020-09-09T17:11
культура
новости культуры
гузель яхина
михаил мишустин
никита михалков
владимир машков
правительство рф
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. </strong>Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил премии правительства в области культуры за 2019 год, в том числе писательнице Гузель Яхиной за роман "Зулейха открывает глаза", а также режиссеру Никите Михалкову и актеру Владимиру Машкову за фильм "Движение вверх"."Я рад приветствовать вас на этой торжественной церемонии. Хотелось бы, чтобы такие приятные события никогда больше не приходилось откладывать и переносить, и этот раз был бы исключением в 15-летней истории награды", - сказал Мишустин.Лауреаты и гости церемонии разместились в зале с соблюдением социальной дистанции, стулья были расставлены на расстоянии друг от друга. Некоторые из участников были в масках."Я хотел бы от имени нашего коллектива выразить огромную благодарность правительству за эту награду, хотел бы поблагодарить всех, кто делал эту картину ("Движение вверх" – ред.), и особенно хотел поблагодарить зрителей, которые пришли на эту картину. Ее называют прорывом, новым словом - это приятно... Она сделана для людей, она сделана с любовью, с состраданием к героям этой картины. Мне хотелось пожелать, чтобы таких картин было больше, пусть они тоже называться будут прорывом в нашем кино", - сказал Михалков на награждении.Премии правительства РФ в области культуры присуждаются ежегодно начиная с 2005 года. Размер денежного вознаграждения – 2 миллиона рублей. При присуждении премии авторскому коллективу, состав которого не должен превышать трех человек, денежная часть делится поровну между лауреатами премии, а диплом и почетный знак лауреата премии вручаются каждому.В 2019 году премий правительства РФ в области культуры удостоены 26 человек, в числе которых авторский коллектив фильма "Движение вверх" - продюсеры Никита Михалков и Леонид Верещагин, актер Владимир Машков.Также в числе лауреатов автор серии концертов фортепианной музыки пианист Борис Березовский, автор проекта и телеведущая всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" Дарья Златопольская, художественный руководитель и автор цикла международных выставок, пропагандирующих историю российского театра, Наталья Метелица, а также авторы ярких литературных произведений, в частности, Ольга Славникова за роман "Прыжок в длину" и Гузель Яхина за роман "Зулейха открывает глаза".
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новости культуры, гузель яхина, михаил мишустин, никита михалков, владимир машков, правительство рф

Мишустин вручил премии правительства Яхиной, Михалкову и Машкову

17:11 09.09.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и режиссер Никита Михалков на церемонии вручения премии правительства РФ 2019 г в области культуры
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и режиссер Никита Михалков на церемонии вручения премии правительства РФ 2019 г в области культуры - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил премии правительства в области культуры за 2019 год, в том числе писательнице Гузель Яхиной за роман "Зулейха открывает глаза", а также режиссеру Никите Михалкову и актеру Владимиру Машкову за фильм "Движение вверх".
"Я рад приветствовать вас на этой торжественной церемонии. Хотелось бы, чтобы такие приятные события никогда больше не приходилось откладывать и переносить, и этот раз был бы исключением в 15-летней истории награды", - сказал Мишустин.
Лауреаты и гости церемонии разместились в зале с соблюдением социальной дистанции, стулья были расставлены на расстоянии друг от друга. Некоторые из участников были в масках.
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкАктер Владимир Машков перед началом церемонии вручения председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным премий правительства РФ 2019 года в области культуры.
Актер Владимир Машков перед началом церемонии вручения председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным премий правительства РФ 2019 года в области культуры. - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Актер Владимир Машков перед началом церемонии вручения председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным премий правительства РФ 2019 года в области культуры.
"Я хотел бы от имени нашего коллектива выразить огромную благодарность правительству за эту награду, хотел бы поблагодарить всех, кто делал эту картину ("Движение вверх" – ред.), и особенно хотел поблагодарить зрителей, которые пришли на эту картину. Ее называют прорывом, новым словом - это приятно... Она сделана для людей, она сделана с любовью, с состраданием к героям этой картины. Мне хотелось пожелать, чтобы таких картин было больше, пусть они тоже называться будут прорывом в нашем кино", - сказал Михалков на награждении.
Премии правительства РФ в области культуры присуждаются ежегодно начиная с 2005 года. Размер денежного вознаграждения – 2 миллиона рублей. При присуждении премии авторскому коллективу, состав которого не должен превышать трех человек, денежная часть делится поровну между лауреатами премии, а диплом и почетный знак лауреата премии вручаются каждому.
В 2019 году премий правительства РФ в области культуры удостоены 26 человек, в числе которых авторский коллектив фильма "Движение вверх" - продюсеры Никита Михалков и Леонид Верещагин, актер Владимир Машков.
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк9 сентября 2020. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и писательница Гузель Яхина на церемонии вручения премии правительства РФ 2019 года в области культуры.
9 сентября 2020. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и писательница Гузель Яхина на церемонии вручения премии правительства РФ 2019 года в области культуры. - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
9 сентября 2020. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и писательница Гузель Яхина на церемонии вручения премии правительства РФ 2019 года в области культуры.
Также в числе лауреатов автор серии концертов фортепианной музыки пианист Борис Березовский, автор проекта и телеведущая всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" Дарья Златопольская, художественный руководитель и автор цикла международных выставок, пропагандирующих историю российского театра, Наталья Метелица, а также авторы ярких литературных произведений, в частности, Ольга Славникова за роман "Прыжок в длину" и Гузель Яхина за роман "Зулейха открывает глаза".
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