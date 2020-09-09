https://ria.ru/20200909/premiya-1576998087.html

Мишустин вручил премии правительства Яхиной, Михалкову и Машкову

Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил премии правительства в области культуры за 2019 год, в том числе писательнице Гузель Яхиной за роман "Зулейха... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T17:11

2020-09-09T17:11

2020-09-09T17:11

культура

новости культуры

гузель яхина

михаил мишустин

никита михалков

владимир машков

правительство рф

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. </strong>Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил премии правительства в области культуры за 2019 год, в том числе писательнице Гузель Яхиной за роман "Зулейха открывает глаза", а также режиссеру Никите Михалкову и актеру Владимиру Машкову за фильм "Движение вверх"."Я рад приветствовать вас на этой торжественной церемонии. Хотелось бы, чтобы такие приятные события никогда больше не приходилось откладывать и переносить, и этот раз был бы исключением в 15-летней истории награды", - сказал Мишустин.Лауреаты и гости церемонии разместились в зале с соблюдением социальной дистанции, стулья были расставлены на расстоянии друг от друга. Некоторые из участников были в масках."Я хотел бы от имени нашего коллектива выразить огромную благодарность правительству за эту награду, хотел бы поблагодарить всех, кто делал эту картину ("Движение вверх" – ред.), и особенно хотел поблагодарить зрителей, которые пришли на эту картину. Ее называют прорывом, новым словом - это приятно... Она сделана для людей, она сделана с любовью, с состраданием к героям этой картины. Мне хотелось пожелать, чтобы таких картин было больше, пусть они тоже называться будут прорывом в нашем кино", - сказал Михалков на награждении.Премии правительства РФ в области культуры присуждаются ежегодно начиная с 2005 года. Размер денежного вознаграждения – 2 миллиона рублей. При присуждении премии авторскому коллективу, состав которого не должен превышать трех человек, денежная часть делится поровну между лауреатами премии, а диплом и почетный знак лауреата премии вручаются каждому.В 2019 году премий правительства РФ в области культуры удостоены 26 человек, в числе которых авторский коллектив фильма "Движение вверх" - продюсеры Никита Михалков и Леонид Верещагин, актер Владимир Машков.Также в числе лауреатов автор серии концертов фортепианной музыки пианист Борис Березовский, автор проекта и телеведущая всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" Дарья Златопольская, художественный руководитель и автор цикла международных выставок, пропагандирующих историю российского театра, Наталья Метелица, а также авторы ярких литературных произведений, в частности, Ольга Славникова за роман "Прыжок в длину" и Гузель Яхина за роман "Зулейха открывает глаза".

https://ria.ru/20200404/1569551693.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, гузель яхина, михаил мишустин, никита михалков, владимир машков, правительство рф