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Ольга Любимова вручила госнаграды деятелям культуры
Ольга Любимова вручила госнаграды деятелям культуры
Министр культуры России Ольга Любимова вручила государственные награды деятелям культуры, в числе которых актер Вениамин Смехов, сценарист Юрий Арабов, певец... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T19:17
2021-03-24T19:17
культура
юрий купер
ольга любимова
новости культуры
российский книжный союз
виртуозы москвы
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
вениамин смехов
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова вручила государственные награды деятелям культуры, в числе которых актер Вениамин Смехов, сценарист Юрий Арабов, певец Владимир Девятов, церемония награждения прошла в Большом театре, передает корреспондент РИА Новости."Особенно приятно награждать вас в преддверии Дня работника культуры, который мы все вместе будем праздновать совсем скоро, 25 марта. Я очень благодарна вам, что вся ваша жизнь, творчество и судьба связаны с культурой", – сказала министр, обращаясь к собравшимся.Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени получил актер Вениамин Смехов.Орденом Дружбы наградили сценариста Юрия Арабова, певца и худрука Центра русской культуры и искусства Владимира Девятова, артиста Анатолия Лобоцкого, художника-аниматора, сценографа Сергея Алимова (посмертно).Медалью ордена "За заслуги перед отечеством" I степени отметили директора театра имени Моссовета Валентину Панфилову, медаль ордена "За заслуги перед отечеством" II степени получили заслуженный художник РСФСР, иллюстратор Герман Мазурин, драматург Ксения Драгунская, артист Государственного камерного оркестра Виртуозы Москвы, пианист Сергей Безродный.Почетную грамоту министерства культуры получил живописец, сценограф Юрий Купер (Куперман). Благодарность президента России министр, в частности, вручила коллективу Российского военно-исторического общества и коллективу Российского книжного союза.
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юрий купер, ольга любимова, новости культуры, российский книжный союз, виртуозы москвы, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), вениамин смехов

Ольга Любимова вручила госнаграды деятелям культуры

19:17 24.03.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЦеремония награждения государственными наградами деятелей культуры и искусства в Бетховенском зале Государственного Академического Большого театра в Москве
Церемония награждения государственными наградами деятелей культуры и искусства в Бетховенском зале Государственного Академического Большого театра в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова вручила государственные награды деятелям культуры, в числе которых актер Вениамин Смехов, сценарист Юрий Арабов, певец Владимир Девятов, церемония награждения прошла в Большом театре, передает корреспондент РИА Новости.
"Особенно приятно награждать вас в преддверии Дня работника культуры, который мы все вместе будем праздновать совсем скоро, 25 марта. Я очень благодарна вам, что вся ваша жизнь, творчество и судьба связаны с культурой", – сказала министр, обращаясь к собравшимся.
Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени получил актер Вениамин Смехов.
Орденом Дружбы наградили сценариста Юрия Арабова, певца и худрука Центра русской культуры и искусства Владимира Девятова, артиста Анатолия Лобоцкого, художника-аниматора, сценографа Сергея Алимова (посмертно).
Медалью ордена "За заслуги перед отечеством" I степени отметили директора театра имени Моссовета Валентину Панфилову, медаль ордена "За заслуги перед отечеством" II степени получили заслуженный художник РСФСР, иллюстратор Герман Мазурин, драматург Ксения Драгунская, артист Государственного камерного оркестра Виртуозы Москвы, пианист Сергей Безродный.
Почетную грамоту министерства культуры получил живописец, сценограф Юрий Купер (Куперман). Благодарность президента России министр, в частности, вручила коллективу Российского военно-исторического общества и коллективу Российского книжного союза.
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КультураЮрий КуперОльга ЛюбимоваНовости культурыРоссийский Книжный СоюзВиртуозы МосквыМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Вениамин Смехов
 
 
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