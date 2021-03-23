https://ria.ru/20210323/premiya-1602477502.html
Названы молодые деятели культуры, ставшие лауреатами премии президента
Названы молодые деятели культуры, ставшие лауреатами премии президента
Лауреатами премии президента РФ для молодых деятелей культуры за 2020 год стали дирижер Димитрис Ботинис, композитор Эльмир Низамов и актриса Анна Чиповская,... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T14:12
2021-03-23T14:12
2021-03-23T14:12
культура
новости культуры
анна чиповская
владимир толстой
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Лауреатами премии президента РФ для молодых деятелей культуры за 2020 год стали дирижер Димитрис Ботинис, композитор Эльмир Низамов и актриса Анна Чиповская, сообщил советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой."Лауреатами премии президента РФ для молодых деятелей культуры за 2020 год стали дирижер Димитрис Ботинис, композитор Эльмир Низамов и актриса Анна Чиповская", - сказал Толстой на брифинге в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
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новости культуры, анна чиповская, владимир толстой