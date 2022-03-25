22:31 25.03.2022 (обновлено: 22:43 25.03.2022)
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе
Президент России Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону
ЕРЕВАН, 25 мар – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян обсудил в пятницу по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.
"Обсуждена ситуация, сложившаяся после вторжения азербайджанских подразделений в зону ответственности миротворческого контингента РФ в Нагорном Карабахе, которую премьер-министр Пашинян оценил как напряженную", - говорится в сообщении на сайте армянского правительства.
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Отмечается, что Пашинян "поднял вопрос о необходимости расследования действий российских миротворцев в этой ситуации и подчеркнул необходимость того, чтобы российские миротворцы потребовали от вооруженных сил Азербайджана вернуться на исходные позиции".
"Лидеры двух стран договорились приложить усилия для урегулирования сложившейся в Нагорном Карабахе кризисной ситуации", - отмечается в сообщении.
В четверг в непризнанной Нагорно-Карабахской республике заявили, что вооруженные силы Азербайджана нарушили линию соприкосновения по направлению села Парух Аскеранского района. Как утверждали в НКР, представители Армии обороны Карабаха и дислоцированного российского миротворческого контингента "пытаются путем переговоров пресечь дальнейшее продвижение противника и вернуть его на исходные позиции".
Азербайджанское министерство обороны в свою очередь заявило, что сообщения армянских СМИ о нарушении Азербайджаном линии соприкосновения в Карабахе не соответствуют действительности. В Баку утверждают, что ВС Азербайджана уточняют позиции и места дислокаций в своих пунктах, никаких столкновений и происшествий не зафиксировано.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.