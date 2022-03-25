https://ria.ru/20220325/peregovory-1780178910.html

Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе

Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе - РИА Новости, 25.03.2022

Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе

Премьер Армении Никол Пашинян обсудил в пятницу по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщили в пресс-службе армянского РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T22:31

2022-03-25T22:31

2022-03-25T22:43

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никол пашинян

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ЕРЕВАН, 25 мар – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян обсудил в пятницу по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщили в пресс-службе армянского кабмина."Обсуждена ситуация, сложившаяся после вторжения азербайджанских подразделений в зону ответственности миротворческого контингента РФ в Нагорном Карабахе, которую премьер-министр Пашинян оценил как напряженную", - говорится в сообщении на сайте армянского правительства.Отмечается, что Пашинян "поднял вопрос о необходимости расследования действий российских миротворцев в этой ситуации и подчеркнул необходимость того, чтобы российские миротворцы потребовали от вооруженных сил Азербайджана вернуться на исходные позиции"."Лидеры двух стран договорились приложить усилия для урегулирования сложившейся в Нагорном Карабахе кризисной ситуации", - отмечается в сообщении.В четверг в непризнанной Нагорно-Карабахской республике заявили, что вооруженные силы Азербайджана нарушили линию соприкосновения по направлению села Парух Аскеранского района. Как утверждали в НКР, представители Армии обороны Карабаха и дислоцированного российского миротворческого контингента "пытаются путем переговоров пресечь дальнейшее продвижение противника и вернуть его на исходные позиции".Азербайджанское министерство обороны в свою очередь заявило, что сообщения армянских СМИ о нарушении Азербайджаном линии соприкосновения в Карабахе не соответствуют действительности. В Баку утверждают, что ВС Азербайджана уточняют позиции и места дислокаций в своих пунктах, никаких столкновений и происшествий не зафиксировано.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20211013/karabakh-1754359289.html

https://ria.ru/20220324/shoygu-1779948689.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, армения, азербайджан, владимир путин, никол пашинян