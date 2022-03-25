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Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе - РИА Новости, 25.03.2022
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Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе - РИА Новости, 25.03.2022
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе
Премьер Армении Никол Пашинян обсудил в пятницу по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщили в пресс-службе армянского РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T22:31
2022-03-25T22:43
в мире
россия
армения
азербайджан
владимир путин
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 25 мар – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян обсудил в пятницу по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщили в пресс-службе армянского кабмина."Обсуждена ситуация, сложившаяся после вторжения азербайджанских подразделений в зону ответственности миротворческого контингента РФ в Нагорном Карабахе, которую премьер-министр Пашинян оценил как напряженную", - говорится в сообщении на сайте армянского правительства.Отмечается, что Пашинян "поднял вопрос о необходимости расследования действий российских миротворцев в этой ситуации и подчеркнул необходимость того, чтобы российские миротворцы потребовали от вооруженных сил Азербайджана вернуться на исходные позиции"."Лидеры двух стран договорились приложить усилия для урегулирования сложившейся в Нагорном Карабахе кризисной ситуации", - отмечается в сообщении.В четверг в непризнанной Нагорно-Карабахской республике заявили, что вооруженные силы Азербайджана нарушили линию соприкосновения по направлению села Парух Аскеранского района. Как утверждали в НКР, представители Армии обороны Карабаха и дислоцированного российского миротворческого контингента "пытаются путем переговоров пресечь дальнейшее продвижение противника и вернуть его на исходные позиции".Азербайджанское министерство обороны в свою очередь заявило, что сообщения армянских СМИ о нарушении Азербайджаном линии соприкосновения в Карабахе не соответствуют действительности. В Баку утверждают, что ВС Азербайджана уточняют позиции и места дислокаций в своих пунктах, никаких столкновений и происшествий не зафиксировано.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20211013/karabakh-1754359289.html
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в мире, россия, армения, азербайджан, владимир путин, никол пашинян
22:31 25.03.2022 (обновлено: 22:43 25.03.2022)
 
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе

Президент России Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону
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ЕРЕВАН, 25 мар – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян обсудил в пятницу по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.
"Обсуждена ситуация, сложившаяся после вторжения азербайджанских подразделений в зону ответственности миротворческого контингента РФ в Нагорном Карабахе, которую премьер-министр Пашинян оценил как напряженную", - говорится в сообщении на сайте армянского правительства.
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Отмечается, что Пашинян "поднял вопрос о необходимости расследования действий российских миротворцев в этой ситуации и подчеркнул необходимость того, чтобы российские миротворцы потребовали от вооруженных сил Азербайджана вернуться на исходные позиции".
"Лидеры двух стран договорились приложить усилия для урегулирования сложившейся в Нагорном Карабахе кризисной ситуации", - отмечается в сообщении.
В четверг в непризнанной Нагорно-Карабахской республике заявили, что вооруженные силы Азербайджана нарушили линию соприкосновения по направлению села Парух Аскеранского района. Как утверждали в НКР, представители Армии обороны Карабаха и дислоцированного российского миротворческого контингента "пытаются путем переговоров пресечь дальнейшее продвижение противника и вернуть его на исходные позиции".
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Азербайджанское министерство обороны в свою очередь заявило, что сообщения армянских СМИ о нарушении Азербайджаном линии соприкосновения в Карабахе не соответствуют действительности. В Баку утверждают, что ВС Азербайджана уточняют позиции и места дислокаций в своих пунктах, никаких столкновений и происшествий не зафиксировано.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 
В миреРоссияАрменияАзербайджанВладимир ПутинНикол Пашинян
 
 
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