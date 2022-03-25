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НДС: как и когда платить, льготы и способы снижения ставки

НДС 2022: что такое налог на добавленную стоимость, как рассчитывается и как оплатить

НДС: как и когда платить, льготы и способы снижения ставки

НДС - федеральный косвенный налог на добавленную стоимость. Как его рассчитать, какая ставка действует при покупке импортных товаров, какой процент от стоимости РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T16:36

2022-03-25T16:36

2022-03-25T16:36

налоги

ндс

федеральная налоговая служба (фнс россии)

россия

экономика

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. НДС - федеральный косвенный налог на добавленную стоимость. Как его рассчитать, какая ставка действует при покупке импортных товаров, какой процент от стоимости нужно уплатить, сроки и способы уплаты НДС, особенности для организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения, как уменьшить налог и кто от него освобожден, - в материале РИА Новости.Налог на добавленную стоимость"В России НДС действует с 1 января 1992 года. Порядок его исчисления и уплаты первоначально был определён законом "О налоге на добавленную стоимость", с 2001 года регулируется главой 21 Налогового кодекса РФ", - объясняет Марина Шершнева, генеральный директор ООО "АудитКонсалт".Что такоеНалог на добавленную стоимость (НДС) представляет собой федеральный косвенный сбор. Термин "косвенный" не используется в Налоговом кодексе, и деление налогов на прямые и косвенные - условное. "НДС входит в стоимость товара, а бремя его уплаты переходит с налогоплательщика на покупателя. НДС охватывает все стадии производства и реализации. Каждый продавец в цепочке движения товаров до конечного потребителя начисляет НДС к продажной цене", - объясняет Татьяна Селютина, преподаватель департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ.СутьНа каждой стадии производства того или иного товара по мере продвижения по этапам происходит его удорожание за счет приложения к нему труда человека. При этом образуется добавленная стоимость. Каждый продавец начисляет НДС к продажной цене."Каждый из нас может увидеть в чеке из магазина общую сумму покупки и сумму НДС, и именно мы, как потребители, в итоге и платим этот налог. Кроме НДС косвенными налогами являются акцизы и таможенные пошлины", - говорит Марина Шершнева."Для бизнеса налог на добавленную стоимость — это налог с наценки. Компания покупает товар с уже включенным в сумму платежа входящим НДС, а продает с уже включенным в сумму платежа исходящим НДС. Разница между исходящим и входящим НДС как раз и подлежит уплате", - рассказывает Михаил Носков, эксперт по налогам сервиса “Контур.Эльба”.Андрей Астафуров, адвокат, руководитель налоговой практики Московской коллегии адвокатов "Арбат" объясняет суть налога: “Допустим, фермер продал пшеницу мельнику за 120 рублей, из которых 20 – это НДС по действующей ставке. Мельник намолотил из сырья муки и продал ее пекарю по 240 рублей, из которых 40 – это налог, но мельник вправе уменьшить его на сумму НДС, уплаченного при покупке зерна. Таким образом, он внесет в бюджет тоже 20 рублей. Пекарь испек из этой муки хлеб и продал его торговцу за 360 рублей, где 60 – это НДС. Пекарь заплатит его в казну также в размере разницы между исходящим и входящим, то есть 20 рублей (60 рублей минус 40 рублей). Торговец продал хлеб конечному потребителю за 480 рублей, где 80 – это НДС. Потребитель, финальное звено этой производственной цепочки, выступает носителем налога и платит его в составе цены товара”.Кто платитПлательщиками НДС являются:По словам Марины Шершневой, плательщики ЕСХН (единого сельскохозяйственного налога) с 2019 года тоже обязаны платить НДС, но они вправе получить освобождение от его уплаты, если их годовой доход не превысил 60 млн рублей.Налогом также облагаются и электронные услуги.Когда платить, сроки оплатыНалоговый период по НДС - квартал (ст. 163 НК РФ). Это означает, что исчислять и уплачивать налог, а также предоставлять декларацию по нему, нужно по итогам каждого квартала. Декларации сдают в электронном виде не позднее 25 числа того месяца, который следует за отчетным кварталом. Подавать их нужно в территориальную налоговую инспекцию, к которой прикреплен предприниматель или организация.Объекты налогообложенияОбъектами налогообложения являются реализация товаров, работ, услуг на территории РФ.В некоторых случаях НДС уплачивается российской организацией как налоговым агентом:В этой ситуации плательщиком НДС будет покупатель товаров, работ и услуг.Ставки НДСНалоговая ставка НДС может быть равна 0%, 10% и 20%. Есть еще понятие "расчетных ставок", равных 10/110 или 20/120. Их используют, например, при получении предоплаты за товары, работы, услуги. Все ситуации, при которых применяются определенные налоговые ставки, приводятся в статье 164 НК РФ."По нулевой налоговой ставке облагаются операции экспорта, транспортировка нефти и газа по трубопроводам, передача электроэнергии, перевозки железнодорожным, воздушным и водным транспортом. По 10% ставке – некоторые продовольственные товары, большинство товаров для детей, лекарства и медицинские изделия, не входящие в перечень важнейших и жизненно необходимых, племенной скот. Для всех остальных товаров, работ, услуг действует ставка НДС в 20%", - говорит Марина Шершнева.НДС при экспортеПродукция, прошедшая таможенную процедуру экспорта, реализуется с применением нулевой ставки налога. Право на использование такой ставки необходимо подтвердить перечнем документов, установленным в ст. 165 НК РФ. Их нужно предоставить в налоговый орган на протяжении 180 рабочих дней с момента прохождения процедуры экспорта."Если в данный промежуток уложиться не удалось, то продукцию продают по ставке 10% или 20%. Также налогоплательщику потребуется сдать в налоговую уточненную декларацию, указав сделки с неподтвержденной нулевой ставкой в шестом разделе документа. В будущем этот платеж можно принимать к вычету, если появится возможность сдать в ФНС необходимый пакет документации", - говорит Марат Самитов, руководитель бухгалтерской компании “Самитов Консалтинг”.НДС при импортеРеализация продукции, ввезенной на таможенную территорию РФ, производится с использованием ставки 10% либо 20%. В некоторых случаях может применяться и нулевая ставка налогообложения. Полный перечень продукции, попадающей под нее, определяется ст. 164 НК РФ."НДС при ввозе товаров на территорию РФ уплачивают все организации и ИП , в том числе и на спецрежимах. Если внутри РФ товар облагается по ставке 20%, то при ввозе такого товара НДС уплачивается по такой же ставке. При импорте товаров из стран ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия) организации и ИП перечисляют налог в свою ИФНС, не на таможню. Импортный НДС нужно будет заплатить, если российская организация или ИП приобретают у иностранного контрагента услуги. В этом случае заказчик уплачивает НДС в бюджет как налоговый агент. Но такая обязанность возникает, если местом реализации услуг является территория РФ (ст. 148 НК РФ). Оплата иностранной организации перечисляется за минусом налога, а НДС уплачивается в бюджет в тот же день", - объясняет Татьяна Селютина.НДС при УСНПредприниматели, работающие на упрощенной системе налогообложения, не обязаны уплачивать НДС, однако бывают ситуации, когда придется подать декларацию и уплатить его:Об исключениях рассказывает Наталья Бовша, эксперт "Актион Бухгалтерия":Как рассчитать НДСФормула расчета налога указана в главе 21 НК РФ.Расчет НДСРассчитать можно по следующей формуле:НДС к уплате = налоговая база (стоимость товаров, работ и услуг) * на налоговую ставку.Общая сумма НДС к уплате = исходящий НДС − входящий НДС + восстановленный НДС.Исходящий НДС — сумма налоговой базы (стоимость товаров, работ или услуг), умноженная на ставку НДС.Ставка НДС — процент, выплачиваемый государству.Входящий НДС — тот, на который выставили счета-фактуры поставщики. Это сумма, которую необходимо уплатить поставщикам вместе с платой за сырье, материалы или оборудование."Восстановленный НДС — часть входящего, которую в определенных ситуациях компании должны вернуть в бюджет. Например, если они перешли с общего режима налогообложения на УСН и у них остались товары на складе, с которых они до этого делали вычет", - объясняет Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.Расчет суммы НДССхема расчета налогов при общепринятой системе налогообложения с НДС^"Для наглядности разберем пример расчета НДС по ставке 20%: ООО "Весна" реализует цемент по цене 400 рублей за 50 кг. ООО "Лето" в соответствии с договором приобрело 700 кг цемента стоимостью 5 600 рублей, которая и будет выступать базой налогообложения. 20-процентная ставка платежа в стоимости товара не учитывалась, для ее расчета необходимо: 5 600 х 20% = 1 120 рублей. Тогда стоимость всего цемента вместе с налогом составит: 5 600 + 1 120 = 6 720 рублей. В счете-фактуре и прочей расчетной документации продавцу необходимо зафиксировать стоимость без НДС – 5 600 рублей, величину платежа – 1 120 рублей, стоимость с налогом – 6 720 рублей", - приводит пример Марат Самитов.Расчет суммы без НДСВ большинстве ситуаций в договорах купли-продажи указывается сумма, в которую уже включен платеж. Для расчета стоимости продукта либо услуги без налога следует применять такую формулу: стоимость без НДС = сумма НДС/(1+ставка НДС)."При ставке 20%, чтобы из цены товара вычленить сумму налога необходимо сумму товаров с НДС х 20 / 120. При ставке 10% - сумму товаров с НДС х 10 / 110", - уточняет Надежда Скворцова."Клиенту невыгодно сотрудничать с поставщиком, который работает без НДС. Исходя из представленной ниже таблицы, его налоговая нагрузка будет составлять 26000 руб., а если он работает с НДС, то его клиент заплатит налоги в размере 10000 руб. Именно поэтому многие предприниматели, работая с крупными организациями, вынуждены платить налог, несмотря на достаточно большую налоговую нагрузку", - добавляет эксперт.Расчет налоговой нагрузки покупателя при приобретении товара с НДС и без НДСКак оплатитьНДС уплачивается в налоговую инспекцию по месту нахождения организации или регистрации индивидуального предпринимателя." ООО могут уплатить налоги только путем безналичного перечисления. Это требование ст. 45 НК РФ, согласно которому обязанность организации по уплате налога считается выполненной только после предъявления в банк платежного поручения. Платить налоги ООО наличными деньгами Минфин запрещает", - предупреждает Марина Шершнева.Отчетность, декларацияДекларация отправляется в налоговую до 25-го числа включительно в месяце, следующим за завершением отчетного периода."Декларация должна заполняться только в электронной форме. Если подача декларации происходит на печатном носителе, то она считается непредставленной", - уточняет Оксана Васильева."Дополнительно сдается налоговая декларация по косвенным налогам при импорте товаров из стран ЕВРАЗЭС до 20-го числа месяца, следующего за фактом импорта, к ней прилагаются заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов", - добавляет Надежда Скворцова.Налоговый вычетСам налоговый вычет по НДС в прямом значении не определяется как налоговая льгота. В Налоговом кодексе РФ такое понятие употребляется только в связи с процессом сокращения налоговой базы, но точной дефиниции законодатель не дает."Налоговый вычет является неотъемлемой частью механизма суммы исчисления налога. При этом особенность такого инструмента обусловлена тем, что реализация вычета не обязательна, и налогоплательщик может как применить такой вычет, так и отказаться от его использования. Теоретически налоговый вычет позволяет избежать двойного налогообложения, а потому его практическое использование налогоплательщиком необходимо (в его же интересах)", - рассказывает Владислав Ким, юрист в сфере налогообложения."Кроме вычета сумм НДС, уплаченных поставщикам при приобретении товаров, работ, услуг, налог при реализации можно уменьшить на суммы, указанные в статье 171 НК РФ. Это НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ; при возврате товара или отказе от выполнения работ, оказания услуг; при уменьшении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) и прочее", - добавляет Марина Шершнева."Но если налоговыми органами будет установлено, что поставщик товаров/работ/услуг является "недобросовестным", то налогоплательщику может быть отказано в возмещении/зачете НДС со ссылкой на получение необоснованной налоговой выгоды. Признаками "недобросовестности" могут являться минимальный размер уставного капитала, минимальный штат сотрудников (несопоставимый с объемом приобретаемых товаров/работ/услуг), адрес массовой регистрации, массовые директора и номера телефонов, уплата минимальных налогов (либо их неуплата в принципе), наличие решений ФНС о приостановке операций по банковским счетам поставщика и многие другие", - объясняет Гайк Мартиросян.Необходимые документыЧтобы доказать право на вычет, помимо декларации в ФНС необходимо предоставить:Условия полученияУсловия для принятия НДС к вычету можно разделить на основные, которые в обязательном порядке предусматриваются для большинства облагаемых налогом операций, а также на специальные и дополнительные, обусловленные спецификой определенных налогооблагаемых операций.К основным относятся:Особые условия по вычетам по НДС касаются некоторых облагаемых налогом операций и устанавливаются по каждой из них отдельно. Для применения вычета НДС по объекту налогообложения – выполнение СМР (строительно-монтажных работ) для собственных нужд, налогоплательщик, в соответствии с п. 6 ст. 171 и п. 5 ст. 172 НК РФ, должен будет составить счет-фактуру по выполненным СМР и зарегистрировать этот документ в книге покупок и книге продаж, полученный в результате СМР объект использовать в облагаемой НДС деятельности, а также произвести амортизацию стоимости объекта для целей налогообложения прибыли или учесть в расходах иным способом, - добавляет эксперт.ЛьготыЛьготы условно делятся на три вида: полное освобождение от налога, частичное (не облагаются только конкретные операции) и пониженные ставки — 10% и 0%.Как уменьшить НДССамым простым способом уменьшения бюджетного платежа считается переход на спецрежимы (УСН, ПСН, ЕСХН), предусматривающие освобождение налогоплательщика от обязательств по уплате налога. Если такая возможность отсутствует, то, по словам Марата Самитова, можно воспользоваться следующими приемами:Все большую популярность набирает аутсорсинг. На удаленное управление переводятся бухгалтерские, кадровые службы, юридические отделы. Агентские договоры и договоры комиссии позволяют законным образом оптимизировать НДС.Освобождение от НДСНалог не платят организации и предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы." Организации-участники проекта "Сколково" имеют право на освобождение от уплаты в течение 10 лет с момента получения такого статуса. С 1 января 2022 освобождены от НДС услуги общественного питания в ресторанах, кафе, столовых и иных аналогичных объектах", - уточняет Татьяна Селютина."Бизнес на спецрежимах освобожден от НДС, но может работать с ним добровольно, например, выставлять счета-фактуры покупателям (УСН освобождает ст. 346.11 НК РФ, ПСН — п. 11 ст. 346.43 НК РФ). Проблема в том, что на спецрежиме нельзя применять налоговые вычеты — уменьшать исходящий НДС на входящий. Поэтому исходящий приходится полностью перечислять в налоговую — это невыгодно."Недобровольная" уплата налога на спецрежимах тоже бывает. Например, при аренде госимущества предприниматель будет налоговым агентом по НДС — то есть, заплатит налог вместо государства по п. 3 ст. 161 НК РФ. А импортеры на любом режиме налогообложения платят НДС в таможню — фактически в качестве таможенного платежа — ст. 160 НК РФ", - добавляет Михаил Носков."Отказаться от освобождения можно только в отношении тех операций, которые перечислены в п. 3 ст. 149 НК РФ. Для этого достаточно подать заявление в налоговую инспекцию. Срок подачи - не позднее первого числа квартала, с которого лицо намерено уплачивать НДС по соответствующим операциям", - отмечает Александр Спиридонов, ведущий юрист Европейской юридической службы.Штрафы за неуплату налогаШтраф за неуплату составляет 20% от суммы задолженности. Если выяснится, что налог не уплачен умышленно, то 40%."Штраф выпишут, если налог не уплачен из-за занижения налоговой базы, неправильного расчета суммы или других незаконных действий (бездействия) (п. 1 ст. 122 НК РФ)", - говорит Александр Спиридонов.ПениЕсли налогоплательщик подал декларацию, в которой сумма налога рассчитана правильно, но при этом он не уплатил его в установленный срок, то в такой ситуации взыскиваются только пени, а штраф по ст. 122 НК РФ не назначается (письмо Минфина России от 28.06.2016 № 03-02-08/37483, п. 19 постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57). Это правило действует и в случае, когда налогоплательщик подал уточненную налоговую декларацию, не уплатив налог по первоначальной декларации (письмо ФНС России от 22.08.2014 № СА-4-7/16692)."Пени рассчитывают в процентах от суммы неуплаченного налога исходя из 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки для физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для юридических лиц формула расчета применяется только в случае, если количество дней просрочки уплаты налога не превышает 30. Начиная с 31-го дня пеня будет рассчитываться исходя из 1/150 ставки рефинансирования, т. е. сумма пеней увеличивается вдвое, - объясняет Марина Шершнева, - в пп. 3 п. 1 ст. 112 НК РФ перечислены обстоятельства, смягчающие вину в неполной уплате или полной неуплате налогов. Так, например, к ним отнесены стечение тяжелых личных (семейных) обстоятельств или наличие угрозы, налоговая инспекция или суд могут посчитать смягчающими и другие обстоятельства, не вошедшие в список".Куда идет налог НДСЭтот налог относится к обязательным видам платежей, которые перечисляются в бюджет федерального уровня. Далее средства могут быть направлены на:Направления расходования НДС закрепляются Государственной Думой в бюджетной политике страны.

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налоги, ндс, федеральная налоговая служба (фнс россии), россия, экономика