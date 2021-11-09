Заложены в цене: что такое косвенные налоги и чем отличаются от прямых
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМужчина у нового таможенного терминала по оплате пошлин в зале международного аэропорта "Домодедово"
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Косвенный налог — это форма фискального платежа, относящегося к скрытым отчислениям, который затрагивает каждого потребителя и бизнесмена. О том, что это за сбор, каких он бывает видов, в чем главные отличия косвенного налога от прямого — в материале РИА Новости.
Косвенный налог
Налоговые обязательства — это платежи в бюджет, которыми облагается имущество, также они могут вычитаться из доходов или включаться в итоговую стоимость товара. К последним относятся косвенные налоги (НДС, акцизы и др.). Производитель их платит не напрямую, а устанавливает как надбавку к цене.
Суть
Косвенный налог — это обязательное отчисление денежных средств государству, которое производители включают в стоимость товара или услуги. Проще говоря, его платит не само предприятие, а потребитель. В задачу организации входит лишь собрать необходимую сумму и перечислить в федеральную казну.
С точки зрения продавца и покупателя, косвенный налог — это дополнительная наценка, которая применяется к каждой категории товара. Платеж уже включен в стоимость, а потребитель видит конечную сумму с учетом надбавки.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник таможенной службы РФ демонстрирует новый терминал по оплате пошлин в зале международного аэропорта "Домодедово"
Сотрудник таможенной службы РФ демонстрирует новый терминал по оплате пошлин в зале международного аэропорта "Домодедово"
Особенности
Косвенные налоги направляется только в федеральное казначейство. Они занимают большую долю в доходах госбюджета в силу того, что взимаются с большинства товаров и услуг.
Виды
К косвенным налогам относят несколько видов отчислений:
НДС
Это один из самых распространенных косвенных налогов. Например, отметку о нем можно заметить в чеке после покупки продуктов. Аббревиатура расшифровывается как "налог на добавленную стоимость”. Почти все виды товаров и услуг в стране облагаются этим сбором, который составляет 40 процентов всего бюджета государства.
Ставка НДС может варьироваться в зависимости от направления деятельности организации и наличия специальных льгот:
- —20 процентов — основной вид НДС;
- —10 процентов — льготный вид, который применяется для большинства пищевых продуктов (птица, мясные и молочные продукты, яйца, соль, сахар, мука, крупы и др.) и товаров, имеющих социальную значимость (продукция для детей, в том числе школьные принадлежности, памперсы и др.);
- —0 процентов — полностью льготный НДС, который предназначен для компаний-экспортеров и отраслей, связанных с международными перевозками.
Акциз
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНа участке финишной обработки акцизных и специальных марок объединенного печатного цеха в Московской типографии Гознака
На участке финишной обработки акцизных и специальных марок объединенного печатного цеха в Московской типографии Гознака
Акцизы предусмотрены для таких товаров как сигареты, алкоголь, топливо, легковые автомобили и др. Они также включаются в стоимость продукции и составляют сумму, установленную для конкретного вида и количества товаров. В отличие от НДС, не имеют четкой ставки. Их размер определяется ст.193 Налогового кодекса.
Таможенные сборы
Ввоз товаров также облагается косвенным налогом, у которого нет фиксированной ставки. Каждый случай налогообложения рассматривается индивидуально в зависимости от заключенных международных соглашений. Вычет платежей производится на основании деклараций, составленных импортерами. Ставки сборов за таможенные операции определяются законом "О таможенном регулировании в Российской Федерации".
Лицензирование бизнеса
Чтобы предприятие могло оказывать услуги и реализовывать товары, зачастую требуется лицензия на определенный вид деятельности, например, для компаний, выпускающих лекарства, авиационную и военную технику, оружие, химических объектов и т.д. Получение лицензии сопровождается уплатой пошлины.
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПример счета на оплату с графой налоговой ставки 20%
Пример счета на оплату с графой налоговой ставки 20%
Государственные пошлины
К непрямым отчислениям относятся и госпошлины с юридических услуг, оказанных государством. Уплата налога происходит единоразово перед получением услуги.
Отличие косвенных налога от прямых
Об основных отличиях косвенного налога от прямого рассказала РИА Новости Светлана Беляева, генеральный директор "BLT Partners" и налоговый аудитор:
"Прямой налог уплачивается с дохода или имущества налогоплательщика за счет его собственных средств. Например, налог на прибыль, НДФЛ, транспортный налог, налоги на имущество организаций и физических лиц. Косвенный налог — это налог, который перекладывается на клиента путем увеличения стоимости товара (работы, услуги). Например, НДС и акцизы”, — поясняет эксперт.
Светлана Беляева отметила, что косвенный налог включается в стоимость товаров (работ, услуг). При этом покупатели могут не знать о том, что вместе с оплатой покупки уплачивают налог, который затем компания перечисляет в бюджет государства.
"Когда мы путешествовали по Канаде, то столкнулась с другим подходом к этому налогу: на ценниках в магазинах указана стоимость без него, но при оплате товара на кассе чек выбивают уже с суммой налога”, — рассказала налоговый аудитор.
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Соотношение прямых и косвенных налогов
Соотношение прямых и косвенных платежей позволяет говорить о нескольких подходах к налогообложению, которые применяются в разных странах:
- —Англосаксонская модель — большая часть доходов приходится на прямые налоги, и только малая часть на непрямые. Такой формат особенно популярен в Великобритании, Канаде и др.
- —Евроконтинентальная модель — значимая часть отчислений приходится на косвенные налоги, где большая часть приходится на добавленную стоимость. Такая модель отличается высокой долей отчислений на социальное страхование.
- —Латиноамериканская модель — бюджет в большей мере основывается на косвенных налогах. Особенно актуален такой формат для стран, часто страдающих от кризисов, где необходима синхронизация налогов и растущих цен.
- —Смешанная — примерно равное поступление и косвенных и прямых налогов в казну страны. Такая модель также активно применяется в странах Европы.
Бланк налоговой декларации по косвенным налогам
Косвенные налоги в бухгалтерском учете
"Разберем бухгалтерский учет на примере НДС. Косвенный налог поступает в компанию с выручкой от продажи товаров (работ, услуг). Но доходом суммы налога не признаются, так как компания должна перечислить их государству. НДС с полученных авансов и реализованных товаров (работ, услуг) компания ставит к уплате в бюджет”, — рассказывает Светлана Беляева.
По словам эксперта, такой налог может быть уменьшен на сумму НДС с расходов, которые компания понесла, когда сама приобретала товары (работы, услуги) у других организаций. Например, компания "А" продала товары на 1 200 000 руб., включая НДС по ставке 20 процентов. В том же квартале она оплатила аренду офиса, приобрела канцелярские принадлежности и понесла другие расходы на сумму 360 000 руб. (включая НДС по ставке 20 процентов). Все расходы документально подтверждены, обоснованы и направлены на получение доходов.
Необходимо рассчитать НДС к уплате в бюджет. НДС начисленный составит:
1 200 000 * 20/120 = 200 000 руб.
Эту сумму компания может уменьшить на сумму НДС с расходов, которые она понесла:
360 000 * 20/120 = 60 000 руб.
Итого НДС к уплате в бюджет:
200 000 — 60 000 = 140 000 руб.