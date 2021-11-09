https://ria.ru/20211109/nalogi-1758310975.html

Заложены в цене: что такое косвенные налоги и чем отличаются от прямых

Косвенные налоги: что такое, какие относятся, отличия от прямых

Заложены в цене: что такое косвенные налоги и чем отличаются от прямых

Косвенный налог — это форма фискального платежа, относящегося к скрытым отчислениям, который затрагивает каждого потребителя и бизнесмена. О том, что это за... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T20:50

2021-11-09T20:50

2021-11-09T20:50

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Косвенный налог — это форма фискального платежа, относящегося к скрытым отчислениям, который затрагивает каждого потребителя и бизнесмена. О том, что это за сбор, каких он бывает видов, в чем главные отличия косвенного налога от прямого — в материале РИА Новости.Косвенный налогНалоговые обязательства — это платежи в бюджет, которыми облагается имущество, также они могут вычитаться из доходов или включаться в итоговую стоимость товара. К последним относятся косвенные налоги (НДС, акцизы и др.). Производитель их платит не напрямую, а устанавливает как надбавку к цене.СутьКосвенный налог — это обязательное отчисление денежных средств государству, которое производители включают в стоимость товара или услуги. Проще говоря, его платит не само предприятие, а потребитель. В задачу организации входит лишь собрать необходимую сумму и перечислить в федеральную казну.С точки зрения продавца и покупателя, косвенный налог — это дополнительная наценка, которая применяется к каждой категории товара. Платеж уже включен в стоимость, а потребитель видит конечную сумму с учетом надбавки.ОсобенностиКосвенные налоги направляется только в федеральное казначейство. Они занимают большую долю в доходах госбюджета в силу того, что взимаются с большинства товаров и услуг.ВидыК косвенным налогам относят несколько видов отчислений:НДСЭто один из самых распространенных косвенных налогов. Например, отметку о нем можно заметить в чеке после покупки продуктов. Аббревиатура расшифровывается как "налог на добавленную стоимость”. Почти все виды товаров и услуг в стране облагаются этим сбором, который составляет 40 процентов всего бюджета государства.Ставка НДС может варьироваться в зависимости от направления деятельности организации и наличия специальных льгот:АкцизАкцизы предусмотрены для таких товаров как сигареты, алкоголь, топливо, легковые автомобили и др. Они также включаются в стоимость продукции и составляют сумму, установленную для конкретного вида и количества товаров. В отличие от НДС, не имеют четкой ставки. Их размер определяется ст.193 Налогового кодекса.Таможенные сборыВвоз товаров также облагается косвенным налогом, у которого нет фиксированной ставки. Каждый случай налогообложения рассматривается индивидуально в зависимости от заключенных международных соглашений. Вычет платежей производится на основании деклараций, составленных импортерами. Ставки сборов за таможенные операции определяются законом "О таможенном регулировании в Российской Федерации".Лицензирование бизнесаЧтобы предприятие могло оказывать услуги и реализовывать товары, зачастую требуется лицензия на определенный вид деятельности, например, для компаний, выпускающих лекарства, авиационную и военную технику, оружие, химических объектов и т.д. Получение лицензии сопровождается уплатой пошлины.Государственные пошлиныК непрямым отчислениям относятся и госпошлины с юридических услуг, оказанных государством. Уплата налога происходит единоразово перед получением услуги.Отличие косвенных налога от прямыхОб основных отличиях косвенного налога от прямого рассказала РИА Новости Светлана Беляева, генеральный директор "BLT Partners" и налоговый аудитор:Светлана Беляева отметила, что косвенный налог включается в стоимость товаров (работ, услуг). При этом покупатели могут не знать о том, что вместе с оплатой покупки уплачивают налог, который затем компания перечисляет в бюджет государства."Когда мы путешествовали по Канаде, то столкнулась с другим подходом к этому налогу: на ценниках в магазинах указана стоимость без него, но при оплате товара на кассе чек выбивают уже с суммой налога”, — рассказала налоговый аудитор.Соотношение прямых и косвенных налоговСоотношение прямых и косвенных платежей позволяет говорить о нескольких подходах к налогообложению, которые применяются в разных странах:Косвенные налоги в бухгалтерском учетеПо словам эксперта, такой налог может быть уменьшен на сумму НДС с расходов, которые компания понесла, когда сама приобретала товары (работы, услуги) у других организаций. Например, компания "А" продала товары на 1 200 000 руб., включая НДС по ставке 20 процентов. В том же квартале она оплатила аренду офиса, приобрела канцелярские принадлежности и понесла другие расходы на сумму 360 000 руб. (включая НДС по ставке 20 процентов). Все расходы документально подтверждены, обоснованы и направлены на получение доходов.Необходимо рассчитать НДС к уплате в бюджет. НДС начисленный составит:1 200 000 * 20/120 = 200 000 руб.Эту сумму компания может уменьшить на сумму НДС с расходов, которые она понесла:360 000 * 20/120 = 60 000 руб.Итого НДС к уплате в бюджет:200 000 — 60 000 = 140 000 руб.

https://ria.ru/20211009/nalog-1753820923.html

https://ria.ru/20210817/dolgi-1746146541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, общество, финансы, налоги, ндс