Косвенные налоги: что это такое, виды и особенности уплаты
Косвенные налоги
Оглавление
- Косвенные налоги
- Виды
- НДС
- Акциз
- Таможенные сборы
- Лицензирование бизнеса
- Государственные пошлины
- Уплата косвенных налогов
- Косвенные налоги в бухгалтерском учете
- Документы
- Заявление
- Декларация
- Преимущества и недостатки косвенных налогов
- Соотношение прямых и косвенных налогов
- Прямые налоги
- Косвенные налоги
- Отличия косвенных налогов от прямых
- Изменения в 2024 году
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Косвенный налог – это форма фискального платежа, который относится к скрытым отчислениям в бюджет государства. Он затрагивает как физических лиц, так и юридических, и несмотря на то, что заложен в стоимость товаров и услуг, доходом организации не является. О том, что это за сбор, каких он бывает видов, примеры прямых и косвенных налогов и каким из них считается налог на прибыль, – в материале РИА Новости.
Косвенные налоги
Косвенный налог – это обязательное отчисление денежных средств государству, которое производители включают в стоимость товара или услуги. Проще говоря, его платит не само предприятие, а потребитель. В задачу организации входит лишь собрать необходимую сумму и перечислить в федеральную казну.
С точки зрения продавца и покупателя, косвенный налог – это дополнительная наценка, которая применяется к каждой категории товара. Платеж уже включен в стоимость, а потребитель видит конечную сумму с учетом надбавки.
Виды
К косвенным налогам относят несколько видов отчислений.
НДС
Это один из самых распространенных косвенных налогов. Например, отметку о нем можно заметить в чеке после покупки продуктов. Аббревиатура расшифровывается как "налог на добавленную стоимость". Почти все виды товаров и услуг в стране облагаются этим сбором, который составляет 40 процентов всего бюджета государства.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудник таможенной службы РФ демонстрирует новый терминал по оплате пошлин в зале международного аэропорта "Домодедово"
Сотрудник таможенной службы РФ демонстрирует новый терминал по оплате пошлин в зале международного аэропорта "Домодедово"
Ставка НДС может варьироваться в зависимости от направления деятельности организации и наличия специальных льгот:
- 20 процентов – основной вид НДС;
- 10 процентов – льготный вид, который применяется для большинства пищевых продуктов (птица, мясные и молочные продукты, яйца, соль, сахар, мука, крупы и др.) и товаров, имеющих социальную значимость (продукция для детей, в том числе школьные принадлежности, памперсы и др.);
- 0 процентов – полностью льготный НДС, который предназначен для компаний-экспортеров и отраслей, связанных с перевозками, в том числе, международными.
Акциз
Акцизы предусмотрены для таких товаров как сигареты, алкоголь, топливо, легковые автомобили и др. Они также включаются в стоимость продукции и составляют сумму, установленную для конкретного вида и количества товаров. В отличие от НДС, не имеют четкой ставки. Их размер определяется ст. 193 Налогового кодекса.
Таможенные сборы
Ввоз товаров также облагается косвенным налогом, у которого нет фиксированной ставки. Каждый случай налогообложения рассматривается индивидуально в зависимости от заключенных международных соглашений. Вычет платежей производится на основании деклараций, составленных импортерами. Ставки сборов за таможенные операции определяются законом "О таможенном регулировании в Российской Федерации".
Лицензирование бизнеса
Чтобы предприятие могло оказывать услуги и реализовывать товары, зачастую требуется лицензия на определенный вид деятельности, например, для компаний, выпускающих лекарства, авиационную и военную технику, оружие, химических объектов и т.д. Получение лицензии сопровождается уплатой пошлины.
Государственные пошлины
К непрямым отчислениям относятся и госпошлины, которые взимаются за оказание услуг государством. Уплата пошлины происходит единоразово перед получением услуги.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкНа участке финишной обработки акцизных и специальных марок объединенного печатного цеха в Московской типографии Гознака
На участке финишной обработки акцизных и специальных марок объединенного печатного цеха в Московской типографии Гознака
Уплата косвенных налогов
Фактически косвенные налоги платят все потребители товаров и услуг, независимо от их уровня дохода. Продавцы, в свою очередь, получают сумму налогов от покупателей и обязаны перечислить ее в бюджет. Светлана Ковалевская, эксперт "Актион Бухгалтерия", уточняет, что плательщиками НДС признаются:
1. Все организации и всех предпринимателей на общей системе налогообложения (ОСНО). Исключение – те, кто получил освобождение. Иностранные организации, которые ведут деятельность в России, также признаются плательщиками НДС.
2. Плательщики ЕСХН (единого сельскохозяйственного налога) с 1 января 2019 года обязаны платить НДС. Исчислять налог надо с любых операций, которые признаются объектом налогообложения в соответствии со ст. 146 НК РФ. Исключение – организации и предприниматели, которые получили освобождение от НДС.
3. Организации и предприниматели, применяющие упрощенку, должны платить НДС только в следующих случаях:
- при импорте товаров;
- если покупателю выставлен счет-фактура с выделенной суммой НДС;
- если организация ведет общие дела в простых товариществах, является доверительным управляющим или концессионером.
Кроме того, организации и ИП на упрощенке не освобождаются от исполнения обязанностей налогового агента по удержанию и уплате НДС.
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПример счета на оплату с графой налоговой ставки 20%
Пример счета на оплату с графой налоговой ставки 20%
А плательщиками акциза признаются:
- российские и иностранные организации;
- индивидуальных предпринимателей;
- лиц, которые перемещают подакцизные товары через таможенную границу ЕАЭС.
Обязанность по уплате акциза возникает, когда плательщики акциза совершают определенные операции с подакцизными товарами. До совершения таких операций организации и иных лиц плательщиками акциза не признают. Обособленные подразделения российских организаций самостоятельными налогоплательщиками не признаются. Однако они могут выполнять обязанности организаций по уплате налогов и сборов по своему местонахождению.
Косвенные налоги в бухгалтерском учете
"Разберем бухгалтерский учет на примере НДС. Косвенный налог поступает в компанию с выручкой от продажи товаров (работ, услуг). Но доходом суммы налога не признаются, так как компания должна перечислить их государству. НДС с полученных авансов и реализованных товаров (работ, услуг) компания ставит к уплате в бюджет", – рассказывает Светлана Беляева, генеральный директор "BLT Partners" и налоговый аудитор.
По словам эксперта, такой налог может быть уменьшен на сумму НДС с расходов, которые компания понесла, когда сама приобретала товары (работы, услуги) у других организаций. Например, компания "А" продала товары на 1 200 000 руб., включая НДС по ставке 20 процентов. В том же квартале она оплатила аренду офиса, приобрела канцелярские принадлежности и понесла другие расходы на сумму 360 000 руб. (включая НДС по ставке 20 процентов). Все расходы документально подтверждены, обоснованы и направлены на получение доходов.
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Необходимо рассчитать НДС к уплате в бюджет. НДС начисленный составит:
1 200 000 * 20/120 = 200 000 руб.
Эту сумму компания может уменьшить на сумму НДС с расходов, которые она понесла:
360 000 * 20/120 = 60 000 руб.
Итого НДС к уплате в бюджет:
200 000 — 60 000 = 140 000 руб.
Документы
Обычным потребителям никаких документов, связанных с косвенными налогами, собирать и предоставлять не требуется. Этот пункт касается только предпринимателей и организаций.
Заявление
Светлана Ковалевская уточняет, что импортеры и экспортеры на территории России, Белоруссии, Казахстана и других стран ЕАЭС работают с заявлениями о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. Заполняют этот документ импортеры, экспортеры получают бумагу от иностранного покупателя. Российские импортеры передают заявления в свои инспекции, чтобы подтвердить вычет по ввозному НДС. ИФНС проставляют в заявлении специальные отметки.
Заявление нужно сдать:
- импортерам: вместе с декларацией по косвенным налогам и другими документами не позднее 20-го числа месяца, следующего за тем, в котором импортированный товар приняли на учет;
- экспортерам: вместе с декларацией по НДС и другими документами не позднее 180 календарных дней со дня отгрузки товаров.
Импортеры и экспортеры подают заявление в налоговую инспекцию по местонахождению организации, а крупнейшие налогоплательщики – по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика.
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Декларация
Помимо заявления, предприниматели и компании также должны заполнять декларацию по косвенным налогам. Татьяна Волкова, сертифицированный финансовый консультант и инвестор, отмечает, что платить налог придется как в случае партнерства со странами Евразийского союза, так и в ситуации, когда партнер им не является, но его продукция импортируется из данных государств. Заполнять такую декларацию нужно, только если возились товары в данном конкретном месяце, либо же заполнялась лизинговая документация.
Оформляется декларация в электронном виде. Внутри формы – титульный лист и разделы. Первый из них нужно оформить всем импортерам, второй – тем, кто провез подакцизные товары, а в третий лист вносятся значения акцизы на спиртосодержащую продукцию.
Старший вице-президент ИК Fontvielle Анастасия Хрусталёва отмечает: “Важно обратить внимание, что декларации (и уточненные тоже) нужно сдавать по тем формам, которые действовали в тот период, за который декларация подается. А формы менялись, например, с отчета за август 2023 года изменилась форма декларации по косвенным налогам (НДС и акцизам) при импорте товаров на территорию РФ с территории государств - членов Евразийского экономического союза”.
Бланк налоговой декларации по косвенным налогам
Преимущества и недостатки косвенных налогов
По словам Татьяны Волковой, преимущества косвенных налогов во многом ощутимы для государства и заключаются в том, что:
- их невозможно избежать, как в случае с зарплатой в "конверте";
- их оплачивают все, вне зависимости от финансового статуса и рабочего статуса, гражданства;
- они поступают регулярно и быстро;
- не требуют дополнительного контроля по сборам;
- позволяют увеличить доходы государства, которые можно направить на льготы и социальные нужды.
“Соотношение между прямыми и косвенными налогами – это еще и важный показатель стабильности экономической системы страны. Поступления от акцизов в казну можно прогнозировать с достаточной точностью, кроме того, через акцизы можно регулировать конкуренцию и поддерживать местных производителей, корректируя таможенные пошлины”, – уточняет Анастасия Хрусталева.
Но есть у данного вида налогообложения и минусы:
- нет различий в доходах налогоплательщиков – люди за чертой бедности и топ-менеджеры платят одинаковые суммы;
- снижение доходов предпринимателей. У производителей нет возможности увеличить цену товара, потому что вместе с ней повысится и налог, и покупатель может отказаться от покупки в пользу более дешевого аналога.
“Размер поступлений косвенных налогов в бюджет напрямую зависит от платежеспособности населения. Обеспечивая должный уровень достатка населения, государство может рассчитывать на высокий уровень поступлений”, – добавляет Анастасия Хрусталева.
Соотношение прямых и косвенных налогов
Соотношение прямых и косвенных платежей позволяет говорить о нескольких подходах к налогообложению, которые применяются в разных странах:
- Англосаксонская модель – большая часть доходов приходится на прямые налоги, и только малая часть на непрямые. Такой формат особенно популярен в Великобритании, Канаде и др.
- Евроконтинентальная модель – значимая часть отчислений приходится на косвенные налоги, где большая часть приходится на добавленную стоимость. Такая модель отличается высокой долей отчислений на социальное страхование.
- Латиноамериканская модель – бюджет в большей мере основывается на косвенных налогах. Особенно актуален такой формат для стран, часто страдающих от кризисов, где необходима синхронизация налогов и растущих цен.
- Смешанная – примерно равное поступление и косвенных и прямых налогов в казну страны. Такая модель также активно применяется в странах Европы.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудник таможенной службы РФ демонстрирует новый терминал по оплате пошлин в зале международного аэропорта "Домодедово"
Сотрудник таможенной службы РФ демонстрирует новый терминал по оплате пошлин в зале международного аэропорта "Домодедово"
Прямые налоги
Наименование налога
Кто платит
Налог на имущество
Все
Транспортный налог
Все
Земельный налог
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Водный налог
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НДФЛ
Физлица и ИП
Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ)
Юрлица и ИП
Торговый сбор
Юрлица и ИП
Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)
Юрлица и ИП
Упрощенная система налогообложения (УСН)
Юрлица и ИП
Налог на прибыль
Только юрлица
Налог на игорный бизнес
Только юрлица
Патентная система налогообложения (ПСН)
Только ИП
Косвенные налоги
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Отличия косвенных налогов от прямых
Об основных отличиях косвенного налога от прямого рассказала Светлана Беляева:
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"Прямой налог уплачивается с дохода или имущества налогоплательщика за счет его собственных средств. Например, налог на прибыль, НДФЛ, транспортный налог, налоги на имущество организаций и физических лиц. Косвенный налог – это налог, который перекладывается на клиента путем увеличения стоимости товара (работы, услуги). Например, НДС и акцизы", — поясняет эксперт.
Светлана Беляева отметила, что косвенный налог включается в стоимость товаров (работ, услуг). При этом покупатели могут не знать о том, что вместе с оплатой покупки уплачивают налог, который затем компания перечисляет в бюджет государства.
"Когда мы путешествовали по Канаде, то столкнулась с другим подходом к этому налогу: на ценниках в магазинах указана стоимость без него, но при оплате товара на кассе чек выбивают уже с суммой налога", – рассказала налоговый аудитор.
Изменения в 2024 году
Заполнять декларацию по косвенным налогам при поставках товаров из стран ЕАЭС в этом году необходимо по новой форме, утвержденной приказом ФНС от 27.09.2017 № СА-7-3/765@ в редакции от 12.04.2023.