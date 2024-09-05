https://ria.ru/20240905/nalogi-1758310975.html

Косвенные налоги: что это такое, виды и особенности уплаты

Косвенные налоги 2024: что это такое, виды, примеры, отличие от прямых

Косвенные налоги: что это такое, виды и особенности уплаты

Косвенный налог – это форма фискального платежа, который относится к скрытым отчислениям в бюджет государства. Он затрагивает как физических лиц, так и... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:47

2024-09-05T12:47

2024-09-05T12:47

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Косвенный налог – это форма фискального платежа, который относится к скрытым отчислениям в бюджет государства. Он затрагивает как физических лиц, так и юридических, и несмотря на то, что заложен в стоимость товаров и услуг, доходом организации не является. О том, что это за сбор, каких он бывает видов, примеры прямых и косвенных налогов и каким из них считается налог на прибыль, – в материале РИА Новости.Косвенные налогиКосвенный налог – это обязательное отчисление денежных средств государству, которое производители включают в стоимость товара или услуги. Проще говоря, его платит не само предприятие, а потребитель. В задачу организации входит лишь собрать необходимую сумму и перечислить в федеральную казну.С точки зрения продавца и покупателя, косвенный налог – это дополнительная наценка, которая применяется к каждой категории товара. Платеж уже включен в стоимость, а потребитель видит конечную сумму с учетом надбавки.ВидыК косвенным налогам относят несколько видов отчислений.НДСЭто один из самых распространенных косвенных налогов. Например, отметку о нем можно заметить в чеке после покупки продуктов. Аббревиатура расшифровывается как "налог на добавленную стоимость". Почти все виды товаров и услуг в стране облагаются этим сбором, который составляет 40 процентов всего бюджета государства.Ставка НДС может варьироваться в зависимости от направления деятельности организации и наличия специальных льгот:АкцизАкцизы предусмотрены для таких товаров как сигареты, алкоголь, топливо, легковые автомобили и др. Они также включаются в стоимость продукции и составляют сумму, установленную для конкретного вида и количества товаров. В отличие от НДС, не имеют четкой ставки. Их размер определяется ст. 193 Налогового кодекса.Таможенные сборыВвоз товаров также облагается косвенным налогом, у которого нет фиксированной ставки. Каждый случай налогообложения рассматривается индивидуально в зависимости от заключенных международных соглашений. Вычет платежей производится на основании деклараций, составленных импортерами. Ставки сборов за таможенные операции определяются законом "О таможенном регулировании в Российской Федерации".Лицензирование бизнесаЧтобы предприятие могло оказывать услуги и реализовывать товары, зачастую требуется лицензия на определенный вид деятельности, например, для компаний, выпускающих лекарства, авиационную и военную технику, оружие, химических объектов и т.д. Получение лицензии сопровождается уплатой пошлины.Государственные пошлиныК непрямым отчислениям относятся и госпошлины, которые взимаются за оказание услуг государством. Уплата пошлины происходит единоразово перед получением услуги.Уплата косвенных налоговФактически косвенные налоги платят все потребители товаров и услуг, независимо от их уровня дохода. Продавцы, в свою очередь, получают сумму налогов от покупателей и обязаны перечислить ее в бюджет. Светлана Ковалевская, эксперт "Актион Бухгалтерия", уточняет, что плательщиками НДС признаются:1. Все организации и всех предпринимателей на общей системе налогообложения (ОСНО). Исключение – те, кто получил освобождение. Иностранные организации, которые ведут деятельность в России, также признаются плательщиками НДС.2. Плательщики ЕСХН (единого сельскохозяйственного налога) с 1 января 2019 года обязаны платить НДС. Исчислять налог надо с любых операций, которые признаются объектом налогообложения в соответствии со ст. 146 НК РФ. Исключение – организации и предприниматели, которые получили освобождение от НДС.3. Организации и предприниматели, применяющие упрощенку, должны платить НДС только в следующих случаях:Кроме того, организации и ИП на упрощенке не освобождаются от исполнения обязанностей налогового агента по удержанию и уплате НДС.А плательщиками акциза признаются:Обязанность по уплате акциза возникает, когда плательщики акциза совершают определенные операции с подакцизными товарами. До совершения таких операций организации и иных лиц плательщиками акциза не признают. Обособленные подразделения российских организаций самостоятельными налогоплательщиками не признаются. Однако они могут выполнять обязанности организаций по уплате налогов и сборов по своему местонахождению.Косвенные налоги в бухгалтерском учете"Разберем бухгалтерский учет на примере НДС. Косвенный налог поступает в компанию с выручкой от продажи товаров (работ, услуг). Но доходом суммы налога не признаются, так как компания должна перечислить их государству. НДС с полученных авансов и реализованных товаров (работ, услуг) компания ставит к уплате в бюджет", – рассказывает Светлана Беляева, генеральный директор "BLT Partners" и налоговый аудитор.По словам эксперта, такой налог может быть уменьшен на сумму НДС с расходов, которые компания понесла, когда сама приобретала товары (работы, услуги) у других организаций. Например, компания "А" продала товары на 1 200 000 руб., включая НДС по ставке 20 процентов. В том же квартале она оплатила аренду офиса, приобрела канцелярские принадлежности и понесла другие расходы на сумму 360 000 руб. (включая НДС по ставке 20 процентов). Все расходы документально подтверждены, обоснованы и направлены на получение доходов.Необходимо рассчитать НДС к уплате в бюджет. НДС начисленный составит:1 200 000 * 20/120 = 200 000 руб.Эту сумму компания может уменьшить на сумму НДС с расходов, которые она понесла:360 000 * 20/120 = 60 000 руб.Итого НДС к уплате в бюджет:200 000 — 60 000 = 140 000 руб.ДокументыОбычным потребителям никаких документов, связанных с косвенными налогами, собирать и предоставлять не требуется. Этот пункт касается только предпринимателей и организаций.ЗаявлениеСветлана Ковалевская уточняет, что импортеры и экспортеры на территории России, Белоруссии, Казахстана и других стран ЕАЭС работают с заявлениями о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. Заполняют этот документ импортеры, экспортеры получают бумагу от иностранного покупателя. Российские импортеры передают заявления в свои инспекции, чтобы подтвердить вычет по ввозному НДС. ИФНС проставляют в заявлении специальные отметки.Заявление нужно сдать:Импортеры и экспортеры подают заявление в налоговую инспекцию по местонахождению организации, а крупнейшие налогоплательщики – по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика.ДекларацияПомимо заявления, предприниматели и компании также должны заполнять декларацию по косвенным налогам. Татьяна Волкова, сертифицированный финансовый консультант и инвестор, отмечает, что платить налог придется как в случае партнерства со странами Евразийского союза, так и в ситуации, когда партнер им не является, но его продукция импортируется из данных государств. Заполнять такую декларацию нужно, только если возились товары в данном конкретном месяце, либо же заполнялась лизинговая документация.Оформляется декларация в электронном виде. Внутри формы – титульный лист и разделы. Первый из них нужно оформить всем импортерам, второй – тем, кто провез подакцизные товары, а в третий лист вносятся значения акцизы на спиртосодержащую продукцию.Старший вице-президент ИК Fontvielle Анастасия Хрусталёва отмечает: “Важно обратить внимание, что декларации (и уточненные тоже) нужно сдавать по тем формам, которые действовали в тот период, за который декларация подается. А формы менялись, например, с отчета за август 2023 года изменилась форма декларации по косвенным налогам (НДС и акцизам) при импорте товаров на территорию РФ с территории государств - членов Евразийского экономического союза”.Преимущества и недостатки косвенных налоговПо словам Татьяны Волковой, преимущества косвенных налогов во многом ощутимы для государства и заключаются в том, что:“Соотношение между прямыми и косвенными налогами – это еще и важный показатель стабильности экономической системы страны. Поступления от акцизов в казну можно прогнозировать с достаточной точностью, кроме того, через акцизы можно регулировать конкуренцию и поддерживать местных производителей, корректируя таможенные пошлины”, – уточняет Анастасия Хрусталева.Но есть у данного вида налогообложения и минусы:“Размер поступлений косвенных налогов в бюджет напрямую зависит от платежеспособности населения. Обеспечивая должный уровень достатка населения, государство может рассчитывать на высокий уровень поступлений”, – добавляет Анастасия Хрусталева.Соотношение прямых и косвенных налоговСоотношение прямых и косвенных платежей позволяет говорить о нескольких подходах к налогообложению, которые применяются в разных странах:Прямые налогиКосвенные налогиОтличия косвенных налогов от прямыхОб основных отличиях косвенного налога от прямого рассказала Светлана Беляева:"Прямой налог уплачивается с дохода или имущества налогоплательщика за счет его собственных средств. Например, налог на прибыль, НДФЛ, транспортный налог, налоги на имущество организаций и физических лиц. Косвенный налог – это налог, который перекладывается на клиента путем увеличения стоимости товара (работы, услуги). Например, НДС и акцизы", — поясняет эксперт.Светлана Беляева отметила, что косвенный налог включается в стоимость товаров (работ, услуг). При этом покупатели могут не знать о том, что вместе с оплатой покупки уплачивают налог, который затем компания перечисляет в бюджет государства."Когда мы путешествовали по Канаде, то столкнулась с другим подходом к этому налогу: на ценниках в магазинах указана стоимость без него, но при оплате товара на кассе чек выбивают уже с суммой налога", – рассказала налоговый аудитор.Изменения в 2024 годуЗаполнять декларацию по косвенным налогам при поставках товаров из стран ЕАЭС в этом году необходимо по новой форме, утвержденной приказом ФНС от 27.09.2017 № СА-7-3/765@ в редакции от 12.04.2023.

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https://ria.ru/20240207/samozanyatost-1808134176.html

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https://ria.ru/20231207/lgoty-1914367627.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, общество, финансы, налоги, ндс