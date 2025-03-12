Косвенные налоги: что это такое, виды и особенности уплаты

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Косвенный налог – это форма фискального платежа, который относится к скрытым отчислениям в бюджет государства. Он затрагивает как физических лиц, так и юридических, и несмотря на то, что заложен в стоимость товаров и услуг, доходом организации не является. О том, что это за сбор, каких он бывает видов, примеры прямых и косвенных налогов и каким из них считается налог на прибыль, – в материале РИА Новости.

Косвенные налоги

Косвенный налог – это обязательное отчисление денежных средств государству, которое производители включают в стоимость товара или услуги. Проще говоря, его платит не само предприятие, а потребитель. В задачу организации входит лишь собрать необходимую сумму и перечислить в федеральную казну.

С точки зрения продавца и покупателя, косвенный налог – это дополнительная наценка, которая применяется к каждой категории товара. Платеж уже включен в стоимость, а потребитель видит конечную сумму с учетом надбавки.

Виды

К косвенным налогам относят несколько видов отчислений.

НДС

Это один из самых распространенных косвенных налогов. Например, отметку о нем можно заметить в чеке после покупки продуктов. Аббревиатура расшифровывается как "налог на добавленную стоимость". Почти все виды товаров и услуг в стране облагаются этим сбором, который составляет 40 процентов всего бюджета государства.

НДС может варьироваться в зависимости от направления деятельности организации и наличия специальных льгот: Ставкаможет варьироваться в зависимости от направления деятельности организации и наличия специальных льгот:

20 процентов – основной вид НДС;

10 процентов – льготный вид, который применяется для большинства пищевых продуктов (птица, мясные и молочные продукты, яйца, соль, сахар, мука, крупы и др.) и товаров, имеющих социальную значимость (продукция для детей, в том числе школьные принадлежности, памперсы и др.);

0 процентов – полностью льготный НДС, который предназначен для компаний-экспортеров и отраслей, связанных с перевозками, в том числе, международными.

Акциз

Акцизы предусмотрены для таких товаров как сигареты, алкоголь, топливо, легковые автомобили и др. Они также включаются в стоимость продукции и составляют сумму, установленную для конкретного вида и количества товаров. В отличие от НДС, не имеют четкой ставки. Их размер определяется ст. 193 Налогового кодекса. предусмотрены для таких товаров как сигареты, алкоголь, топливо, легковые автомобили и др. Они также включаются в стоимость продукции и составляют сумму, установленную для конкретного вида и количества товаров. В отличие от НДС, не имеют четкой ставки. Их размер определяетсяНалогового кодекса.

Таможенные сборы

О таможенном регулировании в Российской Федерации ". Ввоз товаров также облагается косвенным налогом, у которого нет фиксированной ставки. Каждый случай налогообложения рассматривается индивидуально в зависимости от заключенных международных соглашений. Вычет платежей производится на основании деклараций, составленных импортерами. Ставки сборов за таможенные операции определяются законом "".

Лицензирование бизнеса

Чтобы предприятие могло оказывать услуги и реализовывать товары, зачастую требуется лицензия на определенный вид деятельности, например, для компаний, выпускающих лекарства, авиационную и военную технику, оружие, химических объектов и т.д. Получение лицензии сопровождается уплатой пошлины.

Государственные пошлины

К непрямым отчислениям относятся и госпошлины, которые взимаются за оказание услуг государством. Уплата пошлины происходит единоразово перед получением услуги.

Уплата косвенных налогов

Фактически косвенные налоги платят все потребители товаров и услуг, независимо от их уровня дохода. Продавцы, в свою очередь, получают сумму налогов от покупателей и обязаны перечислить ее в бюджет. Светлана Ковалевская, эксперт "Актион Бухгалтерия", уточняет, что плательщиками НДС признаются:

1. Все организации и всех предпринимателей на общей системе налогообложения (ОСНО). Исключение – те, кто получил освобождение. Иностранные организации, которые ведут деятельность в России, также признаются плательщиками НДС.

2. Плательщики ЕСХН (единого сельскохозяйственного налога) с 1 января 2019 года обязаны платить НДС. Исчислять налог надо с любых операций, которые признаются объектом налогообложения в соответствии со ст. 146 НК РФ. Исключение – организации и предприниматели, которые получили освобождение от НДС. Плательщики ЕСХН (единого сельскохозяйственного налога) с 1 января 2019 года обязаны платить НДС. Исчислять налог надо с любых операций, которые признаются объектом налогообложения в соответствии соНК РФ. Исключение – организации и предприниматели, которые получили освобождение от НДС.

3. Организации и предприниматели, применяющие упрощенку, должны платить НДС только в следующих случаях:

если их годовой доход превышает 60 млн рублей;

при импорте товаров;

если покупателю выставлен счет-фактура с выделенной суммой НДС;

если организация ведет общие дела в простых товариществах, является доверительным управляющим или концессионером.

Кроме того, организации и ИП на упрощенке не освобождаются от исполнения обязанностей налогового агента по удержанию и уплате НДС.

А плательщиками акциза признаются:

российские и иностранные организации;

индивидуальных предпринимателей;

лиц, которые перемещают подакцизные товары через таможенную границу ЕАЭС.

Обязанность по уплате акциза возникает, когда плательщики акциза совершают определенные операции с подакцизными товарами. До совершения таких операций организации и иных лиц плательщиками акциза не признают. Обособленные подразделения российских организаций самостоятельными налогоплательщиками не признаются. Однако они могут выполнять обязанности организаций по уплате налогов и сборов по своему местонахождению.

Косвенные налоги в бухгалтерском учете

"Разберем бухгалтерский учет на примере НДС. Косвенный налог поступает в компанию с выручкой от продажи товаров (работ, услуг). Но доходом суммы налога не признаются, так как компания должна перечислить их государству. НДС с полученных авансов и реализованных товаров (работ, услуг) компания ставит к уплате в бюджет", – рассказывает Светлана Беляева, генеральный директор "BLT Partners" и налоговый аудитор.

По словам эксперта, такой налог может быть уменьшен на сумму НДС с расходов, которые компания понесла, когда сама приобретала товары (работы, услуги) у других организаций. Например, компания "А" продала товары на 1 200 000 руб., включая НДС по ставке 20 процентов. В том же квартале она оплатила аренду офиса, приобрела канцелярские принадлежности и понесла другие расходы на сумму 360 000 руб. (включая НДС по ставке 20 процентов). Все расходы документально подтверждены, обоснованы и направлены на получение доходов.

Необходимо рассчитать НДС к уплате в бюджет. НДС начисленный составит:

1 200 000 * 20/120 = 200 000 руб.

Эту сумму компания может уменьшить на сумму НДС с расходов, которые она понесла:

360 000 * 20/120 = 60 000 руб.

Итого НДС к уплате в бюджет:

200 000 — 60 000 = 140 000 руб.

Документы

Обычным потребителям никаких документов, связанных с косвенными налогами, собирать и предоставлять не требуется. Этот пункт касается только предпринимателей и организаций.

Заявление

Светлана Ковалевская уточняет, что импортеры и экспортеры на территории России, Белоруссии, Казахстана и других стран ЕАЭС работают с заявлениями о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. Заполняют этот документ импортеры, экспортеры получают бумагу от иностранного покупателя. Российские импортеры передают заявления в свои инспекции, чтобы подтвердить вычет по ввозному НДС. ИФНС проставляют в заявлении специальные отметки.

Заявление нужно сдать:

импортерам: вместе с декларацией по косвенным налогам и другими документами не позднее 20-го числа месяца, следующего за тем, в котором импортированный товар приняли на учет;

экспортерам: вместе с декларацией по НДС и другими документами не позднее 180 календарных дней со дня отгрузки товаров.

Импортеры и экспортеры подают заявление в налоговую инспекцию по местонахождению организации, а крупнейшие налогоплательщики – по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика.

Декларация

Помимо заявления, предприниматели и компании также должны заполнять декларацию по косвенным налогам. Татьяна Волкова, сертифицированный финансовый консультант и инвестор, отмечает, что платить налог придется как в случае партнерства со странами Евразийского союза, так и в ситуации, когда партнер им не является, но его продукция импортируется из данных государств. Заполнять такую декларацию нужно, только если возились товары в данном конкретном месяце, либо же заполнялась лизинговая документация.

формы – титульный лист и разделы. Первый из них нужно оформить всем импортерам, второй – тем, кто провез подакцизные товары, а в третий лист вносятся значения акцизы на спиртосодержащую продукцию. Оформляется декларация в электронном виде. Внутри– титульный лист и разделы. Первый из них нужно оформить всем импортерам, второй – тем, кто провез подакцизные товары, а в третий лист вносятся значения акцизы на спиртосодержащую продукцию.

Старший вице-президент ИК Fontvielle Анастасия Хрусталёва отмечает: “Важно обратить внимание, что декларации (и уточненные тоже) нужно сдавать по тем формам, которые действовали в тот период, за который декларация подается. А формы менялись, например, с отчета за август 2023 года изменилась форма декларации по косвенным налогам (НДС и акцизам) при импорте товаров на территорию РФ с территории государств - членов Евразийского экономического союза”.

Декларация по косвенным налогам с 2025 года должна включать информацию о маркировке отдельных категорий товаров:

табачной продукции (кодировка Data Matrix обязательна для всех операций);

лекарственных препаратов (должны быть зарегистрированы в системе “Честный знак”);

обуви, одежды, парфюмерии, шин (подлежит обязательной цифровой маркировке).

В случае отсутствия сведений о маркировке налоговый орган может отказать в вычете НДС или инициировать проверку.

Преимущества и недостатки косвенных налогов

По словам Татьяны Волковой, преимущества косвенных налогов во многом ощутимы для государства и заключаются в том, что:

их невозможно избежать, как в случае с зарплатой в "конверте";

их оплачивают все, вне зависимости от финансового статуса и рабочего статуса, гражданства;

они поступают регулярно и быстро;

не требуют дополнительного контроля по сборам;

позволяют увеличить доходы государства, которые можно направить на льготы и социальные нужды.

“Соотношение между прямыми и косвенными налогами – это еще и важный показатель стабильности экономической системы страны. Поступления от акцизов в казну можно прогнозировать с достаточной точностью, кроме того, через акцизы можно регулировать конкуренцию и поддерживать местных производителей, корректируя таможенные пошлины”, – уточняет Анастасия Хрусталева.

Но есть у данного вида налогообложения и минусы:

нет различий в доходах налогоплательщиков – люди за чертой бедности и топ-менеджеры платят одинаковые суммы;

снижение доходов предпринимателей. У производителей нет возможности увеличить цену товара, потому что вместе с ней повысится и налог, и покупатель может отказаться от покупки в пользу более дешевого аналога.

“Размер поступлений косвенных налогов в бюджет напрямую зависит от платежеспособности населения. Обеспечивая должный уровень достатка населения, государство может рассчитывать на высокий уровень поступлений”, – добавляет Анастасия Хрусталева.

Соотношение прямых и косвенных налогов

Соотношение прямых и косвенных платежей позволяет говорить о нескольких подходах к налогообложению, которые применяются в разных странах:

Англосаксонская модель – большая часть доходов приходится на прямые налоги, и только малая часть на непрямые. Такой формат особенно популярен в Великобритании, Канаде и др.

Евроконтинентальная модель – значимая часть отчислений приходится на косвенные налоги, где большая часть приходится на добавленную стоимость. Такая модель отличается высокой долей отчислений на социальное страхование.

Латиноамериканская модель – бюджет в большей мере основывается на косвенных налогах. Особенно актуален такой формат для стран, часто страдающих от кризисов, где необходима синхронизация налогов и растущих цен.

Смешанная – примерно равное поступление и косвенных и прямых налогов в казну страны. Такая модель также активно применяется в странах Европы.

Прямые налоги

Наименование налога Кто платит Налог на имущество Все Транспортный налог Все Земельный налог Все Водный налог Все НДФЛ Физлица и ИП Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) Юрлица и ИП Торговый сбор Юрлица и ИП Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) Юрлица и ИП Упрощенная система налогообложения (УСН) Юрлица и ИП Налог на прибыль Только юрлица Налог на игорный бизнес Только юрлица Патентная система налогообложения (ПСН) Только ИП

Косвенные налоги

НДС Все Акцизы Все

Отличия косвенных налогов от прямых

Об основных отличиях косвенного налога от прямого рассказала Светлана Беляева:

« "Прямой налог уплачивается с дохода или имущества налогоплательщика за счет его собственных средств. Например, налог на прибыль, НДФЛ, транспортный налог, налоги на имущество организаций и физических лиц. Косвенный налог – это налог, который перекладывается на клиента путем увеличения стоимости товара (работы, услуги). Например, НДС и акцизы", — поясняет эксперт.

Светлана Беляева отметила, что косвенный налог включается в стоимость товаров (работ, услуг). При этом покупатели могут не знать о том, что вместе с оплатой покупки уплачивают налог, который затем компания перечисляет в бюджет государства.

"Когда мы путешествовали по Канаде, то столкнулась с другим подходом к этому налогу: на ценниках в магазинах указана стоимость без него, но при оплате товара на кассе чек выбивают уже с суммой налога", – рассказала налоговый аудитор.

Изменения в 2025 году

№ СА-7-3/765@ в редакции от 12.04.2023. Заполнять декларацию по косвенным налогам при поставках товаров из стран ЕАЭС необходимо по новой форме, утвержденной приказом ФНС от 27.09.2017в редакции от 12.04.2023.

В 2025 году сроки подачи декларации остались прежними, но для налогоплательщиков обязателен электронный документооборот.

При импорте товаров из стран ЕАЭС — не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия товаров на учет (ст. 163 НК РФ). Если декларация не подана в срок, налогоплательщик не сможет заявить налоговый вычет по НДС.

Для налогоплательщиков акцизов — декларация сдается до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (ст. 201 НК РФ).

При реализации товаров и услуг, облагаемых НДС по ставке 0% — декларация представляется ежеквартально, не позднее 25-го числа месяца, следующего за окончанием квартала.

Если крайний срок подачи декларации выпадает на выходной день или праздник, то дата смещается на ближайший рабочий день.