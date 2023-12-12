https://ria.ru/20231212/nds-1915223379.html

Власти расширили список детских товаров, облагаемых НДС по сниженной ставке

Власти расширили список детских товаров, облагаемых НДС по сниженной ставке - РИА Новости, 12.12.2023

Власти расширили список детских товаров, облагаемых НДС по сниженной ставке

Правительство РФ расширило перечень детских товаров, облагаемых НДС по сниженной ставке 10%, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T09:20

2023-12-12T09:20

2023-12-12T09:20

россия

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Правительство РФ расширило перечень детских товаров, облагаемых НДС по сниженной ставке 10%, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина. "Расширен перечень детских товаров, облагаемых НДС по сниженной ставке 10%. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение поддержит отечественных производителей и повысит доступность товаров для детей", - говорится в сообщении. В перечень добавлены велосипеды, автокресла и бустеры, детские стулья и стульчики для кормления, бутылочки, соски, ванночки, горки для купания и другие изделия для ухода за детьми.

https://ria.ru/20231011/poshliny-1901909323.html

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россия, михаил мишустин, общество