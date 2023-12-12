https://ria.ru/20231212/nds-1915223379.html
Власти расширили список детских товаров, облагаемых НДС по сниженной ставке
Власти расширили список детских товаров, облагаемых НДС по сниженной ставке - РИА Новости, 12.12.2023
Власти расширили список детских товаров, облагаемых НДС по сниженной ставке
Правительство РФ расширило перечень детских товаров, облагаемых НДС по сниженной ставке 10%, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T09:20
2023-12-12T09:20
2023-12-12T09:20
россия
михаил мишустин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054186_0:0:3228:1816_1920x0_80_0_0_e3b1d7060c9826f5346535c3bcd158c5.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Правительство РФ расширило перечень детских товаров, облагаемых НДС по сниженной ставке 10%, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина. "Расширен перечень детских товаров, облагаемых НДС по сниженной ставке 10%. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение поддержит отечественных производителей и повысит доступность товаров для детей", - говорится в сообщении. В перечень добавлены велосипеды, автокресла и бустеры, детские стулья и стульчики для кормления, бутылочки, соски, ванночки, горки для купания и другие изделия для ухода за детьми.
https://ria.ru/20231011/poshliny-1901909323.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054186_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_9879da683b004bc05be07d5d23cf9d9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Общество
Власти расширили список детских товаров, облагаемых НДС по сниженной ставке
Власти расширили перечень детских товаров, облагаемых НДС по сниженной ставке