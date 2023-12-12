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Власти расширили список детских товаров, облагаемых НДС по сниженной ставке - РИА Новости, 12.12.2023
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09:20 12.12.2023
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Власти расширили список детских товаров, облагаемых НДС по сниженной ставке
Власти расширили список детских товаров, облагаемых НДС по сниженной ставке - РИА Новости, 12.12.2023
Власти расширили список детских товаров, облагаемых НДС по сниженной ставке
Правительство РФ расширило перечень детских товаров, облагаемых НДС по сниженной ставке 10%, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T09:20
2023-12-12T09:20
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Правительство РФ расширило перечень детских товаров, облагаемых НДС по сниженной ставке 10%, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина. "Расширен перечень детских товаров, облагаемых НДС по сниженной ставке 10%. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение поддержит отечественных производителей и повысит доступность товаров для детей", - говорится в сообщении. В перечень добавлены велосипеды, автокресла и бустеры, детские стулья и стульчики для кормления, бутылочки, соски, ванночки, горки для купания и другие изделия для ухода за детьми.
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россия, михаил мишустин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Общество
Власти расширили список детских товаров, облагаемых НДС по сниженной ставке

Власти расширили перечень детских товаров, облагаемых НДС по сниженной ставке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Правительство РФ расширило перечень детских товаров, облагаемых НДС по сниженной ставке 10%, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина.
«
"Расширен перечень детских товаров, облагаемых НДС по сниженной ставке 10%. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение поддержит отечественных производителей и повысит доступность товаров для детей", - говорится в сообщении.
В перечень добавлены велосипеды, автокресла и бустеры, детские стулья и стульчики для кормления, бутылочки, соски, ванночки, горки для купания и другие изделия для ухода за детьми.
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