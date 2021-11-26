https://ria.ru/20211126/poshliny-1760964563.html

Таможенные пошлины: что можно ввезти бесплатно, виды, ставки, льготы

Таможенные пошлины на товары 2021: размер платежей за ввоз и вывоз

Таможенные пошлины: что можно ввезти бесплатно, виды, ставки, льготы

Таможенную пошлину взимают, когда товары пересекают границу. Какие таможенные платежи действуют в России в 2021 году на импорт и экспорт, как государство... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T19:37

2021-11-26T19:37

2021-11-26T19:37

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

таможенный союз

пошлины

таможенные пошлины

россия

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Таможенную пошлину взимают, когда товары пересекают границу. Какие таможенные платежи действуют в России в 2021 году на импорт и экспорт, как государство защищает внутренний рынок, сколько турист может ввезти беспошлинно товаров из других стран, — в материале РИА Новости.Что такое таможенная пошлинаТаможенная пошлина — это один из обязательных платежей, взимаемых за перемещение товара через таможенную границу (еще есть НДС, таможенные сборы и акцизы). Надо помнить, что таможенные границы могут отличаться от государственных, если страна входит в состав какого-либо таможенного или экономического союза.Размер пошлины в зависимости от категории товара рассчитывают по габаритам груза или его стоимости, если требуется — согласно ставке или Единому таможенному тарифу. Также нужно учитывать страну, из которой ввозят продукцию.Товары, не облагаемые пошлинойНе все товары облагаются таможенной пошлиной. Платить не нужно за следующие категории:"Без пошлины ввозят также высокотехнологичное оборудование, аналоги которого не производится на территории Российской Федерации, и товары медицинского назначения (аппараты УЗИ, томографы и подобное)", — добавляет Алексей Дубовик, учредитель группы компаний по таможенному оформлению и международной логистике.Полный список товаров, за которые не нужно платить пошлину, есть в приложении 1 к Методическим рекомендациям "О некоторых вопросах применения норм Соглашения о ввозе материалов образовательного, научного и культурного характера".КлассификацияТаможенные пошлины бывают ввозными, вывозными и транзитными. Ввозные (импортные) пошлины государство устанавливает для защиты внутреннего рынка. Вывозные (экспортные) предназначены для сдерживания вывоза сырья и действуют на газ, нефть, металлы, лесоматериалы и подобное. Транзитные пошлины взимаются редко, чаще всего они аннулируются международными договорами, но могут служить инструментом давления на некоторые страны.По способу взимания таможенные пошлины делятся на:Пошлины по странам-производителям:С целью защиты экономических интересов страны вводятся пошлины:Фискальные пошлиныВ популярной литературе так называют пошлины, не преследующие цель регулирования объема и структуры внешней торговли и не имеющие никаких других функций, кроме наполнения бюджета государства.Протекционистские, или специальные защитные пошлиныЭтот вид пошлин вводят для защиты некоторых отраслей экономики государства, не способных конкурировать с импортной продукцией.Термин "протекционистские" в действующем российском законодательстве также не употребляется. К этой разновидности относятся специальные защитные пошлины."Специальную защитную пошлину вводит правительство РФ по итогам расследования, проводить которое уполномочен Минпромторг. До окончания расследования правительство РФ может ввести предварительную специальную пошлину на срок до 200 дней, — добавляет Олег Матюнин, управляющий партнер адвокатского бюро "Матюнины и Партнеры". — Срок действия специальной защитной пошлины по общему правилу не должен превышать четыре года. Однако в итоге он может составить до восьми лет: если срок действия предварительной специальной пошлины суммируется со сроком, на который продлевают ее действие".ИмпортныеЭто обязательный платеж за ввоз товаров на территорию страны.ЭкспортныеЭто платеж за вывоз товаров с территории страны."Ставки вывозных таможенных пошлин определяет национальное законодательство", — уточняет Анна Фомичева.ТранзитныеПлатежи за провоз товаров через территорию страны.АдвалорныеРазмер такой пошлины — определенный процент от общей стоимости груза (от лат. ad valorem – по стоимости).СпецифическиеОпределенная сумма за какую-то единицу товара. Денежный эквивалент — евро. Например, 1,5 евро за пару обуви.КомбинированныеСочетает адвалорный и специфический подходы. В зависимости от вида комбинированной ставки размер пошлины можно рассчитывать либо сравнивая, либо суммируя стоимость и количество товаров.АвтономныеАвтономные пошлины защищают собственных производителей или устанавливаются для экономического давления на другие страны. Вводят такие платежи в одностороннем порядке вне зависимости от международных соглашений и обязательств.КонвенционныеКонвенционные, или договорные пошлины — результат переговоров государств и принятых международных соглашений. В таких случаях страна не может увеличить размер пошлины в одностороннем порядке. Для любого изменения требуются новые переговоры.МаксимальныеПошлины для товаров из любых стран, не состоящих со страной импортера в договорных торговых отношениях.МинимальныеТакими платежами облагаются грузы из стран, которым в торговле с РФ предоставлен так называемый режим наибольшего благоприятствования. По состоянию на 2021 год Россия как член Таможенного союза работает в таком режиме более чем со 130 государствами.ПреференциальныеСейчас ставка такой пошлины — 75 процентов от базовой. Применяются преференции к грузам из развивающихся или наименее развитых стран — при условии, что продукция, которую ввозят, входит в установленный перечень товаров. Цель такой политики — поддержать экономические развитие стран за счет расширения экспорта."Общая система преференций была принята еще в 1971 году и действует до сих пор. Она значительно снижает тарифы на импорт готовой продукции из развивающихся стран. Что касается России, то в нашей стране, как и во многих других, пошлины на товары из развивающихся государств не взимают вообще", — добавляет Александр Закуренов.АнтидемпинговыеОдин из видов "покровительственных" пошлин, которые усложняют определенным товарам дорогу в страну. Антидемпинговые пошлины взимают, если стоимость товара на внутреннем рынке выше, чем на внешнем, а также если нарушаются интересы отечественных производителей.Александр Закуренов приводит такой пример. В 2006 году Евросоюз ввел пошлины на дешевую китайскую и вьетнамскую обувь, чтобы поддержать европейских производителей. С 2001 по 2005 годы тех стало на четверть меньше из-за регулярных поставок более доступной обуви из Азии. Тогда пошлины для китайского и вьетнамского товаров составили 16,5 и 10 процентов соответственно.Роман Макаренков рассказывает: "В мае 2021 года мы ввозили шариковые подшипники для колесных погрузчиков. Помимо 20 процентов НДС и таможенной пошлины в 10 процентов, мы заплатили антидемпинговую пошлину 41,5 процента. Итого более 70 процентов от стоимости товаров пришлось на таможенные платежи".КомпенсационныеЗащищают интересы страны-участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В организацию входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.КарательныеОсобый вид пошлин, при котором размер платежа превышает обычный в три-пять раз. Как правило, никак не связаны с таможенной политикой страны и призваны воздействовать на государство или компанию-оппонента.Размер пошлины"Размер пошлины зависит от таможенной стоимости и ставки. Ставка определяют по коду Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), её также можно узнать в Едином таможенном тарифе (ЕТТ)", — объясняет Алексей Дубовик.В ТН ВЭД для каждой группы товаров прописан десятизначный код. На основании этого кода при подаче декларации и определяют ставку пошлины. Оформляя груз, таможенники проверяют, соответствует ли указанный в декларации код его фактическому состоянию."Таможенная стоимость — это стоимость товара, с которой взимаются платежи. Она складывается непосредственно из стоимости товара, расходов на транспортировку и на страхование груза", — заключает Алексей Дубовик.Расчет пошлиныРассчитаем пошлину на товар, который ввозится для личного использования, но не входит в категорию освобожденных от оплаты — например, весит или стоит больше установленного порога (31 кг и 200 евро соответственно). В этом случае пошлина составит 15 процентов от стоимости, но не менее двух евро за килограмм веса.Объясняет Анна Фомичева: "Допустим, вес ввозимого товара — 33 кг, стоимость — 500 евро. (33-31)*2=4 евро; (500-200)*15 %=300*0.15=45 евро. Нужно сравнить оба полученных значения и выбрать большее. В нашем примере придется заплатить 45 евро".Порядок оплатыТаможенные платежи вносят на счета Федерального казначейства в валюте Российской Федерации. Юридическим лицам сделать это можно двумя способами: платежными поручениями или через электронные терминалы, физическим — через кассу таможенного органа, почтовым или онлайн-переводом.СрокиПошлина за ввоз должна быть уплачена не позднее 15 дней с момента поступления товара на таможню. При вывозе — не позже дня подачи декларации. Если таможенный режим был изменен — не позднее дня, установленного Таможенным кодексом РФ.Льготы, преференции и квотыЛьготы могут предоставляться как в отношении ввозных таможенных пошлин, так и вывозных. Сейчас, к примеру, есть разные варианты льгот в рамках борьбы с пандемией коронавируса, говорит Анна Фомичева.По словам заместителя руководителя Федеральной таможенной службы Елены Ягодкиной, сегодня российская таможня предлагает большое количество преференций по уплате пошлин, налогов и сборов, 46 процентов всех действующих льгот — стимулирующие инвестиционные, они должны повышать экономическую активность бизнеса. 20 процентов — льготы социального характера, которые призваны поддержать жителей страны.Председатель Центрального совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) Антон Ищенко отмечает, что система налоговых пошлин для технически сложной продукции, выпускаемой на территории России, требует совершенствования.“У российских предпринимателей нет стимула производить такие продукты в своей стране, так как ввозные пошлины на комплектующие выше, чем на готовый товар. Создавая сложную технику, наши предприятия часто вынуждены закупать комплектующие за границей, и поэтому в России почти не производятся, например, бытовые кондиционеры и отопительные котлы. В связи с этим мы боремся за следующие варианты изменений в таможенном регулировании:Порядок взыскания пошлинТаможенные платежи можно оплатить наличным или безналичным расчетом.Для юридических лиц:Для физлиц:Движение средств можно отследить в личном кабинете участника ВЭД или у оператора таможенных платежей.

https://ria.ru/20211122/nalogi-1760097542.html

https://realty.ria.ru/20211030/nalog-1756963580.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), таможенный союз, пошлины, таможенные пошлины, россия