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Таможенные пошлины: что можно ввезти бесплатно, виды, ставки, льготы

Таможенные пошлины на товары 2025 размер платежей за ввоз и вывоз

Таможенные пошлины: что можно ввезти бесплатно, виды, ставки, льготы

Таможенную пошлину взимают, когда товары пересекают границу. Какие таможенные платежи действуют в России в 2025 году на импорт и экспорт, как государство... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T19:33:00+03:00

2025-02-26T19:33:00+03:00

2025-02-26T19:33:00+03:00

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

таможенный союз

пошлины

таможенные пошлины

россия

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Таможенную пошлину взимают, когда товары пересекают границу. Какие таможенные платежи действуют в России в 2025 году на импорт и экспорт, как государство защищает внутренний рынок, сколько турист может ввезти беспошлинно товаров из других стран, — в материале РИА Новости.Что такое таможенная пошлинаТаможенная пошлина — это один из обязательных платежей, взимаемых за перемещение товара через таможенную границу (еще есть НДС, таможенные сборы и акцизы). Надо помнить, что таможенные границы могут отличаться от государственных, если страна входит в состав какого-либо таможенного или экономического союза.Размер пошлины в зависимости от категории товара рассчитывают по габаритам груза или его стоимости, если требуется — согласно ставке или Единому таможенному тарифу. Также нужно учитывать страну, из которой ввозят продукцию.В 2024 году таможенные сборы составляли от 775 руб. (за товары, общая таможенная стоимость которых не превышала 200 тыс. руб. включительно по таможенной декларации). С 2025 года платить необходимо 1067 руб., если стоимость товаров превышает 7 млн рублей.В 2024 году сбор был равен 23 000 рублей с 2025 года повышен до 30 тысяч. Кроме того, возросла и минимальная ставка, которая применяется, если стоимость товаров не определяется и не заявляется — с 6 000 рублей до 8 262 руб., а максимальная — с 20 000 рублей до 27 540 рублей.Для отдельных категорий товаров установлена фиксированная сумма таможенного сбора. Например, в отношении ввозимой радиоэлектроники придется уплатить сумму сбора в 30 000 руб.“Ставки таможенных пошлин являются едиными и не подлежат изменению в зависимости от лиц, осуществляющих ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации товаров, видов сделок и других факторов, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством”, — поясняет Оксана Васильева, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.Товары, не облагаемые пошлинойНе все товары облагаются таможенной пошлиной. Платить не нужно за следующие категории:● ввозимые по международному сотрудничеству для гуманитарной помощи;● высокотехнологичное оборудование, производство которых отсутствует в России;● аппараты ИВЛ, реабилитационные тренажеры и другая медтехника;● иные категории согласно решению Комиссии ТС ЕАЭС от 15.07.2011 № 728."Таможенной пошлины по многим товарам нет — например, на ввоз строительного оборудования, смартфонов, ноутбуков. Таким образом государство как-бы говорит, что в таких товарах мы нуждаемся, пожалуйста, ввозите", — объясняет Роман Макаренков, коммерческий директор Dewio Logistics в Благовещенске."Без пошлины ввозят высокотехнологичное оборудование, аналоги которого не производится на территории Российской Федерации, и товары медицинского назначения (аппараты УЗИ, томографы и подобное)", — добавляет Алексей Дубовик, учредитель группы компаний по таможенному оформлению и международной логистике.Полный список товаров, за которые не нужно платить пошлину, есть в приложении 1 к Методическим рекомендациям "О некоторых вопросах применения норм Соглашения о ввозе материалов образовательного, научного и культурного характера".С 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года включительно установлены нулевые ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отходов и лома драгоценных металлов.КлассификацияТаможенные пошлины бывают ввозными, вывозными и транзитными. Ввозные (импортные) пошлины государство устанавливает для защиты внутреннего рынка. Вывозные (экспортные) предназначены для сдерживания вывоза сырья и действуют на газ, нефть, металлы, лесоматериалы и подобное. Транзитные пошлины взимаются редко, чаще всего они аннулируются международными договорами, но могут служить инструментом давления на некоторые страны.По способу взимания таможенные пошлины делятся на:Пошлины по странам-производителям:С целью защиты экономических интересов страны вводятся пошлины:Фискальные пошлиныВ популярной литературе так называют пошлины, не преследующие цель регулирования объема и структуры внешней торговли и не имеющие никаких других функций, кроме наполнения бюджета государства.Протекционистские, или специальные защитные пошлиныЭтот вид пошлин вводят для защиты некоторых отраслей экономики государства, не способных конкурировать с импортной продукцией.Термин "протекционистские" в действующем российском законодательстве также не употребляется. К этой разновидности относятся специальные защитные пошлины."Специальную защитную пошлину могут взимать независимо от уплаты стандартных таможенных пошлин и страны происхождения товара на основании решения Евразийской экономической комиссии по результатам расследования", — отмечает Анна Фомичева, сооснователь мультисервисной SAAS-платформы DigitalVed."Специальную защитную пошлину вводит правительство РФ по итогам расследования, проводить которое уполномочен Минпромторг. До окончания расследования правительство РФ может ввести предварительную специальную пошлину на срок до 200 дней, — добавляет Олег Матюнин, управляющий партнер адвокатского бюро "Матюнины и Партнеры". — Срок действия специальной защитной пошлины по общему правилу не должен превышать четыре года. Однако в итоге он может составить до восьми лет: если срок действия предварительной специальной пошлины суммируется со сроком, на который продлевают ее действие".ИмпортныеЭто обязательный платеж за ввоз товаров на территорию страны. В 2025 году произошло изменение ставок для ряда товаров. Например, на пиво и сидр пошлина увеличилась с 0,1 евро до 1 евро за литр, на свечи зажигания пошлина поднялась с 10% до 25%, а на растворимый кофе ставка выросла с 7,5% до 17,5%.Такие изменения делают импорт продукции из недружественных стран экономически невыгодным, что стимулирует развитие отечественного производства и переориентацию на товары из дружественных стран.ЭкспортныеЭто платеж за вывоз товаров с территории страны."Ставки вывозных таможенных пошлин определяет национальное законодательство", — уточняет Анна Фомичева. На каждый месяц ставка пошлины рассчитывается и публикуется Минэкономразвития РФ, исходя из среднего курса ЦБ.С 1 января 2025 года введены таможенные пошлины на вывоз отдельных видов зернобобовых культур из России за пределы Евразийского экономического союза на постоянной основе. Это позволит поддержать рациональное соотношение экспорта зернобобовых культур и внутреннего потребления. Мера касается экспорта гороха, нута и чечевицы. Ставка вывозной пошлины составляет 5% от таможенной стоимости.Введены тарифные квоты на безналоговый вывоз зерновых культур, подсолнечного масла и шрота из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, что поможет производителям из этих новых регионов реализовать дополнительные объемы своей продукции на зарубежных рынках. Согласно документу, начиная с 1 января 2025 года действует квота на следующие виды продукции:● зерновые культуры (пшеница, меслин, кукуруза, ячмень) — почти 2 млн тонн;● подсолнечное масло — 25 тыс. тонн;● подсолнечный шрот — 35 тыс. тонн.ТранзитныеПлатежи за провоз товаров через территорию страны.АдвалорныеРазмер такой пошлины — определенный процент от общей стоимости груза (от лат. ad valorem – по стоимости).СпецифическиеОпределенная сумма за какую-то единицу товара. Денежный эквивалент — евро. Например, 1,5 евро за пару обуви.КомбинированныеСочетает адвалорный и специфический подходы. В зависимости от вида комбинированной ставки размер пошлины можно рассчитывать либо сравнивая, либо суммируя стоимость и количество товаров.АвтономныеАвтономные пошлины защищают собственных производителей или устанавливаются для экономического давления на другие страны. Вводят такие платежи в одностороннем порядке вне зависимости от международных соглашений и обязательств.КонвенционныеКонвенционные, или договорные пошлины — результат переговоров государств и принятых международных соглашений. В таких случаях страна не может увеличить размер пошлины в одностороннем порядке. Для любого изменения требуются новые переговоры."Срок действия конвенционных пошлин оговаривается в международном соглашении. Например, в 1947 году несколько государств заключили Генеральное соглашение о тарифах и торговле. Это привело к появлению ВТО (Всемирной торговой организации - ред.). И ставки пошлин для ее стран-участниц намного ниже, чем для других стран", — рассказывает Александр Закуренов, ведущий менеджер по ВЭД компании "МультиТрансЛогистик".МаксимальныеПошлины для товаров из любых стран, не состоящих со страной импортера в договорных торговых отношениях.МинимальныеТакими платежами облагаются грузы из стран, которым в торговле с РФ предоставлен так называемый режим наибольшего благоприятствования. По состоянию на 2025 год Россия как член Таможенного союза работает в таком режиме с несколькими государствами.ПреференциальныеСейчас ставка такой пошлины — 75 процентов от базовой. Применяются преференции к грузам из развивающихся или наименее развитых стран — при условии, что продукция, которую ввозят, входит в установленный перечень товаров. Цель такой политики — поддержать экономические развитие стран за счет расширения экспорта."Общая система преференций была принята еще в 1971 году и действует до сих пор. Она значительно снижает тарифы на импорт готовой продукции из развивающихся стран. Что касается России, то в нашей стране, как и во многих других, пошлины на товары из развивающихся государств не взимают вообще", — добавляет Александр Закуренов.АнтидемпинговыеОдин из видов "покровительственных" пошлин, которые усложняют определенным товарам дорогу в страну. Антидемпинговые пошлины взимают, если стоимость товара на внутреннем рынке выше, чем на внешнем, а также если нарушаются интересы отечественных производителей."Ущерб импортера устанавливают по правилам, закрепленным в ст. 13 федерального закона от 08.12.2003 "О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров". Вводит пошлину российский кабмин по результатам расследования Минпромторга. Антидемпинговая пошлина взимается независимо от ввозной таможенной пошлины. Срок действия этой меры не должен превышать пять лет — со дня начала ее применения или со дня завершения повторного расследования. Таковое могут провести в связи с изменившимися обстоятельствами", — отмечает Олег Матюнин.С 26 февраля 2024 года ставка антидемпинговой пошлины повысилась с 19,15% до 29,39% от таможенной стоимости товаров.С 16 февраля 2025 года действуют антидемпинговые пошлины на импорт литых колесных дисков, произведенных в Японии, Таиланде, Турции и Малайзии. Такая мера принята с целью защиты отечественных производителей от недобросовестной конкуренции.С 22 марта 2025 года изменится порядок антидемпинговых пошлин на литые алюминиевые диски из Японии. Скорректирован порядок ее применения для Кыргызской Республики и Республики Казахстан. Согласно документу:● антидемпинговая пошлина не применяется к бывшим в употреблении дискам;● лимит ввоза для Кыргызской Республики — не более 300 тонн в год;● квота для Республики Казахстан — не более 135 тонн в год.КомпенсационныеЗащищают интересы страны-участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В организацию входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия."Компенсационная пошлина может взиматься независимо от уплаты основных таможенных пошлин и страны происхождения товара решением Евразийской экономической комиссии. Комиссия выясняет, относится ли та или иная продукция к предмету субсидированного импорта и причиняет ли её закупка за рубежом финансовый ущерб какой-либо отрасли экономики Союза. Если расследование подтверждает оба факта, комиссия устанавливает компенсационную пошлину", - уточняет Анна Фомичева.КарательныеОсобый вид пошлин, при котором размер платежа превышает обычный в три-пять раз. Как правило, никак не связаны с таможенной политикой страны и призваны воздействовать на государство или компанию-оппонента.Правительство России приняло решение повысить с 1 января 2025 года таможенные пошлины на ряд товаров, ввозимых из недружественных стран. Ставки пошлин в среднем выросли на 10 процентных пунктов по сравнению с действующими 5-20%.Власти добавили в перечень продукции, изготовленной в недружественных странах, за которую на таможне надо платить увеличенную пошлину, пиво, косметику и синтетическую одежду. При этом плата за импортные изделия рассчитывается в евро исходя из курса на момент ввоза.Размер пошлины"Размер пошлины зависит от таможенной стоимости и ставки. Ставка определяют по коду Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), её также можно узнать в Едином таможенном тарифе (ЕТТ)", — объясняет Алексей Дубовик.В ТН ВЭД для каждой группы товаров прописан десятизначный код. На основании этого кода при подаче декларации и определяют ставку пошлины. Оформляя груз, таможенники проверяют, соответствует ли указанный в декларации код его фактическому состоянию."Таможенная стоимость — это стоимость товара, с которой взимаются платежи. Она складывается непосредственно из стоимости товара, расходов на транспортировку и на страхование груза", — заключает Алексей Дубовик.Расчет пошлиныС 1 января 2025 года таможенные сборы рассчитываются по-новому на основании постановления № 1637. Так, таможенный сбор за посылку начисляется по определенной ставке с учетом стоимости товара и вида операции. А в случае выпуска товара через границу РФ ставка таможенного сбора зависит от цены товара. Например, минимальная ставка в размере 1067 руб. действует, если стоимость товаров по декларации не превышает 200 тыс. руб. включительно. Отдельные ставки таможенных сборов устанавливаются в зависимости от видов товаров и целей использования. Например, если товар ввозится для личного использования, то с 1 января 2025 года таможенный сбор для такого случая составляет 689 руб.По словам Людмилы Новицкой, доцента Финансового университета при Правительстве РФ, расчет таможенной пошлины при вывозе товара может производиться двумя способами:Порядок оплатыТаможенные платежи вносят на счета Федерального казначейства в валюте Российской Федерации. Юридическим лицам сделать это можно двумя способами: платежными поручениями или через электронные терминалы, физическим — через кассу таможенного органа, почтовым или онлайн-переводом.СрокиТаможенные пошлины уплачиваются декларантом в виде аванса. Средства должны поступить на Единый лицевой счет (ЕЛС) до момента подачи декларации.Льготы, преференции и квотыЛьготы могут предоставляться как в отношении ввозных таможенных пошлин, так и вывозных.По словам заместителя руководителя Федеральной таможенной службы Елены Ягодкиной, сегодня российская таможня предлагает большое количество преференций по уплате пошлин, налогов и сборов.1. Тарифная льгота предоставляется в отношении товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, в отношении которых декларация на товары зарегистрирована с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно.2. “Снижены с 1 по 31 января 2025 года ставки вывозной таможенной пошлины за 1000 кг в отношении сжиженных углеводородных газов, установлены в размере 18,5 доллара США, а в отношении этана, бутана, изобутана — 16,6 доллара США. На нефть и другие товары, выработанные из нефти, в январе 2025 года сохраняются нулевые ставки вывозных таможенных пошлин”, — говорит Оксана Васильева.3. На 2025 год в отношении ряда ввозимых на территорию ЕАЭС товаров установлены объемы тарифных квот, которая применяется в отношении: мяса крупного рогатого скота; свинины; мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы; отдельных видов молочной сыворотки.Порядок взыскания пошлинТаможенные платежи можно оплатить наличным или безналичным расчетом.Для юридических лиц:Для физлиц:Движение средств можно отследить в личном кабинете участника ВЭД или у оператора таможенных платежей.Изменения в 2025 годуС января 2025 года начали действовать новые правила внешнеэкономической деятельности (ВЭД), регулирующие размеры таможенных сборов. Постановлением Правительства РФ от 28.11.2024 № 1637 установлены ставки таможенных сборов за таможенные операции, связанные с выпуском товаров:● 1067 рублей — за таможенные операции в отношении товаров, сведения о которых заявлены в таможенной декларации, общая таможенная стоимость которых не превышает 200 тыс. рублей включительно;● 2134 рубля — за таможенные операции в отношении товаров, сведения о которых заявлены в таможенной декларации, общая таможенная стоимость которых составляет 200 тыс. рублей 1 копейку и более, но не превышает 450 тыс. рублей включительно;● 4269 рублей — за таможенные операции в отношении товаров, сведения о которых заявлены в таможенной декларации, общая таможенная стоимость которых составляет 450 тыс. рублей 1 копейку и более, но не превышает 1200 тыс. рублей включительно.Максимальный таможенный сбор (для товаров стоимостью более 7 млн рублей) вырос до 30 тыс. рублей.Для товаров с неопределенной или незаявленной стоимостью минимальный платеж составляет 8 262 рубля, а максимальный — 27 540 рублей.Таможенная пошлина на товары, ввозимые для личного пользования для физических лиц выросла до 689 рублей.Оксана Васильева уточняет, что до конца 2025 года вводятся временные количественные ограничения на ввоз отдельных видов семян с/х растений. По 30 июня 2025 года включительно введен новый временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы из РФ. Российские контрсанкции, касающиеся ограничения импорта сельхозпродукции, продлеваются по 31 декабря 2026 года.“До конца 2025 года продлен срок, в течение которого допускаются ввоз в РФ без специального разрешения и обращение зарегистрированных лекарств в упаковках, предназначенных для обращения в иностранных государствах, в случае дефектуры лекарственных препаратов или риска ее возникновения. Условиями такого ввоза и обращения являются:- соответствие ввозимых лекарственных препаратов требованиям, установленным при их регистрации, за исключением требований к первичной упаковке, вторичной (потребительской) упаковке;- наличие на вторичной (потребительской) упаковке лекарственных препаратов, находящихся в обращении, самоклеящейся этикетки, содержащей информацию о лекарственном препарате на русском языке”, — говорит эксперт.Людмила Новицкая дополняет, что с 1 января 2025 года устанавливаются постоянные ставки вывозных таможенных пошлин в размере 5% от таможенной стоимости в отношении экспорта из РФ гороха, нута и чечевицы.С 1 января по 31 декабря 2025 года установлена тарифная квота на вывоз за пределы территории РФ в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, отходов и лома черных металлов, вывозимых в соответствии с таможенной процедурой экспорта в совокупном объеме 1500000 тонн.В 2025 году действует тарифная льгота, которая распространяется на предназначенные для использования в производстве пищевой продукции или реализации (продажи) в розничной торговле:

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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), таможенный союз, пошлины, таможенные пошлины, россия