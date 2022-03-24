Рейтинг@Mail.ru
"Проходят жесткий отбор". Сколько на самом деле православных в России - РИА Новости, 24.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220324/pravoslavnye-1779713968.html
"Проходят жесткий отбор". Сколько на самом деле православных в России
"Проходят жесткий отбор". Сколько на самом деле православных в России - РИА Новости, 24.03.2022
"Проходят жесткий отбор". Сколько на самом деле православных в России
Согласно последнему опросу ВЦИОМ, около 70 процентов россиян считают себя православными. Однако о цифрах спорят уже много лет. О тонкостях подсчета — в... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T08:00
2022-03-24T08:09
религия
россия
европа
московская духовная академия
российская академия наук
русская православная церковь
великий пост
аналитика - религия и мировоззрение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575996414_0:371:2981:2048_1920x0_80_0_0_de071818e2e1f964a65c4fa17cf84614.jpg
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости, Никита Бизин. Согласно последнему опросу ВЦИОМ, около 70 процентов россиян считают себя православными. Однако о цифрах спорят уже много лет. О тонкостях подсчета — в материале РИА Новости.Палитра критериевСоциологи из года в год фиксируют рост числа верующих в России. Прежде всего тех, кто считает себя православными. По статистике последних пяти лет, их около 70 процентов.Исследователи, как правило, опираются на такой критерий, как воцерковленность. Иными словами, смотрят, как верующий участвует в церковной жизни. Например, постится ли, часто ли посещает богослужения, исповедуется и причащается.Статистические данные, однако, показывают: таковых немного. Ходят в храм около половины православных россиян (49 процентов), причащаются и исповедуются — чуть более трети (38 и 35 процентов соответственно).Четверть говеют. Из них лишь каждый пятый — в Великий пост. А все периоды строгого воздержания соблюдают только пять процентов воцерковленных. Большинство же православных — более 70 процентов — правилам не следуют.Специалисты обращают внимание на разрыв между теми, кто причисляет себя к христианам на словах, и теми, кто действительно совершает все обряды.Все дело в том, что многие россияне считают себя православными больше в культурном смысле."В истории любого государства был период, когда в течение долгого времени главенствовала одна религиозная община. Принадлежность к ней носила, в частности, цивилизационный характер", — поясняет руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.Церковный подходРусская православная церковь смотрит на результаты соцопросов со скепсисом. Ведь у любой организации, которая их проводит, собственная методика подсчета. Результаты в итоге противоречивые."Кроме того, неверно выстраивать противопоставление между количеством и качеством верующих исключительно по формальным оценкам. Тот же самый "индекс воцерковленности" — внешний маркер", — говорит доцент Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов.А содержательные, продолжает он, известны только духовнику, который непосредственно общается с человеком. "Поэтому, — заключает отец Павел, — повышение процента тех, кто регулярно соблюдает посты и участвует в службах, вовсе не отражает качества веры как таковой".Несмотря на это, церковные критерии признания человека христианином весьма схожи с социологическими."Прежде всего важен факт крещения по православному обряду. Второй критерий более широк. Он означает, что верующий соотносит себя с культурой, ядром которой выступает Русская православная церковь", — уточняет председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.При этом, добавляет он, человек должен не просто формально быть в Церкви, но и жить в ней: "Это предполагает участие в таинствах. А мотивацию во всем должна определять христианская этика".Положительная динамикаДуховенство, правда, отмечает: многие из тех, кто причисляет себя к православным, не ведут соответствующий образ жизни. Но это вовсе не плохая новость."Речь о нашей потенциальной пастве. Возможно, они намереваются прийти в храм и у них нет предубеждений насчет Церкви. Выходит, это та самая часть наших граждан, которая в любой момент из пассивных верующих может стать активными", — говорит протоиерей Павел Великанов.Социологи, в свою очередь, подчеркивают: подсчитать точное число верующих пока сложно. "Важно не потерять за цифрами реальных людей. Ведь человек может регулярно читать Писание, знать вероучение, а в церковь ходить нечасто. От этого он плохим христианином не станет", — обращает внимание Лункин.Однако, по его словам, статистика показывает "хорошую тенденцию". Тех, кто отвечает всем формальным требованиям воцерковленности, с каждым годом все больше — сейчас примерно десять процентов россиян.
https://ria.ru/20220314/subbota-1777703690.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575996414_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2745ab8d7f7a3ca5268e35b58713529.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, московская духовная академия, российская академия наук, русская православная церковь, великий пост , аналитика - религия и мировоззрение
08:00 24.03.2022 (обновлено: 08:09 24.03.2022)
 

"Проходят жесткий отбор". Сколько на самом деле православных в России

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВерующие на праздничном богослужении в честь Преображения Господня в храме Трех Святителей в Симферополе
Верующие на праздничном богослужении в честь Преображения Господня в храме Трех Святителей в Симферополе - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости, Никита Бизин. Согласно последнему опросу ВЦИОМ, около 70 процентов россиян считают себя православными. Однако о цифрах спорят уже много лет. О тонкостях подсчета — в материале РИА Новости.

Палитра критериев

Социологи из года в год фиксируют рост числа верующих в России. Прежде всего тех, кто считает себя православными. По статистике последних пяти лет, их около 70 процентов.
Исследователи, как правило, опираются на такой критерий, как воцерковленность. Иными словами, смотрят, как верующий участвует в церковной жизни. Например, постится ли, часто ли посещает богослужения, исповедуется и причащается.
Статистические данные, однако, показывают: таковых немного. Ходят в храм около половины православных россиян (49 процентов), причащаются и исповедуются — чуть более трети (38 и 35 процентов соответственно).
Четверть говеют. Из них лишь каждый пятый — в Великий пост. А все периоды строгого воздержания соблюдают только пять процентов воцерковленных. Большинство же православных — более 70 процентов — правилам не следуют.
Специалисты обращают внимание на разрыв между теми, кто причисляет себя к христианам на словах, и теми, кто действительно совершает все обряды.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПрихожане перед патриаршим служением в канун празднования Входа Господня в Иерусалим в храме Христа Спасителя в Москве
Прихожане перед патриаршим служением в канун празднования Входа Господня в Иерусалим в Храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Прихожане перед патриаршим служением в канун празднования Входа Господня в Иерусалим в храме Христа Спасителя в Москве
Все дело в том, что многие россияне считают себя православными больше в культурном смысле.
"В истории любого государства был период, когда в течение долгого времени главенствовала одна религиозная община. Принадлежность к ней носила, в частности, цивилизационный характер", — поясняет руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

Церковный подход

Русская православная церковь смотрит на результаты соцопросов со скепсисом. Ведь у любой организации, которая их проводит, собственная методика подсчета. Результаты в итоге противоречивые.
"Кроме того, неверно выстраивать противопоставление между количеством и качеством верующих исключительно по формальным оценкам. Тот же самый "индекс воцерковленности" — внешний маркер", — говорит доцент Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВ Крещенский сочельник в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве
В Крещенский сочельник в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
В Крещенский сочельник в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве
А содержательные, продолжает он, известны только духовнику, который непосредственно общается с человеком. "Поэтому, — заключает отец Павел, — повышение процента тех, кто регулярно соблюдает посты и участвует в службах, вовсе не отражает качества веры как таковой".
Несмотря на это, церковные критерии признания человека христианином весьма схожи с социологическими.
"Прежде всего важен факт крещения по православному обряду. Второй критерий более широк. Он означает, что верующий соотносит себя с культурой, ядром которой выступает Русская православная церковь", — уточняет председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.
При этом, добавляет он, человек должен не просто формально быть в Церкви, но и жить в ней: "Это предполагает участие в таинствах. А мотивацию во всем должна определять христианская этика".
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время причащения верующих на Божественной литургии в Покровском храме в Асунсьоне
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время причащения верующих на Божественной литургии в Покровском храме в Асунсьоне - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время причащения верующих на Божественной литургии в Покровском храме в Асунсьоне

Положительная динамика

Духовенство, правда, отмечает: многие из тех, кто причисляет себя к православным, не ведут соответствующий образ жизни. Но это вовсе не плохая новость.
"Речь о нашей потенциальной пастве. Возможно, они намереваются прийти в храм и у них нет предубеждений насчет Церкви. Выходит, это та самая часть наших граждан, которая в любой момент из пассивных верующих может стать активными", — говорит протоиерей Павел Великанов.
Социологи, в свою очередь, подчеркивают: подсчитать точное число верующих пока сложно. "Важно не потерять за цифрами реальных людей. Ведь человек может регулярно читать Писание, знать вероучение, а в церковь ходить нечасто. От этого он плохим христианином не станет", — обращает внимание Лункин.
Однако, по его словам, статистика показывает "хорошую тенденцию". Тех, кто отвечает всем формальным требованиям воцерковленности, с каждым годом все больше — сейчас примерно десять процентов россиян.
Верующие во время службы в соборе - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 08:00Религия
Родительская суббота: как правильно поминать усопших
 
РелигияРоссияЕвропаМосковская духовная академияРоссийская академия наукРусская православная церковьВеликий постАналитика - Религия и мировоззрение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала