https://ria.ru/20220324/pravoslavnye-1779713968.html

"Проходят жесткий отбор". Сколько на самом деле православных в России

"Проходят жесткий отбор". Сколько на самом деле православных в России - РИА Новости, 24.03.2022

"Проходят жесткий отбор". Сколько на самом деле православных в России

Согласно последнему опросу ВЦИОМ, около 70 процентов россиян считают себя православными. Однако о цифрах спорят уже много лет. О тонкостях подсчета — в... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T08:00

2022-03-24T08:00

2022-03-24T08:09

религия

россия

европа

московская духовная академия

российская академия наук

русская православная церковь

великий пост

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости, Никита Бизин. Согласно последнему опросу ВЦИОМ, около 70 процентов россиян считают себя православными. Однако о цифрах спорят уже много лет. О тонкостях подсчета — в материале РИА Новости.Палитра критериевСоциологи из года в год фиксируют рост числа верующих в России. Прежде всего тех, кто считает себя православными. По статистике последних пяти лет, их около 70 процентов.Исследователи, как правило, опираются на такой критерий, как воцерковленность. Иными словами, смотрят, как верующий участвует в церковной жизни. Например, постится ли, часто ли посещает богослужения, исповедуется и причащается.Статистические данные, однако, показывают: таковых немного. Ходят в храм около половины православных россиян (49 процентов), причащаются и исповедуются — чуть более трети (38 и 35 процентов соответственно).Четверть говеют. Из них лишь каждый пятый — в Великий пост. А все периоды строгого воздержания соблюдают только пять процентов воцерковленных. Большинство же православных — более 70 процентов — правилам не следуют.Специалисты обращают внимание на разрыв между теми, кто причисляет себя к христианам на словах, и теми, кто действительно совершает все обряды.Все дело в том, что многие россияне считают себя православными больше в культурном смысле."В истории любого государства был период, когда в течение долгого времени главенствовала одна религиозная община. Принадлежность к ней носила, в частности, цивилизационный характер", — поясняет руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.Церковный подходРусская православная церковь смотрит на результаты соцопросов со скепсисом. Ведь у любой организации, которая их проводит, собственная методика подсчета. Результаты в итоге противоречивые."Кроме того, неверно выстраивать противопоставление между количеством и качеством верующих исключительно по формальным оценкам. Тот же самый "индекс воцерковленности" — внешний маркер", — говорит доцент Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов.А содержательные, продолжает он, известны только духовнику, который непосредственно общается с человеком. "Поэтому, — заключает отец Павел, — повышение процента тех, кто регулярно соблюдает посты и участвует в службах, вовсе не отражает качества веры как таковой".Несмотря на это, церковные критерии признания человека христианином весьма схожи с социологическими."Прежде всего важен факт крещения по православному обряду. Второй критерий более широк. Он означает, что верующий соотносит себя с культурой, ядром которой выступает Русская православная церковь", — уточняет председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.При этом, добавляет он, человек должен не просто формально быть в Церкви, но и жить в ней: "Это предполагает участие в таинствах. А мотивацию во всем должна определять христианская этика".Положительная динамикаДуховенство, правда, отмечает: многие из тех, кто причисляет себя к православным, не ведут соответствующий образ жизни. Но это вовсе не плохая новость."Речь о нашей потенциальной пастве. Возможно, они намереваются прийти в храм и у них нет предубеждений насчет Церкви. Выходит, это та самая часть наших граждан, которая в любой момент из пассивных верующих может стать активными", — говорит протоиерей Павел Великанов.Социологи, в свою очередь, подчеркивают: подсчитать точное число верующих пока сложно. "Важно не потерять за цифрами реальных людей. Ведь человек может регулярно читать Писание, знать вероучение, а в церковь ходить нечасто. От этого он плохим христианином не станет", — обращает внимание Лункин.Однако, по его словам, статистика показывает "хорошую тенденцию". Тех, кто отвечает всем формальным требованиям воцерковленности, с каждым годом все больше — сейчас примерно десять процентов россиян.

https://ria.ru/20220314/subbota-1777703690.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, европа, московская духовная академия, российская академия наук, русская православная церковь, великий пост , аналитика - религия и мировоззрение