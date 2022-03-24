08:00 24.03.2022 (обновлено: 08:09 24.03.2022)
"Проходят жесткий отбор". Сколько на самом деле православных в России
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВерующие на праздничном богослужении в честь Преображения Господня в храме Трех Святителей в Симферополе
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости, Никита Бизин. Согласно последнему опросу ВЦИОМ, около 70 процентов россиян считают себя православными. Однако о цифрах спорят уже много лет. О тонкостях подсчета — в материале РИА Новости.
Палитра критериев
Социологи из года в год фиксируют рост числа верующих в России. Прежде всего тех, кто считает себя православными. По статистике последних пяти лет, их около 70 процентов.
Исследователи, как правило, опираются на такой критерий, как воцерковленность. Иными словами, смотрят, как верующий участвует в церковной жизни. Например, постится ли, часто ли посещает богослужения, исповедуется и причащается.
Статистические данные, однако, показывают: таковых немного. Ходят в храм около половины православных россиян (49 процентов), причащаются и исповедуются — чуть более трети (38 и 35 процентов соответственно).
Четверть говеют. Из них лишь каждый пятый — в Великий пост. А все периоды строгого воздержания соблюдают только пять процентов воцерковленных. Большинство же православных — более 70 процентов — правилам не следуют.
Специалисты обращают внимание на разрыв между теми, кто причисляет себя к христианам на словах, и теми, кто действительно совершает все обряды.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПрихожане перед патриаршим служением в канун празднования Входа Господня в Иерусалим в храме Христа Спасителя в Москве
Прихожане перед патриаршим служением в канун празднования Входа Господня в Иерусалим в храме Христа Спасителя в Москве
Все дело в том, что многие россияне считают себя православными больше в культурном смысле.
Церковный подход
Русская православная церковь смотрит на результаты соцопросов со скепсисом. Ведь у любой организации, которая их проводит, собственная методика подсчета. Результаты в итоге противоречивые.
"Кроме того, неверно выстраивать противопоставление между количеством и качеством верующих исключительно по формальным оценкам. Тот же самый "индекс воцерковленности" — внешний маркер", — говорит доцент Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВ Крещенский сочельник в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве
В Крещенский сочельник в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве
А содержательные, продолжает он, известны только духовнику, который непосредственно общается с человеком. "Поэтому, — заключает отец Павел, — повышение процента тех, кто регулярно соблюдает посты и участвует в службах, вовсе не отражает качества веры как таковой".
Несмотря на это, церковные критерии признания человека христианином весьма схожи с социологическими.
"Прежде всего важен факт крещения по православному обряду. Второй критерий более широк. Он означает, что верующий соотносит себя с культурой, ядром которой выступает Русская православная церковь", — уточняет председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.
При этом, добавляет он, человек должен не просто формально быть в Церкви, но и жить в ней: "Это предполагает участие в таинствах. А мотивацию во всем должна определять христианская этика".
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время причащения верующих на Божественной литургии в Покровском храме в Асунсьоне
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время причащения верующих на Божественной литургии в Покровском храме в Асунсьоне
Положительная динамика
Духовенство, правда, отмечает: многие из тех, кто причисляет себя к православным, не ведут соответствующий образ жизни. Но это вовсе не плохая новость.
"Речь о нашей потенциальной пастве. Возможно, они намереваются прийти в храм и у них нет предубеждений насчет Церкви. Выходит, это та самая часть наших граждан, которая в любой момент из пассивных верующих может стать активными", — говорит протоиерей Павел Великанов.
Социологи, в свою очередь, подчеркивают: подсчитать точное число верующих пока сложно. "Важно не потерять за цифрами реальных людей. Ведь человек может регулярно читать Писание, знать вероучение, а в церковь ходить нечасто. От этого он плохим христианином не станет", — обращает внимание Лункин.
Однако, по его словам, статистика показывает "хорошую тенденцию". Тех, кто отвечает всем формальным требованиям воцерковленности, с каждым годом все больше — сейчас примерно десять процентов россиян.
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