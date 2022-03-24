https://ria.ru/20220324/oon-1779919281.html

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине - РИА Новости, 24.03.2022

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по гуманитарной ситуации на Украине, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T18:34

2022-03-24T18:34

2022-03-24T19:02

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ООН, 24 мар – РИА Новости. Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по гуманитарной ситуации на Украине, передает корреспондент РИА Новости.Соавторами резолюции являются ряд стран, в том числе США, Украина, Великобритания, Грузия, Германия, Литва, Латвия. Документ был подготовлен после того, как Мексика и Франция не смогли добиться принятия своей резолюции в Совете безопасности ООН. За резолюцию проголосовали 140 государств, воздержались 38, против были Белоруссия, Эритрея, КНДР, Россия и Сирия. В числе воздержавшихся – Армения, Алжир, Китай, ЦАР, Куба, Эфиопия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Мали, Никарагуа, Пакистан, ЮАР, Судан, Таджикистан и ряд других стран.Гуманитарный проект, который изначально планировалось принимать в Совете безопасности, содержал политические оценки (как и нынешняя резолюция в Генассамблее), осуждающие Россию, и потому был обречен на вето со стороны РФ. В итоге Франция и Мексика решили добиваться голосования по своей резолюции в Генассамблее. Как ранее заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, западные коллеги в СБ ООН заявили, что без политических оценок подобный проект резолюции им не нужен. Между тем в отличие от решений СБ ООН резолюции ГА ООН не могут предписывать принудительных мер в отношении государства.В резолюции, принятой Генассамблеей, говорится, что она "требует немедленного прекращения боевых действий РФ против Украины". Авторы утверждают, что "военное наступление России на территории Украины и его гуманитарные последствия достигают масштабов, которых международное сообщество не видело в Европе десятилетиями". Кроме того, в тексте содержится призыв исполнять принятую 2 марта резолюцию ГА ООН (в ней Россию призывали прекратить специальную военную операцию на Украине и вывести войска, осуждалось решение РФ "повысить готовность своих ядерных сил").Согласно принятой резолюции, ГА ООН "подчеркивает, что блокада городов Украины, в частности города Мариуполя, еще более усугубляет гуманитарную ситуацию". Авторы требуют прекратить блокаду городов. Между тем, как ранее заявил глава ДНР Денис Пушилин, в Мариуполе "люди находятся в ужаснейшем состоянии, часть просто умирают от голода и жажды, но их по-прежнему не выпускают националисты, они по-прежнему стараются прикрываться гражданским населением", и единственное спасение - районы под контролем сил ДНР.Помимо политических пунктов, в тексте содержатся и чисто гуманитарные тезисы: требования защищать мирных граждан и гражданскую инфраструктуру, журналистов, а также медицинский персонал. Есть требование обеспечить безопасный проход для мирных граждан, в том числе иностранцев. Согласно резолюции, Генассамблея требует от сторон обеспечения безопасного гуманитарного доступа, осуждает нарушения гуманитарного права и призывает его исполнять.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220323/ubiystva-1779765497.html

https://ria.ru/20220323/donbass-1779477622.html

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Кирилл Волков

в мире, оон, генеральная ассамблея оон, россия, украина, ситуация в днр и лнр, мариуполь