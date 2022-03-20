https://ria.ru/20220320/zuby-1779097042.html

Стоматолог рассказала, как правильно ухаживать за полостью рта ребенка

Стоматолог рассказала, как правильно ухаживать за полостью рта ребенка - РИА Новости, 20.03.2022

Стоматолог рассказала, как правильно ухаживать за полостью рта ребенка

Ухаживать за полостью рта ребенка нужно еще до появления зубов, сообщила РИА Новости во Всемирный день здоровья полости рта заместитель главного внештатного... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T08:17

2022-03-20T08:17

2022-03-20T08:17

здоровье - общество

дети

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Ухаживать за полостью рта ребенка нужно еще до появления зубов, сообщила РИА Новости во Всемирный день здоровья полости рта заместитель главного внештатного специалиста-стоматолога (детская сеть) Лариса Кисельникова."Уход за полостью рта нужно начинать сразу после рождения. Несмотря на то, что в полости рта новорожденного еще нет зубов, остатки пищи, особенно молочной, скапливаются в складках слизистой оболочки и могут вызывать развитие ее заболеваний. После каждого кормления нужно протирать слизистую полости рта малыша марлевым тампоном, смоченным кипяченой водой", - сказала Кисельникова.По ее словам, начинать чистить зубы следует сразу после их прорезывания, в этом возрасте можно использовать зубную щетку без пасты. По ее словам, существуют специальные приспособления для чистки первых зубов и мягкого массажа десен у самых маленьких – щетка, которую взрослый надевает на палец."Для детей раннего возраста зубная щетка должна быть маленького размера, с маленьким размером ее рабочей части - маленькая головка, соответствующая размеру зубного ряда ребенка. Щетина зубных щеток для детей с молочными зубами должна быть мягкая или очень мягкая. Ручка детской зубной щетки должна быть удобной для захвата и привлекательной для ребенка. С возрастом чистку зубов ребенок может проводить и самостоятельно, однако нужно помнить, что до семилетнего возраста этот процесс должен контролироваться родителями", - добавила стоматолог.По ее словам, для приучения ребенка к чистке зубов представлено огромное разнообразие основных средств гигиены - зубные щетки и пасты, которые различаются по форме, цвету, вкусу и запаху, а также целый ряд мобильных приложений к электрическим зубным щеткам, где размещены прекрасно иллюстрированные алгоритмы чистки зубов. Родителям стоит подойти творчески к приучению к гигиене полости рта, отметила Кисельникова."Среди родителей бытует мнение, что уход за молочными зубами не нужен, но эта позиция совершенно не верна. Молочные зубы необходимы для того, чтобы ребенок мог полноценно жевать и питаться. При наличии поражения молочных зубов кариесом образуется очаг хронической инфекции в организме, который неблагоприятно сказывается не только на здоровье ротовой полости, но и на общем состоянии ребенка в целом, снижая его качество жизни", - сказала она."Невылеченный вовремя кариозный процесс приводит к таким осложнениям как пульпит и в последующем периодонтит, а эти заболевания имеют неблагоприятный прогноз с вероятным удалением зуба. Кроме того, инфекция от пораженных молочных зубов может распространяться на зачатки постоянных, что в свою очередь может привести к нарушению строения постоянного зуба или даже к его гибели", - рассказала Кисельникова.По словам врача, если происходит ранняя потеря молочных зубов, то это будет сказываться на росте и формировании организма малыша."Благодаря верхним резцам - тем зубам, что видны при улыбке - ребенок учится говорить, произносить звуки. Например, при произношении твердых звуков кончик языка должен упираться о небную поверхность резцов. Если эти зубы были утрачены, то нарушается формирование речи - потребуются занятия с логопедом. К тому же, ранняя потеря жевательных молочных зубов может привести к смещению соседних зубов. В итоге будущему постоянному зубу не хватит места - он будет пытаться прорезаться с язычной стороны или с щечной стороны. Кроме того, не следует забывать об эстетическом моменте. Если у ребенка темные, сильно разрушенные зубы, то конечно, это может сказываться на его психологическом статусе", - добавила Кисельникова.

https://rsport.ria.ru/20211106/zuby-1757840187.html

https://ria.ru/20200731/1575195634.html

https://ria.ru/20220208/dgtu-1771525181.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, дети