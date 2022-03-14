08:00 14.03.2022 (обновлено: 08:05 14.03.2022)
Родительская суббота: как правильно поминать усопших
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости, Олег Налисник. С Великим постом начинается период особого поминовения усопших. Молитвы об упокоении возносят практически на каждой службе. Также во время говения три субботы подряд — их называют родительскими — в храмах совершают специальные панихиды. О смысле и значении этих ритуалов для верующих — в материале РИА Новости.
Ежедневный обычай
Великий пост — довольно строгий. Нельзя ничего мясного, рыбного и молочного. По уставу трижды в неделю положено сухоядение. Вареную же пищу с растительным маслом можно лишь в 11 из 49 дней. Вдобавок православным рекомендуют часто ходить на службы, которые в среднем увеличиваются на два часа.
Но верующие все равно ждут это время с нетерпением. Некоторые даже называют его самым радостным — с духовной точки зрения. Потому что богослужения — особые, таких в календарном году больше не будет.
"Это период сугубой молитвы, более частой. Пост предполагает повышенное внимание к духовной жизни и главной цели — восхождения от земли к небу, чтобы обрести вечность", — поясняет церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).
А еще в храмах все чаще звучит слово "смерть". По словам священнослужителя, в христианстве умирание означает переход в другую жизнь — вечную.
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкВерующие во время вечерней службы в Спасо-Преображенском соборе
Верующие во время вечерней службы в Спасо-Преображенском соборе
Отсюда и особое отношение к усопшим. Те, согласно канонам, не прерывают связь с живущими на земле. Общение с ними — через молитву.
Поминать умерших принято ежедневно во время утреннего правила. Просят Бога об упокоении душ и в храме, как на утренней, так и на вечерней службе.
Кроме того, в церковном календаре один из дней недели — поминальный. Речь о субботе.
Почему именно она? Все дело в раннехристианском обычае, который, в свою очередь, основывается на Писании и предании. Накануне "дня субботнего" Христа распяли, его тело положили во гроб. До "первого дня недели", названного позже воскресеньем, Господь телом был на земле, а душой в аду, откуда вывел в рай души праведников.
Несколько дней в году
Церковный устав велит поминать усопших каждый день дома и по субботам в храме. Однако и этого недостаточно.
"Церковь подчеркивает важность молитвы об умерших родных и близких, — подчеркивает иеромонах Макарий. — Для этого и нужны особые дни несколько раз в году".
Называются они родительскими. Полный смысл, пожалуй, передает греческое именования — "парастас", то есть "ходатайство". Согласно вероучению, христиане просят Бога упокоить души "всех от века почивших" и даровать им жизнь в Царстве Небесном.
Правда, точное число парастасов каноны не указывают. В каждой из 15 поместных церквей свое количество.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВерующие пишут записки о здравии и упокоении в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля
Верующие пишут записки о здравии и упокоении в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля
"Но основных родительских суббот устав выделяет две — Мясопустная, или Вселенская (26 февраля в 2022-м), и Троицкая (11 июня). На них совершают специальные богослужения", — говорит публицист, протоиерей Максим Первозванский.
В календаре Русской церкви особенных поминальных дней семь. Вдобавок к уже упомянутым — Дмитриевская суббота (5 ноября), Радоница (3 мая), а также вторая, третья и четвертая субботы Великого поста (18, 25 марта и 1 апреля соответственно).
"Но в плане службы они не отличаются от других дней, — поясняет священнослужитель. — Да, в храмах, что называется, нарочито возносят молитвы об упокоении, священники в белом (поминальном) облачении, после литургии — панихида".
"Это неправильно"
Поминают в родительские субботы и на кладбищах. Например, верующие могут пригласить священника послужить панихиду на могиле. Могут помолиться и сами. Главное, как отмечает духовенство, не впадать в суеверия.
Например, с советской эпохи пошла традиция приносить на кладбище еду либо искусственные цветы. Священнослужители отмечают, что с христианством это никак не связано.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЖенщины покупают искусственные цветы на рынке в городе Тара Омской области в День поминовения (Радоница)
Женщины покупают искусственные цветы на рынке в городе Тара Омской области в День поминовения (Радоница)
Иное дело — принести пищу в храм. На парастасы возле кануна — большого четырехугольного подсвечника — обычно ставят стол. Пожертвования потом раздают нуждающимся. Ведь, помимо молитвы за усопшего, важны еще реальные действия — поэтому принято заниматься благотворительностью. Это, как отмечают в Церкви, гораздо лучше "поминок за обильным столом". Последнее священнослужители тоже не рекомендуют.
В то же время, лучше не впадать в крайность, чересчур обильно жертвуя и заказывая поминовение в храме.
"К сожалению, людям в таком случае кажется, что они что-то приобретают: заплатил 200 рублей — и, мол, будут теперь поминать моего родственника, — говорит иеромонах Макарий. — Это неправильно, ведь молитву нельзя заказать, как, например, дрова или услуги сантехника".
Главное, объясняет он, личное участие человека. Искренняя молитва, даже своими словами, гораздо важнее.
И конечно, важно помнить, что молятся за усопших не только по родительским дням. "Каждая суббота, согласно уставу, — обращает внимание отец Максим Первозванский, — поминальная. Если она не выпадает на большой праздник, например, на Рождество Христово".
А вспоминать умерших "в частном порядке" священник призывает как можно чаще.
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