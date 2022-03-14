https://ria.ru/20220314/subbota-1777703690.html

Родительская суббота: как правильно поминать усопших

Родительская суббота: как правильно поминать усопших - РИА Новости, 14.03.2022

Родительская суббота: как правильно поминать усопших

С Великим постом начинается период особого поминовения усопших. Молитвы об упокоении возносят практически на каждой службе. Также во время говения три субботы... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T08:00

2022-03-14T08:00

2022-03-14T08:05

религия

максим первозванский

великий пост

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777708829_352:0:3072:1530_1920x0_80_0_0_ed7b51b98355c266eea0bf84c2d491c6.jpg

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости, Олег Налисник. С Великим постом начинается период особого поминовения усопших. Молитвы об упокоении возносят практически на каждой службе. Также во время говения три субботы подряд — их называют родительскими — в храмах совершают специальные панихиды. О смысле и значении этих ритуалов для верующих — в материале РИА Новости.Ежедневный обычайВеликий пост — довольно строгий. Нельзя ничего мясного, рыбного и молочного. По уставу трижды в неделю положено сухоядение. Вареную же пищу с растительным маслом можно лишь в 11 из 49 дней. Вдобавок православным рекомендуют часто ходить на службы, которые в среднем увеличиваются на два часа.Но верующие все равно ждут это время с нетерпением. Некоторые даже называют его самым радостным — с духовной точки зрения. Потому что богослужения — особые, таких в календарном году больше не будет."Это период сугубой молитвы, более частой. Пост предполагает повышенное внимание к духовной жизни и главной цели — восхождения от земли к небу, чтобы обрести вечность", — поясняет церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).А еще в храмах все чаще звучит слово "смерть". По словам священнослужителя, в христианстве умирание означает переход в другую жизнь — вечную.Отсюда и особое отношение к усопшим. Те, согласно канонам, не прерывают связь с живущими на земле. Общение с ними — через молитву.Поминать умерших принято ежедневно во время утреннего правила. Просят Бога об упокоении душ и в храме, как на утренней, так и на вечерней службе.Кроме того, в церковном календаре один из дней недели — поминальный. Речь о субботе.Почему именно она? Все дело в раннехристианском обычае, который, в свою очередь, основывается на Писании и предании. Накануне "дня субботнего" Христа распяли, его тело положили во гроб. До "первого дня недели", названного позже воскресеньем, Господь телом был на земле, а душой в аду, откуда вывел в рай души праведников.Несколько дней в годуЦерковный устав велит поминать усопших каждый день дома и по субботам в храме. Однако и этого недостаточно."Церковь подчеркивает важность молитвы об умерших родных и близких, — подчеркивает иеромонах Макарий. — Для этого и нужны особые дни несколько раз в году".Называются они родительскими. Полный смысл, пожалуй, передает греческое именования — "парастас", то есть "ходатайство". Согласно вероучению, христиане просят Бога упокоить души "всех от века почивших" и даровать им жизнь в Царстве Небесном.Правда, точное число парастасов каноны не указывают. В каждой из 15 поместных церквей свое количество."Но основных родительских суббот устав выделяет две — Мясопустная, или Вселенская (26 февраля в 2022-м), и Троицкая (11 июня). На них совершают специальные богослужения", — говорит публицист, протоиерей Максим Первозванский.В календаре Русской церкви особенных поминальных дней семь. Вдобавок к уже упомянутым — Дмитриевская суббота (5 ноября), Радоница (3 мая), а также вторая, третья и четвертая субботы Великого поста (18, 25 марта и 1 апреля соответственно)."Но в плане службы они не отличаются от других дней, — поясняет священнослужитель. — Да, в храмах, что называется, нарочито возносят молитвы об упокоении, священники в белом (поминальном) облачении, после литургии — панихида"."Это неправильно"Поминают в родительские субботы и на кладбищах. Например, верующие могут пригласить священника послужить панихиду на могиле. Могут помолиться и сами. Главное, как отмечает духовенство, не впадать в суеверия.Например, с советской эпохи пошла традиция приносить на кладбище еду либо искусственные цветы. Священнослужители отмечают, что с христианством это никак не связано.Иное дело — принести пищу в храм. На парастасы возле кануна — большого четырехугольного подсвечника — обычно ставят стол. Пожертвования потом раздают нуждающимся. Ведь, помимо молитвы за усопшего, важны еще реальные действия — поэтому принято заниматься благотворительностью. Это, как отмечают в Церкви, гораздо лучше "поминок за обильным столом". Последнее священнослужители тоже не рекомендуют.В то же время, лучше не впадать в крайность, чересчур обильно жертвуя и заказывая поминовение в храме."К сожалению, людям в таком случае кажется, что они что-то приобретают: заплатил 200 рублей — и, мол, будут теперь поминать моего родственника, — говорит иеромонах Макарий. — Это неправильно, ведь молитву нельзя заказать, как, например, дрова или услуги сантехника".Главное, объясняет он, личное участие человека. Искренняя молитва, даже своими словами, гораздо важнее.И конечно, важно помнить, что молятся за усопших не только по родительским дням. "Каждая суббота, согласно уставу, — обращает внимание отец Максим Первозванский, — поминальная. Если она не выпадает на большой праздник, например, на Рождество Христово".А вспоминать умерших "в частном порядке" священник призывает как можно чаще.

https://ria.ru/20210424/smert-1729696992.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

максим первозванский, великий пост , справки