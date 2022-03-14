Рейтинг@Mail.ru
Ленобласть вошла в ТОП-10 по кассовому исполнению развития села - РИА Новости, 14.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20220314/selo-1778153533.html
Ленобласть вошла в ТОП-10 по кассовому исполнению развития села
Ленобласть вошла в ТОП-10 по кассовому исполнению развития села - РИА Новости, 14.03.2022
Ленобласть вошла в ТОП-10 по кассовому исполнению развития села
Ленинградская область вошла в топ-10 регионов России по кассовому исполнению программы "Комплексное развитие сельских территорий", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T20:15
2022-03-14T20:15
ленинградская область
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
ленинградская область
александр дрозденко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150473/53/1504735303_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_45f439485f3c18de4ccadacb153a2877.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мам - РИА Новости. Ленинградская область вошла в топ-10 регионов России по кассовому исполнению программы "Комплексное развитие сельских территорий", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации со ссылкой на соответствующий рейтинг Минсельхоза. по итогам 2021 года.По его словам, в прошлом году на реализацию мероприятий программы "Комплексного развития сельских территорий Ленинградской области" было предусмотрено общее финасирование в объеме 2,6 миллиардов рублей. По итогам года улучшили жилищные условия 57 сельских семей с вводом жилья общей площадью 3,9 тысяч квадратных метров, выполнены работы по строительству 21,3 километров дорог на 19 предприятиях агропромышленного комплекса (АПК), реализованы 15 проектов благоустройства в 10 муниципальных образованиях, проложены 35,8 километров сетей газоснабжения, продолжены работы по строительству шести ФАПов, велось строительство сельских домов культуры в селе Паша, деревне Терпилицы, поселках Заборье и Торковичи, завершено строительство дома культуры в поселке Курск, выполнены работы по капитальному ремонту 12 объектов культуры."С привлечением федерального финансирования в 2021 году реализовывалось четыре проекта, в состав которых включены восемь объектов капитального ремонта и строительства", — сказали в обладминистрации.На 2022 в рамках программы комплексного развития сельских территорий запланированы капитальный ремонт 11 домов культуры, строительство четырех новых домов культуры, 11 объектов спорта, образования и здравоохранения, девяти объектов благоустройства и семи объектов инженерной инфраструктуры — газификация и дороги."Благодаря государственной программе Минсельхоза России у Ленинградской области есть возможность направить большие, чем прежде объемы средств на развитие сельской местности. В работе сейчас необходимо делать акцент на подготовку заявочной документации для участия в проектах с федеральным финасированием и выполнять взятые обязательства. Обращаю внимание, что в случае, если объекты не будут введены в эксплуатацию в установленный срок, кроме финансовых мер ответственности у Ленинградской области могут быть отозваны лимиты федерального бюджета в текущем году и будут отклонены проекты, которые поданы на отбор на 2023-2025 годы", — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.Он также отметил, что в настоящий момент приоритетная задача муниципальных образований — обеспечение проведения конкурсных процедур по всем вновь начинаемым объектам, финансируемым из областного бюджета.
https://ria.ru/20210706/lenoblast-1740058002.html
https://ria.ru/20220311/lenoblast-1777651747.html
ленинградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150473/53/1504735303_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e3bd66e483dbfdef066e2ac48f0b006f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), ленинградская область, александр дрозденко, россия
20:15 14.03.2022
 

Ленобласть вошла в ТОП-10 по кассовому исполнению развития села

© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкРадуга после дождя в селе
Радуга после дождя в селе - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
Радуга после дождя в селе
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мам - РИА Новости. Ленинградская область вошла в топ-10 регионов России по кассовому исполнению программы "Комплексное развитие сельских территорий", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации со ссылкой на соответствующий рейтинг Минсельхоза. по итогам 2021 года.
По его словам, в прошлом году на реализацию мероприятий программы "Комплексного развития сельских территорий Ленинградской области" было предусмотрено общее финасирование в объеме 2,6 миллиардов рублей. По итогам года улучшили жилищные условия 57 сельских семей с вводом жилья общей площадью 3,9 тысяч квадратных метров, выполнены работы по строительству 21,3 километров дорог на 19 предприятиях агропромышленного комплекса (АПК), реализованы 15 проектов благоустройства в 10 муниципальных образованиях, проложены 35,8 километров сетей газоснабжения, продолжены работы по строительству шести ФАПов, велось строительство сельских домов культуры в селе Паша, деревне Терпилицы, поселках Заборье и Торковичи, завершено строительство дома культуры в поселке Курск, выполнены работы по капитальному ремонту 12 объектов культуры.
"С привлечением федерального финансирования в 2021 году реализовывалось четыре проекта, в состав которых включены восемь объектов капитального ремонта и строительства", — сказали в обладминистрации.
Невский проспект в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля 2021, 11:06Ленинградская область
Ленобласть вошла в ТОП-20 регионов с эффективной промполитикой
На 2022 в рамках программы комплексного развития сельских территорий запланированы капитальный ремонт 11 домов культуры, строительство четырех новых домов культуры, 11 объектов спорта, образования и здравоохранения, девяти объектов благоустройства и семи объектов инженерной инфраструктуры — газификация и дороги.
"Благодаря государственной программе Минсельхоза России у Ленинградской области есть возможность направить большие, чем прежде объемы средств на развитие сельской местности. В работе сейчас необходимо делать акцент на подготовку заявочной документации для участия в проектах с федеральным финасированием и выполнять взятые обязательства. Обращаю внимание, что в случае, если объекты не будут введены в эксплуатацию в установленный срок, кроме финансовых мер ответственности у Ленинградской области могут быть отозваны лимиты федерального бюджета в текущем году и будут отклонены проекты, которые поданы на отбор на 2023-2025 годы", — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Он также отметил, что в настоящий момент приоритетная задача муниципальных образований — обеспечение проведения конкурсных процедур по всем вновь начинаемым объектам, финансируемым из областного бюджета.
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 13:49Ленинградская область
Власти Ленобласти сформировали банк сельхозземель
 
Ленинградская областьМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Ленинградская областьАлександр ДрозденкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала