https://ria.ru/20220314/selo-1778153533.html

Ленобласть вошла в ТОП-10 по кассовому исполнению развития села

Ленобласть вошла в ТОП-10 по кассовому исполнению развития села - РИА Новости, 14.03.2022

Ленобласть вошла в ТОП-10 по кассовому исполнению развития села

Ленинградская область вошла в топ-10 регионов России по кассовому исполнению программы "Комплексное развитие сельских территорий", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T20:15

2022-03-14T20:15

2022-03-14T20:15

ленинградская область

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

ленинградская область

александр дрозденко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150473/53/1504735303_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_45f439485f3c18de4ccadacb153a2877.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мам - РИА Новости. Ленинградская область вошла в топ-10 регионов России по кассовому исполнению программы "Комплексное развитие сельских территорий", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации со ссылкой на соответствующий рейтинг Минсельхоза. по итогам 2021 года.По его словам, в прошлом году на реализацию мероприятий программы "Комплексного развития сельских территорий Ленинградской области" было предусмотрено общее финасирование в объеме 2,6 миллиардов рублей. По итогам года улучшили жилищные условия 57 сельских семей с вводом жилья общей площадью 3,9 тысяч квадратных метров, выполнены работы по строительству 21,3 километров дорог на 19 предприятиях агропромышленного комплекса (АПК), реализованы 15 проектов благоустройства в 10 муниципальных образованиях, проложены 35,8 километров сетей газоснабжения, продолжены работы по строительству шести ФАПов, велось строительство сельских домов культуры в селе Паша, деревне Терпилицы, поселках Заборье и Торковичи, завершено строительство дома культуры в поселке Курск, выполнены работы по капитальному ремонту 12 объектов культуры."С привлечением федерального финансирования в 2021 году реализовывалось четыре проекта, в состав которых включены восемь объектов капитального ремонта и строительства", — сказали в обладминистрации.На 2022 в рамках программы комплексного развития сельских территорий запланированы капитальный ремонт 11 домов культуры, строительство четырех новых домов культуры, 11 объектов спорта, образования и здравоохранения, девяти объектов благоустройства и семи объектов инженерной инфраструктуры — газификация и дороги."Благодаря государственной программе Минсельхоза России у Ленинградской области есть возможность направить большие, чем прежде объемы средств на развитие сельской местности. В работе сейчас необходимо делать акцент на подготовку заявочной документации для участия в проектах с федеральным финасированием и выполнять взятые обязательства. Обращаю внимание, что в случае, если объекты не будут введены в эксплуатацию в установленный срок, кроме финансовых мер ответственности у Ленинградской области могут быть отозваны лимиты федерального бюджета в текущем году и будут отклонены проекты, которые поданы на отбор на 2023-2025 годы", — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.Он также отметил, что в настоящий момент приоритетная задача муниципальных образований — обеспечение проведения конкурсных процедур по всем вновь начинаемым объектам, финансируемым из областного бюджета.

https://ria.ru/20210706/lenoblast-1740058002.html

https://ria.ru/20220311/lenoblast-1777651747.html

ленинградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), ленинградская область, александр дрозденко, россия