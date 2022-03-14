https://ria.ru/20220314/lenoblast-1778120953.html
В Ленобласти оптимизируют систему госзакупок
В Ленобласти оптимизируют систему госзакупок - РИА Новости, 14.03.2022
В Ленобласти оптимизируют систему госзакупок
В Ленинградской области в этом году создадут мобильное приложение "Электронный магазин" для оптимизации системы государственных закупок, сообщил председатель... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T17:32
2022-03-14T17:32
2022-03-14T17:32
ленинградская область
александр дрозденко
госзакупки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760371736_0:130:3072:1858_1920x0_80_0_0_24b9e70b97e994422f7d8c29870e383a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар — РИА Новости. В Ленинградской области в этом году создадут мобильное приложение "Электронный магазин" для оптимизации системы государственных закупок, сообщил председатель комитета государственного заказа Ленинградской области Денис Толстых на совещании с главами муниципальных образований Ленинградской области.По его словам, на сегодняшний день для оптимизации системы закупок область перешла от бумажного документооборота к электронному и использует региональный агрегатор торговли — "Электронный магазин Ленинградской области", посредством которого осуществляются закупки в соответствии с требованиями федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"."В 2021 году специалистами комитета государственного заказа Ленинградской области проведены работы по поддержке и вовлечению представителей малого и среднего бизнеса в закупки малого объема путем реализации дополнительного функционала "Электронного магазина Ленинградской области", — отметил чиновник.Основными задачами в текущем году, по словам Толстых, станут централизация закупок для муниципальных заказчиков, усовершенствование функционала "Электронного магазина Ленинградской области", в том числе разработка мобильного приложения, проведение межрегиональных закупок Ленинградской области и Санкт-Петербурга и развитие системы методологического сопровождения в сфере закупок.
https://ria.ru/20220305/lenoblast-1776702823.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760371736_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_ae32af1fe5554fd64fc29ae44c94fce3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр дрозденко, госзакупки
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар — РИА Новости. В Ленинградской области в этом году создадут мобильное приложение "Электронный магазин" для оптимизации системы государственных закупок, сообщил председатель комитета государственного заказа Ленинградской области Денис Толстых на совещании с главами муниципальных образований Ленинградской области.
По его словам, на сегодняшний день для оптимизации системы закупок область перешла от бумажного документооборота к электронному и использует региональный агрегатор торговли — "Электронный магазин Ленинградской области", посредством которого осуществляются закупки в соответствии с требованиями федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
"В 2021 году специалистами комитета государственного заказа Ленинградской области
проведены работы по поддержке и вовлечению представителей малого и среднего бизнеса в закупки малого объема путем реализации дополнительного функционала "Электронного магазина Ленинградской области", — отметил чиновник.
Основными задачами в текущем году, по словам Толстых, станут централизация закупок для муниципальных заказчиков, усовершенствование функционала "Электронного магазина Ленинградской области", в том числе разработка мобильного приложения, проведение межрегиональных закупок Ленинградской области и Санкт-Петербурга
и развитие системы методологического сопровождения в сфере закупок.
"Крайне важно, чтобы система закупок была прозрачной. Возможность перейти на процедуру электронного магазина — это, конечно, для нас хороший вариант", — заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.