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В Ленобласти оптимизируют систему госзакупок - РИА Новости, 14.03.2022
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Ленинградская область
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В Ленобласти оптимизируют систему госзакупок
В Ленобласти оптимизируют систему госзакупок - РИА Новости, 14.03.2022
В Ленобласти оптимизируют систему госзакупок
В Ленинградской области в этом году создадут мобильное приложение "Электронный магазин" для оптимизации системы государственных закупок, сообщил председатель... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T17:32
2022-03-14T17:32
ленинградская область
александр дрозденко
госзакупки
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар — РИА Новости. В Ленинградской области в этом году создадут мобильное приложение "Электронный магазин" для оптимизации системы государственных закупок, сообщил председатель комитета государственного заказа Ленинградской области Денис Толстых на совещании с главами муниципальных образований Ленинградской области.По его словам, на сегодняшний день для оптимизации системы закупок область перешла от бумажного документооборота к электронному и использует региональный агрегатор торговли — "Электронный магазин Ленинградской области", посредством которого осуществляются закупки в соответствии с требованиями федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"."В 2021 году специалистами комитета государственного заказа Ленинградской области проведены работы по поддержке и вовлечению представителей малого и среднего бизнеса в закупки малого объема путем реализации дополнительного функционала "Электронного магазина Ленинградской области", — отметил чиновник.Основными задачами в текущем году, по словам Толстых, станут централизация закупок для муниципальных заказчиков, усовершенствование функционала "Электронного магазина Ленинградской области", в том числе разработка мобильного приложения, проведение межрегиональных закупок Ленинградской области и Санкт-Петербурга и развитие системы методологического сопровождения в сфере закупок.
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александр дрозденко, госзакупки
17:32 14.03.2022
 

В Ленобласти оптимизируют систему госзакупок

© РИА Новости / Евгений ОдиноковГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар — РИА Новости. В Ленинградской области в этом году создадут мобильное приложение "Электронный магазин" для оптимизации системы государственных закупок, сообщил председатель комитета государственного заказа Ленинградской области Денис Толстых на совещании с главами муниципальных образований Ленинградской области.
По его словам, на сегодняшний день для оптимизации системы закупок область перешла от бумажного документооборота к электронному и использует региональный агрегатор торговли — "Электронный магазин Ленинградской области", посредством которого осуществляются закупки в соответствии с требованиями федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
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"В 2021 году специалистами комитета государственного заказа Ленинградской области проведены работы по поддержке и вовлечению представителей малого и среднего бизнеса в закупки малого объема путем реализации дополнительного функционала "Электронного магазина Ленинградской области", — отметил чиновник.
Основными задачами в текущем году, по словам Толстых, станут централизация закупок для муниципальных заказчиков, усовершенствование функционала "Электронного магазина Ленинградской области", в том числе разработка мобильного приложения, проведение межрегиональных закупок Ленинградской области и Санкт-Петербурга и развитие системы методологического сопровождения в сфере закупок.
"Крайне важно, чтобы система закупок была прозрачной. Возможность перейти на процедуру электронного магазина — это, конечно, для нас хороший вариант", — заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоГосзакупки
 
 
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