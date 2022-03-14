https://ria.ru/20220314/lenoblast-1778120953.html

В Ленобласти оптимизируют систему госзакупок

В Ленобласти оптимизируют систему госзакупок - РИА Новости, 14.03.2022

В Ленобласти оптимизируют систему госзакупок

В Ленинградской области в этом году создадут мобильное приложение "Электронный магазин" для оптимизации системы государственных закупок, сообщил председатель... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T17:32

2022-03-14T17:32

2022-03-14T17:32

ленинградская область

александр дрозденко

госзакупки

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар — РИА Новости. В Ленинградской области в этом году создадут мобильное приложение "Электронный магазин" для оптимизации системы государственных закупок, сообщил председатель комитета государственного заказа Ленинградской области Денис Толстых на совещании с главами муниципальных образований Ленинградской области.По его словам, на сегодняшний день для оптимизации системы закупок область перешла от бумажного документооборота к электронному и использует региональный агрегатор торговли — "Электронный магазин Ленинградской области", посредством которого осуществляются закупки в соответствии с требованиями федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"."В 2021 году специалистами комитета государственного заказа Ленинградской области проведены работы по поддержке и вовлечению представителей малого и среднего бизнеса в закупки малого объема путем реализации дополнительного функционала "Электронного магазина Ленинградской области", — отметил чиновник.Основными задачами в текущем году, по словам Толстых, станут централизация закупок для муниципальных заказчиков, усовершенствование функционала "Электронного магазина Ленинградской области", в том числе разработка мобильного приложения, проведение межрегиональных закупок Ленинградской области и Санкт-Петербурга и развитие системы методологического сопровождения в сфере закупок.

https://ria.ru/20220305/lenoblast-1776702823.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, госзакупки