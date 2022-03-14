Рейтинг@Mail.ru
Как выписать человека из квартиры или дома собственнику: с согласием и без
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220314/instruktsiya-1778091435.html
Как выписать человека из квартиры: пошаговая инструкция
Как выписать человека из квартиры или дома собственнику: с согласием и без
Как выписать человека из квартиры: пошаговая инструкция
Выписать человека из квартиры или дома можно с его согласия и без него — через суд при наличии достаточных оснований. О том, кому и при каких условиях... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T16:15
2022-03-14T16:15
россия
квартира
жилье
недвижимость
законы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778031763_0:149:3115:1901_1920x0_80_0_0_09a914ff7f5f5b2e9a024ebf55844116.jpg
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Выписать человека из квартиры или дома можно с его согласия и без него — через суд при наличии достаточных оснований. О том, кому и при каких условиях собственник вправе отказать в праве пользования недвижимостью — в материале РИА Новости.Особенности выписки из квартирыСобственник недвижимости имеет право выписать человека из помещения, если он там прописан, но не владеет долей собственности. При этом необходимо соблюдать требования Гражданского и Жилищного кодексов РФ."Выписка — слово, которое мы используем в быту. На языке закона это звучит как признание человека утратившим право пользования жилым помещением. Утрата может быть как добровольной, тогда человек самостоятельно снимается с регистрационного учета, так и принудительной, проводимой в судебном порядке при наличии достаточных оснований", — сообщила адвокат Мария Шутко.Кого можно выписатьПо заявлению собственника из квартиры можно выписать его самого, а также людей, законным представителем которых он является. К этой категории относят:Так обычно происходит при переезде, когда собственник и члены его семьи, включая детей, выписываются из квартиры, чтобы зарегистрироваться на новом месте.Также из квартиры можно выписать в добровольном или принудительном порядке:Кого нельзя выписатьС выпиской ряда категорий граждан могут возникнуть сложности в силу их особого права на занимаемую жилплощадь: по завещанию, на период госпитализации или лечения, до совершеннолетия и пр.В список тех, кого сложно, а в некоторых случаях невозможно лишить права пользования квартирой, включены:Как выписать человекаВыписать человека из квартиры можно двумя способами. Первый — через управление по вопросам миграции при МВД или паспортный стол. Заявитель подает документы лично или направляет через МФЦ или сайт "Госуслуги". В таком порядке выписка проходит на добровольной основе по самостоятельному решению гражданина.Второй — через суд. В данном случае смена регистрационного статуса происходит на основании судебного решения, которое собственник предоставляет в паспортный стол и получает справку о снятии с регистрационного учета. В этом случае речь идет о принудительном выселении из квартиры.Условия для выпискиУсловия для выписки могут быть разными: развод с последующим разделом и продажей имущества, переезд одного из зарегистрированных жильцов в другой город, вступление в права наследования и пр.Отказать в праве пользования домом или квартирой могут в случаях, когда:"Выписать человека по суду можно, если соблюдены условия для удовлетворения исковых требований: зарегистрированный гражданин добровольно и окончательно покинул помещение, забрал вещи, не несет бремя содержания жилого помещения, не платит коммунальные услуги. Подчеркну, что необходимо соблюдение всех условий. Отказать человеку в регистрации только из-за долгов по ЖКХ нельзя. При этом владелец, согласно ст. 304 ГК РФ, вправе требовать компенсации вынужденных трат, которые он понес из-за зарегистрированного гражданина", — уточнила адвокат Мария Шутко.Без согласияВыписка человека из квартиры или дома без его согласия возможна в судебном порядке, согласно Жилищному кодексу (п.1 ст. 35). Процедура требует предварительной подготовки и занимает, как правило, от нескольких недель до полугода, иногда — дольше.Документы для обращения в суд:Если человек согласенЕсли человек добровольно меняет прописку, он должен подать заявку на снятие с регистрационного учета по конкретному адресу, предоставив заявление и паспорт (когда речь идет о выписке детей, необходимо свидетельство о рождении или паспорт ребенка, которому исполнилось 14 лет).На руки заявителю выдадут справку о том, что он более не располагает правом на пользование помещением.Как выписать умершего человекаПроцесс выписки умершего человека такой же, как и при добровольной смене регистрации. Владельцу квартиры или дома необходимо подать заявление, приложив к нему свидетельство о смерти, паспортные данные (свои и умершего) и выписку из ЕГРН или свидетельство на право собственности.Бумаги подают лично или через МФЦ.Также миграционный отдел принимает заявления, оформленные через портал "Госуслуги" (если покойный был зарегистрирован на сайте).В таком случае необходимо:После того, как обращение зарегистрируют, придет ответ о дате подачи уже бумажных документов в территориальный отдел паспортного стола.Как выписать из квартиры ребенкаДля того чтобы выписать ребенка из жилого помещения, собственником которого он не является, необходимо принести в регистрационный орган заявление и документы: свидетельство о рождении (или паспорт, если ребенку исполнилось 14 лет), листок убытия, паспорт одного из родителей.Основанием для добровольной выписки и последующей прописки несовершеннолетнего может быть только смена места жительства (ст. 7 ФЗ "О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ").Как самому выписаться из квартирыСамостоятельная выписка может быть связана с переездом в другой регион или страну, продажей собственности с целью вложиться в строительство дома или квартиры в новостройке.Процесс строится по одной схеме:Разница заключается в количестве обращений. При переезде со старого места на новое не нужно отдельно выписываться и прописываться — достаточно зарегистрироваться единожды по месту прибытия. В таком случае старая прописка автоматически аннулируется.Если же человек выезжает "в никуда" (одну квартиру продал, другую не купил), вопросом регистрационного учета придется заниматься дважды.За проживание на территории страны без регистрации дольше семи дней предусмотрены штрафы (ст. 6 "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ"). Размер взыскания, согласно ст. 19.15.1 КоАП, может составить от трех тыс. до пяти тыс. рублей для жителей Москвы и Санкт-Петербурга, от двух тыс. до трех тыс. рублей — для остальных территорий.Исключение составляют случаи, когда:Через сайт "Госуслуги"В этом случае выписаться можно при наличии зарегистрированного и подтвержденного аккаунта. Необходимо зайти в личный кабинет, открыть раздел "Услуги" и далее — "Снятие гражданина с регистрационного учета по месту жительства" (при условии постоянной прописки) — "Как получить услугу" —"Получить услугу".Далее необходимо будет заполнить шаблон заявления, указать паспортные данные и выбрать адрес ближайшего отделения паспортного стола. Для обработки запроса нужно выбрать пункт "Подать заявление" и дождаться уведомления о дате и времени личного приема, на который нужно прийти с пакетом документов.
https://ria.ru/20220216/dolya-1773215745.html
https://ria.ru/20220119/obremenenie-1768589435.html
https://realty.ria.ru/20220118/dolgi-1768293078.html
https://ria.ru/20211224/dogovor-1765174673.html
https://ria.ru/20211207/dogovor-1762584064.html
https://ria.ru/20211125/dolya-1760776259.html
https://ria.ru/20211029/privatizatsiya-1756720642.html
https://ria.ru/20211007/pereplanirovka-1753393039.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210603/pozhar-1735468401.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778031763_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_546da6243295f84b86d57216c6b9819e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, квартира, жилье, недвижимость, законы
16:15 14.03.2022
 

Как выписать человека из квартиры: пошаговая инструкция

© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкВыписать человека из квартиры
Выписать человека из квартиры - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Выписать человека из квартиры или дома можно с его согласия и без него — через суд при наличии достаточных оснований. О том, кому и при каких условиях собственник вправе отказать в праве пользования недвижимостью — в материале РИА Новости.

Особенности выписки из квартиры

Собственник недвижимости имеет право выписать человека из помещения, если он там прописан, но не владеет долей собственности. При этом необходимо соблюдать требования Гражданского и Жилищного кодексов РФ.
Долевая собственность - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 20:42
Как продать долю в квартире: эксперты об особенностях процедуры
"Выписка — слово, которое мы используем в быту. На языке закона это звучит как признание человека утратившим право пользования жилым помещением. Утрата может быть как добровольной, тогда человек самостоятельно снимается с регистрационного учета, так и принудительной, проводимой в судебном порядке при наличии достаточных оснований", — сообщила адвокат Мария Шутко.

Кого можно выписать

По заявлению собственника из квартиры можно выписать его самого, а также людей, законным представителем которых он является. К этой категории относят:
  • недееспособных и ограниченно дееспособных граждан;
  • несовершеннолетних детей.
Так обычно происходит при переезде, когда собственник и члены его семьи, включая детей, выписываются из квартиры, чтобы зарегистрироваться на новом месте.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСпециалисты Тамбовского филиала МФЦ консультируют посетителей филиала в зоне обслуживания
Специалисты Тамбовского филиала МФЦ консультируют посетителей филиала в зоне обслуживания - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Специалисты Тамбовского филиала МФЦ консультируют посетителей филиала в зоне обслуживания
Также из квартиры можно выписать в добровольном или принудительном порядке:
  • близких родственников (супруга или супругу, родителей, совершеннолетних детей);
  • дальних родственников ( племянников, дядю-тетю и пр.);
  • граждан, не состоящих в родственных связях с собственником, прописанных в помещении.

Кого нельзя выписать

С выпиской ряда категорий граждан могут возникнуть сложности в силу их особого права на занимаемую жилплощадь: по завещанию, на период госпитализации или лечения, до совершеннолетия и пр.
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
19 января, 17:54
Ипотека, арест, опека: как продать квартиру с обременением
В список тех, кого сложно, а в некоторых случаях невозможно лишить права пользования квартирой, включены:
  • несовершеннолетние дети-сироты или дети, оставшихся без попечения родителей, находящиеся по решению органов опеки в социальном, реабилитационном, лечебном или другом учреждении;
  • люди, получившие "завещательный отказ" — документ, не наделяющий правом собственности, но позволяющий жить в квартире даже при смене ее владельца;
  • те, кто был зарегистрирован в квартире до приватизации и не участвовал в ней (отказался в пользу других членов семьи);
  • супруги, заключившие брачный договор, согласно которому одна из сторон, не являющаяся собственником, сохраняет право проживания в квартире после развода;
  • получатели ренты, сохранившие право на проживание в доме;
  • наниматели служебных помещений с правом пожизненного проживания, полученным до 2005 года, нуждающиеся в улучшение жилищных условий;
  • жильцы строительных кооперативов, не являющиеся собственниками, но выплатившие часть пая за занимаемое жилое помещение.
Женщина проверяет счета - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18 января, 04:19
Россиянам рассказали, в каких случаях за долги могут отобрать квартиру

Как выписать человека

Выписать человека из квартиры можно двумя способами. Первый — через управление по вопросам миграции при МВД или паспортный стол. Заявитель подает документы лично или направляет через МФЦ или сайт "Госуслуги". В таком порядке выписка проходит на добровольной основе по самостоятельному решению гражданина.
Второй — через суд. В данном случае смена регистрационного статуса происходит на основании судебного решения, которое собственник предоставляет в паспортный стол и получает справку о снятии с регистрационного учета. В этом случае речь идет о принудительном выселении из квартиры.
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкКресла для судей в зале заседаний
Кресла для судей в зале заседаний - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Кресла для судей в зале заседаний

Условия для выписки

Условия для выписки могут быть разными: развод с последующим разделом и продажей имущества, переезд одного из зарегистрированных жильцов в другой город, вступление в права наследования и пр.
Отказать в праве пользования домом или квартирой могут в случаях, когда:
  • прописанный человек длительное время не живет в квартире, не платит за содержание и коммунальные услуги;
  • у прописанного есть собственность, сам он живет по другому адресу;
  • зарегистрированный использует недвижимость не по назначению: превратил частный дом в хостел, квартиру — в спа-салон и т.д.;
  • зарегистрированный ведет асоциальный образ жизни (портит собственность и общедомовое имущество, вступает в регулярные конфликты с соседями и пр.) и тому есть доказательства.
  • суд лишил родителей прав на ребенка и запретил им совместное проживание.
"Выписать человека по суду можно, если соблюдены условия для удовлетворения исковых требований: зарегистрированный гражданин добровольно и окончательно покинул помещение, забрал вещи, не несет бремя содержания жилого помещения, не платит коммунальные услуги. Подчеркну, что необходимо соблюдение всех условий. Отказать человеку в регистрации только из-за долгов по ЖКХ нельзя. При этом владелец, согласно ст. 304 ГК РФ, вправе требовать компенсации вынужденных трат, которые он понес из-за зарегистрированного гражданина", — уточнила адвокат Мария Шутко.
Квартира - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
24 декабря 2021, 10:31
Снять квартиру без проблем: какие нюансы нужно учесть в договоре найма

Без согласия

Выписка человека из квартиры или дома без его согласия возможна в судебном порядке, согласно Жилищному кодексу (п.1 ст. 35). Процедура требует предварительной подготовки и занимает, как правило, от нескольких недель до полугода, иногда — дольше.
Документы для обращения в суд:
  • Уведомление. Человеку, которого хотят снять с регистрационного учета, направляют заказное письмо по месту регистрации и фактическому адресу.
  • Исковое заявление в суд по месту жительства.
  • Бумаги для обоснования намерений истца. В перечень входят:
  • свидетельство о праве собственности или выписка из ЕГРН;
  • подтверждение, что зарегистрированный гражданин проинформирован о выселении (есть расписка в получении уведомления);
  • справка о долгах зарегистрированного по квартплате, коммунальным услугам;
  • документы, подтверждающие потерю права пользоваться недвижимостью (например, свидетельство о разводе);
  • подтверждение того, что человек не проживает в квартире длительное время (как правило, учитывают свидетельские показания соседей);
  • квитанция об оплате госпошлины при подаче искового заявления.
Подписание договора - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря 2021, 16:54
Предварительный договор купли-продажи: как составить без ошибок - образец

Если человек согласен

Если человек добровольно меняет прописку, он должен подать заявку на снятие с регистрационного учета по конкретному адресу, предоставив заявление и паспорт (когда речь идет о выписке детей, необходимо свидетельство о рождении или паспорт ребенка, которому исполнилось 14 лет).
На руки заявителю выдадут справку о том, что он более не располагает правом на пользование помещением.

Как выписать умершего человека

Процесс выписки умершего человека такой же, как и при добровольной смене регистрации. Владельцу квартиры или дома необходимо подать заявление, приложив к нему свидетельство о смерти, паспортные данные (свои и умершего) и выписку из ЕГРН или свидетельство на право собственности.
Продажа доли в квартире в 2021 году - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября 2021, 18:44
Недвижимость в розницу: как продать долю в квартире — советы юристов
Бумаги подают лично или через МФЦ.
Также миграционный отдел принимает заявления, оформленные через портал "Госуслуги" (если покойный был зарегистрирован на сайте).
В таком случае необходимо:
  • зайти в раздел "Паспорта, визы, регистрации" и выбрать "Снятие с регистрационного учета";
  • заполнить заявление от имени "законного представителя иного лица", указать родственную связь с покойным;
  • внести паспортные данные умершего и заявителя;
  • уточнить причину снятия с учета, выбрав графу "Смерть или признание гражданина умершим";
  • выбрать подразделение и отправить запрос на проверку.
После того, как обращение зарегистрируют, придет ответ о дате подачи уже бумажных документов в территориальный отдел паспортного стола.
Девушка подаёт заявление в многофункциональном центре (МФЦ) - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
29 октября 2021, 12:57
Приватизация квартиры: кому положена, сколько стоит, советы юристов

Как выписать из квартиры ребенка

Для того чтобы выписать ребенка из жилого помещения, собственником которого он не является, необходимо принести в регистрационный орган заявление и документы: свидетельство о рождении (или паспорт, если ребенку исполнилось 14 лет), листок убытия, паспорт одного из родителей.
Основанием для добровольной выписки и последующей прописки несовершеннолетнего может быть только смена места жительства (ст. 7 ФЗ "О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ").
"В судебной практике большое внимание уделяется причине, по которой ребенок покинул жилое помещение. Некоторые суды признают выезд ребенка из одного жилья в другое как добровольное решение (например, если семья переезжает). Другие - высказывают мнение, что ребенок не может сам принять взвешенное решение о переезде. Поэтому суды считают недоказанным факт того, что ребенок покинул жилплощадь добровольно. Следовательно, могут и не признать его утратившим право на жилое помещение", — уточнила адвокат Мария Шутко.

Как самому выписаться из квартиры

Самостоятельная выписка может быть связана с переездом в другой регион или страну, продажей собственности с целью вложиться в строительство дома или квартиры в новостройке.
Рабочий во время чистовой отделки квартиры - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября 2021, 11:20
Все, что нужно знать о перепланировке квартиры: советы экспертов
Процесс строится по одной схеме:
  • обращение в миграционный отдел при МВД любым удобным способом;
  • заполнение заявление, предоставление документов (паспорт, при необходимости выписка из ЕГРН);
  • получение справки.
Разница заключается в количестве обращений. При переезде со старого места на новое не нужно отдельно выписываться и прописываться — достаточно зарегистрироваться единожды по месту прибытия. В таком случае старая прописка автоматически аннулируется.
Если же человек выезжает "в никуда" (одну квартиру продал, другую не купил), вопросом регистрационного учета придется заниматься дважды.
Кот в кресле у батареи - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня 2021, 16:33Сказано в эфире
Эксперт назвал способ понизить пожароопасность квартир россиян
За проживание на территории страны без регистрации дольше семи дней предусмотрены штрафы (ст. 6 "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ"). Размер взыскания, согласно ст. 19.15.1 КоАП, может составить от трех тыс. до пяти тыс. рублей для жителей Москвы и Санкт-Петербурга, от двух тыс. до трех тыс. рублей — для остальных территорий.
Исключение составляют случаи, когда:
  • человек не зарегистрирован на новом месте, но имеет регистрацию в этом же населенном пункте;
  • задержка с регистрацией произошла не по вине гражданина, чему имеются подтверждения. Например, если человеку некуда вписаться, поскольку старое жилье продано в счет покупки квартиры в новостройке, а застройщик задержал сдачу дома;
  • человек оказался в больнице, был отправлен в длительную командировку.

Через сайт "Госуслуги"

В этом случае выписаться можно при наличии зарегистрированного и подтвержденного аккаунта. Необходимо зайти в личный кабинет, открыть раздел "Услуги" и далее — "Снятие гражданина с регистрационного учета по месту жительства" (при условии постоянной прописки) — "Как получить услугу" —
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
"Получить услугу".
Далее необходимо будет заполнить шаблон заявления, указать паспортные данные и выбрать адрес ближайшего отделения паспортного стола. Для обработки запроса нужно выбрать пункт "Подать заявление" и дождаться уведомления о дате и времени личного приема, на который нужно прийти с пакетом документов.
 
РоссияКвартираЖильеНедвижимостьзаконы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала