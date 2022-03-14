Как выписать человека из квартиры: пошаговая инструкция
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Выписать человека из квартиры или дома можно с его согласия и без него — через суд при наличии достаточных оснований. О том, кому и при каких условиях собственник вправе отказать в праве пользования недвижимостью — в материале РИА Новости.
Особенности выписки из квартиры
Собственник недвижимости имеет право выписать человека из помещения, если он там прописан, но не владеет долей собственности. При этом необходимо соблюдать требования Гражданского и Жилищного кодексов РФ.
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"Выписка — слово, которое мы используем в быту. На языке закона это звучит как признание человека утратившим право пользования жилым помещением. Утрата может быть как добровольной, тогда человек самостоятельно снимается с регистрационного учета, так и принудительной, проводимой в судебном порядке при наличии достаточных оснований", — сообщила адвокат Мария Шутко.
Кого можно выписать
По заявлению собственника из квартиры можно выписать его самого, а также людей, законным представителем которых он является. К этой категории относят:
- —недееспособных и ограниченно дееспособных граждан;
- —несовершеннолетних детей.
Так обычно происходит при переезде, когда собственник и члены его семьи, включая детей, выписываются из квартиры, чтобы зарегистрироваться на новом месте.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСпециалисты Тамбовского филиала МФЦ консультируют посетителей филиала в зоне обслуживания
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Также из квартиры можно выписать в добровольном или принудительном порядке:
- —близких родственников (супруга или супругу, родителей, совершеннолетних детей);
- —дальних родственников ( племянников, дядю-тетю и пр.);
- —граждан, не состоящих в родственных связях с собственником, прописанных в помещении.
Кого нельзя выписать
С выпиской ряда категорий граждан могут возникнуть сложности в силу их особого права на занимаемую жилплощадь: по завещанию, на период госпитализации или лечения, до совершеннолетия и пр.
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В список тех, кого сложно, а в некоторых случаях невозможно лишить права пользования квартирой, включены:
- —несовершеннолетние дети-сироты или дети, оставшихся без попечения родителей, находящиеся по решению органов опеки в социальном, реабилитационном, лечебном или другом учреждении;
- —люди, получившие "завещательный отказ" — документ, не наделяющий правом собственности, но позволяющий жить в квартире даже при смене ее владельца;
- —те, кто был зарегистрирован в квартире до приватизации и не участвовал в ней (отказался в пользу других членов семьи);
- —супруги, заключившие брачный договор, согласно которому одна из сторон, не являющаяся собственником, сохраняет право проживания в квартире после развода;
- —получатели ренты, сохранившие право на проживание в доме;
- —наниматели служебных помещений с правом пожизненного проживания, полученным до 2005 года, нуждающиеся в улучшение жилищных условий;
- —жильцы строительных кооперативов, не являющиеся собственниками, но выплатившие часть пая за занимаемое жилое помещение.
Как выписать человека
Выписать человека из квартиры можно двумя способами. Первый — через управление по вопросам миграции при МВД или паспортный стол. Заявитель подает документы лично или направляет через МФЦ или сайт "Госуслуги". В таком порядке выписка проходит на добровольной основе по самостоятельному решению гражданина.
Второй — через суд. В данном случае смена регистрационного статуса происходит на основании судебного решения, которое собственник предоставляет в паспортный стол и получает справку о снятии с регистрационного учета. В этом случае речь идет о принудительном выселении из квартиры.
Кресла для судей в зале заседаний
Условия для выписки
Условия для выписки могут быть разными: развод с последующим разделом и продажей имущества, переезд одного из зарегистрированных жильцов в другой город, вступление в права наследования и пр.
Отказать в праве пользования домом или квартирой могут в случаях, когда:
- —прописанный человек длительное время не живет в квартире, не платит за содержание и коммунальные услуги;
- —у прописанного есть собственность, сам он живет по другому адресу;
- —зарегистрированный использует недвижимость не по назначению: превратил частный дом в хостел, квартиру — в спа-салон и т.д.;
- —зарегистрированный ведет асоциальный образ жизни (портит собственность и общедомовое имущество, вступает в регулярные конфликты с соседями и пр.) и тому есть доказательства.
- —суд лишил родителей прав на ребенка и запретил им совместное проживание.
"Выписать человека по суду можно, если соблюдены условия для удовлетворения исковых требований: зарегистрированный гражданин добровольно и окончательно покинул помещение, забрал вещи, не несет бремя содержания жилого помещения, не платит коммунальные услуги. Подчеркну, что необходимо соблюдение всех условий. Отказать человеку в регистрации только из-за долгов по ЖКХ нельзя. При этом владелец, согласно ст. 304 ГК РФ, вправе требовать компенсации вынужденных трат, которые он понес из-за зарегистрированного гражданина", — уточнила адвокат Мария Шутко.
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Без согласия
Выписка человека из квартиры или дома без его согласия возможна в судебном порядке, согласно Жилищному кодексу (п.1 ст. 35). Процедура требует предварительной подготовки и занимает, как правило, от нескольких недель до полугода, иногда — дольше.
Документы для обращения в суд:
- —Уведомление. Человеку, которого хотят снять с регистрационного учета, направляют заказное письмо по месту регистрации и фактическому адресу.
- —Исковое заявление в суд по месту жительства.
- —Бумаги для обоснования намерений истца. В перечень входят:
- —свидетельство о праве собственности или выписка из ЕГРН;
- —подтверждение, что зарегистрированный гражданин проинформирован о выселении (есть расписка в получении уведомления);
- —справка о долгах зарегистрированного по квартплате, коммунальным услугам;
- —документы, подтверждающие потерю права пользоваться недвижимостью (например, свидетельство о разводе);
- —подтверждение того, что человек не проживает в квартире длительное время (как правило, учитывают свидетельские показания соседей);
- —квитанция об оплате госпошлины при подаче искового заявления.
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Если человек согласен
Если человек добровольно меняет прописку, он должен подать заявку на снятие с регистрационного учета по конкретному адресу, предоставив заявление и паспорт (когда речь идет о выписке детей, необходимо свидетельство о рождении или паспорт ребенка, которому исполнилось 14 лет).
На руки заявителю выдадут справку о том, что он более не располагает правом на пользование помещением.
Как выписать умершего человека
Процесс выписки умершего человека такой же, как и при добровольной смене регистрации. Владельцу квартиры или дома необходимо подать заявление, приложив к нему свидетельство о смерти, паспортные данные (свои и умершего) и выписку из ЕГРН или свидетельство на право собственности.
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Бумаги подают лично или через МФЦ.
Также миграционный отдел принимает заявления, оформленные через портал "Госуслуги" (если покойный был зарегистрирован на сайте).
В таком случае необходимо:
- —зайти в раздел "Паспорта, визы, регистрации" и выбрать "Снятие с регистрационного учета";
- —заполнить заявление от имени "законного представителя иного лица", указать родственную связь с покойным;
- —внести паспортные данные умершего и заявителя;
- —уточнить причину снятия с учета, выбрав графу "Смерть или признание гражданина умершим";
- —выбрать подразделение и отправить запрос на проверку.
После того, как обращение зарегистрируют, придет ответ о дате подачи уже бумажных документов в территориальный отдел паспортного стола.
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Как выписать из квартиры ребенка
Для того чтобы выписать ребенка из жилого помещения, собственником которого он не является, необходимо принести в регистрационный орган заявление и документы: свидетельство о рождении (или паспорт, если ребенку исполнилось 14 лет), листок убытия, паспорт одного из родителей.
Основанием для добровольной выписки и последующей прописки несовершеннолетнего может быть только смена места жительства (ст. 7 ФЗ "О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ").
"В судебной практике большое внимание уделяется причине, по которой ребенок покинул жилое помещение. Некоторые суды признают выезд ребенка из одного жилья в другое как добровольное решение (например, если семья переезжает). Другие - высказывают мнение, что ребенок не может сам принять взвешенное решение о переезде. Поэтому суды считают недоказанным факт того, что ребенок покинул жилплощадь добровольно. Следовательно, могут и не признать его утратившим право на жилое помещение", — уточнила адвокат Мария Шутко.
Как самому выписаться из квартиры
Самостоятельная выписка может быть связана с переездом в другой регион или страну, продажей собственности с целью вложиться в строительство дома или квартиры в новостройке.
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Процесс строится по одной схеме:
- —обращение в миграционный отдел при МВД любым удобным способом;
- —заполнение заявление, предоставление документов (паспорт, при необходимости выписка из ЕГРН);
- —получение справки.
Разница заключается в количестве обращений. При переезде со старого места на новое не нужно отдельно выписываться и прописываться — достаточно зарегистрироваться единожды по месту прибытия. В таком случае старая прописка автоматически аннулируется.
Если же человек выезжает "в никуда" (одну квартиру продал, другую не купил), вопросом регистрационного учета придется заниматься дважды.
За проживание на территории страны без регистрации дольше семи дней предусмотрены штрафы (ст. 6 "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ"). Размер взыскания, согласно ст. 19.15.1 КоАП, может составить от трех тыс. до пяти тыс. рублей для жителей Москвы и Санкт-Петербурга, от двух тыс. до трех тыс. рублей — для остальных территорий.
Исключение составляют случаи, когда:
- —человек не зарегистрирован на новом месте, но имеет регистрацию в этом же населенном пункте;
- —задержка с регистрацией произошла не по вине гражданина, чему имеются подтверждения. Например, если человеку некуда вписаться, поскольку старое жилье продано в счет покупки квартиры в новостройке, а застройщик задержал сдачу дома;
- —человек оказался в больнице, был отправлен в длительную командировку.
Через сайт "Госуслуги"
В этом случае выписаться можно при наличии зарегистрированного и подтвержденного аккаунта. Необходимо зайти в личный кабинет, открыть раздел "Услуги" и далее — "Снятие гражданина с регистрационного учета по месту жительства" (при условии постоянной прописки) — "Как получить услугу" —
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
"Получить услугу".
Далее необходимо будет заполнить шаблон заявления, указать паспортные данные и выбрать адрес ближайшего отделения паспортного стола. Для обработки запроса нужно выбрать пункт "Подать заявление" и дождаться уведомления о дате и времени личного приема, на который нужно прийти с пакетом документов.