https://ria.ru/20220314/instruktsiya-1778091435.html

Как выписать человека из квартиры: пошаговая инструкция

Как выписать человека из квартиры или дома собственнику: с согласием и без

Как выписать человека из квартиры: пошаговая инструкция

Выписать человека из квартиры или дома можно с его согласия и без него — через суд при наличии достаточных оснований. О том, кому и при каких условиях... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T16:15

2022-03-14T16:15

2022-03-14T16:15

россия

квартира

жилье

недвижимость

законы

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Выписать человека из квартиры или дома можно с его согласия и без него — через суд при наличии достаточных оснований. О том, кому и при каких условиях собственник вправе отказать в праве пользования недвижимостью — в материале РИА Новости.Особенности выписки из квартирыСобственник недвижимости имеет право выписать человека из помещения, если он там прописан, но не владеет долей собственности. При этом необходимо соблюдать требования Гражданского и Жилищного кодексов РФ."Выписка — слово, которое мы используем в быту. На языке закона это звучит как признание человека утратившим право пользования жилым помещением. Утрата может быть как добровольной, тогда человек самостоятельно снимается с регистрационного учета, так и принудительной, проводимой в судебном порядке при наличии достаточных оснований", — сообщила адвокат Мария Шутко.Кого можно выписатьПо заявлению собственника из квартиры можно выписать его самого, а также людей, законным представителем которых он является. К этой категории относят:Так обычно происходит при переезде, когда собственник и члены его семьи, включая детей, выписываются из квартиры, чтобы зарегистрироваться на новом месте.Также из квартиры можно выписать в добровольном или принудительном порядке:Кого нельзя выписатьС выпиской ряда категорий граждан могут возникнуть сложности в силу их особого права на занимаемую жилплощадь: по завещанию, на период госпитализации или лечения, до совершеннолетия и пр.В список тех, кого сложно, а в некоторых случаях невозможно лишить права пользования квартирой, включены:Как выписать человекаВыписать человека из квартиры можно двумя способами. Первый — через управление по вопросам миграции при МВД или паспортный стол. Заявитель подает документы лично или направляет через МФЦ или сайт "Госуслуги". В таком порядке выписка проходит на добровольной основе по самостоятельному решению гражданина.Второй — через суд. В данном случае смена регистрационного статуса происходит на основании судебного решения, которое собственник предоставляет в паспортный стол и получает справку о снятии с регистрационного учета. В этом случае речь идет о принудительном выселении из квартиры.Условия для выпискиУсловия для выписки могут быть разными: развод с последующим разделом и продажей имущества, переезд одного из зарегистрированных жильцов в другой город, вступление в права наследования и пр.Отказать в праве пользования домом или квартирой могут в случаях, когда:"Выписать человека по суду можно, если соблюдены условия для удовлетворения исковых требований: зарегистрированный гражданин добровольно и окончательно покинул помещение, забрал вещи, не несет бремя содержания жилого помещения, не платит коммунальные услуги. Подчеркну, что необходимо соблюдение всех условий. Отказать человеку в регистрации только из-за долгов по ЖКХ нельзя. При этом владелец, согласно ст. 304 ГК РФ, вправе требовать компенсации вынужденных трат, которые он понес из-за зарегистрированного гражданина", — уточнила адвокат Мария Шутко.Без согласияВыписка человека из квартиры или дома без его согласия возможна в судебном порядке, согласно Жилищному кодексу (п.1 ст. 35). Процедура требует предварительной подготовки и занимает, как правило, от нескольких недель до полугода, иногда — дольше.Документы для обращения в суд:Если человек согласенЕсли человек добровольно меняет прописку, он должен подать заявку на снятие с регистрационного учета по конкретному адресу, предоставив заявление и паспорт (когда речь идет о выписке детей, необходимо свидетельство о рождении или паспорт ребенка, которому исполнилось 14 лет).На руки заявителю выдадут справку о том, что он более не располагает правом на пользование помещением.Как выписать умершего человекаПроцесс выписки умершего человека такой же, как и при добровольной смене регистрации. Владельцу квартиры или дома необходимо подать заявление, приложив к нему свидетельство о смерти, паспортные данные (свои и умершего) и выписку из ЕГРН или свидетельство на право собственности.Бумаги подают лично или через МФЦ.Также миграционный отдел принимает заявления, оформленные через портал "Госуслуги" (если покойный был зарегистрирован на сайте).В таком случае необходимо:После того, как обращение зарегистрируют, придет ответ о дате подачи уже бумажных документов в территориальный отдел паспортного стола.Как выписать из квартиры ребенкаДля того чтобы выписать ребенка из жилого помещения, собственником которого он не является, необходимо принести в регистрационный орган заявление и документы: свидетельство о рождении (или паспорт, если ребенку исполнилось 14 лет), листок убытия, паспорт одного из родителей.Основанием для добровольной выписки и последующей прописки несовершеннолетнего может быть только смена места жительства (ст. 7 ФЗ "О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ").Как самому выписаться из квартирыСамостоятельная выписка может быть связана с переездом в другой регион или страну, продажей собственности с целью вложиться в строительство дома или квартиры в новостройке.Процесс строится по одной схеме:Разница заключается в количестве обращений. При переезде со старого места на новое не нужно отдельно выписываться и прописываться — достаточно зарегистрироваться единожды по месту прибытия. В таком случае старая прописка автоматически аннулируется.Если же человек выезжает "в никуда" (одну квартиру продал, другую не купил), вопросом регистрационного учета придется заниматься дважды.За проживание на территории страны без регистрации дольше семи дней предусмотрены штрафы (ст. 6 "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ"). Размер взыскания, согласно ст. 19.15.1 КоАП, может составить от трех тыс. до пяти тыс. рублей для жителей Москвы и Санкт-Петербурга, от двух тыс. до трех тыс. рублей — для остальных территорий.Исключение составляют случаи, когда:Через сайт "Госуслуги"В этом случае выписаться можно при наличии зарегистрированного и подтвержденного аккаунта. Необходимо зайти в личный кабинет, открыть раздел "Услуги" и далее — "Снятие гражданина с регистрационного учета по месту жительства" (при условии постоянной прописки) — "Как получить услугу" —"Получить услугу".Далее необходимо будет заполнить шаблон заявления, указать паспортные данные и выбрать адрес ближайшего отделения паспортного стола. Для обработки запроса нужно выбрать пункт "Подать заявление" и дождаться уведомления о дате и времени личного приема, на который нужно прийти с пакетом документов.

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https://ria.ru/20220119/obremenenie-1768589435.html

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https://ria.ru/20211029/privatizatsiya-1756720642.html

https://ria.ru/20211007/pereplanirovka-1753393039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, квартира, жилье, недвижимость, законы