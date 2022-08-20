Как правильно написать заявление на развод: образец, тонкости и нюансы
Заявление на развод. Архивное фото
Оглавление
- Как написать заявление на развод в суд
- Правила оформления
- Образец
- Без детей
- С детьми
- По обоюдному согласию
- Без согласия супруга
- Со взысканием алиментов
- Как написать заявление на развод в ЗАГС
- Порядок действий при разводе через суд
- Куда подать заявление
- Необходимые документы
- Оплата госпошлины
- Дальнейшие действия
- Принятие заявления
- Рассмотрение заявления
- Рекомендации экспертов
Москва, 20 авг – РИА Новости. Для того чтобы расторгнуть брак, нужно подавать заявление на разводчерез ЗАГС или суд. Как правильно его написать в 2022 году, какие есть нюансы в образце, как оплатить госпошлину и через какое время состоится развод, если есть дети. — в материале РИА Новости.
Как написать заявление на развод в суд
Если супруги проживают в разных городах или не смогли договориться между собой о разделе имущества и о том, в условиях в дальнейшем будет проживать их совместный ребенок, то получить развод можно через суд. Если оба супруга пришли к обоюдному решению, то можно подать заявление в ЗАГС.
Девушка разрывает свидетельство о браке
Правила оформления
Заявление можно оформитьв печатном виде либо написать от руки на листе бумаги формата А4 любыми чернилами.
Образец
Образец содержит обязательную информацию, которую нужно указать в заявлении:
- —в “шапке”: название суда, ФИО сторон, адреса и телефоны;
- —также указывается дата заключения брака, период, с которого супруги не проживают вместе и не ведут общее хозяйство;
- —необходимо обозначить обоснование того, что дальнейшая совместная жизнь невозможна, также указывают, есть ли спор об имуществе;
- —просьба к суду о расторжении брака на основании ст. 21 Семейного кодекса РФ;
- —если имущество было нажито совместно и его общая стоимость превышает 50 тыс. руб., то супругам необходимо обосновать его раздел;
- —необходимо указать свою позицию по поводу несовершеннолетних детей (с кем проживают, назначение алиментов и др.);
- —перечень приложенных документов.
Заявление можно принести в канцелярию мирового или районного суда либо отправить по почте.
Без детей
Если у супругов нет совместных детей, то в заявлении указывают основную информацию, перечисленную выше, за исключением данных о детях.
Если заявление было направлено в мировой суд, то его рассматривают в течение одного месяца, федеральный - в течение двух. Если супруги не завели детей, то обычно брак может быть расторгнут уже за одно заседание. Может быть назначено второе заседание через одну-две недели, если супруги к тому же не делят имущество.
Судья имеет право предоставить три месяца для примирения, если один из супругов отказывается разводиться. Расторжение брака без детей, но с разделением имущества может затянуться на несколько месяцев.
Адвокат Коллегии адвокатов г. Москвы Константин Кудряшов отмечает: “К имуществу относятся квартиры, автомобили, доли в бизнесе и другое. При этом, неважно, на чье имя все записано и кто именно оплачивал покупку. К личному имуществу, не подлежащему разделу, относятся только те ценные вещи, которые супруги приобретали до заключения брака, или полученные в период брака в подарок или по наследству.
Если супруги во время совместного проживания заключили брачный договор, то ситуация с разделом может сильно облегчиться. Но только в том случае, если выгода для каждого из супругов приблизительно одинакова. Договор можно оспорить, если он носит крайне невыгодный характер для одного из супругов.
Если договора нет, то все имущество делится пополам. Бывает, что делают запрос о разделе с учетом интересов детей. Стоит учесть, что делить можно и общие долги”.
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
С детьми
В заявлении можно указать требования места проживания несовершеннолетнего ребенка. Для этого привлекаются органы опеки и попечительства.
В документе нужно написать данные ребенка: ФИО, дата рождения и с кем ребенок проживает на данный момент. Тут же можно обозначить требование о выплате алиментов со стороны ответчика. К заявлению прилагаются документы (копия паспорта, оригинал свидетельства о заключении брака, чек об уплате госпошлины), добавляется также копиясвидетельства о рождении ребенка.
Суд назначит развод только в том случае, если убедится, что права и интересы детей соблюдены. В частности, ребенок после расторжения брака будет проживать в достатке и благоприятной среде, развод родителей не оказывает на него психологическое воздействие и, проживая с одним родителем, он не теряет право видеться со вторым.
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По обоюдному согласию
Для расторжения брака по обоюдному согласию супруги обращаются в ЗАГС с заявлением, составленным по форме №9, утвержденной Приказом Минюста России от 01.10.2018 № 201.
Супруги распечатывают форму заявления, каждый заполняет свою часть и ставит подписи. Также нужно указать, какая фамилия будет оставлена после развода. Заверять этот документ у нотариуса не требуется. При отсутствии возможности распечатать образец в ЗАГСе могут выдать бланк при личном обращении.
Заявление заполняется аккуратно, исправления не допускаются.
Без согласия супруга
Как и в типовом образце в заявлении на расторжение брака без согласия второго супруга следует указать формальную, описательную и резолютивную части. В документе нужно отметить кроме данных о заключении брака также наличие или отсутствие детей, сведения о собственности (приобретенной во время брака), информацию о том, имеются ли заключенные соглашения об алиментах и разделе имущества. Далее указывается просьба о расторжении брака.
Развод может быть оформлен без согласия супруга в нескольких случаях:
- —второй супруг находится в тюрьме (срок заключения должен быть больше трех лет, супруга должна предъявить выписку решения суда);
- —супруг недееспособный (эксперты по назначению суда проводят обследование и изучают медицинские документы супруга, достаточно получить выписку решения суда о том, что он признан недееспособным, и подать заявление на расторжение брака в ЗАГС);
- —пропал без вести (чтобы быть признанным пропавшим без вести, человек должен отсутствовать по своему месту проживания в течение 12 месяцев и не выходить на связь с родными, суд делает запросы в Росреестр, ГИБДД, Пенсионный фонд, страховую компанию по ОМС. Если все эти организации не подтвердили факт регистрационных действий, то человек считается пропавшим без вести).
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудники МФЦ за работой с заявителями в зоне обслуживания
Сотрудники МФЦ за работой с заявителями в зоне обслуживания
Со взысканием алиментов
При подаче заявления можно одновременно указать просьбуо назначении алиментов на несовершеннолетнего ребенка. Вопросы о разводе и назначении выплат рассматриваются в рамках одного дела. При необходимости судья может разделить эти два вопроса.
На заседании принимается решение, с кем будет проживать ребенок, каков размер выплат на него, рассматривается вопрос о разделе совместного имущества при необходимости. Допускается, что алименты можно платить по соглашению сторон без решения суда. Порядок и их размер супруги решают самостоятельно, но сумма не должна быть ниже МРОТ. С 1 января 2022 г. МРОТ установлен в размере 13 890 руб. (Федеральный закон от 06.12.2021 № 406-ФЗ).
Как написать заявление на развод в ЗАГС
Расторгнуть брак через ЗАГС можно в том случае, если у пары нет совместных детей и они достигли полного согласия по прекращению отношений.
Заявление пишется по форме №9, если оба супруга согласны на развод и у них нет детей, по форме №10, если один супругов не может явиться в ЗАГС, но с разводом согласен, по форме №11, если второй супруг пропал без вести, признан недееспособным или находится в тюрьме, по форме №12 для регистрации развода после того, как суд вынес соответствующее решение.
Заполнить заявления можно через сайт “ Госуслуги”, при личном обращении в МФЦ или супругами от руки. Важно не допускать исправлений в документе, не указывать нечитаемых цифр и слов.
Порядок действий при разводе через суд
Для расторжения брака через суд стоит придерживаться следующей последовательности действий:
- —подготовка иска, в котором указываются основные данные истца, ответчика, детей (если таковые есть), совместно нажитое имущество, обоснованность расторжения брака;
- —подача заявления в суд по месту проживания ответчика, если несовершеннолетние дети живут с истцом, то в этом случае подается заявление по месту жительства истца;
- —получение ответа в письменной форме о дате предстоящего заседания;
- —явка в суд в указанную дату;
- —получение на руки судебного акта;
- —ожидание, пока он вступит в законную силу (30 календарных дней);
- —получение копии на руки;
- —обращение в ЗАГС по месту жительства;
- —оплата пошлины и получение на руки свидетельства о расторжении брака.
Куда подать заявление
В зависимости от того, имеются ли между супругами споры, нужно обращаться в районный или мировой суд.
Если в браке есть дети, не достигшие 18-летнего возраста, то место их проживания и финансовое обеспечение урегулировано супругами по обоюдному согласию, то нужно обращаться в мировой суд.
Если супруги мирным путем договорились о разделе имущества или его стоимость не превышает 50 000 рублей, то обращаются также в мировую инстанцию.
При отсутствии детей в браке подают заявление на имя мирового судьи.
Во всех остальных ситуациях, когда есть спорные моменты по бракоразводному процессу, нужно обращаться в районный суд.
В районный суд
При подаче заявления обращаются в городской суд, если есть разделение на районы — то в районный. Для определения, в какой именно суд можно обратиться, нужно зайти на сайт районного или городского суда и по названию улицы и номеру дома узнать нужный участок.
В мировой суд
Для обращения в мировой суд с целью получения расторжения брака должно быть одно из следующих оснований:
- —У пары есть несовершеннолетние дети. Если все вопросы, связанные с содержанием и воспитанием детей, урегулированы мирным путем, то бракоразводный процесс не займет много времени.
- —Дети достигли совершеннолетнего возраста или в семье нет общих детей, но один из супругов не хочет разводиться. В такой ситуации мировой судья также будет учитывать вопрос о разделении имущества.
Оспорить решение мирового суда можно в районном или городском суде.
Здание Московского городского суда
Необходимые документы
Кроме заявления прилагается пакет документов:
- —оригинал свидетельства о заключении брака;
- —копии паспортов;
- —справка о доходах (если есть требование о назначении алиментов для ребенка);
- —копия свидетельства о рождении ребенка;
- —доверенность на имя юриста, если истец не является в суд лично;
- —чек об оплате госпошлины (650 руб. за одного супруга).
Оплата госпошлины
В 2022 году размер госпошлины на каждого супруга составляет 650 рублей. При оплате через портал “Госуслуги” можно получить скидку в размере 30%, соответственно, ее размер составит 455 рублей. После уплаты чек прикладывают к общему пакету документов, подаваемых с заявлением.
Дальнейшие действия
После того как заявление поступило в канцелярию суда, представители ведомства сверяют пакет документов с требуемым перечнем. Если чего-то не хватает или заявление заполнено с ошибками, его возвращают истцу и указывают причину с разъяснениями.
В случае когда заявление заполнено корректно, а пакет документов соответствует требуемому, назначается заседание, но не ранее, чем через месяц.
Есть три варианта дальнейшего развития событий:
- 1Оба супруга не явились на заседание. Суд незамедлительно закрывает дело, так как неявка истца и ответчика воспринимается как решение сохранить семью.
- 2На заседание не явился один из супругов. Если суд выяснит, что причин для неявки одной из сторон нет, то решение может быть вынесено заочно. Если выяснится, что сторона не явилась по веским причинам, то срок отложат на период, соответствующий этим причинам.
- 3Если оба супруга пришли на заседание. При отсутствии спора о детях и имуществе решение может быть вынесено за одно заседание.
Принятие заявления
Оформить развод через ЗАГС гораздо проще и быстрее, чем через суд. С момента принятия заявления до назначения заседания проходит один месяц.
При подаче заявление на развод в суд срок его принятия также исчисляется одним месяцем, однако может зависеть от ряда обстоятельств, связанных с условиями развода. Например, если судья в отпуске, то дата заседания может быть перенесена на более длительный срок.
Рассмотрение заявления
Срок рассмотрения заявления зависит от обстоятельств развода. Если второй супруг не согласен на расторжение брака, то судья предоставит три месяца на примирение. Если же нет споров о детях и имуществе, оба супруга согласны на развод, то суд выносит решение примерно за одно-два заседания, между которыми проходит две-три недели.
Если ответчик проживает в отдаленном районе или имеются другие трудности с его оповещением, то первое заседание может быть назначено не через один, а через два месяца.
© Depositphotos / olly18Подписание документов при разводе
© Depositphotos / olly18
Подписание документов при разводе
Рекомендации экспертов
Эксперты отмечают, что брак не может быть расторгнут в том случае, если желание изъявил супруг в тот период, когда супруга беременна (в суд предъявляются документы из медучреждения) или в течение первого года жизни ребенка. Это предусмотрено для того, чтобы защитить материальное положение неработающей супруги.
Также стоит иметь в виду, что при наличии детей можно заключить соглашение о детях. Супруги могут самостоятельно решить вопросы, связанные с местом их проживания детей, воспитания, материального обеспечения, частота встреч с другим супругом и т.д. Соглашение может быть составлено письменно или заверено нотариально, особенно в том случае, если в нем содержится информация об алиментах.
Если на момент расторжения брака детям 10 и более лет, то их мнение также учитывается.
Соглашение можно передать в суд. При его отсутствии судья самостоятельно решит вопросы, связанные с дальнейшей жизнью детей.
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