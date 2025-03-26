Как подать на развод в 2025 году — документы, порядок, стоимость

МОСКВА, 10 ноября — РИА Новости. Развод не всегда может пройти мирно, поэтому порядок проведения процедуры регулируются законом. Как подать заявление через органы ЗАГС и через суд, какие документы для этого нужны, как развестись семьям с детьми, особенности расторжения брака с беременной женой, а также раздел имущества между супругами в 2025 году, — в материале РИА Новости.

Расторжение брака

Бракоразводный процесс возможен по обоюдному согласию и в одностороннем порядке. В зависимости от того, совместно ли супруги приняли решение о разводе и от других условий (наличие несовершеннолетних детей, общего имущества и др.) расторжение брака осуществляется в ЗАГСе или суде.

Причины развода

Пары решаются разорвать узы брака по разным причинам: личным, бытовым, материальным. Чаще всего в исковом заявлении указывают следующие основания:

конфликт темпераментов или характеров отсутствие общих интересов несовместимость взглядов на жизнь споры на материальной почве непримиримые противоречия утрата чувств домашняя тирания

Как подать на развод без суда

Развестись без судебного разбирательства возможно в случае обоюдного согласия супругов, если они не имеют общих несовершеннолетних детей (или они уже совершеннолетние) и оба являются дееспособными. Достаточно подать заявление в ЗАГС (по месту жительства одного из супругов или где был зарегистрирован брак) или онлайн на портале госуслуг (нужно заверить заявление электронной подписью) и оплатить госпошлину. В указанную дату необходимо приехать и получить свидетельство о разводе.

Куда обращаться

Куда обращаться в каждом конкретном случае, зависит от того, есть ли у пары общие дети, нужно ли разрешить споры о разделе имущества и выплате алиментов.

Согласно статье 19 Семейного кодекса РФ, развестись с супругом (супругой) можно через органы ЗАГС, если:

оба согласны на развод и не имеют совместных несовершеннолетних детей;

супруг (супруга) пропал без вести;

признан недееспособным;

осужден к лишению свободы более чем на 3 года.

В последних трех случаях можно расторгнуть брак без согласия жены или мужа, в независимости от того, есть ли совместные несовершеннолетние дети.

Во всех остальных случаях подача заявления на развод производится через суд.

Заявление на развод можно подать онлайн на сайте МФЦ или сайте "Госуслуги", но только в том случае, если решение совместное и у пары нет общих несовершеннолетних детей.

Необходимые документы

Если супруги разводятся по взаимному согласию и у них нет совместных детей, в ЗАГС необходимо подать:

документы, удостоверяющие личности супругов;

совместное заявление;

свидетельство о заключении брака;

квитанцию об уплате государственной пошлины.

Если документы для развода направляются онлайн, то потребуется также усиленная квалифицированная электронная подпись обоих состоящих в браке.

В случае, когда заявление о разводе подает один из супругов, при условии что второй пропал без вести, признан недееспособным или осужден более чем на 3 года, в пакет входят:

документ, удостоверяющий личность;

заявление;

свидетельство о заключении брака;

копия решения суда, вступившего в законную силу, о признании супруга (супруги) пропавшим без вести, недееспособным или осужденным более чем на 3 года;

квитанция об уплате госпошлины.

Заявление

Госуслуги ”. В последних двух вариантах в ответ должно прийти уведомление о приеме документов и информация о том, когда и в каком отделе ЗАГС нужно забрать свидетельство о расторжении брака. Заявление и документы на развод при взаимном согласии супругов, согласно статье 6 Федерального закона "Об актах гражданского состояния", нужно принести в любой отдел ЗАГС. Также можно подать на развод через МЦФ либо в электронном виде через “”. В последних двух вариантах в ответ должно прийти уведомление о приеме документов и информация о том, когда и в каком отделе ЗАГС нужно забрать свидетельство о расторжении брака.

Сроки

Услуга расторжения брака оказывается в течение 30 дней с момента подачи заявления.

Как оформить развод через суд

Расторжение брака производится в судебном порядке, когда у супругов есть общие несовершеннолетние дети, а также, если муж или жена не дают согласия на развод.

Кроме того, расторжение брака через суд происходит в случаях, если один из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, уклоняется от развода в ЗАГСе, в том числе, отказывается подавать заявление.

Процедура подачи заявления

Иск подается по месту жительства второго супруга. По месту жительства истца допустимо подавать, если с ним проживает ребенок, или состояние здоровья не позволяет ему удаляться от дома, а также если вместе с иском о разводе заявляется требование о взыскании алиментов. Вместе с иском также можно подать исковое заявление о разделе имущества, но допускается сделать это и позже.

Если у супругов нет спора о детях и имущественных разногласий более чем на 50 000 рублей, то исковое заявление надо подавать в мировой суд. В противном случае — в районный.

Сроки рассмотрения дела

Как гласит Семейный кодекс РФ, процедура развода завершается ЗАГСом по истечении месяца со дня подачи заявления. Тогда же выдается и соответствующее свидетельство . Его получает каждый из экс-супругов. После этого они перестают считаться мужем и женой.

Но мировой суд рассматривает заявление истца в течение одного месяца после его регистрации, а районный — в течение двух месяцев. Однако если у мужа и жены есть споры о разделе имущества или о детях, то нередко такие судебные разбирательства затягиваются.

Необходимые документы

Чтобы подать на развод через суд, необходимо подготовить следующие бумаги:

документ, удостоверяющий личность;

исковое заявление;

свидетельство о регистрации брака (в случае утраты оригинала нужно получить дубликат в ЗАГСе);

выписку из домовой книги ответчика или истца, в зависимости от того, по чьему месту жительства подается иск;

свидетельства о рождении несовершеннолетних детей (нотариально заверенные копии), при их наличии;

квитанцию об уплате государственной пошлины.

Если у истца нет возможности подать заявление на развод в суд лично, то к пакету документов нужно приложить нотариально заверенную доверенность на представителя.

Сроки развода

Брак будет считаться расторгнутым не ранее чем через месяц со дня подачи заявления. Супруги перестанут быть мужем и женой со дня вступления вердикта суда в законную силу. После этого суд в течение трех дней должен направить выписку из решения в ЗАГС по месту заключения брака, где стороны процесса смогут получить свидетельства о разводе.

Возможные сложности во время процесса

Одни из наиболее частых причин возникновения разногласий при разводе: раздел имущества и финансовый вопрос содержания детей. Чтобы бракоразводный процесс прошел быстро, нужно подготовить документы, определиться, с кем будут проживать дети и будет ли второй супруг участвовать в их воспитании. Важно корректно сформулировать причины расторжения брака, чтобы избежать судебной отсрочки на период примирения, который может занять более трех месяцев.

Ответчик может игнорировать уведомления о разводе и не являться в суд. Но это не является препятствием — процедура все равно будет закончена.

Развод в одностороннем порядке

Расторгнуть брак в органах ЗАГС без согласия жены или мужа, в независимости от того, есть ли совместные несовершеннолетние дети, можно , если:

супруг (супруга) пропал без вести;

супруг (супруга) признан недееспособным;

супруг (супруга) осужден более чем на три года.

В остальных случаях расторгнуть брак в одностороннем порядке можно только через суд, который должен установить , что дальнейшая совместная жизнь супругов невозможна. При этом суд может принять меры к сохранению семьи: отложить разбирательство дела, назначив срок для примирения в пределах трех месяцев.

Развод с разделом имущества

При разделе общего имущества супругов их доли признаются равными, согласно статье 39 Семейного кодекса РФ. Однако суд может отступить от этого правила, учитывая интересы несовершеннолетних детей, или же если один из супругов не получал доходов по неуважительным причинам или расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи.

Также при разделе имущества муж и жена разделят и общие долги пропорционально присужденным им долям.

Супруги имеют право самостоятельно решить, в каких долях разделить собственность. Для этого они должны представить на рассмотрение суда соответствующее соглашение. Если такой документ нарушает интересы детей или одного из супругов, суд обязан разделить имущество с учетом конкретной ситуации.

В случае, когда одному из супругов передается имущество, стоимость которого превышает причитающуюся ему долю, другому может быть присуждена соответствующая денежная или иная компенсация.

« “Раздел жилого помещения, приобретенного с использованием средств материнского (семейного) капитала, производится с учетом интересов детей, которые наряду с родителями признаются участниками долевой собственности. Определение долей родителей и детей в праве собственности на такое жилое помещение осуществляется исходя из равенства их долей на средства материнского (семейного) капитала, потраченные на жилье, — уточняет Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ. — Предметы роскоши, приобретенные в период брака за счет общих средств супругов, являются их совместной собственностью. Как правило, при разделе предмет роскоши оставляют в собственности одного из супругов с выплатой другому супругу денежной компенсации в размере половины его стоимости”.

К совместному имуществу, которое делится пополам между бывшими супругами относится:

недвижимость;

движимое имущество;

банковские вклады;

драгоценности;

ценные бумаги;

доходы от какой-либо деятельности;

нецелевые пособия.

Активы и пассивы, которые не подлежат разделу:

принадлежащее до вступления в брак;

полученное одним из супругов во время брака в дар, наследство, другим безвозмездным сделкам;

имеющее профессиональную направленность;

приобретенное полностью на свои деньги во время брака;

личные вещи для индивидуального предназначения;

денежные средства, которые были получены в качестве возмещения вреда одним супругом в период брачного союза.

Госпошлина на развод

Согласно статье 333.26 Налогового кодекса РФ, за государственную регистрацию расторжения брака, включая выдачу свидетельств, в большинстве случаев придется заплатить по 5000 рублей с каждого из супругов. 350 рублей — если на развод подает человек, чей супруг (супруга) признан судом безвестно отсутствующим, недееспособным или осужденным на срок свыше трех лет.

Как получить свидетельство о расторжении брака

Документ, подтверждающий прекращение взаимных обязательств супругов по отношению друг к другу, выдается в ЗАГСе, через который расторгался брак или было исполнено решение суда. Получить свидетельство о расторжении брака может любой из бывших супругов в любой срок по своему усмотрению (ст. 35 ФЗ № 143). Предусмотрена статьей 34 ФЗ № 143 возможность получения документа и иными лицами:

опекуном недееспособного гражданина при расторжении брака в одностороннем порядке;

представителем сторон по нотариальной доверенности, предусматривающей такое полномочие.

Правовые последствия расторжения брака

После того, как супругов разведут, семейные правоотношения прекращаются, в частности:

каждый получает право вступить в новый брак;

перестает действовать режим совместной собственности;

один из бывших супругов теряет право наследования после смерти другого.

Основные правовые последствия расторжения брака связаны с имуществом, приобретенным семьей совместно. Помимо этого сторонам требуется решать вопросы проживания и содержания детей, установления порядка общения с ними. При расторжении брака родители не теряют своих прав и обязанностей по отношению к детям.

Если стороны самостоятельно не могут договориться, то приходится решать вопросы через суд:

Раздел собственности, купленной в браке. При отсутствии брачного договора все объекты недвижимости признаются принадлежащими бывшим мужу и жене в равных долях. Если через три года никто не подаст иск, то собственность станет принадлежать лицу, на которое она формально записана.

Назначение алиментов. Выплаты могут быть назначены не только на несовершеннолетних детей, но и на супруга, с которым они проживают (при условии, что ребенку нет трех лет или в период брака муж/жена стали недееспособны).

Когда могут отказать в оформлении развода

Обстоятельством, при котором могут отложить развод, является беременность. Так, если женщина беременна и отказывается дать согласие на развод, мужчине придется ждать рождения ребенка и когда ему исполнится год. Только после этого срока отец вправе повторно подавать заявление на развод.

Примирение и отказ от расторжения брака

Пока развод не оформлен, супруги могут передумать. “До вынесения судом решения по делу о расторжении брака истец вправе отказаться от своих исковых требований. Заявление истца об отказе от иска заносится в протокол судебного заседания и подписывается истцом. Если отказ от иска выражен в заявлении в письменной форме, это заявление приобщается к делу, на что указывается в протоколе судебного заседания”, — говорит Оксана Васильева.

Советы экспертов

Если у пары, обоюдно желающей развестись, есть несовершеннолетние дети, то нужно обращаться в суд. Также придется поступить и одному из супругов, в том случае, если второй не хочет развода.

При расторжении брака в судебном порядке супруги могут представить соглашение о том, с кем из них будут проживать дети. В нем также может быть указан порядок выплаты средств на содержание несовершеннолетних.

Если такого соглашения нет или оно нарушает интересы детей или одного из супругов, суд обязан определить, с кем будут проживать дети, и с кого из родителей и в каких размерах нужно взыскивать алименты.

Мужчинам важно помнить, что по закону развод с женой без ее письменного согласия невозможен, если она беременна или родила менее года назад. Для женщины развод с мужем не имеет таких ограничений — она может официально уйти от супруга, как во время беременности, так и сразу после нее.

“При обращении в суд с исковым заявлением о расторжении брака при наличии у супругов несовершеннолетних детей рекомендуем придерживаться следующего алгоритма. Шаг первый — составить исковое заявление. Шаг второй — подготовить необходимые документы. Шаги третий и четвертый — подать исковое заявление в суд. Затем принять участие в судебных заседаниях и получить решение суда”, — рекомендует Оксана Васильева.

Бракоразводный процесс с иностранцем или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории другого государства, можно провести как в России, так и за границей. Но если один из супругов, несмотря на иностранное гражданство, постоянно проживает в России, разводиться нужно на территории РФ. Согласно статье 160 Семейного кодекса РФ, расторжение брака между гражданами РФ и иностранцами или лицами без гражданства, а также брака между иностранными гражданами в России производится по стандартной схеме — как и при разводе россиян. При этом нужно легализовать все документы на иностранном языке (если иное не предусмотрено международными договорами РФ), перевести их на русский язык. Правильность должна быть удостоверена российским нотариусом.

Если, допустим, россиянка и ее супруг-иностранец проживают за пределами Российской Федерации, то первая имеет право подать на развод в суд РФ. Если, согласно российскому закону, возможен развод через ЗАГС, то процедура может пройти в дипломатических представительствах или в консульских учреждениях РФ.