Как заключить договор пожизненного содержания: что нужно знать о ренте
Договор ренты
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Рента — это доход, получаемый в результате передачи владельцем своего имущества в пользование третьим лицам. В чем суть таких правоотношений и чем отличаются различные виды ренты: пожизненная, содержание с иждивением, постоянная и земельная, а также - что необходимо указать в договоре, чтобы обезопасить себя, и какие требования к рентной плате являются обязательными, - в материале РИА Новости.
Договор ренты
Слово "рента" в общеправовом плане имеет два значения: первое - определенный доход с капитала, имущества или земельного участка, не требующий от своих получателей предпринимательской деятельности, второе - ежегодная сумма, уплачиваемая страховым обществом застрахованным гражданам. Термин "рента" появился еще в древнем Риме. В средние века существовало два вида такого договора: с недвижимого имущества (R.fonciere) и с капитала (R.constituee).
"Первая была наследственной или вечной. Собственник продавал недвижимое имущество кредитору, чтобы получить под него определенную сумму денег, а затем оно возвращалось к нему для использования на правах зависимого владельца. Он был обязан платить ежегодную ренту. Второй вид - рента с капитала или установочная. Согласно договору, капитал переходил в пользование лицу или учреждению не за проценты, а для того, чтобы собственнику ежегодно поступала определенная сумма в виде периодических платежей”, - рассказал Вячеслав Бобрышев, кандидат юридических наук, доктор права, советник юстиции.
Мужчина в новой квартире
В России в послереволюционный период такой договор был легализован сначала в Гражданском кодексе РСФСР 1964 года в качестве разновидности договора купли-продажи, а затем в Гражданском кодексе РФ в виде самостоятельного договора ренты, отметил эксперт.
"Важно отличать договор ренты от договора аренды. В частности, первый характеризуется так: получать ежемесячные рентные платежи может только гражданин, а при постоянной ренте еще и некоммерческие организации; передаваемое по договору имущество должно находиться в единоличном пользовании стороны и не иметь обременений. Договор ренты является самостоятельным видом и носит материальный характер, так как требуется передача имущества плательщику. После передачи получатель не несет никаких обязанностей, обладая лишь правами (право на получение ренты). Возмездность договора обусловлена тем, что имущество передается в обмен на предоставление содержания в виде определенной денежной суммы или в иной форме (например, услуг)", - объясняет Константин Ерохин, адвокат, специалист в области судебной экспертизы.
Для чего нужен
Договор ренты необходим для законного оформления рентных отношений.
"В подавляющем большинстве одними из участников правоотношений, возникающих на основании договоров ренты, являются собственники жилого помещения, которые в силу возраста либо по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществить уход за собой. Если у человека, оказавшегося в сложной материальной ситуации, есть в собственности квартира, то он может найти на нее претендента и заключить с ним у нотариуса договор пожизненной ренты, сохраняя за собой право пользоваться жильем до конца жизни. Основной принцип ренты заключается в том, что получатель передает в собственность плательщику свое жилое помещение, а тот в свою очередь обеспечивает постоянное, пожизненное материальное обеспечение рентополучателя либо уход за ним", - объясняет Гульнора Собко, практикующий юрист, заместитель генерального директора ООО "Юрист -Медиа".
Виды ренты
Разновидности ренты указаны в статье 583 ГК РФ.
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"Виды ренты, совпадая в своих существенных признаках, различаются между собой по ряду частных моментов: форма и минимальный размер предоставления содержания, сроки предоставления, субъектный состав обязательства, возможности правопреемства и выкупа ренты и прочее", - отмечает Вячеслав Бобрышев.
Постоянная
Главным признаком постоянной ренты является бессрочный характер обязательства по выплате. Это означает, что складывающиеся обязательства не ограничены каким-либо периодом времени, в том числе сроком жизни или места пребывания получателя.
"Получать ренту по такому договору могут как граждане (физические лица), так и некоммерческие организации. Права получателя постоянной ренты могут переходить по наследству, а также в процессе правопреемства. Передать по договору можно как движимое, так и недвижимое имущество. Плательщик имеет возможность выкупить постоянную ренту и таким образом отказаться от дальнейшей выплаты“, - рассказала Полина Павлова, адвокат, медиатор, партнер юридической группы "Гришин, Павлова и партнеры". При этом если в договоре выкупная цена не указана, то по закону она соответствует годовой сумме ренты.
Получателем постоянной ренты не может быть юридическое лицо, коммерческая организация имеет право выступать только в качестве плательщика.
"Запрет на оформление коммерческих юридических лиц в качестве получателей ренты объясняется тем, что их предпринимательская деятельность неразрывно связана с оборотом имущества и поэтому несовместима с положением рантье, живущего на доход, в создание которого он не вовлечен", - объясняет Вячеслав Бобрышев.
Особое значение в этом виде договора имеет вопрос о распределении между сторонами риска случайной гибели или ненамеренного повреждения имущества, переданного под выплату ренты. Собственником признается плательщик и (ст. 211 ГК РФ) предполагается, что риск лежит на нем. Однако при постоянной ренте риск в значительной мере перекладывается на получателя. В ст. 595 ГК РФ указано: если случайно гибнет или повреждается имущество, полученное за плату под выплату ренты, плательщик вправе потребовать прекращения обязательства либо изменения условий. Если же имущество было передано бесплатно, риск несет плательщик. Как лицо, получившее это имущество в собственность безвозмездно, он обязан независимо от гибели или порчи имущества продолжать выполнять обязательство по выплате ренты”, - добавляет эксперт.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосетитель у входа в московскую нотариальную контору
Посетитель у входа в московскую нотариальную контору
Пожизненная
Договор пожизненной ренты имеет строгие временные рамки и действует с момента оформления до смерти рентополучателя.
"Получателем платежей, к жизни которого привязан договор, может быть не только владелец имущества, но и иное лицо или даже несколько лиц", - уточняет Вадим Дигин, управляющий партнер юридического центра "Адвокат Дигин и партнеры".
"Размер пожизненной ренты при передаче имущества бесплатно не может быть меньше величины прожиточного минимума на душу населения в соответствующем субъекте РФ, а при отсутствии указанной величины - не менее величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ (абз. 1 п. 2 ст. 597 ГК РФ)", - предупреждает Евгения Нестяк, юрист в области недвижимости.
Выплаты по договору пожизненной ренты возможны только деньгами и даже случайная гибель или непреднамеренное повреждение имущества, передаваемого под выплату, не освобождают плательщика от обязательства выплачивать материальное обеспечение (ст. 600 ГК РФ), так как риск в этом случае несет именно он.
Пожизненное содержание с иждивением
Это наиболее распространенный вид ренты. Согласно п.1 ст. 601 ГК РФ, плательщиком в этом договоре может выступать как физическое, так и юрлицо. Действующее законодательство не устанавливает каких-либо требований к получателю ни по возрасту, ни по состоянию здоровья, но на практике в подавляющем большинстве случаев договор пожизненного содержания с иждивением заключается с одинокими малоимущими гражданами преклонного возраста либо пожилыми семейными парами.
"Договор заключается на неопределенный срок (до смерти рентополучателя). Но действующее законодательство предусматривает основания для прекращения права собственности плательщика ренты и возврат получателю недвижимого имущества, переданного в обеспечение пожизненного содержания. Эта возможность относит такой вид ренты к группе алеаторных (рисковых) дoгoвopoв. Сложный характер имущественных отношений обуславливает необходимость нотариального удостоверения договора, а соглашение, предусматривающее отчуждение недвижимости под выплату ренты, подлежит к тому же государственной регистрации. Поэтому договор считается заключенным только с момента госрегистрации", - объясняет Вячеслав Бобрышев.
"Перед заключением договора рентоплательщику рекомендуется с согласия пожилого человека провести его психиатрическое освидетельствование с привлечением эксперта. Нередки случаи, когда суд признает договор ренты недействительным в связи с тем, что пожилой человек не понимал значения своих действий, когда подписывал документ. В свою очередь, гражданам преклонного возраста, желающим стать получателями ренты, рекомендуется проверять рентоплательщиков на предмет их добросовестности (почитать отзывы и посмотреть портал судов общей юрисдикции на предмет наличия судебных споров с этим человеком)", - говорит Иван Хоменко, адвокат, член союза адвокатов "Сокол".
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Земельная
Владелец земельного участка может передать его во временное пользование физическому или юридическому лицу (статья 22 ЗК РФ) по договору ренты (ст. 583 ГК РФ). Рентные платежи не должны быть связаны с коммерческой деятельностью собственника.
Абсолютная
Такой вид земельной ренты приносит доход землевладельцу независимо от ценности, плодородности и расположения участка. В результате предприниматель, арендующий землю, должен обеспечить не только среднюю прибыль, но и сверхприбыль, чтобы передать ее в виде абсолютной ренты. Поэтому она часто включается в постоянные издержки производства.
Дифференциальная
"По договору такого вида владелец получает более высокие платежи за счет большей плодородности земельного участка и большей эффективности труда", - объясняет Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.
Это дополнительный чистый доход, который можно получить в результате удачного расположения земли, а также от дополнительных вложений в рабочую силу и производство.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по городу Москве на улице Большая Тульская
Здание управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по городу Москве на улице Большая Тульская
Монопольная
Монопольная рента возникает при продаже товаров по монопольной цене, которая превышает их себестоимость. Например, в сельском хозяйстве - это выращивание редких культур особых сортов, в производстве - добыча ценных металлов. Это разница между продажной ценой и ценой собственного производства.
Рентные платежи
Обязательным условием договора ренты выступают рентные платежи, которые могут выражаться как в форме денежных выплат, так и в форме иждивения, включающего обеспечение потребностей в жилье, питании, одежде, уходе и прочее.
"Получатель ренты передает в собственность плательщика принадлежащее ему недвижимое (или движимое) имущество, а плательщик ежемесячно выплачивает ему установленную договором сумму денежных средств (или осуществляет уход в рамках этой суммы). В договоре также можно предусмотреть, что кроме ежемесячных платежей необходимо выплатить единоразовое вознаграждение", - рассказывает Полина Павлова.
"Независимо от того, какой договор ренты заключается, в нем обязательно указывается размер рентных платежей, срок их выплаты, ответственность за просрочку. Сведения о платежах в натуральной форме (лекарства, уход, уборка и подобное) необходимо как можно подробнее прописать в договоре, чтобы у обеих сторон не было двоякого толкования", - предупреждает Евгения Нестяк.
Как заключить договор
Форма договора ренты регулируется определёнными правилами (ст. 584 ГК РФ).
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Составление договора
Для его заключения необходимо посетить нотариуса, который составит документ. По словам Оксаны Васильевой, стороны должны предоставить:
- —копии паспортов;
- —документы, подтверждающие право собственности на жилье;
- —выписку из ЕРГН;
- —копию финансово-лицевого счета на жилье;
- —заявление о государственной регистрации перехода прав собственности в Росреестре и квитанцию об уплате госпошлины;
- —поэтажный план и экспликацию объекта недвижимости;
- —выписку из домовой книги.
Нотариальное заверение
Договор ренты должен быть нотариально удостоверен. Это обеспечивает дополнительную проверку нотариусом психического состояния сторон, наличия у них дееспособности, отсутствия ограничений на распоряжение имуществом, соответствие условий договора всем требованиям закона.
"Заверение нотариусом дополнительно подтверждает, что обе стороны действительно решили его заключить, а также поставили на нем свои подписи в дату и время, установленные договором. Также нотариус разъясняет сторонам их права и обязанности, чтобы исключить возможное введение в заблуждение получателя ренты", - объясняет Константин Ерохин.
Мужчина подписывает документы
"Причины обязательного нотариального удостоверения следующие: во-первых, договор заключается на длительный срок, предусматривает длительное исполнение, поэтому для такого документа требуется более тщательное оформление; во-вторых, в связи с его рисковым характером права сторон требуют особой защиты. В ней в первую очередь нуждается рентополучатель как более слабая сторона. Для него договор имеет существенное значение на протяжении всей оставшейся жизни, часто являясь основным источником существования", - говорит Вячеслав Бобрышев.
Регистрация в Росреестре
В том случае, если по договору передается недвижимость, его необходимо зарегистрировать в Росреестре. Это может сделать нотариус, воспользовавшись межведомственным взаимодействием, либо любая из сторон договора (присутствие второй стороны не обязательно), обратившись в Росреестр или ближайший МФЦ.
Оспаривание договора
Основаниями для оспаривания могут быть:
- —нарушения при составлении договора, отсутствие госрегистрации или удостоверения нотариусом;
- —недееспособность одной из сторон;
- —договор заключен под обманом, введением в заблуждение и прочее;
- —неисполнение договора одной из сторон.
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Расторжение договора
Закон устанавливает возможность расторжения договора пожизненной ренты.
"Причем если была безвозмездная передача имущества по договору, получатель ренты вправе при существенном нарушении плательщиком условий потребовать возврата этого имущества с зачетом его стоимости в счет выкупной цены ренты (ч. 2 ст. 599 ГК РФ)", - отмечает Светлана Дзиконская.
- —плательщик ренты не выполняет свои обязательства;
- —существенно нарушил условия договора;
- —при пожизненном содержании с иждивением несвоевременно выплачивает деньги, нарушает индексацию платежей, не оказывает услуги по уходу.
Кроме того, стороны могут расторгнуть договор по обоюдному согласию.
"Чаще всего по искам пенсионеров в судах расторгаются именно договоры пожизненного содержания с иждивением, а не простые договоры ренты, так как легко доказать выплату получателю определенных сумм. Доказать же надлежащее содержание пожилого человека достаточно трудно: плательщику необходимо вести детальный учет всех расходов. Также нужно обосновать, что эти расходы предназначались именно для содержания пожилого человека", - говорит Иван Хоменко.
Риски для получателя ренты
По словам Светланы Дзиконской, к основным рискам договора ренты с пожизненным содержанием для рентополучателя можно отнести:
- —предоставление содержания не в полном объеме;
- —риск быть обманутым, не разобравшись в тонкостях договора.
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Риски для плательщика ренты
Рентодатель также подвержен рискам, к которым относится:
- —стремление родственников и наследников признать подобные договоры недействительными;
- —злоупотребление получателя ренты своим защищенным положением и манипулирование под угрозой расторжения договора;
- —устойчивая судебная практика по расторжению договоров ренты с пожизненным содержанием по искам получателей.
Плюсы и минусы договора
К плюсам для рентополучателя можно отнести то, что он пожизненно гарантированно будет получать платежи одновременно проживая в квартире, финансовое обеспечение сохранится, даже если жилье станет непригодным.
Минусы заключаются в невозможности распоряжаться недвижимостью, ее нельзя передать по наследству, продать или обменять.
Плательщик получает квартиру по сниженной цене в рассрочку и, если соблюдены все условия договора, рантье не сможет его расторгнуть. Но необходимо нести все расходы, связанные с рентой и совершать платежи до момента смерти получателя, который может прожить не один десяток лет.
“Несмотря на свои очевидные преимущества в настоящее время договор ренты продолжает оставаться одним из наименее распространенных. Многие российские граждане не имеют представления о существовании подобной правовой конструкции в законодательстве, более грамотное в правовых вопросах население опасается рентных отношений в связи с присущей договору степенью риска”, - заключает Вячеслав Бобрышев.