https://ria.ru/20220305/renta-1776741888.html

Как заключить договор пожизненного содержания: что нужно знать о ренте

Договор ренты: виды, как заключить, какая плата и условия пожизненного содержания

Как заключить договор пожизненного содержания: что нужно знать о ренте

Рента — это доход, получаемый в результате передачи владельцем своего имущества в пользование третьим лицам. В чем суть таких правоотношений и чем отличаются... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T17:12

2022-03-05T17:12

2022-03-05T17:12

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общество

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Рента — это доход, получаемый в результате передачи владельцем своего имущества в пользование третьим лицам. В чем суть таких правоотношений и чем отличаются различные виды ренты: пожизненная, содержание с иждивением, постоянная и земельная, а также - что необходимо указать в договоре, чтобы обезопасить себя, и какие требования к рентной плате являются обязательными, - в материале РИА Новости.Договор рентыСлово "рента" в общеправовом плане имеет два значения: первое - определенный доход с капитала, имущества или земельного участка, не требующий от своих получателей предпринимательской деятельности, второе - ежегодная сумма, уплачиваемая страховым обществом застрахованным гражданам. Термин "рента" появился еще в древнем Риме. В средние века существовало два вида такого договора: с недвижимого имущества (R.fonciere) и с капитала (R.constituee).В России в послереволюционный период такой договор был легализован сначала в Гражданском кодексе РСФСР 1964 года в качестве разновидности договора купли-продажи, а затем в Гражданском кодексе РФ в виде самостоятельного договора ренты, отметил эксперт."Важно отличать договор ренты от договора аренды. В частности, первый характеризуется так: получать ежемесячные рентные платежи может только гражданин, а при постоянной ренте еще и некоммерческие организации; передаваемое по договору имущество должно находиться в единоличном пользовании стороны и не иметь обременений. Договор ренты является самостоятельным видом и носит материальный характер, так как требуется передача имущества плательщику. После передачи получатель не несет никаких обязанностей, обладая лишь правами (право на получение ренты). Возмездность договора обусловлена тем, что имущество передается в обмен на предоставление содержания в виде определенной денежной суммы или в иной форме (например, услуг)", - объясняет Константин Ерохин, адвокат, специалист в области судебной экспертизы.Для чего нуженДоговор ренты необходим для законного оформления рентных отношений."В подавляющем большинстве одними из участников правоотношений, возникающих на основании договоров ренты, являются собственники жилого помещения, которые в силу возраста либо по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществить уход за собой. Если у человека, оказавшегося в сложной материальной ситуации, есть в собственности квартира, то он может найти на нее претендента и заключить с ним у нотариуса договор пожизненной ренты, сохраняя за собой право пользоваться жильем до конца жизни. Основной принцип ренты заключается в том, что получатель передает в собственность плательщику свое жилое помещение, а тот в свою очередь обеспечивает постоянное, пожизненное материальное обеспечение рентополучателя либо уход за ним", - объясняет Гульнора Собко, практикующий юрист, заместитель генерального директора ООО "Юрист -Медиа".Виды рентыРазновидности ренты указаны в статье 583 ГК РФ.ПостояннаяГлавным признаком постоянной ренты является бессрочный характер обязательства по выплате. Это означает, что складывающиеся обязательства не ограничены каким-либо периодом времени, в том числе сроком жизни или места пребывания получателя."Получать ренту по такому договору могут как граждане (физические лица), так и некоммерческие организации. Права получателя постоянной ренты могут переходить по наследству, а также в процессе правопреемства. Передать по договору можно как движимое, так и недвижимое имущество. Плательщик имеет возможность выкупить постоянную ренту и таким образом отказаться от дальнейшей выплаты“, - рассказала Полина Павлова, адвокат, медиатор, партнер юридической группы "Гришин, Павлова и партнеры". При этом если в договоре выкупная цена не указана, то по закону она соответствует годовой сумме ренты.Получателем постоянной ренты не может быть юридическое лицо, коммерческая организация имеет право выступать только в качестве плательщика."Запрет на оформление коммерческих юридических лиц в качестве получателей ренты объясняется тем, что их предпринимательская деятельность неразрывно связана с оборотом имущества и поэтому несовместима с положением рантье, живущего на доход, в создание которого он не вовлечен", - объясняет Вячеслав Бобрышев.Особое значение в этом виде договора имеет вопрос о распределении между сторонами риска случайной гибели или ненамеренного повреждения имущества, переданного под выплату ренты. Собственником признается плательщик и (ст. 211 ГК РФ) предполагается, что риск лежит на нем. Однако при постоянной ренте риск в значительной мере перекладывается на получателя. В ст. 595 ГК РФ указано: если случайно гибнет или повреждается имущество, полученное за плату под выплату ренты, плательщик вправе потребовать прекращения обязательства либо изменения условий. Если же имущество было передано бесплатно, риск несет плательщик. Как лицо, получившее это имущество в собственность безвозмездно, он обязан независимо от гибели или порчи имущества продолжать выполнять обязательство по выплате ренты”, - добавляет эксперт.ПожизненнаяДоговор пожизненной ренты имеет строгие временные рамки и действует с момента оформления до смерти рентополучателя."Получателем платежей, к жизни которого привязан договор, может быть не только владелец имущества, но и иное лицо или даже несколько лиц", - уточняет Вадим Дигин, управляющий партнер юридического центра "Адвокат Дигин и партнеры"."Размер пожизненной ренты при передаче имущества бесплатно не может быть меньше величины прожиточного минимума на душу населения в соответствующем субъекте РФ, а при отсутствии указанной величины - не менее величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ (абз. 1 п. 2 ст. 597 ГК РФ)", - предупреждает Евгения Нестяк, юрист в области недвижимости.Выплаты по договору пожизненной ренты возможны только деньгами и даже случайная гибель или непреднамеренное повреждение имущества, передаваемого под выплату, не освобождают плательщика от обязательства выплачивать материальное обеспечение (ст. 600 ГК РФ), так как риск в этом случае несет именно он.Пожизненное содержание с иждивениемЭто наиболее распространенный вид ренты. Согласно п.1 ст. 601 ГК РФ, плательщиком в этом договоре может выступать как физическое, так и юрлицо. Действующее законодательство не устанавливает каких-либо требований к получателю ни по возрасту, ни по состоянию здоровья, но на практике в подавляющем большинстве случаев договор пожизненного содержания с иждивением заключается с одинокими малоимущими гражданами преклонного возраста либо пожилыми семейными парами."Перед заключением договора рентоплательщику рекомендуется с согласия пожилого человека провести его психиатрическое освидетельствование с привлечением эксперта. Нередки случаи, когда суд признает договор ренты недействительным в связи с тем, что пожилой человек не понимал значения своих действий, когда подписывал документ. В свою очередь, гражданам преклонного возраста, желающим стать получателями ренты, рекомендуется проверять рентоплательщиков на предмет их добросовестности (почитать отзывы и посмотреть портал судов общей юрисдикции на предмет наличия судебных споров с этим человеком)", - говорит Иван Хоменко, адвокат, член союза адвокатов "Сокол".ЗемельнаяВладелец земельного участка может передать его во временное пользование физическому или юридическому лицу (статья 22 ЗК РФ) по договору ренты (ст. 583 ГК РФ). Рентные платежи не должны быть связаны с коммерческой деятельностью собственника.АбсолютнаяТакой вид земельной ренты приносит доход землевладельцу независимо от ценности, плодородности и расположения участка. В результате предприниматель, арендующий землю, должен обеспечить не только среднюю прибыль, но и сверхприбыль, чтобы передать ее в виде абсолютной ренты. Поэтому она часто включается в постоянные издержки производства.Дифференциальная"По договору такого вида владелец получает более высокие платежи за счет большей плодородности земельного участка и большей эффективности труда", - объясняет Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.Это дополнительный чистый доход, который можно получить в результате удачного расположения земли, а также от дополнительных вложений в рабочую силу и производство.МонопольнаяМонопольная рента возникает при продаже товаров по монопольной цене, которая превышает их себестоимость. Например, в сельском хозяйстве - это выращивание редких культур особых сортов, в производстве - добыча ценных металлов. Это разница между продажной ценой и ценой собственного производства.Рентные платежиОбязательным условием договора ренты выступают рентные платежи, которые могут выражаться как в форме денежных выплат, так и в форме иждивения, включающего обеспечение потребностей в жилье, питании, одежде, уходе и прочее."Независимо от того, какой договор ренты заключается, в нем обязательно указывается размер рентных платежей, срок их выплаты, ответственность за просрочку. Сведения о платежах в натуральной форме (лекарства, уход, уборка и подобное) необходимо как можно подробнее прописать в договоре, чтобы у обеих сторон не было двоякого толкования", - предупреждает Евгения Нестяк.Как заключить договорФорма договора ренты регулируется определёнными правилами (ст. 584 ГК РФ).Составление договораДля его заключения необходимо посетить нотариуса, который составит документ. По словам Оксаны Васильевой, стороны должны предоставить:Нотариальное заверениеДоговор ренты должен быть нотариально удостоверен. Это обеспечивает дополнительную проверку нотариусом психического состояния сторон, наличия у них дееспособности, отсутствия ограничений на распоряжение имуществом, соответствие условий договора всем требованиям закона."Причины обязательного нотариального удостоверения следующие: во-первых, договор заключается на длительный срок, предусматривает длительное исполнение, поэтому для такого документа требуется более тщательное оформление; во-вторых, в связи с его рисковым характером права сторон требуют особой защиты. В ней в первую очередь нуждается рентополучатель как более слабая сторона. Для него договор имеет существенное значение на протяжении всей оставшейся жизни, часто являясь основным источником существования", - говорит Вячеслав Бобрышев.Регистрация в РосреестреВ том случае, если по договору передается недвижимость, его необходимо зарегистрировать в Росреестре. Это может сделать нотариус, воспользовавшись межведомственным взаимодействием, либо любая из сторон договора (присутствие второй стороны не обязательно), обратившись в Росреестр или ближайший МФЦ.Оспаривание договораОснованиями для оспаривания могут быть:Расторжение договораЗакон устанавливает возможность расторжения договора пожизненной ренты.В соответствии со статьями 587, 599, п. 2 ст. 605 ГК РФ, рентополучатель может расторгнуть договор по следующим причинам:Кроме того, стороны могут расторгнуть договор по обоюдному согласию.Риски для получателя рентыПо словам Светланы Дзиконской, к основным рискам договора ренты с пожизненным содержанием для рентополучателя можно отнести:Риски для плательщика рентыРентодатель также подвержен рискам, к которым относится:Плюсы и минусы договораК плюсам для рентополучателя можно отнести то, что он пожизненно гарантированно будет получать платежи одновременно проживая в квартире, финансовое обеспечение сохранится, даже если жилье станет непригодным.Минусы заключаются в невозможности распоряжаться недвижимостью, ее нельзя передать по наследству, продать или обменять.Плательщик получает квартиру по сниженной цене в рассрочку и, если соблюдены все условия договора, рантье не сможет его расторгнуть. Но необходимо нести все расходы, связанные с рентой и совершать платежи до момента смерти получателя, который может прожить не один десяток лет.

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