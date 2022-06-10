https://ria.ru/20220610/renta-1794681330.html

Земельная рента: что это такое, отличие от аренды, как получить доход

Земельная рента: суть, виды, условия и формы получения

Земельная рента: что это такое, отличие от аренды, как получить доход

Земельная рента – это экономическая категория, являющаяся способом реализации земельной собственности. О сути и видах земельной ренты, как определить ее... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T21:28

2022-06-10T21:28

2022-06-10T21:28

россия

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

общество

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Земельная рента – это экономическая категория, являющаяся способом реализации земельной собственности. О сути и видах земельной ренты, как определить ее стоимость, что получит собственник и чем рента отличается от прибыли и процентов, – в материале РИА Новости.Земельная рентаВладелец земельного участка может распоряжаться им как пожелает, в том числе передавать во временное пользование третьим лицам. Отношения, возникающие в ходе такой сделки, называются рентными, а плата, которую обязуется выплачивать временный пользователь, является рентой.Суть и основные сведенияРента – это доход, который владелец может получать за капитал, облигации, недвижимость или землю. При этом от получателя ренты не требуется предпринимательская деятельность. В главе 33 ГК РФ дается обобщенное понятие ренты, которое относится не только к земельным участкам, но и, например, к квартире, и объединяет три вида договоров:Согласно положениям ГК РФ, при оформлении договора ренты право собственности переходит к рентоплательщику. В этом заключается главное отличие земельной ренты– в ее случае рентополучатель может остаться собственником участка. Это делает ее схожей с договором аренды. Как доход она может быть получена несколькими методами:ВидыВсего выделяют три вида земельной ренты.АбсолютнаяПо словам Евгения Венгеровского, директора по развитию цифровой платформы законодательных инициатив "Инициатор", это самый сложный вид земельной ренты, при котором временный пользователь обязан выплачивать ее вне зависимости от размера используемого участка и плодородности (или насыщенности ресурсами). Соответственно арендатор должен обеспечивать такой объем прибыли, который полностью покрывает расходы и ренту.ДифференциальнаяЕвгений Венгеровский отмечает, что это дополнительная прибыль, которая связана с расположением участка в отношении важных для бизнеса объектов, например, зон сбыта. Рента в данном случае зависит не только от расположения участка, но и от возможных дополнительных затрат (оборудование, специальная рабочая сила). Отсюда и название – дифференциальная – так как каждый участок приносит предпринимателю свою прибыль, которая по величине отличается от прибыли с другого участка с такой же площадью. Такой видренты в свою очередь делится на два вида: дифференциальная I (когда она зависит от расположения участка, его плодородия и т.д.) и дифференциальная II (когда рента зависит от дополнительных капиталовложений в землю). Такое деление в экономике носит условный характер, а на практике считается сложно разделимым."Понятия "абсолютная рента", "дифференциальная рента" в юридических документах, сопровождающих оформление договорных отношений, не применяются. Более того, если для экономистов термин "земельная рента" вполне применим и в объяснении экономических взаимоотношений арендодателя и арендатора земли, то юристы однозначно укажут, что договор аренды и договор ренты – это принципиально разные виды документов, регулирующих разные виды отношений между их участниками", – уточнила Екатерина Безсмертная, кандидат экономических наук, декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.МонопольнаяЭто особая форма земельной ренты.В качестве примера можно привести производство особого сорта винограда для изготовления редкого вида вина.Формы полученияСогласно ст. 583 ГК РФ, стороны рентных отношения вправе самостоятельно определять форму получения ренты. В связи с этим выделяют несколько видов получения прибыли.ДенежнаяПодразумевает платеж в денежном эквиваленте, размер которого оговаривается сторонами.НатуральнаяВыраженная продукцией или товарами. Как правило, такая форма получения ренты используется при аренде земли в сельскохозяйственных целях. К примеру, если на участке выращивается пшеница, то рентным платежом может являться часть собранного урожая.ОтработочнаяПри такой форме получения ренты человек, пользующийся земельным участком, в качестве оплаты должен выполнить или выполнять на протяжении оговоренного промежутка времени работу или предоставлять определенные услуги владельцу земли.Факторы земельной рентыФакторы земельной ренты влияют на отличие рентной платы от прибыли, процентов и оплаты труда. Все эти денежные платежи относятся к доходам, но фактором их отличия считается источник:Также можно выделить факторы, влияющие на размер земельной ренты. К ним относятся:Условия земельной рентыОформление земельной ренты требует соблюдения нескольких условий.Договор ренты земельного участкаСо слов Екатерины Безсмертной, в договоре ренты земельного участка должно содержаться обязательство получателя ренты передать плательщику в собственность земельный участок и ответное обязательство плательщика выплачивать бессрочно (или пожизненно) с определенной периодичностью рентные платежи. В договоре указываются характеристики участка – кадастровый номер, месторасположение, общая площадь, целевое назначение и т.д. Также должны быть отражены размер и форма ренты (сумма и периодичность выплат), а для договоров постоянной ренты цена ее выкупа.Такой документ похож на договор купли-продажи. Весомым отличием является то, что при оформлении ренты отсутствует точная сумма общих выплат, так как ни одна из сторон соглашения не знает, как долго продлится постоянная или пожизненная рента. В первом случае плательщик может выкупить ренту, а во втором – неизвестно, сколько проживет рентополучатель.Цена земельной рентыЕкатерина Безсмертная отмечает, что в теории собственник земельного участка ориентируется на получение в форме ренты суммы, которую при размещении в банке его денежного эквивалента можно получить в форме процента. Величина ренты определяется делением цены земли на рыночную ставку ссудного процента. Однако на практике размер земельной ренты зависит от целого ряда внешних факторов и в каждом отдельном случае определяется сторонами договора.Требования к участникам соглашенияПолучателями постоянной ренты могут быть как граждане, так и некоммерческие организации, когда как пожизненной – только граждане. Плательщиками же могут быть и физические, и юридические лица.Как оформить земельную рентуЗемельная рента оформляется посредством договора. Вне зависимости от его вида, он должен обязательно иметь нотариальное удостоверение, а переход права собственности должен быть зарегистрирован в Росреестре. Кроме того, в документе также необходимо указать порядок прекращения ренты.Основные принципы землепользованияСогласно ст. 1 Земельного кодекса РФ, использование земли основывается исключительно на таких принципах, как:Земельный рынок и рентаОтношения на рынке земли строятся на заключениях сделок купли-продажи, а обязательным условием договоров по ним является цена. Она в свою очередь обеспечивает тесную взаимосвязь между рентой и стоимостью участка. Формулы, по которым рассчитывается стоимость продажи или арендыземли, включают в себя показатели рыночной цены и суммарного выражения рентных платежей. Иными словами, как земельная рента влияет на исчисление рыночной цены, так и она влияет на стоимость временного пользования земельным участком. Также земельная рента и рынок земли являются факторами, образующими цену земельный угодий: повышение первой влечет за собой повышение стоимости участка и наоборот.

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https://ria.ru/20211216/uchastok-1764036904.html

https://ria.ru/20210702/gosuslugi-1739660680.html

https://ria.ru/20220317/arenda-1778631272.html

https://ria.ru/20220224/nalog-1774840772.html

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), общество