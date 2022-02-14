https://ria.ru/20220214/propiska-1772794653.html

Прописка: какие есть варианты для регистрации по месту жительства

Прописка в квартире: постоянная или временная регистрация по месту жительства

Прописка: какие есть варианты для регистрации по месту жительства

Сейчас прописка - это разговорный термин, который приравнивается к юридическому понятию “регистрация”. Вне зависимости от места проживания (квартира, дом) она... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T20:22

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости.Сейчас прописка - это разговорный термин, который приравнивается к юридическому понятию “регистрация”. Вне зависимости от места проживания (квартира, дом) она должна быть оформлена. Чем отличаются постоянная и временная регистрация, какие документы нужно собрать и сколько это стоит - в материале РИА Новости.ПропискаСлово “прописка” фактически является пережитком. Так называлась постановка на учет по месту жительства в конкретных домах и населенных пунктах согласно постановлению Совета народных комиссаров РСФСР "О прописке граждан в городских поселениях". Сейчас юридически существует только термин “регистрация”, он означает, по сути, то же самое.Таким образом, прописка – это регистрация гражданина по месту постоянного или преимущественного пребывания. Она бывает постоянной и временной и носит уведомительный характер. Временная заканчивается автоматически по истечении установленного срока. Прописка дает только право на вселение и проживание, при этом гражданин не получает право собственности на жилое помещение.Граждане РФГраждане РФ обязаны зарегистрироваться по месту жительства на территории страны (статья 3 Федерального закона № 5242-1 "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места жительства в пределах Российской Федерации"). Также необходимо оформить прописку в течение семи дней с момента переезда на новый адрес (статья 6 Федерального закона № 5242-1).Иностранные гражданеИностранные граждане по общему правилу обязаны уведомить орган миграционного учета о прибытии по определенному адресу в течение семи дней, но существуют как сокращенные (один день), так и льготные сроки (до 90 дней).Проживание без регистрации может повлечь административную ответственность как для проживающего, так и для собственника или нанимателя помещения. За оформление фиктивной прописки установлена ответственность вплоть до трех лет лишения свободы.ДетиЗакон предусматривает безусловное право на регистрацию ребенка в возрасте до 14 лет по месту регистрации одного или двух его родителей. Прописка достигших 14-летнего возраста производится в общем порядке и требует письменного согласия собственников или совершеннолетних граждан, проживающих совместно с нанимателем.СтудентыСтуденты очной формы обучения, получающие среднее профессиональное и высшее образование и проживающие в общежитиях, для регистрации по месту пребывания должны обращаться к уполномоченному должностному лицу учебного заведения. Сделать это нужно в течение трех дней со дня предоставления места в общежитии.ВоеннослужащиеВоеннослужащие регистрируются:Военнослужащие, поступившие на военную службу по контракту, а также офицеры, проходящие военную службу по призыву, и члены их семей до получения жилых помещений регистрируются по месту дислокации воинских частей.Зачем нужнаГражданину регистрация не дает права на жилплощадь, но необходима для получения социального обеспечения. Согласно закону "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения" регистрация необходима для “административного учета граждан”.Отсутствие регистрации не может повлиять на трудоустройство гражданина России, получение медицинской помощи и других социальных услуг. Однако без этого штампа в паспорте многие работодатели не решаются взять человека на работу, отсутствие регистрации также осложняет получение различных документов (загранпаспорта или водительских прав). В банке человеку без прописки вряд ли дадут кредит. И также могут возникнуть проблемы с определением детей в детские сады или школы. Таким образом, регистрация в первую очередь нужна потому, что она позволяет пользоваться многими социальными правами, облегчает процесс получения стандартных документов и закрепляет статус гражданина как владельца своего жилища.Оформить постоянную прописку в нежилых помещениях невозможно. В них возможна только временная регистрация.Согласно ст. 19.15.1. КоАП РФ, за проживание в жилом помещении без регистрации в Москве или Санкт-Петербурге штраф составляет от трех до пяти тыс. руб., в регионах — от двух до трех тыс. руб.Виды регистрацииСуществует временная и постоянная регистрация. При этом стоит помнить, что, временная не отменяет постоянную, поэтому они могут осуществляться одновременно.ПостояннаяПостоянная регистрация - это регистрация по месту жительства (дом или квартира, зарегистрированные как собственность, купленные или унаследованные). Она относится и к жилью, которое выдается по договору социального найма. Постоянная регистрация действует бессрочно до тех пор, пока человек сам не пожелает от нее отказаться, например из-за переезда или по другим причинам.ВременнаяВременная регистрация — это прописка гражданина по месту его фактического пребывания (например, в общежитии, съемной квартире). У человека может не быть постоянной регистрации, но в таком случае наличие временной — необходимость. Это указано в статье 3 закона “О праве граждан на свободу передвижения”.Для получения временной прописки требуется согласие собственника недвижимости. От его решения зависит, когда и на какой срок человек будет зарегистрирован по указанному адресу. Кроме того, временная форма полностью исключает права физлица на жилье.При отсутствии жильяКонституция гарантирует каждому право на жилище. Государство разрабатывает программы помощи в предоставлении жилья некоторым категориям граждан. Такие программы касаются переселения из аварийных домов, малоимущих, многодетных семей, работников бюджетной сферы, мигрантов и тех, кто уже давно стоит в очереди на квартиру. Остальным гражданам придется самим заботиться о получении жилья. Это можно сделать разными способами: взять ипотеку, воспользоваться материнским капиталом, получить субсидию.Место регистрацииМестом регистрации гражданина может быть жилой дом, квартира, комната, жилое помещение специализированного жилищного фонда или другое жилье, в котором гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника по договору аренды (субаренды), или по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.КвартираЕсли речь идет о квартире, которая находится в частной собственности, не нужно получать согласие на прописку. Если гражданину не принадлежит даже доля в помещении, можно зарегистрироваться в нем по месту жительства только с согласия всех собственников. Такое согласие оформляется на личном приеме в регистрирующих органах (МВД, МФЦ, ТСЖ, ЖСК, УК) письменно. Если у собственника нет возможности присутствовать лично, он может оформить нотариально заверенное согласие.ДомЛица, зарегистрированные в частном доме, имеют право пользоваться этим объектом, родитель также может зарегистрировать ребенка по своему адресу. Выписать ребенка без предоставления другой жилой площади будет невозможно.При продаже недвижимости важно правильно составить документ, дающий владельцу дома право прописывать и выписывать жильцов по своему желанию. Этот документ должен быть нотариально заверен.Способы оформленияЕсть разные способы подачи документов на прописку онлайн и очно:“Госуслуги”Заявление о регистрации по месту жительства можно подать через портал "Госуслуги". В ответ гражданин получит уведомление и должен будет посетить регистрирующий орган с оригиналами документов. Обычно приглашение приходит в течение трех дней, дату приема можно перенести на удобное время.МВДЕсли гражданин обращается по поводу прописки в МВД, то сотрудник ведомства проверяет в его присутствии комплектность представленных бумаг, правильность их заполнения, тождественность личности заявителя с фотографией в паспорте, удостоверяют подписи обратившегося и лица, предоставившего жилое помещение в заявлениях о регистрации, снятии с регистрационного учета по месту жительства и выдает расписку о принятом пакете документов.Не позднее рабочего дня, следующего за днем обращения, он направляет в регистрирующий орган заявление о постановке на учет, снятии с регистрации по месту жительства с приложенными копиями документов.МФЦПо вопросам регистрации Министерство внутренних дел работает по территориальному принципу - то есть через МФЦ. Для получения прописки нужно обращаться в центр, обслуживающий тот район, где гражданин намерен зарегистрироваться. Одним из преимуществ такого способа подачи является удобный график работы, электронная очередь на месте, помощь в регистрации от персонала.ТСЖ, ЖСК, УКЕсли дом находится в ведении жилищно-эксплуатационных органов, документы можно подать через них. В офисе есть паспортист, который принимает документы. Из-за передачи документов паспортистом в МВД срок регистрации увеличится максимум на шесть дней.Необходимые документыДля регистрации необходим определенный комплект документов, их список можно найти на сайте “Госуслуги”:Как подать документыЕсли гражданин подает документы лично, ему придется прийти дважды (в любой из органов: МВД, МФЦ, ТСЖ, ЖСК, УК)сначала подать документы, затем получить. При первом посещении для подачи бумаг должен будет прийти тот, кто получает жилье, и тот, кто предоставляет его - то есть арендатор и съемщик (если гражданин не является собственником). Второй раз для получения паспорта с проставленным в нем штампом о регистрации по месту жительства может прийти только съемщик.Как сделать регистрациюЧтобы зарегистрироваться по новому адресу, не нужно заранее выписываться по старому. Действующий порядок предусматривает одновременную регистрацию и выписку. Этим занимаются территориальные подразделения Министерства внутренних дел - Миграционные управления (ОВМ).Порядок постановки на регистрациюЗакон "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения" обязывает граждан РФ независимо от возраста регистрироваться по месту пребывания и по месту жительства в пределах страны (статья 3).Порядок постановки на учет не достигших 14-летнего возраста детей регулируется пунктом 28 "Правил постановки на учет и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ" № 713 от 17 июля 1995 года.Сколько стоитОтметку о регистрации по месту жительства ставят в паспорте. Детям до 14 лет выдают отдельный документ — свидетельство о регистрации. Обе процедуры проводятся бесплатно.СрокиПостоянная регистрация граждан Российской Федерации, в том числе несовершеннолетних, оформляется в течение трех дней с момента подачи всех документов. Если возникнет необходимость уточнить какую-либо информацию, период регистрации продлится до восьми дней. На постоянную прописку с выпиской из прежней квартиры отводится семь дней. Обычно такие запросы направляются при подтверждении права распоряжаться жилыми помещениями. Регистрация иностранцев по месту их постоянного проживания на территории Российской Федерации оформляется примерно за три-семь дней.Порядок снятия с регистрационного учетаДля снятия с регистрационного учета гражданин должен обратиться в территориальный отдел МВД России, занимающийся вопросами миграции и регистрации, и подать заявление, приложив пакет документов. Сотрудники ведомства поставят штамп в паспорт о выписке по старому адресу. Эта услуга бесплатная, срок исполнения - один рабочий день.В каких домах нельзя зарегистрироватьсяЕсли квартира расположена в здании, предназначенном для сноса, зарегистрироваться в ней невозможно. Например, в Москве регистрация прекращается после выхода распоряжения столичного департамента строительства о сносе жилого дома.

https://ria.ru/20211126/registratsiya-1760924146.html

https://realty.ria.ru/20210904/propiska-1748652288.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210519/propiska-1732963720.html

https://realty.ria.ru/20210902/kvartira-1748258319.html

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